Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Yassine Bahassa нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Игрок из команды У Крайова 1948 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

86' Деннис Политик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Патрике Разван выиграл воздушное противоборство у Yassine Bahassa.

77' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Деннис Политик получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Деннис Политик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Омавоо Жозуэ получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Омавоо Жозуэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Лекиатас Рокас получил желтую карточку от судьи

70' Тактическая замена. Поп Влад уходит с поля и его заменяет Yassine Bahassa

68' Патрике Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

61' Antonio Bordusanu получил желтую карточку от судьи

57' Моура Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Деннис Политик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

54' Падула Андреа пробует нанести удар издали, но Аднан Голубович держит все под контролем

49' Падула Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Падула Андреа не смог попасть в створ ударом издали

46' Тактическая замена. Constantin Albu уходит с поля и его заменяет Аким Влад