Тур: 5. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Ковач Иштван
3:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолБуш Сержиу
29' Желтая карточкаРикардинью
1:1
50' ГолНемец Адам
2:1
65' ГолStefan Stefanovici
69' Желтая карточкаЛунг Силвиу
70' Желтая карточкаРаца Вадим
70' Желтая карточкаБордеяну Михай
3:1
82' ГолХаррисон Шейон
90' Undefined phrase: football_event_Флоря Даниэль
90' Желтая карточкаИлие Флорин
90'+8
Ход матча
13'
1:0
29'
50'
1:1
65'
69'
70'
70'
82'
3:1
90'
90'
Владение мячом
27
Rares
Ispas
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Нига ТомаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
-
11 Кабран КевинНападающий
- Нападающий
-
-
28 Diego Farcas
-
-
-
21 Allanzinho
-
-
Главный тренер: Тони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кристиан Флорин Пирву
История личных встреч
Политехника Яссы
Волунтари
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.4
Среднее время на гол
135
225
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.33
Среднее время на гол
75
67
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.91
0.91
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
99
99
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|10 (2)
|0.29
|Харрисон Шейон
|7
|0.2
|Luis Phelipe
|3
|0.09
|Буш Сержиу
|3
|0.09
|Julian Marchioni
|2
|0.06
|Беттаеб Адель
|2
|0.06
|Andrei Gheorghita
|2
|0.06
|Carlos Jatoba
|1
|0.03
|Rares Ispas
|1
|0.03
|Катанец Матия
|1
|0.03
|Войтуш Якуб
|1
|0.03
|Васвари Габриэл
|1
|0.03
|Hamza Saghiri
|1
|0.03
|Ион Роберт
|1
|0.03
|Stefan Stefanovici
|1
|0.03
|Мартак Мариус
|0
|0
|Кабран Кевин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Буэнна Рашид
|0
|0
|Allanzinho
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|9
|0.26
|Думитер Андрей
|7
|0.2
|Мерлой Джордже
|6 (1)
|0.17
|Robert Popescu
|3 (1)
|0.09
|Раду Бобок
|2
|0.06
|Раца Вадим
|2 (1)
|0.06
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.06
|Армаш Игорь
|2
|0.06
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.06
|Рикардинью XI
|1
|0.03
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.03
|Andreas Nita
|1
|0.03
|Флоря Даниэль
|1 (1)
|0.03
|Кырнац Николае
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
|Турда Григоре
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|9
|1
|Julian Marchioni
|6
|0
|Мартак Мариус
|5
|0
|Luis Phelipe
|5
|0
|Буэнна Рашид
|3
|1
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Лунг Силвиу
|4
|0
|Илие Флорин
|4
|0
|Ион Роберт
|2
|1
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Rares Ispas
|3
|0
|Ionut Ailenei
|3
|0
|Luca Mihai
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Буш Сержиу
|2
|0
|Харрисон Шейон
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Hamza Saghiri
|1
|0
|Тодороски Тодор
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Беттаеб Адель
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|7
|2
|Рикардинью XI
|8
|0
|Раца Вадим
|5
|0
|Думитер Андрей
|5
|0
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Cristian Paz II
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Црепуля Любян
|3
|0
|Каскини Баутиста
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Мерлой Джордже
|2
|0
|Robert Popescu
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Турда Григоре
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Волунтари
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
11
14
Политехника Яссы
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Волунтари
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
21
15
Упущенные победы
11
11
Политехника Яссы
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
Волунтари
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
23
17
Упущенные победы
22
25
Голы по времени матча
Забито
20
24
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
3
15%
2
8%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
3
15%
5
21%
46-60
5
25%
3
13%
61-75
5
25%
6
25%
76-90
Пропущено
21
35
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
10%
6
17%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
4
19%
5
14%
31-45
4
19%
6
17%
46-60
1
5%
7
20%
61-75
7
33%
8
23%
76-90
Забито
18
16
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
23 Не забивали 24
3
17%
2
13%
1-15
5
28%
6
38%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
2
11%
4
25%
76-90
Пропущено
27
23
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
2
7%
3
13%
1-15
6
22%
2
9%
16-30
5
19%
6
26%
31-45
4
15%
6
26%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
5
19%
4
17%
76-90
Забито
38
40
19 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 15
10 Не забивали 11
6
16%
4
10%
1-15
7
18%
10
25%
16-30
6
16%
5
13%
31-45
6
16%
7
18%
46-60
6
16%
4
10%
61-75
7
18%
10
25%
76-90
Пропущено
48
58
22 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 25
4
8%
9
16%
1-15
9
19%
5
9%
16-30
9
19%
11
19%
31-45
8
17%
12
21%
46-60
6
13%
9
16%
61-75
12
25%
12
21%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0
Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1
Волунтари
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Корвинул Хунедоара - Волунтари 3:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0
Волунтари - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1
Результаты матчей
Политехника Яссы
Волунтари
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
0
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
413
413
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
135
513
711
117
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
2411
926
1124
431
431
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|23
|7
|4
|59 - 29
|76
|2.
|35
|16
|9
|10
|61 - 39
|57
|3.
|34
|15
|10
|9
|58 - 41
|55
|4.
|34
|15
|10
|9
|52 - 44
|55
|5.
|35
|14
|11
|10
|47 - 43
|53
|6.
|34
|13
|9
|12
|47 - 38
|48
|7.
|35
|11
|15
|9
|44 - 35
|48
|8.
|34
|12
|11
|11
|42 - 49
|47
|9.
|34
|11
|14
|9
|40 - 41
|47
|10.
|34
|9
|17
|8
|36 - 38
|44
|11.
|34
|9
|15
|10
|33 - 38
|42
|12.
|35
|8
|13
|14
|37 - 49
|37
|13.
|35
|8
|11
|16
|41 - 57
|35
|14.
|0:0
|35
|9
|7
|19
|24 - 46
|34
|15.
|0:0
|35
|9
|6
|20
|45 - 57
|33
|16.
|35
|5
|13
|17
|37 - 59
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|30 - 13
|39
|2.
|18
|9
|8
|1
|30 - 13
|35
|3.
|17
|10
|4
|3
|30 - 9
|34
|4.
|18
|10
|2
|6
|38 - 25
|32
|5.
|18
|9
|5
|4
|28 - 25
|32
|6.
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|7.
|17
|7
|7
|3
|28 - 17
|28
|8.
|17
|6
|7
|4
|25 - 18
|25
|9.
|17
|6
|6
|5
|22 - 25
|24
|10.
|17
|5
|8
|4
|20 - 21
|23
|11.
|18
|6
|5
|7
|18 - 21
|23
|12.
|0:0
|17
|6
|4
|7
|12 - 16
|22
|13.
|0:0
|17
|6
|3
|8
|29 - 29
|21
|14.
|17
|4
|8
|5
|20 - 22
|20
|15.
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|16.
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 16
|37
|2.
|18
|8
|4
|6
|22 - 25
|28
|3.
|17
|7
|5
|5
|26 - 24
|26
|4.
|16
|5
|9
|2
|22 - 20
|24
|5.
|17
|5
|9
|3
|21 - 19
|24
|6.
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|7.
|18
|6
|5
|7
|31 - 30
|23
|8.
|17
|6
|2
|9
|19 - 21
|20
|9.
|17
|3
|9
|5
|11 - 13
|18
|10.
|18
|4
|5
|9
|24 - 35
|17
|11.
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|12.
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|13.
|17
|2
|7
|8
|14 - 22
|13
|14.
|0:0
|18
|3
|3
|12
|16 - 28
|12
|15.
|0:0
|18
|3
|3
|12
|12 - 30
|12
|16.
|18
|1
|5
|12
|17 - 37
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|17 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|14 (8)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 12
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Политехника Яссы
|Бордеяну Михай
|1 9