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Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
У Крайова 1948
0:0
Первый тайм: 32'
Динамо Бухарест
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
У Крайова 1948
Ничья
Динамо Бухарест
3.30
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3.30
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2.18
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Все Коэффициенты
50
Ion-Cristian
Gurau
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
3
Лекиатас
Рокас
72
Падула
Андреа
8
Албу
Константин
23
Поп
Влад
51
Сидибе
Секу
24
William
Baeten
9
Ибрагим
Джибрил
99
Vladislav
Blanuta
1
Голубович
Аднан
23
Патрике
Разван
24
Велкоски
Дарко
28
Омавоо
Жозуэ
2
Моура
Габриэл
77
Миланов
Георги
8
Гнаоре
Эдди
18
Павичич
Домагой
20
Antonio
Bordusanu
7
Goncalo
Gregorio
19
Абдалла
Хаким
У Крайова 1948
Динамо Бухарест

История личных встреч

У Крайова 1948
Динамо Бухарест

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:1
К
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 10 0.29
Бауса Хуан 7 (1) 0.2
Vladislav Blanuta 5 0.14
William Baeten 4 0.11
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.11
Сидибе Секу 3 (1) 0.09
Лакруа Лео 3 0.09
Бахасса Яссин 2 0.06
Албу Константин 2 0.06
Ибрагим Джибрил 2 0.06
Аким Влад 1 0.03
Andrei Dragu 1 0.03
Alexandru Blidar 1 0.03
Маскареньяс Матеус 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 7 (1) 0.2
Dennis Politic 6 0.17
Абдалла Хаким 4 (1) 0.11
Костин Кристиан 1 0.03
Бани Андрей 1 0.03
Велкоски Дарко 1 0.03
Гнаоре Эдди 1 0.03
Моура Габриэл 1 0.03
Ларрусеа Горка 1 0.03
Миланов Георги 0 0
Павичич Домагой 0 0
Илич Кристиан 0 0
Амзар Йонуц 0 0
Патрике Разван 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Antonio Bordusanu 0 0

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 7 1
Кицу Аурелиан 6 1
Gabriel Compagnucci 7 0
Лакруа Лео 5 1
Маскареньяс Матеус 4 1
William Baeten 5 0
Аким Влад 4 0
Бауса Хуан 4 0
Албу Константин 4 0
Бахасса Яссин 4 0
Ван Дурмен Бенжамен 3 0
Поп Влад 3 0
Radu Alexandru Negru 3 0
Лекиатас Рокас 3 0
Евген Трика 2 0
Асамоа Самуэль 2 0
Vladislav Blanuta 2 0
Ибрагим Джибрил 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Сидибе Секу 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Alexandru Blidar 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амзар Йонуц 9 0
Dennis Politic 8 0
Рошу Нелуц 6 0
Моура Габриэл 6 0
Омавоо Жозуэ 6 0
Илич Кристиан 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Патрике Разван 3 0
Лукао II 3 0
Дани Иглесиас 3 0
Велкоски Дарко 2 0
Голубович Аднан 2 0
Goncalo Gregorio 2 0
Гезали Ламин 2 0
Zeljko Kopic 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Павичич Домагой 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Ие Эдгар 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Antonio Bordusanu 1 0
Andrei Florescu 1 0

Результаты матчей

У Крайова 1948
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Динамо Бухарест
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

14
6
У Крайова 1948
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Динамо Бухарест
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

26
12

Упущенные победы

5
10
У Крайова 1948
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
32% (11)
32% (11)
Динамо Бухарест
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
18% (6)
44% (15)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

4
13

Волевые победы

29
14

Упущенные победы

19
16

Голы по времени матча

Забито

29
13
15 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 25
5
17%
2
15%
1-15
6
21%
3
23%
16-30
4
14%
1
8%
31-45
6
21%
3
23%
46-60
1
3%
1
8%
61-75
7
24%
3
23%
76-90

Пропущено

29
29
12 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
2
7%
4
14%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
7
24%
6
21%
31-45
4
14%
5
17%
46-60
6
21%
2
7%
61-75
7
24%
8
28%
76-90

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 25
0
0%
2
18%
1-15
3
19%
3
27%
16-30
5
31%
3
27%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
3
27%
76-90

Пропущено

28
17
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
8
29%
1
6%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
1
4%
4
24%
31-45
3
11%
3
18%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
8
29%
7
41%
76-90

Забито

45
24
23 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 13
8 Не забивали 16
5
11%
4
17%
1-15
9
20%
6
25%
16-30
9
20%
4
17%
31-45
8
18%
3
13%
46-60
4
9%
1
4%
61-75
10
22%
6
25%
76-90

Пропущено

57
46
25 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 25
10
18%
5
11%
1-15
7
12%
5
11%
16-30
8
14%
10
22%
31-45
7
12%
8
17%
46-60
10
18%
3
7%
61-75
15
26%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ботошани - У Крайова 1948 4:1 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2
Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0
Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3

Результаты матчей

У Крайова 1948
Динамо Бухарест

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
7 раз 41%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
4:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:0
9 раз 26%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
0
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
0
16 раз 47%
1
14 раз 41%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

У Крайова 1948
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
7
9
7
1.5
1
16
4
12
2.5
1
16
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
8
9
3
15
1.5
3
14
2
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
18
16
12
22
1.5
4
30
6
28
2.5
2
32
1
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 34 23 7 4 59 - 29 76
2.
ЧФР Клуж
 35 16 9 10 61 - 39 57
3.
Рапид Бухарест
 34 15 10 9 58 - 41 55
4.
Университатя Крайова
 34 15 10 9 52 - 44 55
5.
Фарул Констанца
 35 14 11 10 47 - 43 53
6.
Сепси
 34 13 9 12 47 - 38 48
7.
Германнштадт
 35 11 15 9 44 - 35 48
8.
УТА Арад
 34 12 11 11 42 - 49 47
9.
Университатя Клуж
 34 11 14 9 40 - 41 47
10.
Оцелул Галац
 34 9 17 8 36 - 38 44
11.
Петролул Плоешти
 34 9 15 10 33 - 38 42
12.
Политехника Яссы
 35 8 13 14 37 - 49 37
13.
Волунтари
 35 8 11 16 41 - 57 35
14.
Динамо Бухарест
 0:0 35 9 7 19 24 - 46 34
15.
У Крайова 1948
 0:0 35 9 6 20 45 - 57 33
16.
Ботошани
 35 5 13 17 37 - 59 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 12 3 2 30 - 13 39
2.
Германнштадт
 18 9 8 1 30 - 13 35
3.
ЧФР Клуж
 17 10 4 3 30 - 9 34
4.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
5.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 17 7 7 3 28 - 17 28
8.
Фарул Констанца
 17 6 7 4 25 - 18 25
9.
Петролул Плоешти
 17 6 6 5 22 - 25 24
10.
Политехника Яссы
 17 5 8 4 20 - 21 23
11.
Университатя Клуж
 18 6 5 7 18 - 21 23
12.
Динамо Бухарест
 0:0 17 6 4 7 12 - 16 22
13.
У Крайова 1948
 0:0 17 6 3 8 29 - 29 21
14.
Ботошани
 17 4 8 5 20 - 22 20
15.
Оцелул Галац
 17 4 8 5 15 - 19 20
16.
Волунтари
 17 4 6 7 17 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 11 4 2 29 - 16 37
2.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
3.
Университатя Крайова
 17 7 5 5 26 - 24 26
4.
Университатя Клуж
 16 5 9 2 22 - 20 24
5.
Оцелул Галац
 17 5 9 3 21 - 19 24
6.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
7.
ЧФР Клуж
 18 6 5 7 31 - 30 23
8.
Сепси
 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 17 3 9 5 11 - 13 18
10.
Волунтари
 18 4 5 9 24 - 35 17
11.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
12.
Политехника Яссы
 18 3 5 10 17 - 28 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 0:0 18 3 3 12 16 - 28 12
15.
Динамо Бухарест
 0:0 18 3 3 12 12 - 30 12
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 17 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 15 (3)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Университатя Крайова Банку Никусор 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Политехника Яссы Бордеяну Михай 1 9
Весь список
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