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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Железярне Подбрезова
1:2
Конец матча
Жилина
0'
0:1
45' Гол
Зауэр Марио
0:2
84' Гол
Зауэр Марио
1:2
90' Гол
Christophe Kabongo
90'+3
41
Ivan
Rehak
39
Бартош
Марек
Кристиан
23
Бакаля
Микулаш
3
Filip
Mielke
20
Ковачик
Петер
6
Байо
Махмуду
13
Vincent
Chyla
27
Sanusi
Ridwan
90
Mark
Assinor
11
Alasana
Yirajang
7
Галчик
Роланд
30
Белько
Любомир
3
Лейтнер
Патрик
18
Стойчевски
Андрей
17
James
Ndjeungoue
24
Samuel
Datko
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
27
Яворчек
Доминик
14
Eric
Bille
8
Antoin
Essomba
16
Илько
Патрик
Железярне Подбрезова
3-4-3
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Жилина

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
11.1%
12 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед

21 матч

38.1%
4.8%
57.1%
8 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

14.3%
23.8%
61.9%
3 победы 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
12 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
3:2
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
3:2
С
3:1
ТМК
2:3
С
0:1
К
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:0
К
3:0
С
2:4
С
4:0
С
2:2
С
1:0
С
2:0
С
1:3
С
2:3
С
2:3

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.89

Среднее время на гол

54
47

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

1.81
1.38

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

49
65

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanusi Ridwan 7 0.25
Ковачик Петер 6 (1) 0.21
Mark Assinor 6 0.21
Благут Патрик 6 0.21
Галчик Роланд 5 (1) 0.18
Бартош Марек Кристиан 4 0.14
Christophe Kabongo 4 0.14
Rene Paraj 2 0.07
Lekan Okunola 2 0.07
Кузма Марек 1 0.04
Jozef Spyrka 1 (1) 0.04
Бакаля Микулаш 1 0.04
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0
Simon Fasko 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 9 0.32
Зауэр Марио 6 0.21
Henry Addo 5 0.18
Ямбор Тимотей 4 (2) 0.14
Минарик Ян 4 0.14
Antoin Essomba 3 0.11
Илько Патрик 2 0.07
Samuel Gidi 2 0.07
Eric Bille 2 0.07
Руснак Матуш 1 0.04
Xavier Adang 1 0.04
Копас Адам 1 0.04
Капралик Адриан 1 0.04
Яворчек Доминик 1 0.04
Немчик Томаш 1 0.04
Стойчевски Андрей 1 0.04
Лейтнер Патрик 1 0.04
Бари Кристиан 0 0
Samuel Datko 0 0
Белько Любомир 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартош Марек Кристиан 8 0
Rene Paraj 7 0
Байо Махмуду 6 0
Matej Gresak 4 1
Sanusi Ridwan 4 0
Бакаля Микулаш 3 0
Mark Assinor 3 0
Благут Патрик 2 0
Ковачик Петер 2 0
Martin Talakov 2 0
Simon Fasko 2 0
Оравец Матей 0 1
Мрва Марио 0 1
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Галчик Роланд 1 0
Samuel Datko 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Vincent Chyla 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Минарик Ян 4 0
Руснак Матуш 3 0
Яворчек Доминик 3 0
Беланик Самуэль 3 0
Губочан Томаш 2 0
Бари Кристиан 2 0
Немчик Томаш 2 0
Ямбор Тимотей 2 0
Xavier Adang 2 0
Eric Bille 2 0
Мыслович Патрик 1 0
Дурис Давид 1 0
Илько Патрик 1 0
Белько Любомир 1 0
Капралик Адриан 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Зауэр Марио 1 0
Henry Addo 1 0
Samuel Gidi 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Antoin Essomba 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Жилина
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

9
5
Железярне Подбрезова
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Жилина
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

22
11

Упущенные победы

13
29
Железярне Подбрезова
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Жилина
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

26
13

Упущенные победы

22
34

Голы по времени матча

Забито

25
16
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
4
16%
2
13%
1-15
4
16%
4
25%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
4
16%
3
19%
46-60
3
12%
3
19%
61-75
5
20%
2
13%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
5
26%
1
7%
31-45
4
21%
4
27%
46-60
4
21%
3
20%
61-75
3
16%
5
33%
76-90

Забито

24
30
9 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
4%
4
13%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
6
25%
8
27%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
8%
6
20%
61-75
10
42%
8
27%
76-90

Пропущено

25
24
16 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
12%
4
17%
1-15
7
28%
4
17%
16-30
6
24%
2
8%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
3
12%
4
17%
61-75
4
16%
6
25%
76-90

Забито

49
46
22 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
5
10%
6
13%
1-15
6
12%
8
17%
16-30
11
22%
10
22%
31-45
7
14%
3
7%
46-60
5
10%
9
20%
61-75
15
31%
10
22%
76-90

Пропущено

44
39
24 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
4
9%
5
13%
1-15
9
20%
5
13%
16-30
11
25%
3
8%
31-45
6
14%
8
21%
46-60
7
16%
7
18%
61-75
7
16%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6
Жилина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Жилина - Ружомберок 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Спартак Трнава - Жилина 1:0 ДАК - Жилина 2:1
Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 1:0 Жилина - Михаловце 1:1 Скалица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Жилина

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
3:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
2 раза 14%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
3:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
5
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
5
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
7
7
2
12
2.5
6
8
2
12
3.5
3
11
2
12
4.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
5
9
2
12
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
21
7
13
15
1.5
12
16
4
24
2.5
7
21
4
24
3.5
3
25
3
25
4.5
3
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 27 21 4 2 63 - 19 67
2.
Спартак Трнава
 27 16 3 8 40 - 24 51
3.
Жилина
 28 14 6 8 46 - 39 48
4.
ДАК
 0:0 28 12 10 6 37 - 27 46
5.
Ружомберок
 0:0 28 11 10 7 33 - 34 43
6.
Железярне Подбрезова
 28 10 4 14 45 - 48 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 28 13 8 7 46 - 34 47
2.
Тренчин
 28 10 9 9 39 - 32 39
3.
Скалица
 28 10 6 12 32 - 31 36
4.
Кошице
 28 6 6 16 24 - 51 24
5.
Михаловце
 28 4 9 15 24 - 45 21
6.
Злате Моравце
 28 0 5 23 16 - 61 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 10 3 1 31 - 12 33
2.
Жилина
 14 9 2 3 30 - 24 29
3.
ДАК
 0:0 14 8 4 2 25 - 13 28
4.
Ружомберок
 0:0 14 8 3 3 16 - 11 27
5.
Спартак Трнава
 13 8 1 4 20 - 10 25
6.
Железярне Подбрезова
 14 6 3 5 22 - 22 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 14 7 2 5 25 - 15 23
2.
Скалица
 14 6 4 4 16 - 11 22
3.
Дукла Банска-Бистрица
 14 4 6 4 19 - 20 18
4.
Кошице
 14 3 4 7 10 - 22 13
5.
Михаловце
 14 2 5 7 12 - 23 11
6.
Злате Моравце
 14 0 3 11 9 - 27 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 11 1 1 32 - 7 34
2.
Спартак Трнава
 14 8 2 4 20 - 14 26
3.
Жилина
 14 5 4 5 16 - 15 19
4.
ДАК
 0:0 14 4 6 4 12 - 14 18
5.
Ружомберок
 0:0 14 3 7 4 17 - 23 16
6.
Железярне Подбрезова
 14 4 1 9 23 - 26 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 14 9 2 3 27 - 14 29
2.
Тренчин
 14 3 7 4 14 - 17 16
3.
Скалица
 14 4 2 8 16 - 20 14
4.
Кошице
 14 3 2 9 14 - 29 11
5.
Михаловце
 14 2 4 8 12 - 22 10
6.
Злате Моравце
 14 0 2 12 7 - 34 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (11)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (8)
Спартак Трнава Дюриш Михал 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 8
Весь список
  • 67'
    Alasana Yirajang уходит с поля. Lekan Okunola выходит вместо него
  • 67'
    Vincent Chyla уходит с поля. Rene Paraj выходит вместо него
  • 67'
    Mark Assinor уходит с поля. Christophe Kabongo выходит вместо него
  • 61'
    Samuel Datko уходит с поля. Timotej Hranica выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Samuel Datko сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Зауэр Марио бьет в цель!
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