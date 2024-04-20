Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет ФКСБ

87' Борза Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

86' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

84' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

83' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновится спорным мячом

82' Рефери не любит споров - именно за это Бамгбойе Фуншо сейчас получил желтую

82' Рахмани Альбион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Крецу Валентин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

78' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Эммерс Сиан пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

78' Матч возобновится спорным мячом

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Siyabonga Ngezana нанес удар головой, но Михай Айоани спокойно отбил мяч.

75' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

74' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Adrian Sut не смог попасть в створ ударом издали

70' Радунович Ристо из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Радунович Ристо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Радунович Ристо из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Коман Флоринел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Хорошую попытку сделал Коман Флоринел . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Рахмани Альбион наказан за толчок Adrian Sut

62' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

61' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Adrian Sut не смог попасть в створ ударом издали

60' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

59' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ФКСБ будет все-таки засчитан.

59' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ФКСБ

57' Радунович Ристо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Коман Флоринел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

55' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

51' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

49' Громада Якуб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Ликсандру Михай из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника