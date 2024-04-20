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  3. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Вестерло
3:2
Второй тайм: 84'
Стандард
0'
0:1
21' Гол
Канга Вилфрид
1:1
28' Гол
Фриган Матия
2:1
49' Гол
Стассин Лукас
3:1
57' Пенальти
Йоу Гриффин
62' Желтая карточка
Рейнолдс Брайан
72' Желтая карточка
Кавабэ Хаяо
3:2
78' Гол
Альсате Стивен
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
46
Arthur
Piedfort
24
Тагир
Равиль
25
Tuur
Rommens
18
Йоу
Гриффин
6
Хасполат
Догукан
15
Сидорчук
Сергей
77
Алькосер
Хосимар
9
Фриган
Матия
76
Стассин
Лукас
16
Бодар
Арно
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
34
Лайфис
Константинос
5
Панзо
Джонатан
8
Прайс
Айзек
6
Кавабэ
Хаяо
33
Сахабо
Хаким
22
Баликвиша
Вильям
61
Cihan
Canak
14
Канга
Вилфрид
9
Йебоа
Келвин
Вестерло
4-4-2
Стандард
3-5-2

История личных встреч

Вестерло
Стандард

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

21 матч

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
0:0
ПОЗПВЛЕ
3:0
ПОЗПВЛЕ
2:2
ПДА
2:0
ПДА
4:2
ЛП
3:1
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.64
0.8

Среднее время на гол

55
112

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.6
1.09

Среднее время на гол

56
82

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.62
0.95

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

55
94

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 12 (8) 0.35
Йоу Гриффин 7 (1) 0.21
Стассин Лукас 7 0.21
Фриган Матия 5 0.15
Даци Эрдон 3 0.09
Верман Ромео 3 0.09
Бос Джордан 2 0.06
Tuur Rommens 1 0.03
Томас ван ден Кейбус 1 0.03
Тагир Равиль 1 0.03
Байрам Эмин 1 0.03
Сидорчук Сергей 1 0.03
Йорданов Эдиссон 1 0.03
Алькосер Хосимар 1 0.03
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Сайяд Аллахьяр 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 12 (2) 0.35
Кавабэ Хаяо 7 0.21
Йебоа Келвин 4 0.12
Баликвиша Вильям 2 0.06
Сова Камал 2 0.06
Альсате Стивен 1 0.03
Фосси Марлон 1 0.03
Прайс Айзек 1 0.03
Бокади Мервей 1 0.03
Лайфис Константинос 1 0.03
О'Нил Эйден 1 0.03
Дженепо Мусса 1 0.03
Драгус Денис 1 0.03
Nathan Ngoy 1 0.03
Cihan Canak 0 0
Девале Жиль 0 0
Доннум Арон 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрам Эмин 7 0
Верман Ромео 4 1
Arthur Piedfort 4 1
Bakary Haidara 4 1
Сидорчук Сергей 5 0
Йорданов Эдиссон 5 0
Мадсен Николас 5 0
Tuur Rommens 3 1
Хасполат Догукан 3 0
Mathias Fixelles 3 0
Рейнолдс Брайан 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Бос Джордан 3 0
Стассин Лукас 3 0
Болат Синан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Йоу Гриффин 2 0
Тагир Равиль 2 0
Гиллекенс Ник 0 1
Нойштедтер Роман 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Шадли Насер 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Фриган Матия 1 0
Rik De Mil 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 7 0
Канга Вилфрид 5 0
Альсате Стивен 3 1
Хефкенс Карл 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Баликвиша Вильям 2 1
Лайфис Константинос 3 0
Хэйден Айзак 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Прайс Айзек 3 0
Lucas Noubi Ngnokam 3 0
Девале Жиль 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Кавабэ Хаяо 2 0
Доннум Арон 2 0
Йебоа Келвин 2 0
Бокади Мервей 0 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Драгус Денис 1 0
Панзо Джонатан 1 0
Фосси Марлон 1 0
Огайо Ноа 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Cihan Canak 1 0
Сахабо Хаким 1 0

Результаты матчей

Вестерло
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Стандард
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

10
14
Вестерло
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Стандард
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

16
17
Вестерло
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
36% (12)
42% (14)
Стандард
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (6)
52% (17)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

26
31

Голы по времени матча

Забито

22
19
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
4
18%
2
11%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
5
23%
6
32%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
4
18%
3
16%
61-75
4
18%
4
21%
76-90

Пропущено

29
37
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
4
14%
4
11%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
4
14%
8
22%
31-45
3
10%
3
8%
46-60
5
17%
5
14%
61-75
10
34%
12
32%
76-90

Забито

24
17
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
1
4%
2
12%
1-15
5
21%
3
18%
16-30
1
4%
2
12%
31-45
1
4%
3
18%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
12
50%
3
18%
76-90

Пропущено

31
13
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
4
13%
1
8%
1-15
2
6%
4
31%
16-30
7
23%
1
8%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
8
26%
2
15%
61-75
5
16%
5
38%
76-90

Забито

46
36
21 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 11
9 Не забивали 13
5
11%
4
11%
1-15
10
22%
4
11%
16-30
6
13%
8
22%
31-45
1
2%
6
17%
46-60
8
17%
7
19%
61-75
16
35%
7
19%
76-90

Пропущено

60
50
24 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 28
8
13%
5
10%
1-15
5
8%
9
18%
16-30
11
18%
9
18%
31-45
8
13%
3
6%
46-60
13
22%
7
14%
61-75
15
25%
17
34%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1
Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2
Стандард
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0
Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0

Результаты матчей

Вестерло
Стандард

Точный счет

0:3
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:2
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:2
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
0
9 раз 27%
1
9 раз 27%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
12 раз 36%
1
12 раз 36%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
7
6
10
1.5
4
12
3
13
2.5
3
13
1
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
9
8
1.5
5
12
1
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
21
12
15
18
1.5
9
24
4
29
2.5
5
28
1
32
3.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3 2 0 1 9 - 3 30
2.
Мехелен
 3 2 0 1 8 - 7 29
3.
Сент-Трейден
 4 2 1 1 8 - 6 27
4.
АХ Лёвен
 4 2 1 1 5 - 4 22
5.
Стандард
 2:3 4 0 2 2 6 - 11 19
6.
Вестерло
 3:2 4 1 0 3 5 - 10 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 5 - 1 27
2.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 5 - 3 24
3.
АХ Лёвен
 3 2 0 1 5 - 4 21
4.
Мехелен
 2 1 0 1 5 - 5 3
5.
Вестерло
 3:2 2 1 0 1 3 - 5 3
6.
Стандард
 2:3 1 0 1 0 0 - 0 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 1 1 0 0 3 - 2 26
2.
Стандард
 2:3 3 0 1 2 6 - 11 18
3.
Вестерло
 3:2 2 0 0 2 2 - 5 15
4.
Гент
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 16 (8)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 11
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Весь список
  • 62'
    Брайан Рейнольдс получил желтую карточку от судьи
  • 57'
    Г О О О О Л - Йоу Гриффин из команды Вестерло забивает с точки!
  • 49'
    Йоу Гриффин сделал результативную передачу.
  • 49'
    Г О О О О Л - Стассин Лукас бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Тагир Равиль сделал результативную передачу.
  • 28'
    Г О О О О Л - Фриган Матия бьет в цель!
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    • 21'
      Йебоа Келвин сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Канга Вилфрид бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Ничья
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