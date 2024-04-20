Тур: 31. Стадион: Теодорос Вардинояннис.
0'
1:0
28' ГолТораль Хон
32' Желтая карточкаДе Кампс Юри
34' Желтая карточкаМаринакис Никос
2:0
49' ГолТораль Хон
2:1
90' Гол в свои воротаЛабропулос Василис
90'+5
Ход матча
28'
1:0
32'
34'
49'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
88
Бакич
Марко
21
Тораль
Хон
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бауман НоамВратарь
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Защитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
10 Нейра ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christos Kontis
История личных встреч
ОФИ
Волос
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.56
1.17
Среднее время на гол
57
77
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.33
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
67
84
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакич Марко
|4 (1)
|0.13
|Феллипе Луис
|4 (1)
|0.13
|Лейя-Исека Аарон
|4 (1)
|0.13
|Риера Адриан
|3
|0.1
|Нуха Дико
|3
|0.1
|Тораль Хон
|2
|0.06
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.06
|Баку Макана
|2
|0.06
|Нейра Хуан
|2 (1)
|0.06
|Лабропулос Василис
|2
|0.06
|Абанда Леруа
|1
|0.03
|Маринакис Никос
|1
|0.03
|Luis Gallegos
|1
|0.03
|Ларссон Эрик
|1
|0.03
|Хименес Хесус
|1
|0.03
|Giannis Apostolakis
|1
|0.03
|Harold Mosquera
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|8 (2)
|0.26
|Maximiliano Comba
|5
|0.16
|Делетич Милош
|4
|0.13
|Мораитис Панагиотис
|4 (1)
|0.13
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0.1
|Бертолио Факундо
|2
|0.06
|Сьелис Христос
|2
|0.06
|Главчич Неманья
|1
|0.03
|Алхо Николай
|1
|0.03
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.03
|Луна Антонио
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Де Кампс Юри
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакич Марко
|9
|0
|Вурос Праксителис
|9
|0
|Маринакис Никос
|8
|0
|Luis Gallegos
|7
|0
|Мельядо Мигель
|7
|0
|Абанда Леруа
|7
|0
|Нейра Хуан
|5
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Ларссон Эрик
|4
|0
|Нуха Дико
|4
|0
|Тораль Хон
|4
|0
|Глазер Дан
|4
|0
|Каро Андреас
|4
|0
|Тораринссон Гудмундур
|3
|0
|Феллипе Луис
|3
|0
|Лабропулос Василис
|3
|0
|Лейя-Исека Аарон
|2
|0
|Бауман Ноам
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Сотириу Димитриос
|1
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Лукао Лукас
|1
|0
|Harold Mosquera
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
|Giannis Apostolakis
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|9
|1
|Maximiliano Comba
|8
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|8
|0
|Georgios Mygas
|6
|1
|Главчич Неманья
|7
|0
|Де Кампс Юри
|5
|1
|Цоканис Тасос
|6
|0
|Сьелис Христос
|6
|0
|Баррьентос Жан
|4
|1
|Асланидис Кириакос
|4
|1
|Алхо Николай
|3
|1
|Делетич Милош
|4
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|4
|0
|Тахатос Эфстатиос
|4
|0
|Бертолио Факундо
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Труйе Алексис
|3
|0
|Луна Антонио
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Анхель Лопес
|1
|0
|Ковач Даниэль
|1
|0
|Bryan Olivera
|1
|0
|Рачич Лука
|1
|0
|Мораитис Панагиотис
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Метаксас Димитрис
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Волос
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
4
ОФИ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Волос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
23
19
Упущенные победы
9
17
ОФИ
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
52% (16)
32% (10)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Волос
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
35% (11)
45% (14)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
25
20
Упущенные победы
16
21
Голы по времени матча
Забито
25
9
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 25
3
12%
0
0%
1-15
6
24%
1
11%
16-30
5
20%
2
22%
31-45
3
12%
1
11%
46-60
1
4%
3
33%
61-75
7
28%
2
22%
76-90
Пропущено
14
27
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
3
21%
1
4%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
29%
8
30%
30%
31-45
2
14%
8
30%
30%
46-60
2
14%
3
11%
61-75
3
21%
5
19%
76-90
Забито
12
23
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
24 Не забивали 18
1
8%
4
17%
1-15
4
33%
2
9%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
0
0%
7
30%
46-60
4
33%
4
17%
61-75
2
17%
4
17%
76-90
Пропущено
30
29
16 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
5
17%
3
10%
1-15
5
17%
4
14%
16-30
6
20%
7
24%
31-45
2
7%
5
17%
46-60
5
17%
7
24%
61-75
7
23%
3
10%
76-90
Забито
37
32
20 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 10
11 Не забивали 12
4
11%
4
13%
1-15
10
27%
3
9%
16-30
6
16%
4
13%
31-45
3
8%
8
25%
46-60
5
14%
7
22%
61-75
9
24%
6
19%
76-90
Пропущено
44
56
23 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 27
8
18%
4
7%
1-15
5
11%
6
11%
16-30
10
23%
15
27%
31-45
4
9%
13
23%
46-60
7
16%
10
18%
61-75
10
23%
8
14%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Пансерраикос - ОФИ 2:2 ОФИ - ПАС Янина 4:0 ОФИ - Атромитос 0:0 Кифисиас - ОФИ 0:0
ОФИ - Панатинаикос 2:2 Волос - ОФИ 3:1 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0
Волос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волос - Атромитос 2:2 Панетоликос - Волос 0:1 Волос - Кифисиас 4:1 Астерас - Волос 0:2
Олимпиакос - Волос 3:0 Волос - ОФИ 3:1 Арис Салоники - Волос 2:0 Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 3:0 Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2
Результаты матчей
ОФИ
Волос
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
4:0
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
132
610
78
313
213
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
88
312
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
2110
922
1021
328
229
229
130
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|5.
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|6.
|5
|0
|0
|5
|4 - 18
|0
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Группа вылета
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (3)
|Ожегович Огнен
|15 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|13 (6)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|13 (2)
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 9
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 10
|Ламия
|Давид Симон
|1 10
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 10