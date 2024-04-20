Тур: 6. Стадион: MOL Arena.
0:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаДимун Милан
31' Желтая карточкаГладик Ян
77' Желтая карточкаМойжиш Александр
90'+4
Ход матча
19'
31'
77'
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
32
Малы
Матуш
3
Масло
Ян
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
17
Тучны
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
-
28 Коне МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каша ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Реджич ДамирНападающий
-
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Малы МатушЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
30 Хриен МартинНападающий
-
17 Тучны АдамНападающий
- Запасные игроки
-
39 Котула ЮрайЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
20 Хобот МарьянНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
История личных встреч
ДАК
Ружомберок
19 матчей
52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 13 побед
39 матчей
25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.9%
33.3%
30.8%
14 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.1%
43.6%
33.3%
9 побед 17 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
31
16
Голов в среднем за матч
1.35
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
51
39
Голов в среднем за матч
1.31
1
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|6
|0.21
|Труса Матей
|5
|0.18
|Fernand Goure
|3
|0.11
|Рамадан Аммар
|3
|0.11
|Коне Мусса II
|3 (1)
|0.11
|Гаврич Желько
|3
|0.11
|Чермак Алеш
|2
|0.07
|Крстович Никола
|2
|0.07
|Брунетти Матеус
|2
|0.07
|Bartol Barisic
|2
|0.07
|Качер Мирослав
|1
|0.04
|Mark Csinger
|1
|0.04
|Milan Vitalis
|1
|0.04
|Веселовски Доминик
|1
|0.04
|Грушковски Конрад
|1
|0.04
|Zoran Zahradnik
|1
|0.04
|Мендес Алехандро
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
|Юргенс Оливер
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодя Мартин
|5 (2)
|0.18
|Хриен Мартин
|4
|0.14
|Лавринчик Самуэль
|4
|0.14
|Шефчик Самуэль
|3
|0.11
|Герец Штефан
|3
|0.11
|Домонкос Кристоф
|3
|0.11
|Гладик Ян
|2
|0.07
|Тучны Адам
|2
|0.07
|Селески Александер
|2
|0.07
|Малы Матуш
|2
|0.07
|Мудры Тимотей
|1
|0.04
|Бобчек Томаш
|1
|0.04
|Лютеран Оливер
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Труса Матей
|7
|0
|Димун Милан
|6
|0
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Пинту Алекс
|4
|0
|Mark Csinger
|4
|0
|Каша Филип
|2
|1
|Андзуана Иоан
|3
|0
|Герц Кристиан
|3
|0
|Fernand Goure
|3
|0
|Milan Vitalis
|3
|0
|Хиско Муньос
|2
|0
|Попович Александар
|2
|0
|Качер Мирослав
|2
|0
|Брунетти Матеус
|2
|0
|Ниархос Иоаннис
|2
|0
|Bartol Barisic
|0
|1
|Чермак Алеш
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Коне Мусса II
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Рамадан Аммар
|1
|0
|Грушковски Конрад
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|8
|0
|Хриен Мартин
|6
|0
|Лавринчик Самуэль
|5
|0
|Лютеран Оливер
|4
|0
|Фрюхвальд Томаш
|4
|0
|Герец Штефан
|3
|0
|Гладик Ян
|3
|0
|Мудры Тимотей
|3
|0
|Мойжиш Александр
|3
|0
|Малы Матуш
|3
|0
|Симон Габриэл
|1
|1
|Тучны Адам
|1
|1
|Масло Ян
|2
|0
|Ondrej Smetana
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Селески Александер
|2
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Хобот Марьян
|1
|0
|Бодя Мартин
|1
|0
|Viktor Uradnik
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Ружомберок
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
3
11
ДАК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Ружомберок
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
10
15
ДАК
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Ружомберок
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
13
26
Голы по времени матча
Забито
25
17
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
4
16%
1
6%
1-15
4
16%
3
18%
16-30
4
16%
2
12%
31-45
6
24%
5
29%
29%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
3
12%
3
18%
76-90
Пропущено
13
23
3 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
1
8%
9
39%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
5
38%
2
9%
76-90
Забито
14
16
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
7%
2
13%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
5
36%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
4
33%
2
18%
61-75
2
17%
1
9%
76-90
Забито
39
33
21 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
5
13%
3
9%
1-15
7
18%
6
18%
16-30
9
23%
3
9%
31-45
6
15%
10
30%
46-60
6
15%
6
18%
61-75
6
15%
5
15%
76-90
Пропущено
25
34
8 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
2
8%
3
9%
1-15
3
12%
5
15%
16-30
3
12%
12
35%
31-45
4
16%
5
15%
46-60
6
24%
6
18%
61-75
7
28%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1
Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1
Ружомберок
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5
Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Михаловце - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2
Результаты матчей
ДАК
Ружомберок
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 32%
1
9 раз 32%
3
5 раз 18%
2
4 раза 14%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
2
9 раз 32%
0
7 раз 25%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ДАК
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
77
59
59
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
311
59
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
217
1018
1018
622
127
127
127
127
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|21
|4
|2
|63 - 19
|67
|2.
|27
|16
|3
|8
|40 - 24
|51
|3.
|28
|14
|6
|8
|46 - 39
|48
|4.
|28
|12
|10
|6
|37 - 27
|46
|5.
|28
|11
|10
|7
|33 - 34
|43
|6.
|28
|10
|4
|14
|45 - 48
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|13
|8
|7
|46 - 34
|47
|2.
|28
|10
|9
|9
|39 - 32
|39
|3.
|28
|10
|6
|12
|32 - 31
|36
|4.
|28
|6
|6
|16
|24 - 51
|24
|5.
|28
|4
|9
|15
|24 - 45
|21
|6.
|28
|0
|5
|23
|16 - 61
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|31 - 12
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|30 - 24
|29
|3.
|14
|8
|4
|2
|25 - 13
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|16 - 11
|27
|5.
|13
|8
|1
|4
|20 - 10
|25
|6.
|14
|6
|3
|5
|22 - 22
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|25 - 15
|23
|2.
|14
|6
|4
|4
|16 - 11
|22
|3.
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|4.
|14
|3
|4
|7
|10 - 22
|13
|5.
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|6.
|14
|0
|3
|11
|9 - 27
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|32 - 7
|34
|2.
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|3.
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|4.
|14
|4
|6
|4
|12 - 14
|18
|5.
|14
|3
|7
|4
|17 - 23
|16
|6.
|14
|4
|1
|9
|23 - 26
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|27 - 14
|29
|2.
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|3.
|14
|4
|2
|8
|16 - 20
|14
|4.
|14
|3
|2
|9
|14 - 29
|11
|5.
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|6.
|14
|0
|2
|12
|7 - 34
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (11)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (8)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|9 (5)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|8