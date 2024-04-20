Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Eduard Lambrinoc навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Octavian Valceanu плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

83' Г О О О О Л - Харрисон Шейон из команды Политехника Яссы забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

81' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Волунтари отменен из-за положения "вне игры".

79' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Волунтари

78' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Andrei Gheorghita завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

74' Хорошую попытку сделал Харрисон Шейон . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Бордеяну Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Бордеяну Михай получает желтую карточку за неспортивное поведение

70' Раца Вадим получил желтую карточку от судьи

69' Лунг Силвиу получает желтую карточку за неспортивное поведение

68' Оооо... вот это был удар! Немец Адам должен был забить с этой позиции.

68' Немец Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Robert Popescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Robert Popescu из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Octavian Valceanu плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

65' Г О О О О О Л - Stefan Stefanovici из команды Политехника Яссы легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

64' Буш Сержиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Хорошую попытку сделал Беттаеб Адель . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Удар от ворот произведет Волунтари

60' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

58' Удар от ворот произведет Волунтари

58' Карлос Эдуардо Басила Жатоба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Волунтари

52' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Команда Волунтари сравняла счет! Игра продолжается!

50' Г О О О О О О Л - Немец Адам из команды Волунтари с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

48' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Раца Вадим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Тактическая замена. Ioan Dumiter уходит с поля и его заменяет Рэдуц Михай