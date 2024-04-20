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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Аустрия Вена
1:0
Первый тайм: 30'
Сваровски Тироль
0'
1:0
13' Гол
Грубер Андреас

Ход матча

13'
Грубер Андреас
(Фитц Доминик)
1:0
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Сваровски Тироль
1.80
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5.15
4.90
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Все Коэффициенты
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
24
Tin
Plavotic
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
41
Крэтзиг
Франс
8
Холланд
Джеймс
37
Вельс
Моритц
36
Фитц
Доминик
21
Гуэнуш
Хаким
17
Грубер
Андреас
40
Стейскал
Адам
5
Felix
Bacher
22
Osarenren
Okungbowa
3
Гугганиг
Давид
6
Зульцбахер
Лукас
44
Шульц
Кофи
30
Тафернер
Маттойс
4
Мюллер
Валентино
98
Огринец
Санди
8
Диарра
Мамаду
9
Прелец
Ник
Аустрия Вена
3-4-1-2
Сваровски Тироль
5-3-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Сваровски Тироль

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:0
Б
2:3
К
5:2
Б
3:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.43

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1.17

Среднее время на гол

63
77

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.54
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
68

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 11 0.41
Фитц Доминик 6 (3) 0.22
Асллани Фисник 3 0.11
Шмидт Александер 2 0.07
Вучич Ромео 2 0.07
Ранфтль Райнхольд 1 0.04
Крэтзиг Франс 1 0.04
Гуэнуш Хаким 1 0.04
Хандль Йоханнес 1 0.04
Хускович Муарем 1 0.04
Польстер Мануэль 0 0
Юкич Александар 0 0
Фишер Манфред 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 7 0.26
Диарра Мамаду 4 0.15
Кронбергер Лука 3 0.11
Эртльталер Юлиус 2 0.07
Тафернер Маттойс 1 0.04
Шульц Кофи 1 0.04
Скрбо Стефан 1 0.04
Букса Александр 1 (1) 0.04
Osarenren Okungbowa 1 0.04
Огринец Санди 1 0.04
Зульцбахер Лукас 1 0.04
Гугганиг Давид 0 0
Felix Bacher 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 8 2
Ранфтль Райнхольд 7 0
Хандль Йоханнес 7 0
Мартинс Марвин 3 2
Фишер Манфред 5 0
Крэтзиг Франс 5 0
Холланд Джеймс 3 1
Грубер Андреас 4 0
Фитц Доминик 4 0
Хускович Муарем 4 0
Юкич Александар 4 0
Балтакса Матан 3 0
Гуэнуш Хаким 3 0
Michael Wimmer 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Вучич Ромео 1 1
Вельс Моритц 1 1
Поцманн Марвин 2 0
Шмидт Александер 2 0
Кос Мирко 0 1
Фрюхтль Кристиан 1 0
Мейсль Маттео 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронбергер Лука 8 0
Гугганиг Давид 6 1
Тафернер Маттойс 6 0
Felix Bacher 4 1
Эртльталер Юлиус 5 0
Диарра Мамаду 4 0
Устюндаг Джем 4 0
Зульцбахер Лукас 2 1
Osarenren Okungbowa 2 0
Шульц Кофи 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Стейскал Адам 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Мюллер Валентино 1 0
Огринец Санди 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Прелец Ник 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Томич Денис 1 0
Thomas Geris 1 0
Томас Зильбербергер 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сваровски Тироль
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
2
Аустрия Вена
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сваровски Тироль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

12
21

Упущенные победы

11
9
Аустрия Вена
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Сваровски Тироль
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

14
25

Упущенные победы

14
11

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 21
2
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
33%
4
44%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

8
21
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 12
3
38%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
3
14%
31-45
1
13%
6
29%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
2
25%
7
33%
76-90

Забито

13
14
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
6
46%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
2
15%
2
14%
76-90

Пропущено

16
26
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
13%
6
23%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
5
31%
2
8%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
2
13%
7
27%
76-90

Забито

28
23
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 8
10 Не забивали 13
8
29%
2
9%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
7
25%
7
30%
31-45
4
14%
6
26%
46-60
2
7%
4
17%
61-75
6
21%
2
9%
76-90

Пропущено

24
47
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 31
7 Пропускали первыми 17
14 Не пропускали 24
5
21%
9
19%
1-15
2
8%
2
4%
16-30
6
25%
5
11%
31-45
4
17%
10
21%
46-60
3
13%
7
15%
61-75
4
17%
14
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Альтах - Аустрия Вена 1:1
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Ян - Сваровски Тироль 1:1
Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2

Результаты матчей

Аустрия Вена
Сваровски Тироль

Точный счет

0:0
5 раз 38%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
4
9
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
5
8
4
9
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
14
12
9
17
1.5
7
19
2
24
2.5
2
24
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 1:0 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 1:0 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 0:0 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 0:1 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 0:1 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 1:0 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 1:0 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 0:0 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 0:1 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 0:1 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 1:0 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 1:0 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 0:1 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 0:0 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 0:1 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (2)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 11 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Хартберг Энтруп Максимилиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Mike-Steven Baehre 10
Хартберг Хайль Юрген 1 8
Альтах Йегер Лукас 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Сваровски Тироль
1.80
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5.15
4.90
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Аустрия Вена
Сваровски Тироль
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