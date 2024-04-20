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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 12617 Главный судья: Мелеро Марио
Райо Вальекано
2:1
Конец матча
Осасуна
0'
0:1
29' Гол
Гомес Мойсес
45' Желтая карточка
Валентин Оскар
48' Желтая карточка
Муньос Икер
51' Желтая карточка
Сисс Пате
1:1
80' Гол
Чаваррия Пеп
2:1
84' Гол
Паласон Иси
86' Желтая карточка
Паласон Иси
90' Желтая карточка
Лопес Унаи
90'+6

Ход матча

19'
 
Катена Алехандро
Гарсия Давид
29'
0:1
Гомес Мойсес
(Гарсия Рауль)
45'
Валентин Оскар
 
46'
Сисс Пате
Валентин Оскар
 
48'
 
Муньос Икер
51'
Сисс Пате
 
60'
Рауль де Томас
Камелло Серхио
 
68'
 
Монкайола Хон
Ибаньес Пабло
68'
 
Торро Лукас
Муньос Икер
74'
Фалькао Радамель
Лопес Унаи
 
74'
Бебе Тьягу
Де Фрутос Хорхе
 
80'
Чаваррия Пеп
1:1
82'
 
Осамбела Асьер
Гомес Мойсес
82'
 
Мохика Хоан
Круз Хуан
82'
Креспо Мигель
Трехо Оскар
 
84'
Паласон Иси
(Балью Иван)
2:1
86'
Паласон Иси
 
90'
Лопес Унаи
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 500 Количество передач 276
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Райо Вальекано 56% (65)
X 37.1% (43)
Осасуна 6.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
3
Чаваррия
Пеп
23
Валентин
Оскар
17
Лопес
Унаи
19
Де
Фрутос
Хорхе
8
Трехо
Оскар
7
Паласон
Иси
34
Камелло
Серхио
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
5
Гарсия
Давид
III
28
Эррандо
Хорхе
3
Круз
Хуан
19
Ибаньес
Пабло
34
Муньос
Икер
14
Гарсия
Рубен
16
Гомес
Мойсес
15
Пенья
Рубен
23
Гарсия
Рауль
Райо Вальекано
4-2-3-1
Осасуна
4-2-3-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Осасуна

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

16 матчей

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
С
1:1
С
0:3
ТМК
1:5
П
1:0
П
3:1
П
2:2
П
1:0
П
6:0
П
0:0
ТМС
1:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
0.89

Среднее время на гол

52
101

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1.29

Среднее время на гол

73
70

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.44
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

62
84

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 6 0.19
Паласон Иси 4 (2) 0.13
Камелло Серхио 3 0.09
Лежён Флорьян 2 0.06
Бебе Тьягу 2 (1) 0.06
Лопес Унаи 1 0.03
Рауль де Томас 1 (1) 0.03
Чаваррия Пеп 1 0.03
Нтекья Ранди 1 (1) 0.03
Мумин Абдул 1 0.03
Де Фрутос Хорхе 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Валентин Оскар 1 0.03
Фалькао Радамель 1 (1) 0.03
Балью Иван 0 0
Эспино Альфонсо 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 16 (3) 0.5
Муньос Икер 4 0.13
Гарсия Рауль 3 0.09
Гомес Мойсес 3 0.09
Гарсия Рубен 2 0.06
Арнаис Хосе 2 0.06
Аресо Хесус 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Ибаньес Пабло 1 0.03
Орос Аймар 1 (1) 0.03
Унаи Гарсия 1 0.03
Видаль Начо 1 0.03
Монкайола Хон 0 0
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0
Эррандо Хорхе 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисс Пате 9 0
Гарсия Альваро Ривера 7 1
Эспино Альфонсо 8 0
Паласон Иси 8 0
Лопес Унаи 7 0
Перес Кике 7 0
Валентин Оскар 5 1
Чаваррия Пеп 4 1
Лежён Флорьян 5 0
Рауль де Томас 5 0
Мумин Абдул 3 1
Балью Иван 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Трехо Оскар 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Креспо Мигель 3 0
Камелло Серхио 3 0
Фалькао Радамель 2 0
Димитриевски Столе 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Гарсия Давид III 6 0
Торро Лукас 5 0
Унаи Гарсия 3 1
Будимир Анте 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Гомес Мойсес 3 0
Круз Хуан 3 0
Барха Энрике 3 0
Эррандо Хорхе 3 0
Аресо Хесус 3 0
Орос Аймар 3 0
Муньос Икер 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Ибаньес Пабло 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Арнаис Хосе 2 0
Монкайола Хон 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Мохика Хоан 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Осасуна
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

11
10
Райо Вальекано
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Осасуна
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

13
18

Упущенные победы

9
12
Райо Вальекано
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (5)
63% (20)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Осасуна
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

14
19

Упущенные победы

20
22

Голы по времени матча

Забито

17
20
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
2
12%
3
15%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
8
47%
5
25%
76-90

Пропущено

22
24
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
6
27%
2
8%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
4
18%
5
21%
61-75
5
23%
7
29%
29%
76-90

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 21
0
0%
4
24%
1-15
4
33%
2
12%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
3
25%
6
35%
76-90

Пропущено

15
22
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
1
7%
7
32%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
6
27%
61-75
6
40%
5
23%
76-90

Забито

29
37
15 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 15
13 Не забивали 8
2
7%
7
19%
1-15
7
24%
5
14%
16-30
6
21%
3
8%
31-45
2
7%
6
16%
46-60
1
3%
5
14%
61-75
11
38%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

37
46
15 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 22
3
8%
5
11%
1-15
4
11%
9
20%
16-30
8
22%
4
9%
31-45
5
14%
5
11%
46-60
6
16%
11
24%
61-75
11
30%
30%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0
Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0
Осасуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0
Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1

Результаты матчей

Райо Вальекано
Осасуна

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
9 раз 28%
1
13 раз 41%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
14
0.5
Больше Меньше
24
8
9
23
1.5
11
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 31 24 6 1 67 - 20 78
2.
Барселона
 Заявка 31 21 7 3 62 - 34 70
3.
Жирона
 Заявка 31 20 5 6 63 - 39 65
4.
Атлетико М
 Заявка 31 19 4 8 59 - 36 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 32 16 10 6 52 - 30 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 31 13 11 7 45 - 33 50
7.
Бетис
 1:0 Заявка 32 12 12 8 39 - 37 48
8.
Валенсия
 0:1 Заявка 32 13 8 11 34 - 33 47
9.
Вильярреал
 Заявка 31 10 9 12 49 - 54 39
10.
Хетафе
 Заявка 31 9 12 10 37 - 43 39
11.
Осасуна
 Заявка 32 11 6 15 37 - 46 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 32 10 7 15 30 - 39 37
13.
Севилья
 Заявка 31 8 10 13 39 - 44 34
14.
Райо Вальекано
 Заявка 32 7 13 12 27 - 39 34
15.
Алавес
 Заявка 31 8 8 15 26 - 38 32
16.
Мальорка
 Заявка 31 6 13 12 25 - 36 31
17.
Сельта
 Заявка 32 7 10 15 37 - 47 31
18.
Кадис
 Заявка 31 4 13 14 21 - 41 25
19.
Гранада
 Заявка 32 3 9 20 33 - 61 18
20.
Альмерия
 Заявка 31 1 11 19 30 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 1:0 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 0:1 Заявка 16 8 5 3 18 - 9 29
8.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 6 3 23 - 17 24
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
15.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
18.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
19.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 15 9 6 0 28 - 15 33
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 15 5 5 5 23 - 28 20
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
9.
Валенсия
 0:1 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Бетис
 1:0 Заявка 16 4 6 6 16 - 23 18
11.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 10
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 116
    Райо Вальекано 56% (65)
    X 37.1% (43)
    Осасуна 6.9% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 2:1 Осасуна

    Исход игры
    Райо Вальекано
    56% (65)
    Ничья
    37.1% (43)
    Осасуна
    6.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.32% (25)
    Меньше
    77.68% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    54.46% (61)
    Нет
    45.54% (51)
    Популярный счёт
    1:0 Райо Вальекано
    32.8% (38)
    1:1 Ничья
    31% (36)
    2:1 Райо Вальекано
    17.2% (20)
    0:0 Ничья
    5.2% (6)
    0:1 Осасуна
    3.4% (4)
    1:2 Осасуна
    3.4% (4)
    2:0 Райо Вальекано
    2.6% (3)
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