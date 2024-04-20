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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Михаловце
1:3
Конец матча
Скалица
0'
0:1
10' Гол
Martin Cernek
1:1
35' Гол
Ниархос Иоаннис
42' Желтая карточка
Матеёв Роберт
51' Желтая карточка
Enzo Arevalo
54' Желтая карточка
Вашко Филип
1:2
59' Гол
Daniel Smekal
64' Желтая карточка
Ниархос Иоаннис
76' Желтая карточка
Подгорин Оливер
1:3
80' Гол
Моронг Адам
90'+4
77
Фрелих
Жига
21
Магда
Даниэль
26
Tornike
Dzotsenidze
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
17
Вашко
Филип
51
Stanislav
Danko
9
Matus
Marcin
66
Беднар
Мартин
93
Ван
Кессел
Гино
7
Ниархос
Иоаннис
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
5
Michael
Ranko
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
4
Градецки
Матей
19
Martin
Masik
9
Моронг
Адам
8
Davi
Alves
16
Матеёв
Роберт
11
Daniel
Smekal
Михаловце
4-2-3-1
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Михаловце
Скалица

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

12 матчей

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
2:1
С
3:2
С
1:1
С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
3:1
С
1:0
ВЛПВК
0:2
ВЛПВК
3:1

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
0.71

Среднее время на гол

40
126

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.42
0.83

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
108

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 8 (2) 0.29
Ван Кессел Гино 5 0.18
Ниархос Иоаннис 2 0.07
Issa Adekunle 2 0.07
Stanislav Danko 1 0.04
Жофчак Игор 1 0.04
Марьянович Саша 1 0.04
Магда Даниэль 1 0.04
Lukas Simko 1 0.04
Daniel Pavuk 1 0.04
Ержабек Михал 0 0
Вашко Филип 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Smekal 5 0.18
Матеёв Роберт 5 0.18
Моронг Адам 4 0.14
Подгорин Оливер 3 (1) 0.11
Гаша Роман 2 0.07
Martin Cernek 2 0.07
Яо Янн Майкл 1 0.04
Adam Krcik 1 0.04
Градецки Матей 1 0.04
Собчик Алекс 1 0.04
Martin Nagy II 1 0.04
Denis Baumgartner 1 0.04
Davi Alves 1 0.04
Власко Ян 1 (1) 0.04
Martin Masik 0 0
Mario Holly 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 6 1
Franck Bahi 6 0
Issa Adekunle 5 0
Жофчак Игор 4 0
Lukas Simko 4 0
Ниархос Иоаннис 4 0
Карасюк Роман 3 0
Matus Marcin 3 0
Ван Кессел Гино 3 0
Stanislav Danko 3 0
Магда Даниэль 3 0
Вашко Филип 3 0
Беднар Мартин 2 0
Марьянович Саша 2 0
Ержабек Михал 2 0
Enzo Arevalo 2 0
Tornike Dzotsenidze 2 0
Peter Struhar 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Яношик Лукаш 1 0
Фрелих Жига 1 0
Веремеев Владислав 1 0
Yushi Shimamura 1 0
Samuel Ramos 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adam Krcik 6 0
Martin Masik 6 0
Ondrej Rudzan 5 0
Daniel Smekal 5 0
Власко Ян 3 1
Подгорин Оливер 4 0
Martin Nagy II 4 0
Mario Holly 4 0
Матеёв Роберт 3 0
Собчик Алекс 3 0
Юнас Мартин 3 0
Michael Ranko 3 0
Jakub Kousal 3 0
Алвес Дани 2 0
Моронг Адам 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Гази Адам 2 0
Градецки Матей 1 0
Гаша Роман 1 0
Davi Alves 1 0

Результаты матчей

Михаловце
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Скалица
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

8
7
Михаловце
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Скалица
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

5
13
Михаловце
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
Скалица
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
50% (14)
39% (11)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
1
8%
4
27%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
1
8%
3
20%
76-90

Пропущено

22
21
15 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
5
23%
4
19%
1-15
4
18%
3
14%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
5
23%
5
24%
76-90

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
5
42%
2
13%
76-90

Пропущено

22
11
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
7
32%
3
27%
16-30
2
9%
6
55%
31-45
2
9%
1
9%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Забито

25
31
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 12
11 Не забивали 10
2
8%
6
19%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
6
24%
4
13%
31-45
3
12%
6
19%
46-60
5
20%
6
19%
61-75
6
24%
5
16%
76-90

Пропущено

44
32
27 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 13
18 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 20
8
18%
4
13%
1-15
11
25%
6
19%
16-30
8
18%
9
28%
31-45
3
7%
4
13%
46-60
4
9%
4
13%
61-75
10
23%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Михаловце - Кошице 1:0
Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1 Жилина - Михаловце 1:1 Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1
Скалица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кошице - Скалица 1:2 Скалица - Злате Моравце 4:1 Скалица - Михаловце 0:0 Тренчин - Скалица 1:3
Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Скалица - Тренчин 0:0 Липани - Скалица 0:0 Кошице - Скалица 2:1 Скалица - Жилина 1:1 ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0

Результаты матчей

Михаловце
Скалица

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
10 раз 36%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
5
2
12
1.5
4
10
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
2
12
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
18
10
4
24
1.5
8
20
2
26
2.5
5
23
1
27
3.5
1
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 27 21 4 2 63 - 19 67
2.
Спартак Трнава
 27 16 3 8 40 - 24 51
3.
Жилина
 28 14 6 8 46 - 39 48
4.
ДАК
 28 12 10 6 37 - 27 46
5.
Ружомберок
 28 11 10 7 33 - 34 43
6.
Железярне Подбрезова
 28 10 4 14 45 - 48 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 28 13 8 7 46 - 34 47
2.
Тренчин
 28 10 9 9 39 - 32 39
3.
Скалица
 28 10 6 12 32 - 31 36
4.
Кошице
 28 6 6 16 24 - 51 24
5.
Михаловце
 28 4 9 15 24 - 45 21
6.
Злате Моравце
 28 0 5 23 16 - 61 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 10 3 1 31 - 12 33
2.
Жилина
 14 9 2 3 30 - 24 29
3.
ДАК
 14 8 4 2 25 - 13 28
4.
Ружомберок
 14 8 3 3 16 - 11 27
5.
Спартак Трнава
 13 8 1 4 20 - 10 25
6.
Железярне Подбрезова
 14 6 3 5 22 - 22 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 14 7 2 5 25 - 15 23
2.
Скалица
 14 6 4 4 16 - 11 22
3.
Дукла Банска-Бистрица
 14 4 6 4 19 - 20 18
4.
Кошице
 14 3 4 7 10 - 22 13
5.
Михаловце
 14 2 5 7 12 - 23 11
6.
Злате Моравце
 14 0 3 11 9 - 27 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 11 1 1 32 - 7 34
2.
Спартак Трнава
 14 8 2 4 20 - 14 26
3.
Жилина
 14 5 4 5 16 - 15 19
4.
ДАК
 14 4 6 4 12 - 14 18
5.
Ружомберок
 14 3 7 4 17 - 23 16
6.
Железярне Подбрезова
 14 4 1 9 23 - 26 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 14 9 2 3 27 - 14 29
2.
Тренчин
 14 3 7 4 14 - 17 16
3.
Скалица
 14 4 2 8 16 - 20 14
4.
Кошице
 14 3 2 9 14 - 29 11
5.
Михаловце
 14 2 4 8 12 - 22 10
6.
Злате Моравце
 14 0 2 12 7 - 34 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (11)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (8)
Спартак Трнава Дюриш Михал 9 (5)
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Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 8
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    • 51'
      Enzo Arevalo получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Беднар Мартин уходит с поля. Enzo Arevalo выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Михаловце 1:3 Скалица онлайн

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