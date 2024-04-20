Тур: 31. Стадион: Перистери.
0'
1:0
16' ГолКамара Агибу
26' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
33' Желтая карточкаКрисиума Матеус
45' Желтая карточкаВаленсия Диего
59' Желтая карточкаТримматис Антонис
1:1
64' ГолШнайдерлин Морган
1:2
68' ГолКрисиума Матеус
74' Желтая карточкаКамара Агибу
79' Желтая карточкаFacundo Soloa
80' Желтая карточкаЦапан Лука
90' Желтая карточкаIvan Milicevic
90' Желтая карточкаGiannis Nikopolidis
90'+9
Ход матча
16'
1:0
26'
33'
45'
64'
68'
74'
79'
80'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
26
Кунде
Пьер
10
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Камара АгибуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Атромитос
Кифисиас
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|9 (3)
|0.29
|Вергос Николаос
|5 (1)
|0.16
|Робай Гаэтан
|4
|0.13
|Юбитана Дензель
|3
|0.1
|Гонсалес Эдер
|3
|0.1
|Валенсия Диего
|2 (1)
|0.06
|Lucas Acevedo
|2
|0.06
|Камара Агибу
|2
|0.06
|Куэн Андреас
|1
|0.03
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0.03
|Цавелас Георгиос
|1
|0.03
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.03
|Georgios Tzovaras
|1
|0.03
|Кунде Пьер
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кивракидис Кириакос
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
Кифисиас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Milicevic
|2
|0.06
|Шнайдерлин Морган
|1
|0.03
|Йованчич Душан
|1
|0.03
|Менендес Джонатан
|0
|0
|Клонаридис Виктор
|0
|0
|Чанаджия Дарио
|0
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|0
|0
|Panagiotis Pritsas
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Агибу
|10
|0
|Де Бок Лоренс
|7
|1
|Цавелас Георгиос
|8
|0
|Валенсия Диего
|8
|0
|Кешрида Ваджди
|7
|0
|Юбитана Дензель
|5
|1
|Dimitrios Tsakmakis
|6
|0
|Lucas Acevedo
|4
|1
|Гонсалес Эдер
|5
|0
|Nicolaos Athanasiou
|5
|0
|Кунде Пьер
|3
|1
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|1
|Ангельски Кароль
|2
|0
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Вракас Георгиос
|2
|0
|Тримматис Антонис
|2
|0
|Кивракидис Кириакос
|0
|1
|Имереков Максим
|1
|0
|Куэн Андреас
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Georgios Tzovaras
|1
|0
|Konstantinos Pomonis
|1
|0
Кифисиас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Soloa
|6
|0
|Чанаджия Дарио
|5
|0
|Ivan Milicevic
|3
|0
|Panagiotis Pritsas
|1
|1
|Йованчич Душан
|2
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|2
|0
|Vasilios Spinos
|0
|1
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Giannis Nikopolidis
|1
|0
|Konstantinos Bratsos
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Кифисиас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
7
7
Атромитос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Кифисиас
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
0% (0)
88% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
20
16
Упущенные победы
12
2
Атромитос
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Кифисиас
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
23% (7)
55% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
27
19
Упущенные победы
19
9
Голы по времени матча
Забито
22
13
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 23
2
9%
3
23%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
5
23%
7
54%
61-75
7
32%
0
0%
76-90
Пропущено
22
40
9 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
2
9%
4
10%
1-15
3
14%
8
20%
16-30
4
18%
9
23%
31-45
2
9%
3
8%
46-60
3
14%
6
15%
61-75
8
36%
10
25%
76-90
Забито
14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
23 Не забивали 29
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
21%
1
25%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
29
39
16 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
2
7%
8
21%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
11
38%
5
13%
31-45
5
17%
5
13%
46-60
2
7%
5
13%
61-75
6
21%
12
31%
76-90
Забито
36
17
11 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
12 Не забивали 21
4
11%
3
18%
1-15
4
11%
1
6%
16-30
3
8%
4
24%
31-45
7
19%
1
6%
46-60
7
19%
8
47%
61-75
11
31%
0
0%
76-90
Пропущено
51
79
25 В 1-м тайме 38
26 Во 2-м тайме 41
17 Пропускали первыми 23
25 Не пропускали 28
4
8%
12
15%
1-15
6
12%
12
15%
16-30
15
29%
29%
14
18%
31-45
7
14%
8
10%
46-60
5
10%
11
14%
61-75
14
27%
22
28%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Волос - Атромитос 2:2 Атромитос - Пансерраикос 1:1 ОФИ - Атромитос 0:0 Атромитос - Ламия 2:2
Атромитос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Ламия 3:1 Пансерраикос - Атромитос 0:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0
Кифисиас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кифисиас - Панетоликос 0:1 Астерас - Кифисиас 1:2 Волос - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 0:0
Кифисиас - Панетоликос 2:2 Астерас - Кифисиас 3:3 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 АЕК - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Волос 3:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Ламия - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0
Результаты матчей
Атромитос
Кифисиас
Точный счет
1:1
5 раз 31%
3:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
0:0
4 раза 13%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
3:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
3
7 раз 23%
2
2 раза 6%
0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Кифисиас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
96
511
69
511
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
115
411
412
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
2011
922
1021
724
427
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|5.
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|6.
|5
|0
|0
|5
|4 - 18
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|5.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|7.
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|8.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|6.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (3)
|Ожегович Огнен
|15 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|13 (6)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|13 (2)
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 9
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 10
|Ламия
|Давид Симон
|1 10
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 10