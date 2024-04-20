  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
ДАК
0:0
Второй тайм: 50'
Ружомберок
0'
19' Желтая карточка
Димун Милан
31' Желтая карточка
Гладик Ян

Ход матча

19'
Димун Милан
 
31'
 
Гладик Ян
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ДАК
Ничья
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Все Коэффициенты
41
Попович
Александар
21
Mark
Csinger
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
18
Мендес
Алехандро
27
Milan
Vitalis
8
Димун
Милан
24
Герц
Кристиан
46
Труса
Матей
28
Коне
Мусса
II
34
Фрюхвальд
Томаш
32
Малы
Матуш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
4
Лютеран
Оливер
11
Лавринчик
Самуэль
6
Мудры
Тимотей
28
Селески
Александер
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
17
Тучны
Адам
ДАК
5-3-2
Ружомберок
3-4-3

История личных встреч

ДАК
Ружомберок

19 матчей

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 13 побед

39 матчей

25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.9%
33.3%
30.8%
14 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.1%
43.6%
33.3%
9 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:1
К
0:1
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
1:0
С
2:3
С
4:1
С
0:0
С
1:2
К
1:3
С
1:1
С
3:2
С
0:1
К
3:0
К
1:1
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
2:2
С
0:4
С
3:0
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0

Голы

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

1.35
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

51
39

Голов в среднем за матч

1.31
1

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 6 0.21
Труса Матей 5 0.18
Fernand Goure 3 0.11
Рамадан Аммар 3 0.11
Коне Мусса II 3 (1) 0.11
Гаврич Желько 3 0.11
Чермак Алеш 2 0.07
Крстович Никола 2 0.07
Брунетти Матеус 2 0.07
Bartol Barisic 2 0.07
Качер Мирослав 1 0.04
Mark Csinger 1 0.04
Milan Vitalis 1 0.04
Веселовски Доминик 1 0.04
Грушковски Конрад 1 0.04
Zoran Zahradnik 1 0.04
Мендес Алехандро 0 0
Герц Кристиан 0 0
Ниархос Иоаннис 0 0
Пинту Алекс 0 0
Юргенс Оливер 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодя Мартин 5 (2) 0.18
Хриен Мартин 4 0.14
Лавринчик Самуэль 4 0.14
Шефчик Самуэль 3 0.11
Герец Штефан 3 0.11
Домонкос Кристоф 3 0.11
Гладик Ян 2 0.07
Тучны Адам 2 0.07
Селески Александер 2 0.07
Малы Матуш 2 0.07
Мудры Тимотей 1 0.04
Бобчек Томаш 1 0.04
Лютеран Оливер 0 0
Котула Юрай 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Хобот Марьян 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труса Матей 7 0
Димун Милан 6 0
Рисванис Спирос 3 1
Пинту Алекс 4 0
Mark Csinger 4 0
Каша Филип 2 1
Андзуана Иоан 3 0
Герц Кристиан 3 0
Fernand Goure 3 0
Milan Vitalis 3 0
Хиско Муньос 2 0
Попович Александар 2 0
Качер Мирослав 2 0
Брунетти Матеус 2 0
Ниархос Иоаннис 2 0
Bartol Barisic 0 1
Чермак Алеш 1 0
Харатин Игорь 1 0
Коне Мусса II 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Рамадан Аммар 1 0
Грушковски Конрад 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 8 0
Хриен Мартин 6 0
Лавринчик Самуэль 5 0
Лютеран Оливер 4 0
Фрюхвальд Томаш 4 0
Герец Штефан 3 0
Гладик Ян 3 0
Мудры Тимотей 3 0
Малы Матуш 3 0
Симон Габриэл 1 1
Тучны Адам 1 1
Масло Ян 2 0
Ondrej Smetana 2 0
Домонкос Кристоф 2 0
Мойжиш Александр 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Селески Александер 2 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Хобот Марьян 1 0
Бодя Мартин 1 0
Viktor Uradnik 1 0

Результаты матчей

ДАК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Ружомберок
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
11
ДАК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Ружомберок
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

10
15
ДАК
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Ружомберок
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

13
26

Голы по времени матча

Забито

25
17
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
4
16%
1
6%
1-15
4
16%
3
18%
16-30
4
16%
2
12%
31-45
6
24%
5
29%
29%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
3
12%
3
18%
76-90

Пропущено

13
23
3 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
1
8%
9
39%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
5
38%
2
9%
76-90

Забито

14
16
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
1
7%
2
13%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
5
36%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
4
33%
2
18%
61-75
2
17%
1
9%
76-90

Забито

39
33
21 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
5
13%
3
9%
1-15
7
18%
6
18%
16-30
9
23%
3
9%
31-45
6
15%
10
30%
46-60
6
15%
6
18%
61-75
6
15%
5
15%
76-90

Пропущено

25
34
8 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
2
8%
3
9%
1-15
3
12%
5
15%
16-30
3
12%
12
35%
31-45
4
16%
5
15%
46-60
6
24%
6
18%
61-75
7
28%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1
Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1
Ружомберок
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5
Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Михаловце - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2

Результаты матчей

ДАК
Ружомберок

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
5
1 раз 4%
1
11 раз 41%
2
9 раз 33%
0
6 раз 22%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ДАК
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
3
7
6
1.5
5
9
5
8
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
3
3
11
1.5
5
8
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
21
6
10
17
1.5
10
17
6
21
2.5
1
26
1
26
3.5
1
26
1
26
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 27 21 4 2 63 - 19 67
2.
Спартак Трнава
 27 16 3 8 40 - 24 51
3.
Жилина
 28 14 6 8 46 - 39 48
4.
ДАК
 0:0 28 12 10 6 37 - 27 46
5.
Ружомберок
 0:0 28 11 10 7 33 - 34 43
6.
Железярне Подбрезова
 28 10 4 14 45 - 48 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 28 12 9 7 45 - 34 45
2.
Тренчин
 28 10 9 9 39 - 32 39
3.
Скалица
 1:1 28 9 7 12 30 - 31 34
4.
Кошице
 28 6 6 16 24 - 51 24
5.
Михаловце
 1:1 28 4 10 14 24 - 43 22
6.
Злате Моравце
 0:0 28 0 6 22 16 - 60 6

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 10 3 1 31 - 12 33
2.
Жилина
 14 9 2 3 30 - 24 29
3.
ДАК
 0:0 14 8 4 2 25 - 13 28
4.
Ружомберок
 0:0 14 8 3 3 16 - 11 27
5.
Спартак Трнава
 13 8 1 4 20 - 10 25
6.
Железярне Подбрезова
 14 6 3 5 22 - 22 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 14 7 2 5 25 - 15 23
2.
Скалица
 1:1 14 6 4 4 16 - 11 22
3.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 14 4 6 4 19 - 20 18
4.
Кошице
 14 3 4 7 10 - 22 13
5.
Михаловце
 1:1 14 2 6 6 12 - 21 12
6.
Злате Моравце
 0:0 14 0 4 10 9 - 26 4

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 11 1 1 32 - 7 34
2.
Спартак Трнава
 14 8 2 4 20 - 14 26
3.
Жилина
 14 5 4 5 16 - 15 19
4.
ДАК
 0:0 14 4 6 4 12 - 14 18
5.
Ружомберок
 0:0 14 3 7 4 17 - 23 16
6.
Железярне Подбрезова
 14 4 1 9 23 - 26 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 14 8 3 3 26 - 14 27
2.
Тренчин
 14 3 7 4 14 - 17 16
3.
Скалица
 1:1 14 3 3 8 14 - 20 12
4.
Кошице
 14 3 2 9 14 - 29 11
5.
Михаловце
 1:1 14 2 4 8 12 - 22 10
6.
Злате Моравце
 0:0 14 0 2 12 7 - 34 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (11)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (8)
Спартак Трнава Дюриш Михал 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Гладик Ян получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Димун Милан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Ружомберок
1.80
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3.72
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7.40
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