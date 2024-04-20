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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
ОФИ
2:1
Конец матча
Волос
0'
1:0
28' Гол
Тораль Хон
32' Желтая карточка
Де Кампс Юри
34' Желтая карточка
Маринакис Никос
2:0
49' Гол
Тораль Хон
2:1
90' Гол в свои ворота
Лабропулос Василис
90'+5
31
Христогеоргос
Никос
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
3
Лукао
Лукас
22
Тораринссон
Гудмундур
29
Мельядо
Мигель
88
Бакич
Марко
7
Баку
Макана
21
Тораль
Хон
23
Риера
Адриан
9
Лейя-Исека
Аарон
63
Ковач
Даниэль
22
Georgios
Mygas
5
Alexis
Kalogeropoulos
3
Алхо
Николай
13
Луна
Антонио
8
Де
Кампс
Юри
6
Цоканис
Тасос
20
Maximiliano
Comba
11
Главчич
Неманья
77
Ассехнун
Джасин-Амин
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
ОФИ
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

ОФИ
Волос

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
3:1
С
1:1
С
0:0
С
0:1
ТМК
2:1
С
5:0
С
2:1
С
0:2
С
0:0
С
1:2
К
1:1
К
2:0
С
1:4
С
1:2
С
1:0

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.56
1.17

Среднее время на гол

57
77

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.33
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

67
84

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакич Марко 4 (1) 0.13
Феллипе Луис 4 (1) 0.13
Лейя-Исека Аарон 4 (1) 0.13
Риера Адриан 3 0.1
Нуха Дико 3 0.1
Тораль Хон 2 0.06
Тораринссон Гудмундур 2 0.06
Баку Макана 2 0.06
Нейра Хуан 2 (1) 0.06
Лабропулос Василис 2 0.06
Абанда Леруа 1 0.03
Маринакис Никос 1 0.03
Luis Gallegos 1 0.03
Ларссон Эрик 1 0.03
Хименес Хесус 1 0.03
Giannis Apostolakis 1 0.03
Harold Mosquera 0 0
Мандас Христос 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 8 (2) 0.26
Maximiliano Comba 5 0.16
Делетич Милош 4 0.13
Мораитис Панагиотис 4 (1) 0.13
Ассехнун Джасин-Амин 3 0.1
Бертолио Факундо 2 0.06
Сьелис Христос 2 0.06
Главчич Неманья 1 0.03
Алхо Николай 1 0.03
Труйе Алексис 1 (1) 0.03
Луна Антонио 0 0
Баррьентос Жан 0 0
Де Кампс Юри 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакич Марко 9 0
Вурос Праксителис 9 0
Маринакис Никос 8 0
Luis Gallegos 7 0
Мельядо Мигель 7 0
Абанда Леруа 7 0
Нейра Хуан 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Ларссон Эрик 4 0
Нуха Дико 4 0
Тораль Хон 4 0
Глазер Дан 4 0
Каро Андреас 4 0
Тораринссон Гудмундур 3 0
Феллипе Луис 3 0
Лабропулос Василис 3 0
Лейя-Исека Аарон 2 0
Бауман Ноам 2 0
Риера Адриан 2 0
Сотириу Димитриос 1 0
Брессан Матеус 1 0
Лукао Лукас 1 0
Harold Mosquera 1 0
Баку Макана 1 0
Giannis Apostolakis 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Хуан Мануэль 9 1
Maximiliano Comba 8 0
Alexis Kalogeropoulos 8 0
Georgios Mygas 6 1
Главчич Неманья 7 0
Де Кампс Юри 5 1
Цоканис Тасос 6 0
Сьелис Христос 6 0
Баррьентос Жан 4 1
Асланидис Кириакос 4 1
Алхо Николай 3 1
Делетич Милош 4 0
Ассехнун Джасин-Амин 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Бертолио Факундо 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Труйе Алексис 3 0
Луна Антонио 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Анхель Лопес 1 0
Ковач Даниэль 1 0
Bryan Olivera 1 0
Рачич Лука 1 0
Мораитис Панагиотис 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Метаксас Димитрис 1 0

Результаты матчей

ОФИ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Волос
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
4
ОФИ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Волос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

23
19

Упущенные победы

9
17
ОФИ
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
52% (16)
32% (10)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Волос
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
35% (11)
45% (14)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

25
20

Упущенные победы

16
21

Голы по времени матча

Забито

25
9
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 25
3
12%
0
0%
1-15
6
24%
1
11%
16-30
5
20%
2
22%
31-45
3
12%
1
11%
46-60
1
4%
3
33%
61-75
7
28%
2
22%
76-90

Пропущено

14
27
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
3
21%
1
4%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
4
29%
8
30%
30%
31-45
2
14%
8
30%
30%
46-60
2
14%
3
11%
61-75
3
21%
5
19%
76-90

Забито

12
23
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
24 Не забивали 18
1
8%
4
17%
1-15
4
33%
2
9%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
0
0%
7
30%
46-60
4
33%
4
17%
61-75
2
17%
4
17%
76-90

Пропущено

30
29
16 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
5
17%
3
10%
1-15
5
17%
4
14%
16-30
6
20%
7
24%
31-45
2
7%
5
17%
46-60
5
17%
7
24%
61-75
7
23%
3
10%
76-90

Забито

37
32
20 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 10
11 Не забивали 12
4
11%
4
13%
1-15
10
27%
3
9%
16-30
6
16%
4
13%
31-45
3
8%
8
25%
46-60
5
14%
7
22%
61-75
9
24%
6
19%
76-90

Пропущено

44
56
23 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 27
8
18%
4
7%
1-15
5
11%
6
11%
16-30
10
23%
15
27%
31-45
4
9%
13
23%
46-60
7
16%
10
18%
61-75
10
23%
8
14%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Пансерраикос - ОФИ 2:2 ОФИ - ПАС Янина 4:0 ОФИ - Атромитос 0:0 Кифисиас - ОФИ 0:0
ОФИ - Панатинаикос 2:2 Волос - ОФИ 3:1 ПАС Янина - ОФИ 2:2 ОФИ - Пансерраикос 4:0 Олимпиакос - ОФИ 4:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Панетоликос - ОФИ 3:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Панетоликос 1:2 ОФИ - Панетоликос 1:0 Кифисиас - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 1:1 ПАОК - ОФИ 4:0 ОФИ - Астерас 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:0
Волос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волос - Атромитос 2:2 Панетоликос - Волос 0:1 Волос - Кифисиас 4:1 Астерас - Волос 0:2
Олимпиакос - Волос 3:0 Волос - ОФИ 3:1 Арис Салоники - Волос 2:0 Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 3:0 Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2

Результаты матчей

ОФИ
Волос

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
4:0
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
2
6
10
1.5
7
8
3
13
2.5
2
13
2
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
8
8
3
12
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
21
10
9
22
1.5
10
21
3
28
2.5
2
29
2
29
3.5
1
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 5 4 0 1 12 - 6 12
2.
АЕК
 5 3 1 1 10 - 4 10
3.
ПАОК
 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Олимпиакос
 4 2 0 2 9 - 5 6
5.
Арис Салоники
 5 2 0 3 4 - 8 6
6.
Ламия
 5 0 0 5 4 - 18 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 5 3 1 1 10 - 5 10
2.
Панетоликос
 1:0 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
ОФИ
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Атромитос
 1:0 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Пансерраикос
 4 1 2 1 5 - 6 5
6.
Кифисиас
 0:1 5 1 1 3 3 - 7 4
7.
Астерас
 0:1 5 1 0 4 2 - 7 3
8.
ПАС Янина
 4 0 1 3 3 - 9 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Панатинаикос
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Олимпиакос
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Арис Салоники
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Ламия
 2 0 0 2 1 - 9 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Атромитос
 1:0 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Волос
 2 1 1 0 6 - 3 4
4.
Пансерраикос
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Панетоликос
 1:0 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
ПАС Янина
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Кифисиас
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
8.
Астерас
 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ПАОК
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Олимпиакос
 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
АЕК
 2 1 0 1 5 - 2 3
5.
Арис Салоники
 3 1 0 2 1 - 5 3
6.
Ламия
 3 0 0 3 3 - 9 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Волос
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Астерас
 0:1 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Кифисиас
 0:1 3 1 0 2 3 - 6 3
5.
Атромитос
 1:0 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
ОФИ
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
ПАС Янина
 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (3)
Ожегович Огнен 15 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 13 (6)
Астерас Juan Bautista Miritello 13 (2)
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Топ нарушителей
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 9
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 10
Ламия Давид Симон 1 10
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 10
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Маринакис Никос получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Де Кампс Юри получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Риера Адриан сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Тораль Хон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ОФИ 2:1 Волос онлайн

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