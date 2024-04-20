Тур: 5. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Бирсан Марсель
2:2
Конец матча
0'
1:0
10' ГолОлару Дариус
1:1
12' ГолКрасники Эрмал
1:2
16' ГолРахмани Альбион
20' Желтая карточкаОайдэ Рэзван
29' Желтая карточкаГромада Якуб
37' Желтая карточкаЯкоб Паул
42' Желтая карточкаКоман Флоринел
2:2
57' ГолБалута Александр
79' Желтая карточкаКрецу Валентин
82' Желтая карточкаБамгбойе Фуншо
90' Желтая карточкаБраун Кристофер
90' Желтая карточкаОлару Дариус
90' Желтая карточкаРадунович Ристо
90' Желтая карточкаРахмани Альбион
90'+5
Ход матча
10'
1:0
12'
16'
20'
29'
37'
42'
57'
79'
82'
90'
90'
90'
90'
Владение мячом
21
Кирикеш
Влад
27
Олару
Дариус
16
Айоани
Михай
14
Громада
Якуб
26
Оайдэ
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Антви НанаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Попа ДэвидНападающий
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Громада ЯкубПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Богдан Лoбoнт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ФКСБ
Рапид Бухарест
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
22 матча
27.3%
27.3%
45.4%
6 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
4.5%
54.5%
41%
1 победа 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
0.83
Среднее время на гол
81
108
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.4
Среднее время на гол
67
64
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.23
1.09
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
73
82
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|17 (3)
|0.49
|Олару Дариус
|15 (4)
|0.43
|Балута Александр
|5
|0.14
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.11
|Шут Адриан
|3
|0.09
|Микулеску Давид
|3
|0.09
|Дава Джойским
|3
|0.09
|Джокович Дамьян
|3 (1)
|0.09
|Попеску Октавиан
|2
|0.06
|Радунович Ристо
|1
|0.03
|Попеску Овидиу
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Luis Phelipe
|1
|0.03
|Ликсандру Михай
|1
|0.03
|Альхассан Баба
|0
|0
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|16 (3)
|0.46
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.17
|Папо Джейсон
|5
|0.14
|Красники Эрмал
|5
|0.14
|Ионицэ Александру II
|5
|0.14
|Петрила Клаудиу
|4
|0.11
|Бамгбойе Фуншо
|4
|0.11
|Borisav Burmaz
|4
|0.11
|Якоб Паул
|2
|0.06
|Валье Борха
|1
|0.03
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.03
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.03
|Громада Якуб
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Robert Badescu
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Албу Кристиан
|0
|0
|Хасани Флорент
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
|Omar El Sawy
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|9
|2
|Радунович Ристо
|9
|0
|Олару Дариус
|6
|1
|Попеску Октавиан
|7
|0
|Шут Адриан
|7
|0
|Крецу Валентин
|5
|1
|Пантя Александру
|5
|1
|Балута Александр
|6
|0
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Дава Джойским
|3
|1
|Siyabonga Ngezana
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Ликсандру Михай
|4
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Микулеску Давид
|2
|0
|Антви Нана
|0
|1
|Влад Даниэл
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|7
|1
|Папо Джейсон
|7
|0
|Браун Кристофер
|5
|0
|Бамгбойе Фуншо
|5
|0
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|Якоб Паул
|4
|0
|Cristiano Bergodi
|4
|0
|Рахмани Альбион
|4
|0
|Джокович Дамьян
|3
|0
|Громада Якуб
|3
|0
|Албу Кристиан
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Валье Борха
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Григоре Драгош
|1
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Красники Эрмал
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Рапид Бухарест
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
5
10
ФКСБ
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Рапид Бухарест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
7
0
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
28
33
ФКСБ
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
40% (14)
34% (12)
Рапид Бухарест
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
43% (15)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
13
18
Упущенные победы
33
43
Голы по времени матча
Забито
30
22
20 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
7
23%
5
23%
1-15
7
23%
2
9%
16-30
6
20%
7
32%
31-45
3
10%
4
18%
46-60
5
17%
2
9%
61-75
2
7%
2
9%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
2
12%
3
17%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
2
12%
5
28%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
5
29%
29%
3
17%
76-90
Забито
29
40
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
5
17%
6
15%
1-15
5
17%
3
8%
16-30
4
14%
7
18%
31-45
9
31%
5
13%
46-60
2
7%
5
13%
61-75
4
14%
14
35%
76-90
Пропущено
16
23
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
13%
4
17%
1-15
3
19%
2
9%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
4
25%
6
26%
46-60
4
25%
3
13%
61-75
2
13%
3
13%
76-90
Забито
59
62
34 В 1-м тайме 30
25 Во 2-м тайме 32
26 Забивали первыми 19
5 Не забивали 7
12
20%
11
18%
1-15
12
20%
5
8%
16-30
10
17%
14
23%
31-45
12
20%
9
15%
46-60
7
12%
7
11%
61-75
6
10%
16
26%
76-90
Пропущено
33
41
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 23
4
12%
7
17%
1-15
6
18%
4
10%
16-30
4
12%
6
15%
31-45
6
18%
11
27%
46-60
6
18%
7
17%
61-75
7
21%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1
Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2
Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Рапид Бухарест - Сабах Баку 1:2 Сакарьяспор - Рапид Бухарест 3:3 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0
Результаты матчей
ФКСБ
Рапид Бухарест
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Точный счет
0:1
5 раз 29%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 34%
2
11 раз 31%
3
6 раз 17%
0
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
0
8 раз 23%
3
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
153
117
126
414
711
117
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
125
89
611
413
215
116
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
314
Больше Меньше
278
1916
1817
827
926
233
530
134
134
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|17 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|16 (4)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|15 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 9
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|1 9