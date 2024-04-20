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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Железярне Подбрезова
0:2
Второй тайм: 85'
Жилина
0'
0:1
45' Гол
Зауэр Марио
0:2
84' Гол
Зауэр Марио

Ход матча

45'
0:1
Зауэр Марио
(Samuel Datko)
61'
 
Timotej Hranica
Samuel Datko
67'
Rene Paraj
Vincent Chyla
 
67'
Lekan Okunola
Alasana Yirajang
 
67'
Christophe Kabongo
Mark Assinor
 
73'
 
Бари Кристиан
Antoin Essomba
73'
 
Xavier Adang
Илько Патрик
84'
0:2
Зауэр Марио
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Жилина
9.42
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3.55
Все Коэффициенты
41
Ivan
Rehak
39
Бартош
Марек
Кристиан
23
Бакаля
Микулаш
3
Filip
Mielke
20
Ковачик
Петер
6
Байо
Махмуду
13
Vincent
Chyla
27
Sanusi
Ridwan
90
Mark
Assinor
11
Alasana
Yirajang
7
Галчик
Роланд
30
Белько
Любомир
3
Лейтнер
Патрик
18
Стойчевски
Андрей
17
James
Ndjeungoue
24
Samuel
Datko
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
27
Яворчек
Доминик
14
Eric
Bille
8
Antoin
Essomba
16
Илько
Патрик
Железярне Подбрезова
3-4-3
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Жилина

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
11.1%
12 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед

21 матч

38.1%
4.8%
57.1%
8 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

14.3%
23.8%
61.9%
3 победы 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
12 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
3:2
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
3:2
С
3:1
ТМК
2:3
С
0:1
К
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:0
К
3:0
С
2:4
С
4:0
С
2:2
С
1:0
С
2:0
С
1:3
С
2:3
С
2:3

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.89

Среднее время на гол

54
47

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

1.81
1.38

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

49
65

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanusi Ridwan 7 0.25
Ковачик Петер 6 (1) 0.21
Mark Assinor 6 0.21
Благут Патрик 6 0.21
Галчик Роланд 5 (1) 0.18
Бартош Марек Кристиан 4 0.14
Christophe Kabongo 3 0.11
Rene Paraj 2 0.07
Lekan Okunola 2 0.07
Кузма Марек 1 0.04
Jozef Spyrka 1 (1) 0.04
Бакаля Микулаш 1 0.04
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0
Simon Fasko 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 9 0.32
Зауэр Марио 5 0.18
Henry Addo 5 0.18
Ямбор Тимотей 4 (2) 0.14
Минарик Ян 4 0.14
Antoin Essomba 3 0.11
Илько Патрик 2 0.07
Samuel Gidi 2 0.07
Eric Bille 2 0.07
Руснак Матуш 1 0.04
Копас Адам 1 0.04
Капралик Адриан 1 0.04
Яворчек Доминик 1 0.04
Немчик Томаш 1 0.04
Стойчевски Андрей 1 0.04
Лейтнер Патрик 1 0.04
Xavier Adang 1 0.04
Бари Кристиан 0 0
Samuel Datko 0 0
Белько Любомир 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартош Марек Кристиан 8 0
Rene Paraj 7 0
Байо Махмуду 6 0
Matej Gresak 4 1
Sanusi Ridwan 4 0
Бакаля Микулаш 3 0
Mark Assinor 3 0
Благут Патрик 2 0
Ковачик Петер 2 0
Martin Talakov 2 0
Simon Fasko 2 0
Оравец Матей 0 1
Мрва Марио 0 1
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Галчик Роланд 1 0
Samuel Datko 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Vincent Chyla 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Минарик Ян 4 0
Руснак Матуш 3 0
Яворчек Доминик 3 0
Беланик Самуэль 3 0
Губочан Томаш 2 0
Бари Кристиан 2 0
Немчик Томаш 2 0
Ямбор Тимотей 2 0
Xavier Adang 2 0
Eric Bille 2 0
Мыслович Патрик 1 0
Дурис Давид 1 0
Илько Патрик 1 0
Белько Любомир 1 0
Капралик Адриан 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Зауэр Марио 1 0
Henry Addo 1 0
Samuel Gidi 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Antoin Essomba 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Жилина
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
5
Железярне Подбрезова
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Жилина
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

22
11

Упущенные победы

13
29
Железярне Подбрезова
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Жилина
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

26
12

Упущенные победы

21
34

Голы по времени матча

Забито

24
14
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
4
17%
2
14%
1-15
4
17%
4
29%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
4
17%
3
21%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
4
17%
1
7%
76-90

Пропущено

17
14
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
6%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
4
24%
4
29%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
2
12%
4
29%
76-90

Забито

24
30
9 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
1
4%
4
13%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
6
25%
8
27%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
8%
6
20%
61-75
10
42%
8
27%
76-90

Пропущено

25
24
16 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
12%
4
17%
1-15
7
28%
4
17%
16-30
6
24%
2
8%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
3
12%
4
17%
61-75
4
16%
6
25%
76-90

Забито

48
44
22 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
5
10%
6
14%
1-15
6
13%
8
18%
16-30
11
23%
9
20%
31-45
7
15%
3
7%
46-60
5
10%
9
20%
61-75
14
29%
29%
9
20%
76-90

Пропущено

42
38
23 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
4
10%
5
13%
1-15
9
21%
5
13%
16-30
10
24%
3
8%
31-45
6
14%
8
21%
46-60
7
17%
7
18%
61-75
6
14%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6
Жилина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Жилина - Ружомберок 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Спартак Трнава - Жилина 1:0 ДАК - Жилина 2:1
Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 1:0 Жилина - Михаловце 1:1 Скалица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Жилина

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
3:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
5
2 раза 15%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
3:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
0
7 раз 26%
1
7 раз 26%
5
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
3
6
7
1.5
7
7
2
11
2.5
6
8
2
11
3.5
3
11
2
11
4.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
7
7
1.5
4
9
2
12
2.5
1
12
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
20
7
13
14
1.5
11
16
4
23
2.5
7
20
4
23
3.5
3
24
3
24
4.5
3
24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 27 21 4 2 63 - 19 67
2.
Спартак Трнава
 27 16 3 8 40 - 24 51
3.
Жилина
 1:0 28 14 6 8 45 - 38 48
4.
ДАК
 27 12 9 6 37 - 27 45
5.
Ружомберок
 27 11 9 7 33 - 34 42
6.
Железярне Подбрезова
 0:1 28 10 4 14 44 - 47 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 27 12 8 7 45 - 34 44
2.
Тренчин
 28 10 9 9 39 - 32 39
3.
Скалица
 27 9 6 12 29 - 30 33
4.
Кошице
 28 6 6 16 24 - 51 24
5.
Михаловце
 27 4 9 14 23 - 42 21
6.
Злате Моравце
 27 0 5 22 16 - 60 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 10 3 1 31 - 12 33
2.
Жилина
 1:0 14 9 2 3 30 - 24 29
3.
ДАК
 13 8 3 2 25 - 13 27
4.
Ружомберок
 14 8 3 3 16 - 11 27
5.
Спартак Трнава
 13 8 1 4 20 - 10 25
6.
Железярне Подбрезова
 0:1 14 6 3 5 21 - 21 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 14 7 2 5 25 - 15 23
2.
Скалица
 14 6 4 4 16 - 11 22
3.
Дукла Банска-Бистрица
 14 4 6 4 19 - 20 18
4.
Кошице
 14 3 4 7 10 - 22 13
5.
Михаловце
 13 2 5 6 11 - 20 11
6.
Злате Моравце
 13 0 3 10 9 - 26 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 11 1 1 32 - 7 34
2.
Спартак Трнава
 14 8 2 4 20 - 14 26
3.
Жилина
 1:0 14 5 4 5 15 - 14 19
4.
ДАК
 14 4 6 4 12 - 14 18
5.
Ружомберок
 13 3 6 4 17 - 23 15
6.
Железярне Подбрезова
 0:1 14 4 1 9 23 - 26 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 13 8 2 3 26 - 14 26
2.
Тренчин
 14 3 7 4 14 - 17 16
3.
Скалица
 13 3 2 8 13 - 19 11
4.
Кошице
 14 3 2 9 14 - 29 11
5.
Михаловце
 14 2 4 8 12 - 22 10
6.
Злате Моравце
 14 0 2 12 7 - 34 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (11)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (8)
Спартак Трнава Дюриш Михал 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 8
Весь список
  • 61'
    Samuel Datko уходит с поля. Timotej Hranica выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Samuel Datko сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Зауэр Марио бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Железярне Подбрезова
Ничья
Жилина
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Где смотреть матч Железярне Подбрезова 0:2 Жилина онлайн

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Железярне Подбрезова
Жилина
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