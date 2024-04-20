Тур: 32. Стадион: Балаидос. Зрители: 21256 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
4:1
Конец матча
0'
0:1
11' ГолХерцог Хуанма
1:1
37' ГолАспас Яго
2:1
39' ГолСведберг Виллиот
66' Желтая карточкаЛарсен Йорген
3:1
71' ГолДувикас Анастасиос
4:1
76' ГолАспас Яго
90'+5
Ход матча
11'
37'
1:1
39'
2:1
66'
71'
3:1
76'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
13 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
6 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
341 Количество передач 760
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Альварес
Уго
10
Аспас
Яго
15
Мармол
Мика
12
Луаодис
Энзо
16
Каба
Сори
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Альварес УгоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Васкес КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Каба СориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кардона МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сельта
Лас-Пальмас
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
19 матчей
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.4
Среднее время на гол
54
64
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.9
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.79
1.21
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
50
74
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|11
|0.34
|Аспас Яго
|7 (1)
|0.22
|Дувикас Анастасиос
|5
|0.16
|Сведберг Виллиот
|4
|0.13
|Бамба Джонатан
|2
|0.06
|Мингеса Оскар
|2
|0.06
|Де ла Торре Лука
|1
|0.03
|Перес Карлес
|1
|0.03
|Нуньес Унай
|1
|0.03
|Старфельт Карл
|1
|0.03
|Альенде Тадео
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Манкильо Хави
|0
|0
|Серви Франко
|0
|0
|Жаилсон Маркес
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|6
|0.19
|Мунир Эль-Хаддади
|3
|0.09
|Кардона Марк
|3 (1)
|0.09
|Муньос Хави
|2
|0.06
|Молейро Альберто
|2
|0.06
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.06
|Пехиньо Франсиско
|2
|0.06
|Херцог Хуанма
|2
|0.06
|Рамирес Сандро
|1
|0.03
|Кардона Серхи
|1
|0.03
|Каба Сори
|1
|0.03
|Бенито Рамирес
|1
|0.03
|Эррера Кристиан
|1
|0.03
|Суарес Алехандро
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|1
|0.03
|Коко Сауль
|1
|0.03
|Парк Марвин
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|6
|1
|Тапия Ренато
|4
|1
|Де ла Торре Лука
|3
|1
|Нуньес Унай
|4
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Васкес Кевин
|3
|0
|Ларсен Йорген
|3
|0
|Мингеса Оскар
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Манкильо Хави
|2
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Домингес Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Серви Франко
|1
|0
|Жаилсон Маркес
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Альенде Тадео
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Серхи
|8
|0
|Родригес Кирьян
|7
|0
|Коко Сауль
|5
|1
|Муньос Хави
|6
|0
|Суарес Алехандро
|6
|0
|Перроне Максимо
|6
|0
|Мармол Мика
|4
|1
|Парк Марвин
|5
|0
|Араухо Хулиан
|4
|0
|Вальес Альваро
|2
|1
|Кардона Марк
|3
|0
|Луаодис Энзо
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|1
|Аарон Эскандель
|0
|1
|Виера Хонатан
|1
|0
|Рамирес Сандро
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Молейро Альберто
|1
|0
|Херцог Хуанма
|1
|0
|Гарсия Пимьента
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Лас-Пальмас
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
6
Сельта
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Лас-Пальмас
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
12
15
Сельта
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
Лас-Пальмас
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
25% (8)
44% (14)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
7
12
Волевые победы
22
11
Упущенные победы
17
21
Голы по времени матча
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
24 Не забивали 24
0
0%
1
8%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
2
15%
2
15%
76-90
Пропущено
19
24
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
4
21%
3
13%
1-15
4
21%
2
8%
16-30
3
16%
5
21%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
4
21%
6
25%
61-75
4
21%
5
21%
76-90
Забито
25
18
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
2
8%
3
17%
1-15
5
20%
1
6%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
3
12%
4
22%
46-60
4
16%
3
17%
61-75
9
36%
6
33%
76-90
Пропущено
27
14
10 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
4%
1
7%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
6
22%
2
14%
31-45
4
15%
2
14%
46-60
2
7%
3
21%
61-75
11
41%
6
43%
76-90
Забито
38
31
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 12
2
5%
4
13%
1-15
9
24%
2
6%
16-30
5
13%
5
16%
31-45
5
13%
7
23%
46-60
6
16%
5
16%
61-75
11
29%
8
26%
76-90
Пропущено
46
38
21 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
5
11%
4
11%
1-15
7
15%
2
5%
16-30
9
20%
7
18%
31-45
4
9%
5
13%
46-60
6
13%
9
24%
61-75
15
33%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0
Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2
Лас-Пальмас
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2
Хетафе - Лас-Пальмас 3:3 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0
Результаты матчей
Сельта
Лас-Пальмас
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
3:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
6 раз 38%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Сельта
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
313
511
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
88
88
412
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
1913
1121
923
428
230
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4.
|Заявка
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6.
|Заявка
|31
|13
|11
|7
|45 - 33
|50
|7.
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|34 - 32
|47
|8.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 37
|45
|9.
|1:0 Заявка
|32
|12
|6
|14
|37 - 44
|42
|10.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 54
|39
|11.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|30 - 39
|37
|13.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|14.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|26 - 38
|32
|15.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|16.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|37 - 47
|31
|17.
|0:1 Заявка
|32
|6
|13
|13
|25 - 39
|31
|18.
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|21 - 41
|25
|19.
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20.
|Заявка
|31
|1
|11
|19
|30 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|8.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|1:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|19.
|0:1 Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 23
|14
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|28 - 15
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|1:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 28
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|11.
|0:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|12.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 10
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 4:1 Лас-Пальмас
Исход игры
Сельта
84% (100)
Ничья
12.6% (15)
Лас-Пальмас
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (39)
Меньше
65.79% (75)
Обе команды забьют
Да
43.86% (50)
Нет
56.14% (64)
Популярный счёт
1:0 Сельта
37% (44)
2:1 Сельта
31.9% (38)
2:0 Сельта
10.9% (13)
1:1 Ничья
9.2% (11)
0:1 Лас-Пальмас
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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