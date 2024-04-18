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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 9.
Новосибирск
 
Позже
Ротор
Прогнозы 50
Новосибирск 30% (15)
X 20% (10)
Ротор 50% (25)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Новосибирск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрин Владислав 4 0.16
Попов Константин 4 0.16
Nikita Rozhkov 4 0.16
Бахарев Глеб 4 0.16
Малеев Артемий 3 0.12
Конев Александр 3 0.12
Нарылков Сергей 1 0.04
Кобялко Антон 1 0.04
Гладышев Алексей 1 0.04
Ларенц Вячеслав 1 0.04
Макурин Антон 1 0.04
Редькович Дмитрий 1 0.04
Бамматгереев Муслим 1 0.04
Житнев Максим 1 (1) 0.04
Глухов Егор 1 (1) 0.04
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджимурадов Рамазан 6 (3) 0.24
Арсентьев Даниил 5 0.2
Сафронов Илья 4 0.16
Зуйков Сергей 3 0.12
Магомедов Рашид 3 (1) 0.12
Никитин Алексей 2 0.08
Болов Руслан 1 0.04
Дворецков Филипп 1 0.04
Агеев Михаил 1 0.04
Лаврищев Дмитрий 1 0.04
Усанов Алексей 1 0.04
Шмаков Иван 1 0.04
Прищепа Дмитрий 1 0.04
Камлашев Даниил 1 0.04

Карточки

Новосибирск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларенц Вячеслав 0 1
Хайруллов Радик 0 1
Daniil Konoplev 0 1
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Новосибирск
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ротор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
5
Новосибирск
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Ротор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

11
19
Новосибирск
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (8)
56% (14)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Ротор
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (2)
68% (17)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

11
24

Голы по времени матча

Забито

20
11
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
1
5%
1
9%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
1
9%
31-45
3
15%
3
27%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
7
35%
3
27%
76-90

Пропущено

7
13
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
31%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
4
57%
3
23%
61-75
1
14%
2
15%
76-90

Забито

11
20
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
2
18%
2
10%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
1
9%
4
20%
46-60
3
27%
5
25%
61-75
2
18%
7
35%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

31
31
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
3
10%
3
10%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
5
16%
3
10%
31-45
4
13%
7
23%
46-60
4
13%
8
26%
61-75
9
29%
29%
10
32%
76-90

Пропущено

16
22
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
6
38%
6
27%
61-75
3
19%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Новосибирск
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Краснодар-2 - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Металлург Липецк 1:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Новосибирск - Муром 2:0
Новосибирск - Уфа 0:0 Родина-2 Москва - Новосибирск 1:2 Чайка - Новосибирск 0:0 Новосибирск - Динамо Барнаул 2:2 Новосибирск - Алания 5:1 Уфа - Новосибирск 1:0 Новосибирск - Волга Ульяновск 1:0 Новосибирск - Калуга 0:1 Шинник - Новосибирск 0:0 Металлург Липецк - Новосибирск 0:0 Новосибирск - Амкар Пермь 2:0 Челябинск - Новосибирск 1:0 Чертаново - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Салют 3:2 Родина-2 Москва - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Авангард Курск 1:0
Ротор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0
Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0

Результаты матчей

Новосибирск
Ротор

Точный счет

1:0
4 раза 31%
3:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:0
6 раз 24%
0:0
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
3
5 раз 20%
2
4 раза 16%
1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Новосибирск
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
3
6
7
1.5
5
9
4
9
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
3
3
9
1.5
3
8
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
19
6
9
16
1.5
8
17
5
20
2.5
3
22

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 7 4 3 0 9 - 3 15
2.
Краснодар-2
 Заявка 7 3 3 1 9 - 8 12
3.
Ротор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
4.
Уфа
 Заявка 7 3 2 2 7 - 4 11
5.
Чайка
 Заявка 7 2 5 0 8 - 4 11
6.
Челябинск
 6 2 2 2 5 - 7 8
7.
Родина-2 Москва
 7 2 2 3 10 - 9 8
8.
Муром
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
9.
Металлург Липецк
 8 1 3 4 2 - 8 6
10.
Велес Москва
 Заявка 7 1 1 5 2 - 8 4

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
2.
Машук-КМВ
 7 3 2 2 7 - 6 11
3.
Авангард Курск
 7 3 1 3 7 - 9 10
4.
Химик Дзержинск
 7 2 4 1 6 - 5 10
5.
Волга Ульяновск
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
6.
Текстильщик
 7 1 6 0 6 - 5 9
7.
Торпедо Миасс
 7 2 2 3 9 - 10 8
8.
Калуга
 6 1 4 1 7 - 7 7
9.
Иртыш Омск
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
10.
Динамо Брянск
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Чайка
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Краснодар-2
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Ротор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 2 8
5.
Уфа
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Челябинск
 3 2 1 0 3 - 1 7
7.
Родина-2 Москва
 3 2 0 1 8 - 4 6
8.
Металлург Липецк
 5 1 3 1 2 - 3 6
9.
Муром
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Велес Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химик Дзержинск
 6 2 3 1 6 - 5 9
2.
Спартак Кострома
 Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
3.
Машук-КМВ
 5 1 2 2 5 - 6 5
4.
Авангард Курск
 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
Иртыш Омск
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
6.
Торпедо Миасс
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Текстильщик
 4 0 4 0 3 - 3 4
8.
Волга Ульяновск
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Калуга
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Динамо Брянск
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 3 1 2 0 3 - 2 5
2.
Краснодар-2
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
3.
Уфа
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
4.
Ротор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Чайка
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
6.
Родина-2 Москва
 4 0 2 2 2 - 5 2
7.
Муром
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
8.
Челябинск
 3 0 1 2 2 - 6 1
9.
Велес Москва
 Заявка 5 0 1 4 0 - 6 1
10.
Металлург Липецк
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
3.
Машук-КМВ
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Авангард Курск
 4 2 0 2 5 - 6 6
5.
Калуга
 4 1 3 0 4 - 3 6
6.
Текстильщик
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Торпедо Миасс
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Иртыш Омск
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
9.
Динамо Брянск
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
10.
Химик Дзержинск
 1 0 1 0 0 - 0 1

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 11
Чайка Долгов Павел 9
Текстильщик Скворцов Алексей 9
Текстильщик Евсеев Алексей 8
Форте Лаврищев Дмитрий 8
Весь список

Топ нарушителей
Челябинск Першин Никита 2
Авангард Курск Куприянов Никита 2
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Уфа Троянов Константин 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Новосибирск - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2024, осталось 2 дня 3 часа 59 минут.



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    • Прогнозы 50
    Новосибирск 30% (15)
    X 20% (10)
    Ротор 50% (25)
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    Прогнозы на матч Новосибирск - Ротор

    Исход игры
    Новосибирск
    30% (15)
    Ничья
    20% (10)
    Ротор
    50% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (21)
    Меньше
    53.33% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    68.89% (31)
    Нет
    31.11% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Ротор
    26% (13)
    1:1 Ничья
    20% (10)
    2:1 Новосибирск
    16% (8)
    0:1 Ротор
    14% (7)
    1:0 Новосибирск
    8% (4)
    0:2 Ротор
    4% (2)
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    Новосибирск
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