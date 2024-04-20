Тур: 31. Стадион: Перистери.
Ход матча
16'
1:0
26'
33'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
26
Кунде
Пьер
10
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Камара АгибуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Атромитос
Кифисиас
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|9 (3)
|0.29
|Вергос Николаос
|5 (1)
|0.16
|Робай Гаэтан
|4
|0.13
|Юбитана Дензель
|3
|0.1
|Гонсалес Эдер
|3
|0.1
|Валенсия Диего
|2 (1)
|0.06
|Lucas Acevedo
|2
|0.06
|Камара Агибу
|2
|0.06
|Куэн Андреас
|1
|0.03
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0.03
|Цавелас Георгиос
|1
|0.03
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.03
|Georgios Tzovaras
|1
|0.03
|Кунде Пьер
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кивракидис Кириакос
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
Кифисиас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Milicevic
|2
|0.06
|Йованчич Душан
|1
|0.03
|Менендес Джонатан
|0
|0
|Чанаджия Дарио
|0
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Агибу
|9
|0
|Де Бок Лоренс
|7
|1
|Цавелас Георгиос
|8
|0
|Кешрида Ваджди
|7
|0
|Валенсия Диего
|7
|0
|Юбитана Дензель
|5
|1
|Dimitrios Tsakmakis
|6
|0
|Lucas Acevedo
|4
|1
|Гонсалес Эдер
|5
|0
|Nicolaos Athanasiou
|5
|0
|Кунде Пьер
|3
|1
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|1
|Ангельски Кароль
|2
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Вракас Георгиос
|2
|0
|Кивракидис Кириакос
|0
|1
|Имереков Максим
|1
|0
|Куэн Андреас
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Georgios Tzovaras
|1
|0
|Тримматис Антонис
|1
|0
|Konstantinos Pomonis
|1
|0
Кифисиас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|5
|0
|Facundo Soloa
|5
|0
|Panagiotis Pritsas
|1
|1
|Ivan Milicevic
|2
|0
|Йованчич Душан
|2
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|2
|0
|Vasilios Spinos
|0
|1
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Konstantinos Bratsos
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Кифисиас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
7
Атромитос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Кифисиас
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
0% (0)
87% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
20
16
Упущенные победы
12
2
Атромитос
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Кифисиас
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
23% (7)
53% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
27
18
Упущенные победы
18
9
Голы по времени матча
Забито
21
11
5 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 23
2
10%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
14%
3
27%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
5
24%
5
45%
61-75
7
33%
0
0%
76-90
Пропущено
20
39
9 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
10%
4
10%
1-15
3
15%
7
18%
16-30
4
20%
9
23%
31-45
2
10%
3
8%
46-60
1
5%
6
15%
61-75
8
40%
10
26%
76-90
Забито
14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
22 Не забивали 28
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
21%
1
25%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
29
39
16 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
2
7%
8
21%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
11
38%
5
13%
31-45
5
17%
5
13%
46-60
2
7%
5
13%
61-75
6
21%
12
31%
76-90
Забито
35
15
10 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 21
4
11%
3
20%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
3
9%
4
27%
31-45
7
20%
1
7%
46-60
7
20%
6
40%
61-75
11
31%
0
0%
76-90
Пропущено
49
78
25 В 1-м тайме 37
24 Во 2-м тайме 41
17 Пропускали первыми 22
24 Не пропускали 27
4
8%
12
15%
1-15
6
12%
11
14%
16-30
15
31%
14
18%
31-45
7
14%
8
10%
46-60
3
6%
11
14%
61-75
14
29%
22
28%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Волос - Атромитос 2:2 Атромитос - Пансерраикос 1:1 ОФИ - Атромитос 0:0 Атромитос - Ламия 2:2
Атромитос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Ламия 3:1 Пансерраикос - Атромитос 0:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0
Кифисиас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кифисиас - Панетоликос 0:1 Астерас - Кифисиас 1:2 Волос - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 0:0
Кифисиас - Панетоликос 2:2 Астерас - Кифисиас 3:3 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 АЕК - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Волос 3:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Ламия - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0
Результаты матчей
Атромитос
Кифисиас
Точный счет
1:1
5 раз 33%
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
0:0
4 раза 13%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
3:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
1
10 раз 33%
3
7 раз 23%
2
2 раза 7%
0
11 раз 37%
1
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Кифисиас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
510
69
510
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
411
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
1911
921
921
723
426
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|5.
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|6.
|5
|0
|0
|5
|4 - 18
|0
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Группа вылета
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (3)
|Ожегович Огнен
|15 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|13 (6)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|13 (2)
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 9
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 10
|Ламия
|Давид Симон
|1 10
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 10