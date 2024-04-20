Тур: 4. Стадион: Хет Куипие.
0'
0:1
21' ГолКанга Вилфрид
1:1
28' ГолФриган Матия
2:1
48' ГолСтассин Лукас
3:1
58' ПенальтиЙоу Гриффин
61' Желтая карточкаРейнолдс Брайан
72' Желтая карточкаКавабэ Хаяо
3:2
77' ГолАльсате Стивен
3:3
90' ГолЛайфис Константинос
90'+6
Ход матча
21'
0:1
28'
1:1
48'
2:1
58'
3:1
61'
72'
77'
90'
24
Тагир
Равиль
25
Tuur
Rommens
18
Йоу
Гриффин
16
Бодар
Арно
33
Сахабо
Хаким
61
Cihan
Canak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
83 Раф Смекенс
-
28 Karol Borys
-
14 Kyan Vaesen
-
-
Главный тренер: Барт Гоор
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалПолузащитник
-
11 Фини СейдуНападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Вестерло
Стандард
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
21 матч
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.64
0.8
Среднее время на гол
55
112
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.6
1.09
Среднее время на гол
56
82
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.62
0.95
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
55
94
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|12 (8)
|0.35
|Йоу Гриффин
|7 (1)
|0.21
|Стассин Лукас
|7
|0.21
|Фриган Матия
|5
|0.15
|Даци Эрдон
|3
|0.09
|Верман Ромео
|3
|0.09
|Бос Джордан
|2
|0.06
|Tuur Rommens
|1
|0.03
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.03
|Тагир Равиль
|1
|0.03
|Байрам Эмин
|1
|0.03
|Сидорчук Сергей
|1
|0.03
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.03
|Алькосер Хосимар
|1
|0.03
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Сайяд Аллахьяр
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|12 (2)
|0.35
|Кавабэ Хаяо
|7
|0.21
|Йебоа Келвин
|4
|0.12
|Альсате Стивен
|2
|0.06
|Баликвиша Вильям
|2
|0.06
|Лайфис Константинос
|2
|0.06
|Сова Камал
|2
|0.06
|Фосси Марлон
|1
|0.03
|Прайс Айзек
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|1
|0.03
|О'Нил Эйден
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|1
|0.03
|Драгус Денис
|1
|0.03
|Nathan Ngoy
|1
|0.03
|Cihan Canak
|0
|0
|Девале Жиль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|7
|0
|Верман Ромео
|4
|1
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Bakary Haidara
|4
|1
|Сидорчук Сергей
|5
|0
|Йорданов Эдиссон
|5
|0
|Мадсен Николас
|5
|0
|Tuur Rommens
|3
|1
|Хасполат Догукан
|3
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Рейнолдс Брайан
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Бос Джордан
|3
|0
|Стассин Лукас
|3
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Йоу Гриффин
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Гиллекенс Ник
|0
|1
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Rik De Mil
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|7
|0
|Канга Вилфрид
|5
|0
|Альсате Стивен
|3
|1
|Хефкенс Карл
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Баликвиша Вильям
|2
|1
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Кавабэ Хаяо
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Прайс Айзек
|3
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|3
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Йебоа Келвин
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Огайо Ноа
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
|Сахабо Хаким
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Стандард
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
13
17
Вестерло
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Стандард
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
16
17
Вестерло
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (14)
35% (12)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
38% (13)
41% (14)
Стандард
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (6)
53% (18)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
47% (16)
35% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
29
34
Голы по времени матча
Забито
25
22
15 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
4
16%
2
9%
1-15
6
24%
2
9%
16-30
5
20%
6
27%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
4
16%
3
14%
61-75
4
16%
6
27%
76-90
Пропущено
32
40
12 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
4
13%
4
10%
1-15
4
13%
6
15%
16-30
4
13%
8
20%
31-45
3
9%
5
13%
46-60
5
16%
5
13%
61-75
12
38%
12
30%
76-90
Забито
24
17
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 25
1
4%
2
12%
1-15
5
21%
3
18%
16-30
1
4%
2
12%
31-45
1
4%
3
18%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
12
50%
3
18%
76-90
Пропущено
31
13
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
4
13%
1
8%
1-15
2
6%
4
31%
16-30
7
23%
1
8%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
8
26%
2
15%
61-75
5
16%
5
38%
76-90
Забито
49
39
22 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 12
9 Не забивали 13
5
10%
4
10%
1-15
11
22%
5
13%
16-30
6
12%
8
21%
31-45
3
6%
6
15%
46-60
8
16%
7
18%
61-75
16
33%
9
23%
76-90
Пропущено
63
53
25 В 1-м тайме 24
38 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 19
30 Не пропускали 29
8
13%
5
9%
1-15
6
10%
10
19%
16-30
11
17%
9
17%
31-45
8
13%
5
9%
46-60
13
21%
7
13%
61-75
17
27%
17
32%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1
Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2
Стандард
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0
Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0
Результаты матчей
Вестерло
Стандард
Точный счет
0:3
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:2
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Точный счет
2:2
4 раза 12%
3:3
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 32%
0
9 раз 26%
1
9 раз 26%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
0
12 раз 35%
1
12 раз 35%
2
4 раза 12%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
97
710
412
413
313
116
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
135
98
612
116
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
259
Больше Меньше
2212
1618
1024
529
628
133
232
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|16 (8)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|11
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7