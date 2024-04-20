Тур: 6. Стадион: Жемплин.
Ход матча
10'
0:1
35'
42'
77
Фрелих
Жига
12
Franck
Bahi
17
Вашко
Филип
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
19
Martin
Masik
- Основной состав
-
77 Фрелих ЖигаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Яношик ЛукашНападающий
-
-
-
29 Enzo Arevalo
-
Главный тренер: Франтишек Страка
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Гази АдамПолузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
-
34 Собчик АлексПолузащитник
-
23 Гаша РоманПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
История личных встреч
Михаловце
Скалица
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
12 матчей
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
0.71
Среднее время на гол
40
126
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.86
1
Среднее время на гол
105
90
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.42
0.83
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
108
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|8 (2)
|0.29
|Ван Кессел Гино
|5
|0.18
|Ниархос Иоаннис
|2
|0.07
|Issa Adekunle
|2
|0.07
|Stanislav Danko
|1
|0.04
|Жофчак Игор
|1
|0.04
|Марьянович Саша
|1
|0.04
|Магда Даниэль
|1
|0.04
|Lukas Simko
|1
|0.04
|Daniel Pavuk
|1
|0.04
|Ержабек Михал
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матеёв Роберт
|5
|0.18
|Daniel Smekal
|4
|0.14
|Моронг Адам
|3
|0.11
|Подгорин Оливер
|3 (1)
|0.11
|Гаша Роман
|2
|0.07
|Martin Cernek
|2
|0.07
|Яо Янн Майкл
|1
|0.04
|Adam Krcik
|1
|0.04
|Градецки Матей
|1
|0.04
|Собчик Алекс
|1
|0.04
|Martin Nagy II
|1
|0.04
|Denis Baumgartner
|1
|0.04
|Davi Alves
|1
|0.04
|Власко Ян
|1 (1)
|0.04
|Martin Masik
|0
|0
|Mario Holly
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Polydefkis Volanakis
|6
|1
|Franck Bahi
|6
|0
|Issa Adekunle
|5
|0
|Жофчак Игор
|4
|0
|Lukas Simko
|4
|0
|Карасюк Роман
|3
|0
|Matus Marcin
|3
|0
|Ван Кессел Гино
|3
|0
|Stanislav Danko
|3
|0
|Магда Даниэль
|3
|0
|Ниархос Иоаннис
|3
|0
|Беднар Мартин
|2
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Ержабек Михал
|2
|0
|Вашко Филип
|2
|0
|Tornike Dzotsenidze
|2
|0
|Peter Struhar
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Яношик Лукаш
|1
|0
|Фрелих Жига
|1
|0
|Веремеев Владислав
|1
|0
|Enzo Arevalo
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
|Samuel Ramos
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adam Krcik
|6
|0
|Martin Masik
|6
|0
|Ondrej Rudzan
|5
|0
|Daniel Smekal
|5
|0
|Власко Ян
|3
|1
|Martin Nagy II
|4
|0
|Mario Holly
|4
|0
|Матеёв Роберт
|3
|0
|Подгорин Оливер
|3
|0
|Собчик Алекс
|3
|0
|Юнас Мартин
|3
|0
|Michael Ranko
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Моронг Адам
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Гази Адам
|2
|0
|Градецки Матей
|1
|0
|Гаша Роман
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Скалица
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
7
Михаловце
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Скалица
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
5
13
Михаловце
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
Скалица
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
52% (14)
41% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
1
8%
3
25%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Пропущено
19
20
14 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
21%
4
20%
1-15
4
21%
3
15%
16-30
6
32%
2
10%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
5%
3
15%
61-75
4
21%
5
25%
76-90
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
5
42%
2
13%
76-90
Пропущено
22
11
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
7
32%
3
27%
16-30
2
9%
6
55%
31-45
2
9%
1
9%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
5
23%
0
0%
76-90
Забито
24
28
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
2
8%
5
18%
1-15
3
13%
4
14%
16-30
5
21%
4
14%
31-45
3
13%
5
18%
46-60
5
21%
6
21%
61-75
6
25%
4
14%
76-90
Пропущено
41
31
26 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
7
17%
4
13%
1-15
11
27%
6
19%
16-30
8
20%
8
26%
31-45
2
5%
4
13%
46-60
4
10%
4
13%
61-75
9
22%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0
Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1 Жилина - Михаловце 1:1 Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1
Скалица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кошице - Скалица 1:2 Скалица - Злате Моравце 4:1 Скалица - Михаловце 0:0 Тренчин - Скалица 1:3
Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Скалица - Тренчин 0:0 Липани - Скалица 0:0 Кошице - Скалица 2:1 Скалица - Жилина 1:1 ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0
Результаты матчей
Михаловце
Скалица
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
11 раз 41%
2
2 раза 7%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
95
211
410
211
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
85
212
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
1710
423
720
225
423
126
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|21
|4
|2
|63 - 19
|67
|2.
|27
|16
|3
|8
|40 - 24
|51
|3.
|28
|14
|6
|8
|46 - 39
|48
|4.
|0:0
|28
|12
|10
|6
|37 - 27
|46
|5.
|0:0
|28
|11
|10
|7
|33 - 34
|43
|6.
|28
|10
|4
|14
|45 - 48
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|28
|12
|9
|7
|45 - 34
|45
|2.
|28
|10
|9
|9
|39 - 32
|39
|3.
|1:1
|28
|9
|7
|12
|30 - 31
|34
|4.
|28
|6
|6
|16
|24 - 51
|24
|5.
|1:1
|28
|4
|10
|14
|24 - 43
|22
|6.
|0:0
|28
|0
|6
|22
|16 - 60
|6
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|31 - 12
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|30 - 24
|29
|3.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|25 - 13
|28
|4.
|0:0
|14
|8
|3
|3
|16 - 11
|27
|5.
|13
|8
|1
|4
|20 - 10
|25
|6.
|14
|6
|3
|5
|22 - 22
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|25 - 15
|23
|2.
|1:1
|14
|6
|4
|4
|16 - 11
|22
|3.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|4.
|14
|3
|4
|7
|10 - 22
|13
|5.
|1:1
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|6.
|0:0
|14
|0
|4
|10
|9 - 26
|4
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|32 - 7
|34
|2.
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|3.
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|4.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|12 - 14
|18
|5.
|0:0
|14
|3
|7
|4
|17 - 23
|16
|6.
|14
|4
|1
|9
|23 - 26
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|8
|3
|3
|26 - 14
|27
|2.
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|3.
|1:1
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|4.
|14
|3
|2
|9
|14 - 29
|11
|5.
|1:1
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|6.
|0:0
|14
|0
|2
|12
|7 - 34
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (11)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (8)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|9 (5)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|8