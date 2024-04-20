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  3. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
АХ Лёвен
1:0
Конец матча
Сент-Трейден
0'
41' Желтая карточка
Дюмон Оливье
59' Желтая карточка
Richie Sagrado
80' Желтая карточка
Янсенс Вольке
1:0
83' Гол
Мазиз Юссеф
90'+4
1
Лейсен
Тобе
24
Руссо
Франко
23
Joel
Schingtienne
14
Рикка
Федерико
52
Richie
Sagrado
30
Акимото
Такахиро
8
Шрейверс
Сьебе
11
Ezechiel
Banzuzi
9
Браут-Брюнес
Джонатан
7
Торстейнссон
Йон
33
Мертенс
Матье
1
Судзуки
Дзион
22
Янсенс
Вольке
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
27
Анану
Фредерик
77
Бока
Эрик
14
Дюмон
Оливье
17
Mathias
Delorge
18
Стеккерс
Ярне
7
Койта
Абубакари
11
Кая
Фатих
АХ Лёвен
3-4-2-1
Сент-Трейден
3-4-2-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Сент-Трейден

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

18 матчей

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
4:0
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
4:1
ПДА
3:1
ПДА
2:2
К
2:0
К
4:2
ТМК
4:1
ЛП
2:2
ЛП
1:0
БВЛ
2:3
ВД
2:3
БВЛ
3:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:1

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

2.22
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

2.11
1.33

Среднее время на гол

42
67

Всего голов

39
21

Голов в среднем за матч

2.17
1.17

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

41
77

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 6 0.18
Торстейнссон Йон 4 0.12
Шрейверс Сьебе 3 (3) 0.09
Мертенс Матье 3 0.09
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.09
Мендиль Хамза 3 0.09
Плетинкс Эвауд 3 0.09
Nachon Nsingi 2 0.06
Richie Sagrado 2 0.06
Nathaniel Opoku 2 (1) 0.06
Ezechiel Banzuzi 2 0.06
Мисао Кенто 1 0.03
Мигель Флориан 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Шломо Раз 1 0.03
Муеанта Супханат 1 0.03
Joel Schingtienne 1 0.03
Дом Джорен 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Н'Дри Конан 0 0
Акимото Такахиро 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 15 (3) 0.44
Стеккерс Ярне 6 0.18
Ито Рётаро 6 0.18
Kahveh Zahiroleslam 5 0.15
Бока Эрик 2 0.06
Хасиока Даики 2 0.06
Mathias Delorge 1 0.03
Фуджита Джоэл Чима 1 0.03
Harry Charsley 1 0.03
Кая Фатих 1 0.03
Бертаччини Адриано 1 0.03
Огава Рёя 0 0
Анану Фредерик 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 9 0
Мертенс Матье 6 0
Торстейнссон Йон 6 0
Ezechiel Banzuzi 6 0
Richie Sagrado 4 1
Рикка Федерико 5 0
Мазиз Юссеф 5 0
Мигель Флориан 4 0
Плетинкс Эвауд 4 0
Joel Schingtienne 4 0
Мисао Кенто 3 0
Влитинк Тибо 3 0
Nachon Nsingi 3 0
Дом Джорен 2 0
Кийине Софиан 2 0
Акимото Такахиро 2 0
Oscar Garcia II 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0
Christ Souanga 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 7 0
Годо Бруно 6 0
Койта Абубакари 6 0
Янсенс Вольке 5 0
Mathias Delorge 5 0
Хасиока Даики 4 0
Анану Фредерик 2 1
Кая Фатих 3 0
Harry Charsley 3 0
Kahveh Zahiroleslam 3 0
Бока Эрик 2 0
Фуджита Джоэл Чима 2 0
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Бертаччини Адриано 1 0
Ямамото Рихито 1 0
Дюмон Оливье 1 0
Стеккерс Ярне 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сент-Трейден
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
14
АХ Лёвен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Сент-Трейден
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

27
7

Упущенные победы

8
21
АХ Лёвен
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (14)
38% (13)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
35% (12)
21% (7)
Сент-Трейден
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
26% (9)
50% (17)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

28
9

Упущенные победы

16
35

Голы по времени матча

Забито

25
20
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
5
20%
5
25%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
4
16%
1
5%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
8
32%
7
35%
76-90

Пропущено

18
35
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
1
6%
4
11%
1-15
2
11%
1
3%
16-30
5
28%
6
17%
31-45
3
17%
9
26%
46-60
4
22%
7
20%
61-75
2
11%
8
23%
76-90
1
0%
0%

Забито

16
21
12 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
23 Не забивали 22
5
31%
3
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
38%
3
14%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
19%
11
52%
76-90

Пропущено

31
19
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
16%
3
16%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
4
13%
4
21%
31-45
5
16%
3
16%
46-60
6
19%
2
11%
61-75
6
19%
5
26%
76-90

Забито

41
41
23 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 17
9 Не забивали 10
10
24%
8
20%
1-15
5
12%
1
2%
16-30
8
20%
7
17%
31-45
5
12%
3
7%
46-60
2
5%
4
10%
61-75
11
27%
18
44%
76-90

Пропущено

49
54
22 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 34
16 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 27
6
12%
7
13%
1-15
7
14%
3
6%
16-30
9
18%
10
19%
31-45
8
16%
12
22%
46-60
10
20%
9
17%
61-75
8
16%
13
24%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0
Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - Стандард 3:3 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Сент-Трейден - Брюгге 2:1
Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1

Результаты матчей

АХ Лёвен
Сент-Трейден

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
6 раз 18%
2:1
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 47%
0
9 раз 26%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
15 раз 44%
0
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
3
6
12
1.5
6
11
3
15
2.5
2
15
1
17
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
5
3
13
1.5
5
12
1
15
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
9
0.5
Больше Меньше
26
8
9
25
1.5
11
23
4
30
2.5
5
29
1
33
3.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3 2 0 1 9 - 3 30
2.
Мехелен
 3 2 0 1 8 - 7 29
3.
Сент-Трейден
 4 2 1 1 8 - 6 27
4.
АХ Лёвен
 4 2 1 1 5 - 4 22
5.
Стандард
 2:3 4 0 2 2 6 - 11 19
6.
Вестерло
 3:2 4 1 0 3 5 - 10 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 5 - 1 27
2.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 5 - 3 24
3.
АХ Лёвен
 3 2 0 1 5 - 4 21
4.
Мехелен
 2 1 0 1 5 - 5 3
5.
Вестерло
 3:2 2 1 0 1 3 - 5 3
6.
Стандард
 2:3 1 0 1 0 0 - 0 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 1 1 0 0 3 - 2 26
2.
Стандард
 2:3 3 0 1 2 6 - 11 18
3.
Вестерло
 3:2 2 0 0 2 2 - 5 15
4.
Гент
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 16 (8)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 11
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
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    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Дюмон Оливье получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч АХ Лёвен 1:0 Сент-Трейден онлайн

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