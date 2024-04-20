Тур: 4. Стадион: Хет Куипие.
0'
0:1
21' ГолКанга Вилфрид
1:1
28' ГолФриган Матия
2:1
49' ГолСтассин Лукас
3:1
57' ПенальтиЙоу Гриффин
62' Желтая карточкаРейнолдс Брайан
72' Желтая карточкаКавабэ Хаяо
3:2
78' ГолАльсате Стивен
Ход матча
21'
0:1
28'
1:1
49'
2:1
57'
3:1
62'
72'
78'
24
Тагир
Равиль
25
Tuur
Rommens
18
Йоу
Гриффин
16
Бодар
Арно
33
Сахабо
Хаким
61
Cihan
Canak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
83 Раф Смекенс
-
28 Karol Borys
-
14 Kyan Vaesen
-
-
Главный тренер: Барт Гоор
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалПолузащитник
-
11 Фини СейдуНападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Вестерло
Стандард
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
21 матч
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.64
0.8
Среднее время на гол
55
112
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.6
1.09
Среднее время на гол
56
82
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.62
0.95
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
55
94
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|12 (8)
|0.35
|Йоу Гриффин
|7 (1)
|0.21
|Стассин Лукас
|7
|0.21
|Фриган Матия
|5
|0.15
|Даци Эрдон
|3
|0.09
|Верман Ромео
|3
|0.09
|Бос Джордан
|2
|0.06
|Tuur Rommens
|1
|0.03
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.03
|Тагир Равиль
|1
|0.03
|Байрам Эмин
|1
|0.03
|Сидорчук Сергей
|1
|0.03
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.03
|Алькосер Хосимар
|1
|0.03
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Сайяд Аллахьяр
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|12 (2)
|0.35
|Кавабэ Хаяо
|7
|0.21
|Йебоа Келвин
|4
|0.12
|Баликвиша Вильям
|2
|0.06
|Сова Камал
|2
|0.06
|Альсате Стивен
|1
|0.03
|Фосси Марлон
|1
|0.03
|Прайс Айзек
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|1
|0.03
|Лайфис Константинос
|1
|0.03
|О'Нил Эйден
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|1
|0.03
|Драгус Денис
|1
|0.03
|Nathan Ngoy
|1
|0.03
|Cihan Canak
|0
|0
|Девале Жиль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|7
|0
|Верман Ромео
|4
|1
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Bakary Haidara
|4
|1
|Сидорчук Сергей
|5
|0
|Йорданов Эдиссон
|5
|0
|Мадсен Николас
|5
|0
|Tuur Rommens
|3
|1
|Хасполат Догукан
|3
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Рейнолдс Брайан
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Бос Джордан
|3
|0
|Стассин Лукас
|3
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Йоу Гриффин
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Гиллекенс Ник
|0
|1
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Rik De Mil
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|7
|0
|Канга Вилфрид
|5
|0
|Альсате Стивен
|3
|1
|Хефкенс Карл
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Баликвиша Вильям
|2
|1
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Прайс Айзек
|3
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|3
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Йебоа Келвин
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Огайо Ноа
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
|Сахабо Хаким
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Стандард
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
10
14
Вестерло
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Стандард
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
16
17
Вестерло
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (14)
33% (11)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
36% (12)
42% (14)
Стандард
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (6)
52% (17)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
26
31
Голы по времени матча
Забито
22
19
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
4
18%
2
11%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
5
23%
6
32%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
4
18%
3
16%
61-75
4
18%
4
21%
76-90
Пропущено
29
37
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
4
14%
4
11%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
4
14%
8
22%
31-45
3
10%
3
8%
46-60
5
17%
5
14%
61-75
10
34%
12
32%
76-90
Забито
24
17
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
1
4%
2
12%
1-15
5
21%
3
18%
16-30
1
4%
2
12%
31-45
1
4%
3
18%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
12
50%
3
18%
76-90
Пропущено
31
13
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
4
13%
1
8%
1-15
2
6%
4
31%
16-30
7
23%
1
8%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
8
26%
2
15%
61-75
5
16%
5
38%
76-90
Забито
46
36
21 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 11
9 Не забивали 13
5
11%
4
11%
1-15
10
22%
4
11%
16-30
6
13%
8
22%
31-45
1
2%
6
17%
46-60
8
17%
7
19%
61-75
16
35%
7
19%
76-90
Пропущено
60
50
24 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 19
29 Не пропускали 28
8
13%
5
10%
1-15
5
8%
9
18%
16-30
11
18%
9
18%
31-45
8
13%
3
6%
46-60
13
22%
7
14%
61-75
15
25%
17
34%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1
Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2
Стандард
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0
Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0
Результаты матчей
Вестерло
Стандард
Точный счет
0:3
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:2
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
2:2
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 33%
0
9 раз 27%
1
9 раз 27%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
12 раз 36%
1
12 раз 36%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
97
610
412
313
313
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
98
512
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
2112
1518
924
429
528
132
231
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|16 (8)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|11
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7