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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Атромитос
1:0
Первый тайм: 36'
Кифисиас
0'
1:0
16' Гол
Камара Агибу
26' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
33' Желтая карточка
Крисиума Матеус

Ход матча

16'
Камара Агибу
1:0
26'
 
Чанаджия Дарио
33'
 
Крисиума Матеус

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Кифисиас
2.80
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4.50
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6.00
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Все Коэффициенты
1
Маркеджани
Габриэле
20
Тримматис
Антонис
5
Lucas
Acevedo
33
Цавелас
Георгиос
3
Nicolaos
Athanasiou
26
Кунде
Пьер
6
Гонсалес
Эдер
29
Вракас
Георгиос
18
Валенсия
Диего
14
Ангельски
Кароль
10
Камара
Агибу
43
Giannis
Nikopolidis
2
Вафеас
Никос
31
Цапан
Лука
14
Шнайдерлин
Морган
25
Ivan
Milicevic
17
Крисиума
Матеус
27
Facundo
Soloa
7
Panagiotis
Pritsas
5
Чанаджия
Дарио
16
Менендес
Джонатан
9
Ожегович
Огнен
Атромитос
4-3-3
Кифисиас
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Кифисиас

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
3:0
С
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 9 (3) 0.29
Вергос Николаос 5 (1) 0.16
Робай Гаэтан 4 0.13
Юбитана Дензель 3 0.1
Гонсалес Эдер 3 0.1
Валенсия Диего 2 (1) 0.06
Lucas Acevedo 2 0.06
Камара Агибу 2 0.06
Куэн Андреас 1 0.03
Nicolaos Athanasiou 1 0.03
Цавелас Георгиос 1 0.03
Фридйонссон Самуэль 1 0.03
Georgios Tzovaras 1 0.03
Кунде Пьер 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кивракидис Кириакос 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0
Кифисиас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Milicevic 2 0.06
Йованчич Душан 1 0.03
Менендес Джонатан 0 0
Чанаджия Дарио 0 0
Andre Ferreira Teixeira 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Агибу 9 0
Де Бок Лоренс 7 1
Цавелас Георгиос 8 0
Кешрида Ваджди 7 0
Валенсия Диего 7 0
Юбитана Дензель 5 1
Dimitrios Tsakmakis 6 0
Lucas Acevedo 4 1
Гонсалес Эдер 5 0
Nicolaos Athanasiou 5 0
Кунде Пьер 3 1
Фридйонссон Самуэль 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Ангельски Кароль 2 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Вракас Георгиос 2 0
Кивракидис Кириакос 0 1
Имереков Максим 1 0
Куэн Андреас 1 0
Вергос Николаос 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Georgios Tzovaras 1 0
Тримматис Антонис 1 0
Konstantinos Pomonis 1 0
Кифисиас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 5 0
Facundo Soloa 5 0
Panagiotis Pritsas 1 1
Ivan Milicevic 2 0
Йованчич Душан 2 0
Andre Ferreira Teixeira 2 0
Vasilios Spinos 0 1
Клонаридис Виктор 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Konstantinos Bratsos 1 0

Результаты матчей

Атромитос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Кифисиас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
7
Атромитос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Кифисиас
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
0% (0)
87% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

20
16

Упущенные победы

12
2
Атромитос
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Кифисиас
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
23% (7)
53% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

27
18

Упущенные победы

18
9

Голы по времени матча

Забито

21
11
5 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 23
2
10%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
14%
3
27%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
5
24%
5
45%
61-75
7
33%
0
0%
76-90

Пропущено

20
39
9 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
10%
4
10%
1-15
3
15%
7
18%
16-30
4
20%
9
23%
31-45
2
10%
3
8%
46-60
1
5%
6
15%
61-75
8
40%
10
26%
76-90

Забито

14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
22 Не забивали 28
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
21%
1
25%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

29
39
16 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
2
7%
8
21%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
11
38%
5
13%
31-45
5
17%
5
13%
46-60
2
7%
5
13%
61-75
6
21%
12
31%
76-90

Забито

35
15
10 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 21
4
11%
3
20%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
3
9%
4
27%
31-45
7
20%
1
7%
46-60
7
20%
6
40%
61-75
11
31%
0
0%
76-90

Пропущено

49
78
25 В 1-м тайме 37
24 Во 2-м тайме 41
17 Пропускали первыми 22
24 Не пропускали 27
4
8%
12
15%
1-15
6
12%
11
14%
16-30
15
31%
14
18%
31-45
7
14%
8
10%
46-60
3
6%
11
14%
61-75
14
29%
22
28%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Волос - Атромитос 2:2 Атромитос - Пансерраикос 1:1 ОФИ - Атромитос 0:0 Атромитос - Ламия 2:2
Атромитос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Ламия 3:1 Пансерраикос - Атромитос 0:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0
Кифисиас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кифисиас - Панетоликос 0:1 Астерас - Кифисиас 1:2 Волос - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 0:0
Кифисиас - Панетоликос 2:2 Астерас - Кифисиас 3:3 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 АЕК - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Волос 3:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Ламия - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0

Результаты матчей

Атромитос
Кифисиас

Точный счет

1:1
5 раз 33%
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
0:0
4 раза 13%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
3:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
1
10 раз 33%
3
7 раз 23%
2
2 раза 7%
0
11 раз 37%
1
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Кифисиас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
6
9
5
10
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
19
11
9
21
1.5
9
21
7
23
2.5
4
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 5 4 0 1 12 - 6 12
2.
АЕК
 5 3 1 1 10 - 4 10
3.
ПАОК
 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Олимпиакос
 4 2 0 2 9 - 5 6
5.
Арис Салоники
 5 2 0 3 4 - 8 6
6.
Ламия
 5 0 0 5 4 - 18 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 0:2 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
ОФИ
 2:0 5 2 3 0 8 - 2 9
3.
Атромитос
 1:0 5 2 3 0 7 - 5 9
4.
Панетоликос
 0:0 5 2 2 1 5 - 2 8
5.
Пансерраикос
 4 1 2 1 5 - 6 5
6.
Кифисиас
 0:1 5 1 1 3 3 - 7 4
7.
Астерас
 0:0 5 1 1 3 2 - 6 4
8.
ПАС Янина
 4 0 1 3 3 - 9 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Панатинаикос
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Олимпиакос
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Арис Салоники
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Ламия
 2 0 0 2 1 - 9 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 2:0 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Атромитос
 1:0 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Волос
 0:2 2 1 1 0 6 - 3 4
4.
Пансерраикос
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Панетоликос
 0:0 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
ПАС Янина
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Кифисиас
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
8.
Астерас
 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ПАОК
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Олимпиакос
 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
АЕК
 2 1 0 1 5 - 2 3
5.
Арис Салоники
 3 1 0 2 1 - 5 3
6.
Ламия
 3 0 0 3 3 - 9 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 0:2 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Панетоликос
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Астерас
 0:0 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Кифисиас
 0:1 3 1 0 2 3 - 6 3
5.
Атромитос
 1:0 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
ОФИ
 2:0 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
ПАС Янина
 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (3)
Ожегович Огнен 15 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 13 (6)
Астерас Juan Bautista Miritello 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 9
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 10
Ламия Давид Симон 1 10
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 10
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Атромитос
Ничья
Кифисиас
2.80
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4.50
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6.00
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Атромитос
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