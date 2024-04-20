Тур: 32. Стадион: Кампо де Вальекас. Зрители: 12617 Главный судья: Мелеро Марио
2:1
Конец матча
0'
0:1
29' ГолГомес Мойсес
45' Желтая карточкаВалентин Оскар
48' Желтая карточкаМуньос Икер
51' Желтая карточкаСисс Пате
1:1
80' ГолЧаваррия Пеп
2:1
84' ГолПаласон Иси
86' Желтая карточкаПаласон Иси
90' Желтая карточкаЛопес Унаи
90'+6
Ход матча
29'
0:1
45'
48'
51'
80'
1:1
82'
84'
2:1
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
500 Количество передач 276
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
17
Лопес
Унаи
12
Аресо
Хесус
34
Муньос
Икер
14
Гарсия
Рубен
16
Гомес
Мойсес
15
Пенья
Рубен
23
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисс ПатеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
15 Пенья РубенПолузащитник
-
23 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Арнаис ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Райо Вальекано
Осасуна
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
16 матчей
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
0.89
Среднее время на гол
52
101
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1.29
Среднее время на гол
73
70
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.44
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
62
84
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|0.19
|Паласон Иси
|4 (2)
|0.13
|Камелло Серхио
|3
|0.09
|Лежён Флорьян
|2
|0.06
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.06
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Рауль де Томас
|1 (1)
|0.03
|Чаваррия Пеп
|1
|0.03
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.03
|Мумин Абдул
|1
|0.03
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Валентин Оскар
|1
|0.03
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.03
|Балью Иван
|0
|0
|Эспино Альфонсо
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|16 (3)
|0.5
|Муньос Икер
|4
|0.13
|Гарсия Рауль
|3
|0.09
|Гомес Мойсес
|3
|0.09
|Гарсия Рубен
|2
|0.06
|Арнаис Хосе
|2
|0.06
|Аресо Хесус
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Авила Эсекьель
|1
|0.03
|Ибаньес Пабло
|1
|0.03
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.03
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|Видаль Начо
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|0
|0
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Гарсия Давид III
|0
|0
|Эррандо Хорхе
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисс Пате
|9
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|7
|1
|Эспино Альфонсо
|8
|0
|Паласон Иси
|8
|0
|Лопес Унаи
|7
|0
|Перес Кике
|7
|0
|Валентин Оскар
|5
|1
|Чаваррия Пеп
|4
|1
|Лежён Флорьян
|5
|0
|Рауль де Томас
|5
|0
|Мумин Абдул
|3
|1
|Балью Иван
|4
|0
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Трехо Оскар
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Камелло Серхио
|3
|0
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Димитриевски Столе
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|7
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Гарсия Давид III
|6
|0
|Торро Лукас
|5
|0
|Унаи Гарсия
|3
|1
|Будимир Анте
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Гомес Мойсес
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Барха Энрике
|3
|0
|Эррандо Хорхе
|3
|0
|Аресо Хесус
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Муньос Икер
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Ибаньес Пабло
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Арнаис Хосе
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Осасуна
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
11
10
Райо Вальекано
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Осасуна
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
13
18
Упущенные победы
9
12
Райо Вальекано
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (5)
63% (20)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Осасуна
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
14
19
Упущенные победы
20
22
Голы по времени матча
Забито
17
20
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
2
12%
3
15%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
8
47%
5
25%
76-90
Пропущено
22
24
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
6
27%
2
8%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
4
18%
5
21%
61-75
5
23%
7
29%
29%
76-90
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 21
0
0%
4
24%
1-15
4
33%
2
12%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
3
25%
6
35%
76-90
Пропущено
15
22
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
1
7%
7
32%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
6
27%
61-75
6
40%
5
23%
76-90
Забито
29
37
15 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 15
13 Не забивали 8
2
7%
7
19%
1-15
7
24%
5
14%
16-30
6
21%
3
8%
31-45
2
7%
6
16%
46-60
1
3%
5
14%
61-75
11
38%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
37
46
15 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 22
3
8%
5
11%
1-15
4
11%
9
20%
16-30
8
22%
4
9%
31-45
5
14%
5
11%
46-60
6
16%
11
24%
61-75
11
30%
30%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0
Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0
Осасуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0
Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1
Результаты матчей
Райо Вальекано
Осасуна
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
9 раз 28%
1
13 раз 41%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
511
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
133
412
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1814
Больше Меньше
248
923
1121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4.
|Заявка
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6.
|Заявка
|31
|13
|11
|7
|45 - 33
|50
|7.
|1:0 Заявка
|32
|12
|12
|8
|39 - 37
|48
|8.
|0:1 Заявка
|32
|13
|8
|11
|34 - 33
|47
|9.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 54
|39
|10.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|11.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|37 - 46
|39
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|30 - 39
|37
|13.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|14.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|15.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|26 - 38
|32
|16.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|17.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|37 - 47
|31
|18.
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|21 - 41
|25
|19.
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20.
|Заявка
|31
|1
|11
|19
|30 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|6.
|1:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|0:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|18 - 9
|29
|8.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|28 - 15
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|9.
|0:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|1:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 23
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 10
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:1 Осасуна
Исход игры
Райо Вальекано
56% (65)
Ничья
37.1% (43)
Осасуна
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
22.32% (25)
Меньше
77.68% (87)
Обе команды забьют
Да
54.46% (61)
Нет
45.54% (51)
Популярный счёт
1:0 Райо Вальекано
32.8% (38)
1:1 Ничья
31% (36)
2:1 Райо Вальекано
17.2% (20)
0:0 Ничья
5.2% (6)
0:1 Осасуна
3.4% (4)
1:2 Осасуна
3.4% (4)
2:0 Райо Вальекано
2.6% (3)
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