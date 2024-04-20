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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 21256 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Сельта
4:1
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
0:1
11' Гол
Херцог Хуанма
1:1
37' Гол
Аспас Яго
2:1
39' Гол
Сведберг Виллиот
66' Желтая карточка
Ларсен Йорген
3:1
71' Гол
Дувикас Анастасиос
4:1
76' Гол
Аспас Яго
90'+5

Ход матча

11'
0:1
Херцог Хуанма
(Мунир Эль-Хаддади)
37'
Аспас Яго
(Перес Карлес)
1:1
39'
Сведберг Виллиот
(Аспас Яго)
2:1
62'
 
Каба Сори
Луаодис Энзо
62'
 
Муньос Хави
Рамирес Сандро
66'
Ларсен Йорген
 
66'
Бамба Джонатан
Сведберг Виллиот
 
66'
Дувикас Анастасиос
Ларсен Йорген
 
71'
Дувикас Анастасиос
(Аспас Яго)
3:1
76'
Аспас Яго
(Дувикас Анастасиос)
4:1
78'
Аспас Яго
Пейнадо Франсиско
 
78'
Де ла Торре Лука
Манкильо Хави
 
79'
 
Перроне Максимо
Мунир Эль-Хаддади
79'
 
Гонсалес Фабио
Пехиньо Франсиско
81'
 
Синкгравен Дэйли
Кардона Серхи
85'
Родригес Мигель
Перес Карлес
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 13 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 6 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 341 Количество передач 760
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Сельта 84% (100)
X 12.6% (15)
Лас-Пальмас 3.4% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Гуаита
Висенте
3
Мингеса
Оскар
4
Нуньес
Унай
28
Домингес
Карлос
7
Перес
Карлес
16
Жаилсон
Маркес
8
Пейнадо
Франсиско
33
Альварес
Уго
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
19
Сведберг
Виллиот
13
Вальес
Альваро
4
Суарес
Алехандро
31
Херцог
Хуанма
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
17
Мунир
Эль-Хаддади
12
Луаодис
Энзо
8
Перроне
Максимо
20
Родригес
Кирьян
10
Молейро
Альберто
16
Каба
Сори
Сельта
3-4-3
Лас-Пальмас
4-5-1

История личных встреч

Сельта
Лас-Пальмас

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
П
2:1
П
2:5
П
3:1
П
3:3
П
2:1
П
3:3
КК
3:1
КК
2:1
С
3:1
С
1:2
КК
0:0
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
2:0
С
1:0

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.4

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.79
1.21

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

50
74

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 11 0.34
Аспас Яго 7 (1) 0.22
Дувикас Анастасиос 5 0.16
Сведберг Виллиот 4 0.13
Бамба Джонатан 2 0.06
Мингеса Оскар 2 0.06
Де ла Торре Лука 1 0.03
Перес Карлес 1 0.03
Нуньес Унай 1 0.03
Старфельт Карл 1 0.03
Альенде Тадео 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Манкильо Хави 0 0
Серви Франко 0 0
Жаилсон Маркес 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 6 0.19
Мунир Эль-Хаддади 3 0.09
Кардона Марк 3 (1) 0.09
Муньос Хави 2 0.06
Молейро Альберто 2 0.06
Виера Хонатан 2 (2) 0.06
Пехиньо Франсиско 2 0.06
Херцог Хуанма 2 0.06
Рамирес Сандро 1 0.03
Кардона Серхи 1 0.03
Каба Сори 1 0.03
Бенито Рамирес 1 0.03
Эррера Кристиан 1 0.03
Суарес Алехандро 1 0.03
Араухо Хулиан 1 0.03
Коко Сауль 1 0.03
Парк Марвин 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 6 1
Тапия Ренато 4 1
Де ла Торре Лука 3 1
Нуньес Унай 4 0
Санчес Мануэль 3 0
Васкес Кевин 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Мингеса Оскар 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Манкильо Хави 2 0
Старфельт Карл 2 0
Ристич Михайло 2 0
Перес Карлес 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Дотор Карлос 2 0
Домингес Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Серви Франко 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Альенде Тадео 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Серхи 8 0
Родригес Кирьян 7 0
Коко Сауль 5 1
Муньос Хави 6 0
Суарес Алехандро 6 0
Перроне Максимо 6 0
Мармол Мика 4 1
Парк Марвин 5 0
Араухо Хулиан 4 0
Вальес Альваро 2 1
Кардона Марк 3 0
Луаодис Энзо 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Молейро Альберто 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Гарсия Пимьента 1 0

Результаты матчей

Сельта
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Лас-Пальмас
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
6
Сельта
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Лас-Пальмас
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

12
15
Сельта
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
Лас-Пальмас
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
25% (8)
44% (14)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

7
12

Волевые победы

22
11

Упущенные победы

17
21

Голы по времени матча

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
24 Не забивали 24
0
0%
1
8%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
2
15%
2
15%
76-90

Пропущено

19
24
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
4
21%
3
13%
1-15
4
21%
2
8%
16-30
3
16%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
4
21%
6
25%
61-75
4
21%
5
21%
76-90

Забито

25
18
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
2
8%
3
17%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
3
12%
4
22%
46-60
4
16%
3
17%
61-75
9
36%
6
33%
76-90

Пропущено

27
14
10 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
4%
1
7%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
6
22%
2
14%
31-45
4
15%
2
14%
46-60
2
7%
3
21%
61-75
11
41%
6
43%
76-90

Забито

38
31
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 12
2
5%
4
13%
1-15
9
24%
2
6%
16-30
5
13%
5
16%
31-45
5
13%
7
23%
46-60
6
16%
5
16%
61-75
11
29%
8
26%
76-90

Пропущено

46
38
21 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
5
11%
4
11%
1-15
7
15%
2
5%
16-30
9
20%
7
18%
31-45
4
9%
5
13%
46-60
6
13%
9
24%
61-75
15
33%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0
Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2
Лас-Пальмас
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2
Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0

Результаты матчей

Сельта
Лас-Пальмас

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

3:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
6 раз 38%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Сельта
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
5
3
13
1.5
5
11
1
15
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
8
8
8
8
1.5
4
12
3
13
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
19
13
11
21
1.5
9
23
4
28
2.5
2
30
1
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 31 24 6 1 67 - 20 78
2.
Барселона
 Заявка 31 21 7 3 62 - 34 70
3.
Жирона
 Заявка 31 20 5 6 63 - 39 65
4.
Атлетико М
 Заявка 31 19 4 8 59 - 36 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 32 16 10 6 52 - 30 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 31 13 11 7 45 - 33 50
7.
Валенсия
 Заявка 31 13 8 10 34 - 32 47
8.
Бетис
 Заявка 31 11 12 8 38 - 37 45
9.
Осасуна
 1:0 Заявка 32 12 6 14 37 - 44 42
10.
Вильярреал
 Заявка 31 10 9 12 49 - 54 39
11.
Хетафе
 Заявка 31 9 12 10 37 - 43 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 32 10 7 15 30 - 39 37
13.
Севилья
 Заявка 31 8 10 13 39 - 44 34
14.
Алавес
 Заявка 31 8 8 15 26 - 38 32
15.
Мальорка
 Заявка 31 6 13 12 25 - 36 31
16.
Сельта
 Заявка 32 7 10 15 37 - 47 31
17.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 32 6 13 13 25 - 39 31
18.
Кадис
 Заявка 31 4 13 14 21 - 41 25
19.
Гранада
 Заявка 32 3 9 20 33 - 61 18
20.
Альмерия
 Заявка 31 1 11 19 30 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
8.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 6 3 23 - 17 24
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 1:0 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
15.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
18.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
19.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 16 2 8 6 14 - 23 14
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 15 9 6 0 28 - 15 33
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Осасуна
 1:0 Заявка 16 6 3 7 20 - 22 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
7.
Вильярреал
 Заявка 15 5 5 5 23 - 28 20
8.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
11.
Райо Вальекано
 0:1 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
12.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 10
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 21256 болельщиков
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Сельта: 32%, Лас-Пальмас: 68%.
  • 95'
    Молейро Альберто навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Де ла Торре Лука из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Лас-Пальмас контролирует мяч.
  • 93'
    Херцог Хуанма из команды Лас-Пальмас перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Домингес Карлос ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Муньос Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Молейро Альберто из команды Лас-Пальмас своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    Прогнозы 119
    Сельта 84% (100)
    X 12.6% (15)
    Лас-Пальмас 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сельта 4:1 Лас-Пальмас онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 4:1 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Сельта
    84% (100)
    Ничья
    12.6% (15)
    Лас-Пальмас
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.21% (39)
    Меньше
    65.79% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    43.86% (50)
    Нет
    56.14% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Сельта
    37% (44)
    2:1 Сельта
    31.9% (38)
    2:0 Сельта
    10.9% (13)
    1:1 Ничья
    9.2% (11)
    0:1 Лас-Пальмас
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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