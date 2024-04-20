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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Политехника Яссы
1:0
Первый тайм: 36'
Волунтари
0'
1:0
13' Гол
Буш Сержиу
29' Желтая карточка
Рикардинью

Ход матча

13'
Буш Сержиу
(Alin Roman II)
1:0
29'
 
Рикардинью

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Политехника Яссы
Ничья
Волунтари
2.54
4.00
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7.20
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Все Коэффициенты
1
Лунг
Силвиу
3
Самайоа
Николас
6
Илие
Флорин
27
Rares
Ispas
30
Тодороски
Тодор
10
Alin
Roman
II
37
Бордеяну
Михай
95
Carlos
Jatoba
7
Беттаеб
Адель
9
Буш
Сержиу
18
Stefan
Stefanovici
1
Вылчану
Октавиан
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
4
Црепуля
Любян
7
Алийи
Насер
9
Думитер
Андрей
77
Немец
Адам
20
Robert
Popescu
Политехника Яссы
Волунтари

История личных встреч

Политехника Яссы
Волунтари

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:0
С
1:2
Л1ГБ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.4

Среднее время на гол

135
225

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.33

Среднее время на гол

75
67

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.91
0.91

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

99
99

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 10 (2) 0.29
Харрисон Шейон 6 0.17
Luis Phelipe 3 0.09
Буш Сержиу 3 0.09
Julian Marchioni 2 0.06
Беттаеб Адель 2 0.06
Andrei Gheorghita 2 0.06
Carlos Jatoba 1 0.03
Rares Ispas 1 0.03
Катанец Матия 1 0.03
Войтуш Якуб 1 0.03
Васвари Габриэл 1 0.03
Hamza Saghiri 1 0.03
Ион Роберт 1 0.03
Мартак Мариус 0 0
Кабран Кевин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Буэнна Рашид 0 0
Allanzinho 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 8 0.23
Думитер Андрей 7 0.2
Мерлой Джордже 6 (1) 0.17
Robert Popescu 3 (1) 0.09
Раду Бобок 2 0.06
Раца Вадим 2 (1) 0.06
Doru Cristian Andrei 2 0.06
Армаш Игорь 2 0.06
Сигурьонссон Рунар 2 0.06
Рикардинью XI 1 0.03
Матрикарди Патрисио 1 0.03
Andreas Nita 1 0.03
Флоря Даниэль 1 (1) 0.03
Кырнац Николае 0 0
Алийи Насер 0 0
Турда Григоре 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 8 1
Julian Marchioni 6 0
Мартак Мариус 5 0
Luis Phelipe 5 0
Буэнна Рашид 3 1
Alin Roman II 3 1
Самайоа Николас 3 1
Leontin Grozavu 3 1
Ион Роберт 2 1
Лунг Силвиу 3 0
Илие Флорин 3 0
Carlos Jatoba 3 0
Rares Ispas 3 0
Ionut Ailenei 3 0
Luca Mihai 3 0
Катанец Матия 2 0
Войтуш Якуб 2 0
Буш Сержиу 2 0
Харрисон Шейон 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Васвари Габриэл 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Hamza Saghiri 1 0
Тодороски Тодор 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Беттаеб Адель 1 0
Vlad Constantin Ilie 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 7 2
Рикардинью XI 7 0
Думитер Андрей 5 0
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Раца Вадим 4 0
Cristian Paz II 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Црепуля Любян 3 0
Каскини Баутиста 3 0
Немец Адам 1 1
Флоря Даниэль 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Мерлой Джордже 2 0
Robert Popescu 2 0
Николае Дикэ 1 0
Алийи Насер 1 0
Турда Григоре 1 0
Roberto Voican 1 0
Doru Cristian Andrei 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Волунтари
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

11
13
Политехника Яссы
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Волунтари
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
15

Упущенные победы

11
11
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
35% (12)
24% (8)
Волунтари
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

22
17

Упущенные победы

22
24

Голы по времени матча

Забито

17
23
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
2
12%
2
9%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
4
24%
6
26%
76-90

Пропущено

20
32
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
10%
5
16%
1-15
3
15%
3
9%
16-30
4
20%
5
16%
31-45
3
15%
6
19%
46-60
1
5%
6
19%
61-75
7
35%
7
22%
76-90

Забито

18
16
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
3
17%
2
13%
1-15
5
28%
6
38%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
2
11%
4
25%
76-90

Пропущено

27
23
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
2
7%
3
13%
1-15
6
22%
2
9%
16-30
5
19%
6
26%
31-45
4
15%
6
26%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
5
19%
4
17%
76-90

Забито

35
39
18 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 15
10 Не забивали 11
5
14%
4
10%
1-15
7
20%
10
26%
16-30
6
17%
5
13%
31-45
6
17%
6
15%
46-60
5
14%
4
10%
61-75
6
17%
10
26%
76-90

Пропущено

47
55
22 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 31
12 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 24
4
9%
8
15%
1-15
9
19%
5
9%
16-30
9
19%
11
20%
31-45
7
15%
12
22%
46-60
6
13%
8
15%
61-75
12
26%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0
Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1
Волунтари
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Корвинул Хунедоара - Волунтари 3:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0
Волунтари - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1

Результаты матчей

Политехника Яссы
Волунтари

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 44%
0
11 раз 32%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
1
12 раз 35%
0
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
6
3
13
1.5
4
13
2
14
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
5
5
13
1.5
7
10
1
17
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
23
11
8
26
1.5
11
23
3
31
2.5
4
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 34 23 7 4 59 - 29 76
2.
ЧФР Клуж
 35 16 9 10 61 - 39 57
3.
Рапид Бухарест
 34 15 10 9 58 - 41 55
4.
Университатя Крайова
 34 15 10 9 52 - 44 55
5.
Фарул Констанца
 35 14 11 10 47 - 43 53
6.
Сепси
 34 13 9 12 47 - 38 48
7.
Германнштадт
 35 11 15 9 44 - 35 48
8.
УТА Арад
 34 12 11 11 42 - 49 47
9.
Университатя Клуж
 34 11 14 9 40 - 41 47
10.
Оцелул Галац
 34 9 17 8 36 - 38 44
11.
Петролул Плоешти
 34 9 15 10 33 - 38 42
12.
Политехника Яссы
 1:0 35 8 13 14 35 - 48 37
13.
Волунтари
 0:1 35 8 11 16 40 - 55 35
14.
Динамо Бухарест
 34 9 6 19 24 - 46 33
15.
У Крайова 1948
 34 9 5 20 45 - 57 32
16.
Ботошани
 35 5 13 17 37 - 59 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 12 3 2 30 - 13 39
2.
Германнштадт
 18 9 8 1 30 - 13 35
3.
ЧФР Клуж
 17 10 4 3 30 - 9 34
4.
Рапид Бухарест
 18 10 2 6 38 - 25 32
5.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 17 7 7 3 28 - 17 28
8.
Фарул Констанца
 17 6 7 4 25 - 18 25
9.
Петролул Плоешти
 17 6 6 5 22 - 25 24
10.
Политехника Яссы
 1:0 17 5 8 4 18 - 20 23
11.
Университатя Клуж
 18 6 5 7 18 - 21 23
12.
Динамо Бухарест
 17 6 4 7 12 - 16 22
13.
У Крайова 1948
 16 6 2 8 29 - 29 20
14.
Ботошани
 17 4 8 5 20 - 22 20
15.
Оцелул Галац
 17 4 8 5 15 - 19 20
16.
Волунтари
 0:1 17 4 6 7 17 - 22 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 11 4 2 29 - 16 37
2.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
3.
Университатя Крайова
 17 7 5 5 26 - 24 26
4.
Университатя Клуж
 16 5 9 2 22 - 20 24
5.
Оцелул Галац
 17 5 9 3 21 - 19 24
6.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
7.
ЧФР Клуж
 18 6 5 7 31 - 30 23
8.
Сепси
 17 6 2 9 19 - 21 20
9.
Петролул Плоешти
 17 3 9 5 11 - 13 18
10.
Волунтари
 0:1 18 4 5 9 23 - 33 17
11.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
12.
Политехника Яссы
 1:0 18 3 5 10 17 - 28 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 18 3 3 12 16 - 28 12
15.
Динамо Бухарест
 17 3 2 12 12 - 30 11
16.
Ботошани
 18 1 5 12 17 - 37 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 17 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 15 (3)
ЧФР Клуж Отеле Филип 14 (8)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 12
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Университатя Крайова Банку Никусор 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Весь список
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