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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Вольфсбергер
1:0
Первый тайм: 29'
Аустрия Лустенау
0'
1:0
21' Гол
Яшич Адис

Ход матча

21'
Яшич Адис
(Алтунашвили Сандро)
1:0
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Вольфсбергер
Ничья
Аустрия Лустенау
1.69
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Все Коэффициенты
1
Бонманн
Хендрик
5
Диабате
Шейк
22
Баумгартнер
Доминик
3
Шерцер
Йонатан
17
Верачниг
Николас
26
Ибертсбергер
Лукас
6
Тиджани
Самсон
19
Алтунашвили
Сандро
97
Яшич
Адис
9
Циммерманн
Бернхард
12
Karamoko
Sankara
27
Domenik
Schierl
3
Боатенг
Кеннеди
13
Matheus
Lins
25
Шато
Патерсон
7
Fabian
Gmeiner
6
Dario
Grujic
20
Горцель
Нико
23
Pius
Grabher
19
Бобциен
Бен
10
Lukas
Fridrikas
22
Диаби
Ядали
Вольфсбергер
5-3-2
Аустрия Лустенау
5-3-2

История личных встреч

Вольфсбергер
Аустрия Лустенау

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б
2:3
Б
1:1
БE
1:2
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:3

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

8
15

Голов в среднем за матч

1.14
2.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
42

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 8 (2) 0.3
Augustine Boakye 6 0.22
Бамба Мохаммед 6 (1) 0.22
Циммерманн Бернхард 3 (2) 0.11
Яшич Адис 2 0.07
Забитцер Томас 1 0.04
Ридер Флориан 1 0.04
Кеннеди Скотт 1 0.04
Омич Эрвин 1 0.04
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Алтунашвили Сандро 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0
Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Ядали 3 0.11
Namory Cisse 3 0.11
Lukas Fridrikas 3 (2) 0.11
Anthony Schmid 2 0.07
Оливейра Андерсон 1 0.04
Dario Grujic 1 0.04
Leo Mikic 1 0.04
Бобциен Бен 1 0.04
Domenik Schierl 0 0
Майзль Лука 0 0
Torben Rhein 0 0
Диалло Байла 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алтунашвили Сандро 9 0
Augustine Boakye 5 1
Верачниг Николас 5 1
Шерцер Йонатан 5 0
Бамба Мохаммед 5 0
Балло Тьерно 3 1
Баумгартнер Доминик 4 0
Циммерманн Бернхард 4 0
Манфред Шмид 2 1
Ляйтгеб Марио 3 0
Тиджани Самсон 3 0
Ибертсбергер Лукас 3 0
Диабате Шейк 2 0
Бонманн Хендрик 2 0
Ридер Флориан 2 0
Кеннеди Скотт 2 0
Pascal Muller 2 0
Писингер Симон 1 0
Яшич Адис 1 0
Омич Эрвин 1 0
Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pius Grabher 3 2
Dario Grujic 6 0
Оливейра Андерсон 3 1
Диалло Байла 3 1
Domenik Schierl 4 0
Torben Rhein 4 0
Боатенг Кеннеди 2 1
Namory Cisse 2 1
Маак Маттиас 3 0
Daniel Tiefenbach 3 0
Мольтенис Борис 3 0
Leo Matzler 3 0
Бобциен Бен 3 0
Шато Патерсон 2 0
Майзль Лука 2 0
Fabian Gmeiner 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Диаби Ядали 2 0
Горцель Нико 1 0
Anthony Schmid 1 0
Leo Mikic 1 0
Matheus Lins 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Аустрия Лустенау
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

2
8

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
8
Вольфсбергер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Аустрия Лустенау
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

9
30

Упущенные победы

13
2
Вольфсбергер
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
Аустрия Лустенау
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

13
30

Упущенные победы

16
10

Голы по времени матча

Забито

15
10
10 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
3
20%
1
10%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Пропущено

17
18
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
24%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
18%
5
28%
46-60
7
41%
2
11%
61-75
2
12%
6
33%
76-90

Забито

13
10
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
3
23%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
5
38%
3
30%
76-90

Пропущено

19
30
6 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
5%
3
10%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
3
16%
7
23%
31-45
4
21%
4
13%
46-60
3
16%
6
20%
61-75
6
32%
5
17%
76-90

Забито

28
20
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
6
21%
2
10%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
3
11%
6
30%
46-60
5
18%
4
20%
61-75
7
25%
6
30%
76-90

Пропущено

36
48
11 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 21
5
14%
5
10%
1-15
2
6%
7
15%
16-30
4
11%
8
17%
31-45
7
19%
9
19%
46-60
10
28%
8
17%
61-75
8
22%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1
Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0
Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0

Результаты матчей

Вольфсбергер
Аустрия Лустенау

Точный счет

1:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
7 раз 27%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
16 раз 62%
1
5 раз 19%
2
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Аустрия Лустенау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
5
8
4
9
1.5
3
10
2
11
2.5
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
5
8
4
9
1.5
2
11
3
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
10
16
8
18
1.5
5
21
5
21
2.5
2
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 1:0 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 1:0 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 0:0 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 0:1 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 0:1 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 1:0 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 1:0 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 0:0 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 0:1 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 0:1 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 1:0 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 1:0 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 0:1 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 0:0 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 0:1 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (2)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 11 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Хартберг Энтруп Максимилиан 10 (2)
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Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Mike-Steven Baehre 10
Хартберг Хайль Юрген 1 8
Альтах Йегер Лукас 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Аустрия Лустенау
1.69
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6.40
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6.10
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Вольфсбергер
Аустрия Лустенау
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