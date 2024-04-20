Тур: 6. Стадион: ZELPO Arena.
1:2
Конец матча
Ход матча
45'
0:1
84'
0:2
90'
41
Ivan
Rehak
90
Mark
Assinor
24
Samuel
Datko
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
14
Eric
Bille
16
Илько
Патрик
- Основной состав
-
41 Ivan RehakВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Mark AssinorНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
-
16 Patrik MacejВратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
15 Rene Paraj
-
-
30 Andy Masaryk
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Samuel DatkoПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Eric BilleНападающий
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Жилина
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
11.1%
12 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед
21 матч
38.1%
4.8%
57.1%
8 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
14.3%
23.8%
61.9%
3 победы 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
12 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.89
Среднее время на гол
54
47
Всего голов
38
29
Голов в среднем за матч
1.81
1.38
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
49
65
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sanusi Ridwan
|7
|0.25
|Ковачик Петер
|6 (1)
|0.21
|Mark Assinor
|6
|0.21
|Благут Патрик
|6
|0.21
|Галчик Роланд
|5 (1)
|0.18
|Бартош Марек Кристиан
|4
|0.14
|Christophe Kabongo
|4
|0.14
|Rene Paraj
|2
|0.07
|Lekan Okunola
|2
|0.07
|Кузма Марек
|1
|0.04
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.04
|Бакаля Микулаш
|1
|0.04
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
|Simon Fasko
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|9
|0.32
|Зауэр Марио
|6
|0.21
|Henry Addo
|5
|0.18
|Ямбор Тимотей
|4 (2)
|0.14
|Минарик Ян
|4
|0.14
|Antoin Essomba
|3
|0.11
|Илько Патрик
|2
|0.07
|Samuel Gidi
|2
|0.07
|Eric Bille
|2
|0.07
|Руснак Матуш
|1
|0.04
|Xavier Adang
|1
|0.04
|Копас Адам
|1
|0.04
|Капралик Адриан
|1
|0.04
|Яворчек Доминик
|1
|0.04
|Немчик Томаш
|1
|0.04
|Стойчевски Андрей
|1
|0.04
|Лейтнер Патрик
|1
|0.04
|Бари Кристиан
|0
|0
|Samuel Datko
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартош Марек Кристиан
|8
|0
|Rene Paraj
|7
|0
|Байо Махмуду
|6
|0
|Matej Gresak
|4
|1
|Sanusi Ridwan
|4
|0
|Бакаля Микулаш
|3
|0
|Mark Assinor
|3
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Martin Talakov
|2
|0
|Simon Fasko
|2
|0
|Оравец Матей
|0
|1
|Мрва Марио
|0
|1
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Галчик Роланд
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Vincent Chyla
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Минарик Ян
|4
|0
|Руснак Матуш
|3
|0
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Беланик Самуэль
|3
|0
|Губочан Томаш
|2
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Ямбор Тимотей
|2
|0
|Xavier Adang
|2
|0
|Eric Bille
|2
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Илько Патрик
|1
|0
|Белько Любомир
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|Samuel Gidi
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Antoin Essomba
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Жилина
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
9
5
Железярне Подбрезова
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Жилина
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
22
11
Упущенные победы
13
29
Железярне Подбрезова
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Жилина
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
26
13
Упущенные победы
22
34
Голы по времени матча
Забито
25
16
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
4
16%
2
13%
1-15
4
16%
4
25%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
4
16%
3
19%
46-60
3
12%
3
19%
61-75
5
20%
2
13%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
5
26%
1
7%
31-45
4
21%
4
27%
46-60
4
21%
3
20%
61-75
3
16%
5
33%
76-90
Забито
24
30
9 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
4%
4
13%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
6
25%
8
27%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
8%
6
20%
61-75
10
42%
8
27%
76-90
Пропущено
25
24
16 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
12%
4
17%
1-15
7
28%
4
17%
16-30
6
24%
2
8%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
3
12%
4
17%
61-75
4
16%
6
25%
76-90
Забито
49
46
22 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
5
10%
6
13%
1-15
6
12%
8
17%
16-30
11
22%
10
22%
31-45
7
14%
3
7%
46-60
5
10%
9
20%
61-75
15
31%
10
22%
76-90
Пропущено
44
39
24 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
4
9%
5
13%
1-15
9
20%
5
13%
16-30
11
25%
3
8%
31-45
6
14%
8
21%
46-60
7
16%
7
18%
61-75
7
16%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6
Жилина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Жилина - Ружомберок 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Спартак Трнава - Жилина 1:0 ДАК - Жилина 2:1
Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 1:0 Жилина - Михаловце 1:1 Скалица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Жилина
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
3:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
2 раза 14%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
3:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
5
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
5
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
68
77
212
68
212
311
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
77
59
212
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
217
1315
1216
424
721
424
325
325
325
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|21
|4
|2
|63 - 19
|67
|2.
|27
|16
|3
|8
|40 - 24
|51
|3.
|28
|14
|6
|8
|46 - 39
|48
|4.
|0:0
|28
|12
|10
|6
|37 - 27
|46
|5.
|0:0
|28
|11
|10
|7
|33 - 34
|43
|6.
|28
|10
|4
|14
|45 - 48
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|13
|8
|7
|46 - 34
|47
|2.
|28
|10
|9
|9
|39 - 32
|39
|3.
|28
|10
|6
|12
|32 - 31
|36
|4.
|28
|6
|6
|16
|24 - 51
|24
|5.
|28
|4
|9
|15
|24 - 45
|21
|6.
|28
|0
|5
|23
|16 - 61
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|31 - 12
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|30 - 24
|29
|3.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|25 - 13
|28
|4.
|0:0
|14
|8
|3
|3
|16 - 11
|27
|5.
|13
|8
|1
|4
|20 - 10
|25
|6.
|14
|6
|3
|5
|22 - 22
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|25 - 15
|23
|2.
|14
|6
|4
|4
|16 - 11
|22
|3.
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|4.
|14
|3
|4
|7
|10 - 22
|13
|5.
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|6.
|14
|0
|3
|11
|9 - 27
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|32 - 7
|34
|2.
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|3.
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|4.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|12 - 14
|18
|5.
|0:0
|14
|3
|7
|4
|17 - 23
|16
|6.
|14
|4
|1
|9
|23 - 26
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|27 - 14
|29
|2.
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|3.
|14
|4
|2
|8
|16 - 20
|14
|4.
|14
|3
|2
|9
|14 - 29
|11
|5.
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|6.
|14
|0
|2
|12
|7 - 34
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (11)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (8)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|9 (5)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|8