Тур: 4. Стадион: King Power at Den Dreef.
0:0
Второй тайм: 69'
Ход матча
41'
59'
24
Руссо
Франко
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
14
Дюмон
Оливье
11
Кая
Фатих
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Руссо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
61 Йохманс ОуэнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
53 Adam Nhaili
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
АХ Лёвен
Сент-Трейден
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
18 матчей
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
2.22
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
2.11
1.33
Среднее время на гол
42
67
Всего голов
39
21
Голов в среднем за матч
2.17
1.17
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
41
77
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|5
|0.15
|Торстейнссон Йон
|4
|0.12
|Шрейверс Сьебе
|3 (3)
|0.09
|Мертенс Матье
|3
|0.09
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.09
|Мендиль Хамза
|3
|0.09
|Плетинкс Эвауд
|3
|0.09
|Nachon Nsingi
|2
|0.06
|Richie Sagrado
|2
|0.06
|Nathaniel Opoku
|2 (1)
|0.06
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0.06
|Мисао Кенто
|1
|0.03
|Мигель Флориан
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Шломо Раз
|1
|0.03
|Муеанта Супханат
|1
|0.03
|Joel Schingtienne
|1
|0.03
|Дом Джорен
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
|Акимото Такахиро
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|15 (3)
|0.44
|Стеккерс Ярне
|6
|0.18
|Ито Рётаро
|6
|0.18
|Kahveh Zahiroleslam
|5
|0.15
|Бока Эрик
|2
|0.06
|Хасиока Даики
|2
|0.06
|Mathias Delorge
|1
|0.03
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.03
|Harry Charsley
|1
|0.03
|Кая Фатих
|1
|0.03
|Бертаччини Адриано
|1
|0.03
|Огава Рёя
|0
|0
|Анану Фредерик
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|9
|0
|Мертенс Матье
|6
|0
|Торстейнссон Йон
|6
|0
|Ezechiel Banzuzi
|6
|0
|Рикка Федерико
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|5
|0
|Richie Sagrado
|3
|1
|Мигель Флориан
|4
|0
|Плетинкс Эвауд
|4
|0
|Joel Schingtienne
|4
|0
|Мисао Кенто
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Nachon Nsingi
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Акимото Такахиро
|2
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
|Christ Souanga
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|7
|0
|Годо Бруно
|6
|0
|Койта Абубакари
|6
|0
|Mathias Delorge
|5
|0
|Янсенс Вольке
|4
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Анану Фредерик
|2
|1
|Кая Фатих
|3
|0
|Harry Charsley
|3
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0
|Бока Эрик
|2
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|2
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Бертаччини Адриано
|1
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Дюмон Оливье
|1
|0
|Стеккерс Ярне
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сент-Трейден
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
14
АХ Лёвен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Сент-Трейден
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
27
7
Упущенные победы
8
21
АХ Лёвен
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
Сент-Трейден
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
27% (9)
48% (16)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
28
9
Упущенные победы
16
35
Голы по времени матча
Забито
24
20
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
5
21%
5
25%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
7
29%
29%
7
35%
76-90
Пропущено
18
34
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
1
6%
4
12%
1-15
2
11%
1
3%
16-30
5
28%
6
18%
31-45
3
17%
9
26%
46-60
4
22%
7
21%
61-75
2
11%
7
21%
76-90
1
0%
0%
Забито
16
21
12 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
5
31%
3
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
38%
3
14%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
19%
11
52%
76-90
Пропущено
31
19
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
16%
3
16%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
4
13%
4
21%
31-45
5
16%
3
16%
46-60
6
19%
2
11%
61-75
6
19%
5
26%
76-90
Забито
40
41
23 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 17
9 Не забивали 9
10
25%
8
20%
1-15
5
13%
1
2%
16-30
8
20%
7
17%
31-45
5
13%
3
7%
46-60
2
5%
4
10%
61-75
10
25%
18
44%
76-90
Пропущено
49
53
22 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 33
16 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 26
6
12%
7
13%
1-15
7
14%
3
6%
16-30
9
18%
10
19%
31-45
8
16%
12
23%
46-60
10
20%
9
17%
61-75
8
16%
12
23%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0
Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - Стандард 3:3 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Сент-Трейден - Брюгге 2:1
Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1
Результаты матчей
АХ Лёвен
Сент-Трейден
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 45%
0
9 раз 27%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
7 раз 21%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
611
611
314
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
313
511
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
267
924
1122
429
528
132
132
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|16 (8)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|11
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7