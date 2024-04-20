  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
ФКСБ
0:0
Первый тайм: 6'
Рапид Бухарест
0'
Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Рапид Бухарест
1.85
4.20
4.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
30
Siyabonga
Ngezana
21
Кирикеш
Влад
33
Радунович
Ристо
16
Ликсандру
Михай
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
10
Попеску
Октавиан
11
Микулеску
Давид
7
Коман
Флоринел
16
Айоани
Михай
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
24
Борза
Себастьян
14
Громада
Якуб
26
Оайдэ
Рэзван
8
Хасани
Флорент
77
Красники
Эрмал
9
Рахмани
Альбион
27
Петрила
Клаудиу
ФКСБ
Рапид Бухарест

История личных встреч

ФКСБ
Рапид Бухарест

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

22 матча

27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

4.5%
54.5%
41%
1 победа 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
4:0
С
1:2
С
1:5
С
1:0
С
3:1
С
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
0:0
ДА
0:1
К
0:1
ДА
0:0
ДА
5:1
ДА
1:1
ДА
1:2
ДА
0:0
ДА
0:3

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
0.83

Среднее время на гол

81
108

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Среднее время на гол

67
64

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.23
1.09

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

73
82

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 17 (3) 0.5
Олару Дариус 14 (4) 0.41
Балута Александр 4 0.12
Компаньо Андреа 4 (2) 0.12
Шут Адриан 3 0.09
Микулеску Давид 3 0.09
Дава Джойским 3 0.09
Джокович Дамьян 3 (1) 0.09
Попеску Октавиан 2 0.06
Радунович Ристо 1 0.03
Попеску Овидиу 1 0.03
Эджума Малком 1 0.03
Luis Phelipe 1 0.03
Ликсандру Михай 1 0.03
Альхассан Баба 0 0
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 15 (3) 0.44
Дуганджич Марко 6 (2) 0.18
Папо Джейсон 5 0.15
Ионицэ Александру II 5 0.15
Бамгбойе Фуншо 4 0.12
Петрила Клаудиу 4 0.12
Красники Эрмал 4 0.12
Borisav Burmaz 4 0.12
Якоб Паул 2 0.06
Валье Борха 1 0.03
Оайдэ Рэзван 1 0.03
Сэпунару Кристиан 1 0.03
Громада Якуб 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Оня Рэзван 1 0.03
Robert Badescu 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Албу Кристиан 0 0
Хасани Флорент 0 0
Каржан Каталин 0 0
Борза Себастьян 0 0
Omar El Sawy 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 8 2
Радунович Ристо 8 0
Попеску Октавиан 7 0
Шут Адриан 7 0
Олару Дариус 5 1
Пантя Александру 5 1
Балута Александр 6 0
Попеску Овидиу 6 0
Крецу Валентин 4 1
Дава Джойским 3 1
Siyabonga Ngezana 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Ликсандру Михай 4 0
Кирикеш Влад 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Микулеску Давид 2 0
Антви Нана 0 1
Влад Даниэл 1 0
Кордя Андрей 1 0
Luis Phelipe 1 0
Альхассан Баба 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 6 1
Папо Джейсон 7 0
Сэпунару Кристиан 4 0
Браун Кристофер 4 0
Бамгбойе Фуншо 4 0
Cristiano Bergodi 4 0
Джокович Дамьян 3 0
Албу Кристиан 3 0
Якоб Паул 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Рахмани Альбион 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Валье Борха 2 0
Громада Якуб 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Каржан Каталин 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Борза Себастьян 0 1
Григоре Драгош 1 0
Стан Александру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Сони Кевен 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Айоани Михай 1 0
Оня Рэзван 1 0
Красники Эрмал 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Рапид Бухарест
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

3
8
ФКСБ
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Рапид Бухарест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

7
0

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

28
33
ФКСБ
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
Рапид Бухарест
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
47% (16)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

13
18

Упущенные победы

31
41

Голы по времени матча

Забито

28
20
19 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
6
21%
4
20%
1-15
7
25%
1
5%
16-30
6
21%
7
35%
31-45
2
7%
4
20%
46-60
5
18%
2
10%
61-75
2
7%
2
10%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
5
33%
3
19%
76-90

Забито

29
40
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
5
17%
6
15%
1-15
5
17%
3
8%
16-30
4
14%
7
18%
31-45
9
31%
5
13%
46-60
2
7%
5
13%
61-75
4
14%
14
35%
76-90

Пропущено

16
23
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
13%
4
17%
1-15
3
19%
2
9%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
4
25%
6
26%
46-60
4
25%
3
13%
61-75
2
13%
3
13%
76-90

Забито

57
60
33 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 32
25 Забивали первыми 19
5 Не забивали 7
11
19%
10
17%
1-15
12
21%
4
7%
16-30
10
18%
14
23%
31-45
11
19%
9
15%
46-60
7
12%
7
12%
61-75
6
11%
16
27%
76-90

Пропущено

31
39
12 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 22
3
10%
6
15%
1-15
5
16%
4
10%
16-30
4
13%
6
15%
31-45
6
19%
10
26%
46-60
6
19%
7
18%
61-75
7
23%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1
Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2
Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0

Результаты матчей

ФКСБ
Рапид Бухарест

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Точный счет

0:1
5 раз 29%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 35%
2
10 раз 29%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
9 раз 26%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
4 раза 12%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
15
3
10
7
1.5
12
6
4
13
2.5
7
11
1
16
3.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
5
8
9
1.5
5
11
4
13
2.5
2
14
1
16
3.5
1
15
1
16
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
4
0.5
Больше Меньше
26
8
18
16
1.5
17
17
8
26
2.5
9
25
2
32
3.5
5
29
1
33
4.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 35 23 8 4 59 - 29 77
2.
ЧФР Клуж
 35 16 9 10 61 - 39 57
3.
Рапид Бухарест
 0:0 35 15 11 9 58 - 41 56
4.
Университатя Крайова
 34 15 10 9 52 - 44 55
5.
Фарул Констанца
 35 14 11 10 47 - 43 53
6.
Сепси
 34 13 9 12 47 - 38 48
7.
Германнштадт
 35 11 15 9 44 - 35 48
8.
УТА Арад
 34 12 11 11 42 - 49 47
9.
Университатя Клуж
 34 11 14 9 40 - 41 47
10.
Оцелул Галац
 34 9 17 8 36 - 38 44
11.
Петролул Плоешти
 34 9 15 10 33 - 38 42
12.
Политехника Яссы
 35 8 13 14 37 - 49 37
13.
Волунтари
 35 8 11 16 41 - 57 35
14.
Динамо Бухарест
 35 9 7 19 25 - 47 34
15.
У Крайова 1948
 35 9 6 20 46 - 58 33
16.
Ботошани
 35 5 13 17 37 - 59 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 18 12 4 2 30 - 13 40
2.
Германнштадт
 18 9 8 1 30 - 13 35
3.
ЧФР Клуж
 17 10 4 3 30 - 9 34
4.
Рапид Бухарест
 0:0 18 10 2 6 38 - 25 32
5.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 17 7 7 3 28 - 17 28
8.
Фарул Констанца
 17 6 7 4 25 - 18 25
9.
Петролул Плоешти
 17 6 6 5 22 - 25 24
10.
Политехника Яссы
 17 5 8 4 20 - 21 23
11.
Университатя Клуж
 18 6 5 7 18 - 21 23
12.
Динамо Бухарест
 17 6 4 7 12 - 16 22
13.
У Крайова 1948
 17 6 3 8 30 - 30 21
14.
Ботошани
 17 4 8 5 20 - 22 20
15.
Оцелул Галац
 17 4 8 5 15 - 19 20
16.
Волунтари
 17 4 6 7 17 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 17 11 4 2 29 - 16 37
2.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
3.
Университатя Крайова
 17 7 5 5 26 - 24 26
4.
Университатя Клуж
 16 5 9 2 22 - 20 24
5.
Рапид Бухарест
 0:0 17 5 9 3 20 - 16 24
6.
Оцелул Галац
 17 5 9 3 21 - 19 24
7.
ЧФР Клуж
 18 6 5 7 31 - 30 23
8.
Сепси
 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 17 3 9 5 11 - 13 18
10.
Волунтари
 18 4 5 9 24 - 35 17
11.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
12.
Политехника Яссы
 18 3 5 10 17 - 28 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 18 3 3 12 16 - 28 12
15.
Динамо Бухарест
 18 3 3 12 13 - 31 12
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 17 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 15 (3)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Университатя Крайова Банку Никусор 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Политехника Яссы Бордеяну Михай 1 9
Весь список
  • 3'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 2'
    Браун Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 2'
    ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Рапид Бухарест начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    ФКСБ
    Ничья
    Рапид Бухарест
    1.85
    4.20
    4.40
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ФКСБ 0:0 Рапид Бухарест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ФКСБ
    Рапид Бухарест
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный