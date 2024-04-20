Тур: 30. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Главный судья: Диаш Артур Соареш Главный судья: Бесса Жозе
0:1
Конец матча
Ход матча
38'
0:1
60'
22
Кайо
Секко
14
Понк
Карлуш
26
Маракас
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
24
Гбане
Мори
77
Мурило
Коста
70
Коррея
Фелиш
- Основной состав
-
22 Кайо СеккоВратарь
- Защитник
-
14 Понк КарлушЗащитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
-
67 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Коррея ФелишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
35 Силва ФелипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
-
29 ДепуНападающий
-
-
76 Нету Мартим
-
Главный тренер: Тозе
История личных встреч
Морейренсе
Жил Висенте
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
23.5%
64.7%
11.8%
4 победы 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.82
Среднее время на гол
60
49
Всего голов
16
4
Голов в среднем за матч
1.45
0.67
Среднее время на гол
61
135
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.47
1.41
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
61
63
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.2
|Де Соуза Силва Мадсон
|5
|0.17
|Алан Осорио
|3
|0.1
|Камачу Жоау
|3
|0.1
|Марсело Феррейра
|2
|0.07
|Айяс Матеус
|2
|0.07
|Маракас
|2
|0.07
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.03
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.03
|Сильва Фабиано
|1
|0.03
|Апарисио Педро
|1
|0.03
|Каштру Андре
|1
|0.03
|Инфанде Эрнани
|1
|0.03
|Франко Гонсало
|0
|0
|Пинто Денис
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|6 (1)
|0.2
|Мурило Коста
|4 (2)
|0.13
|Коррея Фелиш
|4
|0.13
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.1
|Перейра Габриэл
|3
|0.1
|Депу
|3
|0.1
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.07
|Роко Батурина
|2
|0.07
|Шаброль Тиджани
|2
|0.07
|Алипур Али
|2 (1)
|0.07
|Мигель Монтейру
|1
|0.03
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.03
|Рубен Мигель
|1
|0.03
|Уилсон Роан
|1
|0.03
|Гбане Мори
|1
|0.03
|Лучано Томас
|1
|0.03
|Нету Мартим
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|9
|0
|Франко Гонсало
|7
|0
|Маракас
|5
|1
|Антониссе Джереми
|4
|1
|Алан Осорио
|5
|0
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Сильва Фабиано
|4
|0
|Марсело Феррейра
|4
|0
|Рамос Рубен
|4
|0
|Пинто Денис
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Камачу Жоау
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Винисиус Алессандро
|2
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Габриэл
|8
|0
|Тиба Педру
|7
|0
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Домингес Максим
|6
|0
|Нету Мартим
|6
|0
|Гбане Мори
|6
|0
|Шаброль Тиджани
|4
|1
|Рубен Мигель
|4
|0
|Коррея Фелиш
|4
|0
|Бута Леонарду
|3
|0
|Депу
|1
|1
|Пинту Алекс
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Алипур Али
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Лучано Томас
|1
|0
|Боас Кико Вилас
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Жил Висенте
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
8
Морейренсе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Жил Висенте
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
13
21
Морейренсе
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Жил Висенте
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
20
29
Голы по времени матча
Забито
17
14
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
1
7%
16-30
3
18%
6
43%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
29%
29%
2
14%
76-90
Пропущено
17
27
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
6%
2
7%
1-15
4
24%
2
7%
16-30
4
24%
6
22%
31-45
2
12%
7
26%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
3
18%
7
26%
76-90
Забито
13
25
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 17
2
15%
4
16%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
2
15%
4
16%
31-45
1
8%
4
16%
46-60
1
8%
6
24%
61-75
4
31%
6
24%
76-90
Пропущено
17
19
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
18%
3
16%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
2
12%
4
21%
46-60
5
29%
29%
3
16%
61-75
5
29%
29%
6
32%
76-90
Забито
30
39
17 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 13
12 Не забивали 8
4
13%
4
10%
1-15
8
27%
2
5%
16-30
5
17%
10
26%
31-45
2
7%
7
18%
46-60
2
7%
8
21%
61-75
9
30%
8
21%
76-90
Пропущено
34
46
14 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 30
10 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 22
4
12%
5
11%
1-15
5
15%
3
7%
16-30
5
15%
8
17%
31-45
4
12%
11
24%
46-60
8
24%
6
13%
61-75
8
24%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0
Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0
Жил Висенте
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1
Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1
Результаты матчей
Морейренсе
Жил Висенте
Точный счет
1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
8 раз 27%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
1
12 раз 40%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
4 раза 13%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Жил Висенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
312
510
114
312
114
213
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
96
312
312
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
219
624
822
327
426
228
228
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|2
|2
|84 - 27
|77
|2.
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|65 - 23
|70
|3.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|53 - 23
|59
|4.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|61 - 40
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|45 - 29
|57
|6.
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|51 - 40
|44
|7.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|30 - 34
|43
|8.
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|31 - 36
|35
|9.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 41
|32
|10.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 41
|31
|11.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|37 - 48
|31
|12.
|Заявка
|30
|5
|16
|9
|32 - 38
|31
|13.
|0:0 Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 55
|30
|14.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|43 - 50
|29
|15.
|0:0 Заявка
|30
|6
|11
|13
|31 - 45
|29
|16.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|32 - 62
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|28 - 60
|22
|18.
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|28 - 60
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|40 - 6
|41
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 20
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 17
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 26
|18
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|6 - 14
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|36 - 16
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 25
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|26 - 17
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 35
|13
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 29
|11
|14.
|0:0 Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 21
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 28
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|10 - 20
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогнозы на матч Морейренсе 0:1 Жил Висенте
Исход игры
Морейренсе
70.5% (79)
Ничья
24.1% (27)
Жил Висенте
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
30.63% (34)
Меньше
69.37% (77)
Обе команды забьют
Да
51.35% (57)
Нет
48.65% (54)
Популярный счёт
1:0 Морейренсе
37.5% (42)
2:1 Морейренсе
26.8% (30)
1:1 Ничья
21.4% (24)
2:0 Морейренсе
4.5% (5)
0:1 Жил Висенте
3.6% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
1:2 Жил Висенте
1.8% (2)
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