Тур: 27. Стадион: Лавантталь Арена.
1:1
Конец матча
0'
1:0
21' ГолЯшич Адис
37' Желтая карточкаЯшич Адис
41' Желтая карточкаШато Патерсон
1:1
45' ГолLukas Fridrikas
55' Желтая карточкаMatheus Lins
59' Желтая карточкаБобциен Бен
75' Желтая карточкаPius Grabher
86' Желтая карточкаБаумгартнер Доминик
90'+8
Ход матча
21'
1:0
37'
41'
45'
1:1
55'
59'
75'
97
Яшич
Адис
13
Matheus
Lins
20
Горцель
Нико
23
Pius
Grabher
19
Бобциен
Бен
22
Диаби
Ядали
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Омич ЭрвинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Matheus LinsЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Горцель НикоПолузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
-
19 Бобциен БенПолузащитник
- Нападающий
-
22 Диаби ЯдалиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
-
-
15 Namory Cisse
-
-
-
-
12 Leo Mikic
-
Главный тренер: Andreas Heraf
История личных встреч
Вольфсбергер
Аустрия Лустенау
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
8
15
Голов в среднем за матч
1.14
2.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
42
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балло Тьерно
|8 (2)
|0.3
|Augustine Boakye
|6
|0.22
|Бамба Мохаммед
|6 (1)
|0.22
|Циммерманн Бернхард
|3 (2)
|0.11
|Яшич Адис
|2
|0.07
|Забитцер Томас
|1
|0.04
|Ридер Флориан
|1
|0.04
|Кеннеди Скотт
|1
|0.04
|Омич Эрвин
|1
|0.04
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Алтунашвили Сандро
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukas Fridrikas
|4 (2)
|0.15
|Диаби Ядали
|3
|0.11
|Namory Cisse
|3
|0.11
|Anthony Schmid
|2
|0.07
|Оливейра Андерсон
|1
|0.04
|Dario Grujic
|1
|0.04
|Leo Mikic
|1
|0.04
|Бобциен Бен
|1
|0.04
|Domenik Schierl
|0
|0
|Майзль Лука
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
|Диалло Байла
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алтунашвили Сандро
|9
|0
|Augustine Boakye
|5
|1
|Верачниг Николас
|5
|1
|Баумгартнер Доминик
|5
|0
|Шерцер Йонатан
|5
|0
|Бамба Мохаммед
|5
|0
|Балло Тьерно
|3
|1
|Циммерманн Бернхард
|4
|0
|Манфред Шмид
|2
|1
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Тиджани Самсон
|3
|0
|Ибертсбергер Лукас
|3
|0
|Диабате Шейк
|2
|0
|Бонманн Хендрик
|2
|0
|Ридер Флориан
|2
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Pascal Muller
|2
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pius Grabher
|4
|2
|Dario Grujic
|6
|0
|Оливейра Андерсон
|3
|1
|Диалло Байла
|3
|1
|Domenik Schierl
|4
|0
|Torben Rhein
|4
|0
|Бобциен Бен
|4
|0
|Боатенг Кеннеди
|2
|1
|Namory Cisse
|2
|1
|Маак Маттиас
|3
|0
|Шато Патерсон
|3
|0
|Daniel Tiefenbach
|3
|0
|Мольтенис Борис
|3
|0
|Leo Matzler
|3
|0
|Майзль Лука
|2
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Диаби Ядали
|2
|0
|Matheus Lins
|2
|0
|Горцель Нико
|1
|0
|Anthony Schmid
|1
|0
|Leo Mikic
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Аустрия Лустенау
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
2
8
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
9
Вольфсбергер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Аустрия Лустенау
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (10)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
9
30
Упущенные победы
13
2
Вольфсбергер
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
Аустрия Лустенау
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
13
30
Упущенные победы
17
11
Голы по времени матча
Забито
16
11
11 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
3
19%
1
9%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
4
25%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
2
13%
3
27%
76-90
Пропущено
18
19
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
22%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
3
17%
5
26%
46-60
7
39%
2
11%
61-75
2
11%
6
32%
76-90
Забито
13
10
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
21 Не забивали 21
3
23%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
5
38%
3
30%
76-90
Пропущено
19
30
6 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
5%
3
10%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
3
16%
7
23%
31-45
4
21%
4
13%
46-60
3
16%
6
20%
61-75
6
32%
5
17%
76-90
Забито
29
21
14 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
6
21%
2
10%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
3
10%
6
29%
46-60
5
17%
4
19%
61-75
7
24%
6
29%
76-90
Пропущено
37
49
12 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 22
5
14%
5
10%
1-15
2
5%
8
16%
16-30
5
14%
8
16%
31-45
7
19%
9
18%
46-60
10
27%
8
16%
61-75
8
22%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1
Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0
Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0
Результаты матчей
Вольфсбергер
Аустрия Лустенау
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
0
16 раз 59%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Аустрия Лустенау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
58
410
310
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
68
49
212
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
1116
819
522
522
225
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|11 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|10 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9