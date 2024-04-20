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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Альтах
2:2
Конец матча
Блау-Вайсс Линц
0'
1:0
41' Пенальти
Mike-Steven Baehre
1:1
45' Пенальти
Ronivaldo II
2:1
51' Гол
Sofian Bahloul
2:2
60' Гол
Simon Seidl
80' Желтая карточка
Marco Krainz
83' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
83' Желтая карточка
Пашич Алем
90' Желтая карточка
Ибрахими Мехмет
90' Желтая карточка
Носс Конор
90'+6
32
Шютценауэр
Тобиас
6
Райнер
Константин
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
25
Инголич
Сандро
30
Фадингер
Лукас
14
Демаку
Весель
8
Mike-Steven
Baehre
29
Mohamed
Ouedraogo
27
Гебауэр
Кристиан
9
Нухиу
Атдхи
1
Nicolas
Schmid
17
Пашич
Алем
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
20
Simon
Seidl
4
Marco
Krainz
19
Alexander
Briedl
8
Simon
Pirkl
10
Paul
Mensah
9
Ronivaldo
II
7
Носс
Конор
Альтах
3-5-2
Блау-Вайсс Линц
3-4-3

История личных встреч

Альтах
Блау-Вайсс Линц

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:1
К
2:0
Б
1:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Тотал матчей

1.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1

Среднее время на гол

60
270

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mike-Steven Baehre 4 (2) 0.15
Gustavo VI 3 0.11
Гебауэр Кристиан 2 0.07
Фадингер Лукас 2 0.07
Гугганиг Лукас 2 0.07
Sofian Bahloul 2 0.07
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.07
Нухиу Атдхи 1 0.04
Йегер Лукас 1 0.04
Демаку Весель 1 0.04
Лукачевич Леонардо 0 0
Райтер Доминик 0 0
Mohamed Ouedraogo 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 7 (2) 0.26
Simon Pirkl 3 0.11
Simon Seidl 3 0.11
Paul Mensah 2 0.07
Голлес Джулиан 2 0.07
Носс Конор 2 0.07
Маранда Мануэль 2 0.07
Фейертаг Штефан 1 0.04
Добрас Кристиан 1 0.04
Кох Тобиас 1 (1) 0.04
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Marcel Schantl 0 0
Alexander Briedl 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 10 0
Йегер Лукас 9 0
Нухиу Атдхи 7 1
Фадингер Лукас 7 0
Felix Strauss 4 1
Гугганиг Лукас 5 0
Райнер Константин 4 0
Коллер Пауль-Фридрих 4 0
Gustavo VI 2 1
Штандфест Йоахим 3 0
Гебауэр Кристиан 3 0
Инголич Сандро 3 0
Лукачевич Леонардо 3 0
Демаку Весель 3 0
Стоянович Деян 2 0
Райтер Доминик 2 0
Sofian Bahloul 2 0
Бишоф Ной 2 0
Шютценауэр Тобиас 1 0
Ousmane Diawara 1 0
Jan Jurcec 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 7 0
Marco Krainz 5 0
Кох Тобиас 5 0
Paul Mensah 5 0
Штраусс Фабио 4 0
Хаудум Штефан 3 0
Маранда Мануэль 3 0
Ronivaldo II 3 0
Митрович Данило 3 0
Носс Конор 3 0
Lukas Tursch 2 0
Michael Brandner 2 0
Пашич Алем 2 0
Alexander Briedl 2 0
Добрас Кристиан 0 1
Фейертаг Штефан 1 0
Голлес Джулиан 1 0
Хофер Рафаэль 1 0
Ибрахими Мехмет 1 0
Simon Seidl 1 0
Gerald Scheiblehner 1 0

Результаты матчей

Альтах
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Блау-Вайсс Линц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
8
Альтах
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Блау-Вайсс Линц
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

6
10
Альтах
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Блау-Вайсс Линц
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
3
23%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
5
38%
1
8%
76-90

Пропущено

13
27
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
15%
4
15%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
2
15%
9
33%
46-60
3
23%
3
11%
61-75
2
15%
5
19%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
2
22%
4
33%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
33%
76-90

Пропущено

19
15
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
16%
4
27%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
6
32%
3
20%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Забито

22
25
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
11 Не забивали 11
5
23%
8
32%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
8
36%
5
20%
76-90

Пропущено

32
42
17 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 19
5
16%
8
19%
1-15
3
9%
3
7%
16-30
9
28%
8
19%
31-45
6
19%
11
26%
46-60
5
16%
5
12%
61-75
4
13%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3
Альтах - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0

Результаты матчей

Альтах
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
0:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 44%
1
11 раз 41%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
0
11 раз 41%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Альтах
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
5
3
11
1.5
3
10
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
6
1
12
1.5
3
11
1
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
12
0.5
Больше Меньше
16
11
4
23
1.5
6
21
2
25
2.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 11 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Хартберг Энтруп Максимилиан 10 (2)
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Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Mike-Steven Baehre 10
Хартберг Хайль Юрген 1 8
Альтах Йегер Лукас 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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