Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Паласон Иси снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

84' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Г О О О О Л - Пеп Чаваррия из команды Райо Вальекано левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

80' Рауль Гарсия из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Бебе Тьягу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Удар от ворот произведет Осасуна

78' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Пеп Чаваррия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Удар от ворот произведет Осасуна

75' Игрок из команды Райо Вальекано делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

72' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Осасуна

71' Пеп Чаваррия из команды Райо Вальекано своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Ибаньес Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Пеп Чаваррия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Осасуна

62' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Де Фрутос Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Гарсия Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Пеп Чаваррия из команды Райо Вальекано в офсайде

58' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Паласон Иси пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

57' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Осасуна

55' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Сисс Пате получает желтую карточку за игру рукой

51' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Лежён Флорьян бьет со штрафного в створ, но Серхио Эррера держит все под контролем

48' Муньос Икер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

47' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Сегодняшная посещаемость составляет 12617 болельщиков

47' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Осасуна