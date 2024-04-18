Тур: 9.
Позже
Бомбардиры внутри турнира
Новосибирск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрин Владислав
|4
|0.16
|Попов Константин
|4
|0.16
|Nikita Rozhkov
|4
|0.16
|Бахарев Глеб
|4
|0.16
|Малеев Артемий
|3
|0.12
|Конев Александр
|3
|0.12
|Нарылков Сергей
|1
|0.04
|Кобялко Антон
|1
|0.04
|Гладышев Алексей
|1
|0.04
|Ларенц Вячеслав
|1
|0.04
|Макурин Антон
|1
|0.04
|Редькович Дмитрий
|1
|0.04
|Бамматгереев Муслим
|1
|0.04
|Житнев Максим
|1 (1)
|0.04
|Глухов Егор
|1 (1)
|0.04
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаджимурадов Рамазан
|6 (3)
|0.24
|Арсентьев Даниил
|5
|0.2
|Сафронов Илья
|4
|0.16
|Зуйков Сергей
|3
|0.12
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.12
|Никитин Алексей
|2
|0.08
|Болов Руслан
|1
|0.04
|Дворецков Филипп
|1
|0.04
|Агеев Михаил
|1
|0.04
|Лаврищев Дмитрий
|1
|0.04
|Усанов Алексей
|1
|0.04
|Шмаков Иван
|1
|0.04
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.04
|Камлашев Даниил
|1
|0.04
Карточки
Новосибирск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларенц Вячеслав
|0
|1
|Хайруллов Радик
|0
|1
|Daniil Konoplev
|0
|1
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Новосибирск
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ротор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
5
Новосибирск
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Ротор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
19
Новосибирск
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (8)
56% (14)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Ротор
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (2)
68% (17)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
11
24
Голы по времени матча
Забито
20
11
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
1
5%
1
9%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
1
9%
31-45
3
15%
3
27%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
7
35%
3
27%
76-90
Пропущено
7
13
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
31%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
4
57%
3
23%
61-75
1
14%
2
15%
76-90
Забито
11
20
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
2
18%
2
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
1
9%
4
20%
46-60
3
27%
5
25%
61-75
2
18%
7
35%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
31
31
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
3
10%
3
10%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
5
16%
3
10%
31-45
4
13%
7
23%
46-60
4
13%
8
26%
61-75
9
29%
29%
10
32%
76-90
Пропущено
16
22
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
6
38%
6
27%
61-75
3
19%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Новосибирск
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Краснодар-2 - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Металлург Липецк 1:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Новосибирск - Муром 2:0
Новосибирск - Уфа 0:0 Родина-2 Москва - Новосибирск 1:2 Чайка - Новосибирск 0:0 Новосибирск - Динамо Барнаул 2:2 Новосибирск - Алания 5:1 Уфа - Новосибирск 1:0 Новосибирск - Волга Ульяновск 1:0 Новосибирск - Калуга 0:1 Шинник - Новосибирск 0:0 Металлург Липецк - Новосибирск 0:0 Новосибирск - Амкар Пермь 2:0 Челябинск - Новосибирск 1:0 Чертаново - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Салют 3:2 Родина-2 Москва - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Авангард Курск 1:0
Ротор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0
Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0
Результаты матчей
Новосибирск
Ротор
Точный счет
1:0
4 раза 31%
3:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:0
6 раз 24%
0:0
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
3
5 раз 20%
2
4 раза 16%
1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Новосибирск
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
113
67
59
49
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
83
39
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
196
916
817
520
322
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|5.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|8.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|9.
|8
|1
|3
|4
|2 - 8
|6
|10.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|2 - 8
|4
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|2.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|3.
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|4.
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|6.
|7
|1
|6
|0
|6 - 5
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|8.
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 2
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|3.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|5.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|3.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|6.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|7.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|8.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|9.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 6
|1
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|3.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|5.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|Муром
|Азявин Илья
|11
|Чайка
|Долгов Павел
|9
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|9
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|8
|Форте
|Лаврищев Дмитрий
|8
|Челябинск
|Першин Никита
|2
|Авангард Курск
|Куприянов Никита
|2
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
|Уфа
|Троянов Константин
|1
Прогнозы на матч Новосибирск - Ротор
Исход игры
Новосибирск
30% (15)
Ничья
20% (10)
Ротор
50% (25)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (21)
Меньше
53.33% (24)
Обе команды забьют
Да
68.89% (31)
Нет
31.11% (14)
Популярный счёт
1:2 Ротор
26% (13)
1:1 Ничья
20% (10)
2:1 Новосибирск
16% (8)
0:1 Ротор
14% (7)
1:0 Новосибирск
8% (4)
0:2 Ротор
4% (2)
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