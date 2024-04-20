Тур: 27. Стадион: Кэшпойнт Арена.
2:2
Конец матча
0'
1:0
41' ПенальтиMike-Steven Baehre
1:1
45' ПенальтиRonivaldo II
2:1
51' ГолSofian Bahloul
2:2
60' ГолSimon Seidl
80' Желтая карточкаMarco Krainz
83' Желтая карточкаНухиу Атдхи
83' Желтая карточкаПашич Алем
90' Желтая карточкаИбрахими Мехмет
90' Желтая карточкаНосс Конор
90'+6
Ход матча
41'
45'
1:1
51'
2:1
60'
2:2
80'
83'
83'
90'
90'
17
Пашич
Алем
20
Simon
Seidl
10
Paul
Mensah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
-
-
-
28 Jan Jurcec
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Пашич АлемЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Lukas TurschЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Альтах
Блау-Вайсс Линц
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Среднее время на гол
54
270
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Тотал матчей
1.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
Среднее время на гол
60
270
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mike-Steven Baehre
|4 (2)
|0.15
|Gustavo VI
|3
|0.11
|Гебауэр Кристиан
|2
|0.07
|Фадингер Лукас
|2
|0.07
|Гугганиг Лукас
|2
|0.07
|Sofian Bahloul
|2
|0.07
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.07
|Нухиу Атдхи
|1
|0.04
|Йегер Лукас
|1
|0.04
|Демаку Весель
|1
|0.04
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Mohamed Ouedraogo
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|7 (2)
|0.26
|Simon Pirkl
|3
|0.11
|Simon Seidl
|3
|0.11
|Paul Mensah
|2
|0.07
|Голлес Джулиан
|2
|0.07
|Носс Конор
|2
|0.07
|Маранда Мануэль
|2
|0.07
|Фейертаг Штефан
|1
|0.04
|Добрас Кристиан
|1
|0.04
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.04
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
|Marcel Schantl
|0
|0
|Alexander Briedl
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|10
|0
|Йегер Лукас
|9
|0
|Нухиу Атдхи
|7
|1
|Фадингер Лукас
|7
|0
|Felix Strauss
|4
|1
|Гугганиг Лукас
|5
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|4
|0
|Gustavo VI
|2
|1
|Штандфест Йоахим
|3
|0
|Гебауэр Кристиан
|3
|0
|Инголич Сандро
|3
|0
|Лукачевич Леонардо
|3
|0
|Демаку Весель
|3
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Райтер Доминик
|2
|0
|Sofian Bahloul
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Ousmane Diawara
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|7
|0
|Marco Krainz
|5
|0
|Кох Тобиас
|5
|0
|Paul Mensah
|5
|0
|Штраусс Фабио
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Маранда Мануэль
|3
|0
|Ronivaldo II
|3
|0
|Митрович Данило
|3
|0
|Носс Конор
|3
|0
|Lukas Tursch
|2
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Пашич Алем
|2
|0
|Alexander Briedl
|2
|0
|Добрас Кристиан
|0
|1
|Фейертаг Штефан
|1
|0
|Голлес Джулиан
|1
|0
|Хофер Рафаэль
|1
|0
|Ибрахими Мехмет
|1
|0
|Simon Seidl
|1
|0
|Gerald Scheiblehner
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Блау-Вайсс Линц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
8
Альтах
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Блау-Вайсс Линц
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
6
10
Альтах
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Блау-Вайсс Линц
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
3
23%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
5
38%
1
8%
76-90
Пропущено
13
27
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
15%
4
15%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
3
23%
5
19%
31-45
2
15%
9
33%
46-60
3
23%
3
11%
61-75
2
15%
5
19%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
2
22%
4
33%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
33%
76-90
Пропущено
19
15
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
16%
4
27%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
6
32%
3
20%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
2
11%
2
13%
76-90
Забито
22
25
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
11 Не забивали 11
5
23%
8
32%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
8
36%
5
20%
76-90
Пропущено
32
42
17 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 19
5
16%
8
19%
1-15
3
9%
3
7%
16-30
9
28%
8
19%
31-45
6
19%
11
26%
46-60
5
16%
5
12%
61-75
4
13%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3
Альтах - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0
Результаты матчей
Альтах
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
0:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 44%
1
11 раз 41%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
0
11 раз 41%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Альтах
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
85
311
310
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
86
112
311
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1512
Больше Меньше
1611
423
621
225
225
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|11 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|10 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9