Тур: 5. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Бирсан Марсель
0:0
Первый тайм: 6'
0'
21
Кирикеш
Влад
27
Олару
Дариус
16
Айоани
Михай
14
Громада
Якуб
26
Оайдэ
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Антви НанаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Попа ДэвидНападающий
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Громада ЯкубПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Богдан Лoбoнт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ФКСБ
Рапид Бухарест
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
22 матча
27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
4.5%
54.5%
41%
1 победа 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
0.83
Среднее время на гол
81
108
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.4
Среднее время на гол
67
64
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.23
1.09
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
73
82
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|17 (3)
|0.5
|Олару Дариус
|14 (4)
|0.41
|Балута Александр
|4
|0.12
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.12
|Шут Адриан
|3
|0.09
|Микулеску Давид
|3
|0.09
|Дава Джойским
|3
|0.09
|Джокович Дамьян
|3 (1)
|0.09
|Попеску Октавиан
|2
|0.06
|Радунович Ристо
|1
|0.03
|Попеску Овидиу
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Luis Phelipe
|1
|0.03
|Ликсандру Михай
|1
|0.03
|Альхассан Баба
|0
|0
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|0.44
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.18
|Папо Джейсон
|5
|0.15
|Ионицэ Александру II
|5
|0.15
|Бамгбойе Фуншо
|4
|0.12
|Петрила Клаудиу
|4
|0.12
|Красники Эрмал
|4
|0.12
|Borisav Burmaz
|4
|0.12
|Якоб Паул
|2
|0.06
|Валье Борха
|1
|0.03
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.03
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.03
|Громада Якуб
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Robert Badescu
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|8
|2
|Радунович Ристо
|8
|0
|Попеску Октавиан
|7
|0
|Шут Адриан
|7
|0
|Олару Дариус
|5
|1
|Пантя Александру
|5
|1
|Балута Александр
|6
|0
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Крецу Валентин
|4
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Siyabonga Ngezana
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Ликсандру Михай
|4
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Микулеску Давид
|2
|0
|Антви Нана
|0
|1
|Влад Даниэл
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|6
|1
|Папо Джейсон
|7
|0
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|Браун Кристофер
|4
|0
|Бамгбойе Фуншо
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Джокович Дамьян
|3
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Якоб Паул
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Рахмани Альбион
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Валье Борха
|2
|0
|Громада Якуб
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Григоре Драгош
|1
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Рапид Бухарест
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
3
8
ФКСБ
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Рапид Бухарест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
7
0
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
28
33
ФКСБ
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
Рапид Бухарест
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
47% (16)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
13
18
Упущенные победы
31
41
Голы по времени матча
Забито
28
20
19 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
6
21%
4
20%
1-15
7
25%
1
5%
16-30
6
21%
7
35%
31-45
2
7%
4
20%
46-60
5
18%
2
10%
61-75
2
7%
2
10%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
5
33%
3
19%
76-90
Забито
29
40
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
5
17%
6
15%
1-15
5
17%
3
8%
16-30
4
14%
7
18%
31-45
9
31%
5
13%
46-60
2
7%
5
13%
61-75
4
14%
14
35%
76-90
Пропущено
16
23
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
13%
4
17%
1-15
3
19%
2
9%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
4
25%
6
26%
46-60
4
25%
3
13%
61-75
2
13%
3
13%
76-90
Забито
57
60
33 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 32
25 Забивали первыми 19
5 Не забивали 7
11
19%
10
17%
1-15
12
21%
4
7%
16-30
10
18%
14
23%
31-45
11
19%
9
15%
46-60
7
12%
7
12%
61-75
6
11%
16
27%
76-90
Пропущено
31
39
12 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 22
3
10%
6
15%
1-15
5
16%
4
10%
16-30
4
13%
6
15%
31-45
6
19%
10
26%
46-60
6
19%
7
18%
61-75
7
23%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1
Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2
Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0
Результаты матчей
ФКСБ
Рапид Бухарест
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Точный счет
0:1
5 раз 29%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 35%
2
10 раз 29%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
9 раз 26%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
4 раза 12%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
153
107
126
413
711
116
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
115
89
511
413
214
116
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
304
Больше Меньше
268
1816
1717
826
925
232
529
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|35
|23
|8
|4
|59 - 29
|77
|2.
|35
|16
|9
|10
|61 - 39
|57
|3.
|0:0
|35
|15
|11
|9
|58 - 41
|56
|4.
|34
|15
|10
|9
|52 - 44
|55
|5.
|35
|14
|11
|10
|47 - 43
|53
|6.
|34
|13
|9
|12
|47 - 38
|48
|7.
|35
|11
|15
|9
|44 - 35
|48
|8.
|34
|12
|11
|11
|42 - 49
|47
|9.
|34
|11
|14
|9
|40 - 41
|47
|10.
|34
|9
|17
|8
|36 - 38
|44
|11.
|34
|9
|15
|10
|33 - 38
|42
|12.
|35
|8
|13
|14
|37 - 49
|37
|13.
|35
|8
|11
|16
|41 - 57
|35
|14.
|35
|9
|7
|19
|25 - 47
|34
|15.
|35
|9
|6
|20
|46 - 58
|33
|16.
|35
|5
|13
|17
|37 - 59
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|12
|4
|2
|30 - 13
|40
|2.
|18
|9
|8
|1
|30 - 13
|35
|3.
|17
|10
|4
|3
|30 - 9
|34
|4.
|0:0
|18
|10
|2
|6
|38 - 25
|32
|5.
|18
|9
|5
|4
|28 - 25
|32
|6.
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|7.
|17
|7
|7
|3
|28 - 17
|28
|8.
|17
|6
|7
|4
|25 - 18
|25
|9.
|17
|6
|6
|5
|22 - 25
|24
|10.
|17
|5
|8
|4
|20 - 21
|23
|11.
|18
|6
|5
|7
|18 - 21
|23
|12.
|17
|6
|4
|7
|12 - 16
|22
|13.
|17
|6
|3
|8
|30 - 30
|21
|14.
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|15.
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|16.
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|11
|4
|2
|29 - 16
|37
|2.
|18
|8
|4
|6
|22 - 25
|28
|3.
|17
|7
|5
|5
|26 - 24
|26
|4.
|16
|5
|9
|2
|22 - 20
|24
|5.
|0:0
|17
|5
|9
|3
|20 - 16
|24
|6.
|17
|5
|9
|3
|21 - 19
|24
|7.
|18
|6
|5
|7
|31 - 30
|23
|8.
|17
|6
|2
|9
|19 - 21
|20
|9.
|17
|3
|9
|5
|11 - 13
|18
|10.
|18
|4
|5
|9
|24 - 35
|17
|11.
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|12.
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|13.
|17
|2
|7
|8
|14 - 22
|13
|14.
|18
|3
|3
|12
|16 - 28
|12
|15.
|18
|3
|3
|12
|13 - 31
|12
|16.
|18
|1
|5
|12
|17 - 37
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|17 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|1 9