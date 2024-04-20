Тур: 5. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Adrian Cojocaru
1:1
Конец матча
0'
0:1
43' ГолМиланов Георги
61' Желтая карточкаAntonio Bordusanu
71' Желтая карточкаЛекиатас Рокас
1:1
90' ГолVladislav Blanuta
90'+6
Ход матча
43'
71'
90'
Владение мячом
23
Поп
Влад
51
Сидибе
Секу
28
Омавоо
Жозуэ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Mario Enache
-
-
-
-
Главный тренер: Eugen Trica
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
-
31 Амзар ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 David Irimia
-
-
-
Главный тренер: Копич Желько
История личных встреч
У Крайова 1948
Динамо Бухарест
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|10
|0.29
|Бауса Хуан
|7 (1)
|0.2
|Vladislav Blanuta
|6
|0.17
|William Baeten
|4
|0.11
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.11
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.09
|Лакруа Лео
|3
|0.09
|Бахасса Яссин
|2
|0.06
|Албу Константин
|2
|0.06
|Ибрагим Джибрил
|2
|0.06
|Аким Влад
|1
|0.03
|Andrei Dragu
|1
|0.03
|Alexandru Blidar
|1
|0.03
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|7 (1)
|0.2
|Dennis Politic
|6
|0.17
|Абдалла Хаким
|4 (1)
|0.11
|Миланов Георги
|1
|0.03
|Костин Кристиан
|1
|0.03
|Бани Андрей
|1
|0.03
|Велкоски Дарко
|1
|0.03
|Гнаоре Эдди
|1
|0.03
|Моура Габриэл
|1
|0.03
|Ларрусеа Горка
|1
|0.03
|Павичич Домагой
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|7
|1
|Кицу Аурелиан
|6
|1
|Gabriel Compagnucci
|7
|0
|Лакруа Лео
|5
|1
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|William Baeten
|5
|0
|Аким Влад
|4
|0
|Бауса Хуан
|4
|0
|Албу Константин
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|Лекиатас Рокас
|4
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0
|Поп Влад
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Евген Трика
|2
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Сидибе Секу
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амзар Йонуц
|9
|0
|Dennis Politic
|8
|0
|Рошу Нелуц
|6
|0
|Моура Габриэл
|6
|0
|Омавоо Жозуэ
|6
|0
|Илич Кристиан
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Патрике Разван
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Дани Иглесиас
|3
|0
|Велкоски Дарко
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Goncalo Gregorio
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Antonio Bordusanu
|2
|0
|Zeljko Kopic
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Павичич Домагой
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Ие Эдгар
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Динамо Бухарест
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
15
7
У Крайова 1948
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Динамо Бухарест
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
26
12
Упущенные победы
5
10
У Крайова 1948
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
Динамо Бухарест
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
29% (10)
34% (12)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
4
13
Волевые победы
29
14
Упущенные победы
20
17
Голы по времени матча
Забито
30
14
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 25
5
17%
2
14%
1-15
6
20%
3
21%
16-30
4
13%
2
14%
31-45
6
20%
3
21%
46-60
1
3%
1
7%
61-75
8
27%
3
21%
76-90
Пропущено
30
30
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
2
7%
4
13%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
8
27%
6
20%
31-45
4
13%
5
17%
46-60
6
20%
2
7%
61-75
7
23%
9
30%
76-90
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 8
24 Не забивали 26
0
0%
2
18%
1-15
3
19%
3
27%
16-30
5
31%
3
27%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
3
27%
76-90
Пропущено
28
17
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
8
29%
1
6%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
1
4%
4
24%
31-45
3
11%
3
18%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
8
29%
7
41%
76-90
Забито
46
25
23 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 14
8 Не забивали 16
5
11%
4
16%
1-15
9
20%
6
24%
16-30
9
20%
5
20%
31-45
8
17%
3
12%
46-60
4
9%
1
4%
61-75
11
24%
6
24%
76-90
Пропущено
58
47
26 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 26
10
17%
5
11%
1-15
7
12%
5
11%
16-30
9
16%
10
21%
31-45
7
12%
8
17%
46-60
10
17%
3
6%
61-75
15
26%
16
34%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ботошани - У Крайова 1948 4:1 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2
Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0
Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3
Результаты матчей
У Крайова 1948
Динамо Бухарест
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
7 раз 41%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
4:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
1:0
9 раз 26%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
0
8 раз 23%
2
6 раз 17%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
0
16 раз 46%
1
15 раз 43%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
107
98
116
413
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
99
315
315
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
1916
1223
431
629
233
134
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|17 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|1 9