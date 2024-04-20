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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш Главный судья: Бесса Жозе
Морейренсе
0:1
Перерыв
Жил Висенте
0'
0:1
38' Гол
Гбане Мори

Ход матча

38'
0:1
Гбане Мори
(Коррея Фелиш)
Прогнозы 112
Морейренсе 70.5% (79)
X 24.1% (27)
Жил Висенте 5.4% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Жил Висенте
9.00
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3.60
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3.55
Все Коэффициенты
22
Кайо
Секко
2
Сильва
Фабиано
14
Понк
Карлуш
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
80
Офори
Лоуренс
88
Франко
Гонсало
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
21
Кодисанг
Кобамело
32
Винисиус
Алессандро
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
13
Перейра
Габриэл
39
Буату-Мананга
Жонатан
23
Бута
Леонарду
24
Гбане
Мори
8
Домингес
Максим
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
70
Коррея
Фелиш
9
Алипур
Али
Морейренсе
4-2-3-1
Жил Висенте
4-2-3-1

История личных встреч

Морейренсе
Жил Висенте

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

23.5%
64.7%
11.8%
4 победы 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:5
ПЛ
3:0
ТМК
1:1
ТМК
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:3
КЛ
2:1
ГЛ
2:1
ГЛ
1:1
КЛ
3:3

Голы

Всего голов

9
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.82

Среднее время на гол

60
49

Всего голов

16
4

Голов в среднем за матч

1.45
0.67

Среднее время на гол

61
135

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.47
1.41

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

61
63

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.2
Де Соуза Силва Мадсон 5 0.17
Алан Осорио 3 0.1
Камачу Жоау 3 0.1
Марсело Феррейра 2 0.07
Айяс Матеус 2 0.07
Маракас 2 0.07
Кодисанг Кобамело 1 0.03
Фримпонг Годфрид 1 0.03
Сильва Фабиано 1 0.03
Апарисио Педро 1 0.03
Каштру Андре 1 0.03
Инфанде Эрнани 1 0.03
Франко Гонсало 0 0
Пинто Денис 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Амадор Педру 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 6 (1) 0.2
Мурило Коста 4 (2) 0.13
Коррея Фелиш 4 0.13
Тиба Педру 3 (1) 0.1
Перейра Габриэл 3 0.1
Депу 3 0.1
Фудзимото Канья 2 (1) 0.07
Роко Батурина 2 0.07
Шаброль Тиджани 2 0.07
Алипур Али 2 (1) 0.07
Мигель Монтейру 1 0.03
Фильо Жозе Карлос 1 0.03
Рубен Мигель 1 0.03
Уилсон Роан 1 0.03
Гбане Мори 1 0.03
Лучано Томас 1 0.03
Нету Мартим 0 0
Бута Леонарду 0 0
Зе Карлос 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 9 0
Франко Гонсало 7 0
Маракас 5 1
Антониссе Джереми 4 1
Алан Осорио 5 0
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Сильва Фабиано 4 0
Марсело Феррейра 4 0
Рамос Рубен 4 0
Пинто Денис 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 2 0
Камачу Жоау 2 0
Понк Карлуш 2 0
Винисиус Алессандро 2 0
Каштру Андре 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Кевин Оливейра 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Габриэл 8 0
Тиба Педру 7 0
Фильо Жозе Карлос 6 0
Домингес Максим 6 0
Нету Мартим 6 0
Гбане Мори 6 0
Шаброль Тиджани 4 1
Рубен Мигель 4 0
Коррея Фелиш 4 0
Бута Леонарду 3 0
Депу 1 1
Пинту Алекс 2 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Алипур Али 1 0
Кастильо Хесус 1 0
Лучано Томас 1 0
Боас Кико Вилас 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Жил Висенте
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
8
Морейренсе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Жил Висенте
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

13
21
Морейренсе
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Жил Висенте
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

20
29

Голы по времени матча

Забито

17
13
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
3
18%
5
38%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
5
29%
29%
2
15%
76-90

Пропущено

16
27
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
1
6%
2
7%
1-15
4
25%
2
7%
16-30
3
19%
6
22%
31-45
2
13%
7
26%
46-60
3
19%
3
11%
61-75
3
19%
7
26%
76-90

Забито

13
25
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 16
2
15%
4
16%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
2
15%
4
16%
31-45
1
8%
4
16%
46-60
1
8%
6
24%
61-75
4
31%
6
24%
76-90

Пропущено

17
19
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
18%
3
16%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
5
29%
29%
3
16%
61-75
5
29%
29%
6
32%
76-90

Забито

30
38
17 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 12
11 Не забивали 8
4
13%
4
11%
1-15
8
27%
2
5%
16-30
5
17%
9
24%
31-45
2
7%
7
18%
46-60
2
7%
8
21%
61-75
9
30%
8
21%
76-90

Пропущено

33
46
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 22
4
12%
5
11%
1-15
5
15%
3
7%
16-30
4
12%
8
17%
31-45
4
12%
11
24%
46-60
8
24%
6
13%
61-75
8
24%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0
Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0
Жил Висенте
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1
Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1

Результаты матчей

Морейренсе
Жил Висенте

Точный счет

1:0
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
8 раз 28%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
11 раз 38%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
3
11
1.5
5
10
1
13
2.5
3
12
1
13
3.5
2
13
1
13
4.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
8
6
3
12
1.5
3
11
2
13
2.5
1
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
20
9
6
23
1.5
8
21
3
26
2.5
4
25
2
27
3.5
2
27
1
28
4.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 29 25 2 2 84 - 27 77
2.
Бенфика
 Заявка 29 22 4 3 65 - 23 70
3.
Порту
 Заявка 29 18 5 6 53 - 23 59
4.
Брага
 Заявка 29 18 5 6 61 - 40 59
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 29 17 6 6 45 - 29 57
6.
Арока
 Заявка 30 13 5 12 51 - 40 44
7.
Морейренсе
 0:1 Заявка 30 12 7 11 30 - 34 43
8.
Фамаликан
 Заявка 29 8 11 10 31 - 36 35
9.
Каса Пия
 Заявка 29 8 8 13 29 - 41 32
10.
Фаренсе
 Заявка 29 8 7 14 38 - 41 31
11.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 30 8 7 15 37 - 48 31
12.
Риу Аве
 Заявка 30 5 16 9 32 - 38 31
13.
Эшторил
 Заявка 29 8 5 16 43 - 50 29
14.
Боавишта
 Заявка 29 7 8 14 34 - 55 29
15.
Эштрела
 Заявка 29 6 10 13 31 - 45 28
16.
Портимоненсе
 Заявка 29 7 6 16 32 - 62 27
17.
Шавиш
 Заявка 29 5 7 17 28 - 60 22
18.
Визела
 Заявка 29 4 9 16 28 - 60 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 Заявка 15 13 2 0 40 - 6 41
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 Заявка 14 8 3 3 27 - 15 27
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
8.
Морейренсе
 0:1 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
11.
Фамаликан
 Заявка 14 5 5 4 16 - 17 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 14 4 5 5 17 - 26 17
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
16.
Шавиш
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
17.
Каса Пия
 Заявка 14 2 5 7 6 - 14 11
18.
Визела
 Заявка 15 2 4 9 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 11 2 2 36 - 16 35
2.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 34 - 25 32
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Арока
 Заявка 15 6 3 6 26 - 17 21
7.
Морейренсе
 0:1 Заявка 15 6 3 6 13 - 17 21
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 1 9 16 - 35 13
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
13.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 13 - 29 11
14.
Эштрела
 Заявка 14 1 7 6 10 - 21 10
15.
Жил Висенте
 1:0 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 15 2 4 9 9 - 29 10
17.
Риу Аве
 Заявка 15 0 9 6 10 - 20 9
18.
Эшторил
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Коррея Фелиш сделал результативную передачу.
  • 38'
    ГОООООЛ - Гбане Мори Жил Висенте забивает ударом головой
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 112
Морейренсе 70.5% (79)
X 24.1% (27)
Жил Висенте 5.4% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Морейренсе
Ничья
Жил Висенте
9.00
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3.60
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3.55
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Где смотреть матч Морейренсе 0:1 Жил Висенте онлайн

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Прогнозы на матч Морейренсе 0:1 Жил Висенте

Исход игры
Морейренсе
70.5% (79)
Ничья
24.1% (27)
Жил Висенте
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
30.63% (34)
Меньше
69.37% (77)
Обе команды забьют
Да
51.35% (57)
Нет
48.65% (54)
Популярный счёт
1:0 Морейренсе
37.5% (42)
2:1 Морейренсе
26.8% (30)
1:1 Ничья
21.4% (24)
2:0 Морейренсе
4.5% (5)
0:1 Жил Висенте
3.6% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
1:2 Жил Висенте
1.8% (2)
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