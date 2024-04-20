  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Атромитос
1:2
Конец матча
Кифисиас
0'
1:0
16' Гол
Камара Агибу
26' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
33' Желтая карточка
Крисиума Матеус
45' Желтая карточка
Валенсия Диего
59' Желтая карточка
Тримматис Антонис
1:1
64' Гол
Шнайдерлин Морган
1:2
68' Гол
Крисиума Матеус
74' Желтая карточка
Камара Агибу
79' Желтая карточка
Facundo Soloa
80' Желтая карточка
Цапан Лука
90' Желтая карточка
Ivan Milicevic
90' Желтая карточка
Giannis Nikopolidis
90'+9
1
Маркеджани
Габриэле
20
Тримматис
Антонис
5
Lucas
Acevedo
33
Цавелас
Георгиос
3
Nicolaos
Athanasiou
26
Кунде
Пьер
6
Гонсалес
Эдер
29
Вракас
Георгиос
18
Валенсия
Диего
14
Ангельски
Кароль
10
Камара
Агибу
43
Giannis
Nikopolidis
2
Вафеас
Никос
31
Цапан
Лука
14
Шнайдерлин
Морган
25
Ivan
Milicevic
17
Крисиума
Матеус
27
Facundo
Soloa
7
Panagiotis
Pritsas
5
Чанаджия
Дарио
16
Менендес
Джонатан
9
Ожегович
Огнен
Атромитос
4-3-3
Кифисиас
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Кифисиас

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
3:0
С
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 9 (3) 0.29
Вергос Николаос 5 (1) 0.16
Робай Гаэтан 4 0.13
Юбитана Дензель 3 0.1
Гонсалес Эдер 3 0.1
Валенсия Диего 2 (1) 0.06
Lucas Acevedo 2 0.06
Камара Агибу 2 0.06
Куэн Андреас 1 0.03
Nicolaos Athanasiou 1 0.03
Цавелас Георгиос 1 0.03
Фридйонссон Самуэль 1 0.03
Georgios Tzovaras 1 0.03
Кунде Пьер 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кивракидис Кириакос 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0
Кифисиас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Milicevic 2 0.06
Шнайдерлин Морган 1 0.03
Йованчич Душан 1 0.03
Менендес Джонатан 0 0
Клонаридис Виктор 0 0
Чанаджия Дарио 0 0
Andre Ferreira Teixeira 0 0
Panagiotis Pritsas 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Агибу 10 0
Де Бок Лоренс 7 1
Цавелас Георгиос 8 0
Валенсия Диего 8 0
Кешрида Ваджди 7 0
Юбитана Дензель 5 1
Dimitrios Tsakmakis 6 0
Lucas Acevedo 4 1
Гонсалес Эдер 5 0
Nicolaos Athanasiou 5 0
Кунде Пьер 3 1
Фридйонссон Самуэль 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Ангельски Кароль 2 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Вракас Георгиос 2 0
Тримматис Антонис 2 0
Кивракидис Кириакос 0 1
Имереков Максим 1 0
Куэн Андреас 1 0
Вергос Николаос 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Georgios Tzovaras 1 0
Konstantinos Pomonis 1 0
Кифисиас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Soloa 6 0
Чанаджия Дарио 5 0
Ivan Milicevic 3 0
Panagiotis Pritsas 1 1
Йованчич Душан 2 0
Andre Ferreira Teixeira 2 0
Vasilios Spinos 0 1
Клонаридис Виктор 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Giannis Nikopolidis 1 0
Konstantinos Bratsos 1 0

Результаты матчей

Атромитос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Кифисиас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

7
7
Атромитос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Кифисиас
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
0% (0)
88% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

20
16

Упущенные победы

12
2
Атромитос
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Кифисиас
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
23% (7)
55% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

27
19

Упущенные победы

19
9

Голы по времени матча

Забито

22
13
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 23
2
9%
3
23%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
5
23%
7
54%
61-75
7
32%
0
0%
76-90

Пропущено

22
40
9 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
2
9%
4
10%
1-15
3
14%
8
20%
16-30
4
18%
9
23%
31-45
2
9%
3
8%
46-60
3
14%
6
15%
61-75
8
36%
10
25%
76-90

Забито

14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
23 Не забивали 29
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
21%
1
25%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

29
39
16 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
2
7%
8
21%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
11
38%
5
13%
31-45
5
17%
5
13%
46-60
2
7%
5
13%
61-75
6
21%
12
31%
76-90

Забито

36
17
11 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
12 Не забивали 21
4
11%
3
18%
1-15
4
11%
1
6%
16-30
3
8%
4
24%
31-45
7
19%
1
6%
46-60
7
19%
8
47%
61-75
11
31%
0
0%
76-90

Пропущено

51
79
25 В 1-м тайме 38
26 Во 2-м тайме 41
17 Пропускали первыми 23
25 Не пропускали 28
4
8%
12
15%
1-15
6
12%
12
15%
16-30
15
29%
29%
14
18%
31-45
7
14%
8
10%
46-60
5
10%
11
14%
61-75
14
27%
22
28%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Волос - Атромитос 2:2 Атромитос - Пансерраикос 1:1 ОФИ - Атромитос 0:0 Атромитос - Ламия 2:2
Атромитос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Ламия 3:1 Пансерраикос - Атромитос 0:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0
Кифисиас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кифисиас - Панетоликос 0:1 Астерас - Кифисиас 1:2 Волос - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 0:0
Кифисиас - Панетоликос 2:2 Астерас - Кифисиас 3:3 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 АЕК - Кифисиас 3:0 Кифисиас - Волос 3:0 ОФИ - Кифисиас 1:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Ламия - Кифисиас 4:1 Кифисиас - ОФИ 1:1 Кифисиас - Олимпиакос 2:3 Пансерраикос - Кифисиас 1:1 Атромитос - Кифисиас 3:0 Кифисиас - ПАОК 0:6 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 ОФИ - Кифисиас 3:1 Панетоликос - Кифисиас 3:0

Результаты матчей

Атромитос
Кифисиас

Точный счет

1:1
5 раз 31%
3:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
0:0
4 раза 13%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
3:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
3
7 раз 23%
2
2 раза 6%
0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Кифисиас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
6
5
11
1.5
6
9
5
11
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
5
4
11
1.5
4
12
2
13
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
20
11
9
22
1.5
10
21
7
24
2.5
4
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 5 4 0 1 12 - 6 12
2.
АЕК
 5 3 1 1 10 - 4 10
3.
ПАОК
 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Олимпиакос
 4 2 0 2 9 - 5 6
5.
Арис Салоники
 5 2 0 3 4 - 8 6
6.
Ламия
 5 0 0 5 4 - 18 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 5 3 1 1 10 - 5 10
2.
Панетоликос
 5 3 1 1 7 - 2 10
3.
ОФИ
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Кифисиас
 5 2 1 2 5 - 7 7
5.
Атромитос
 5 1 3 1 7 - 7 6
6.
Пансерраикос
 4 1 2 1 5 - 6 5
7.
Астерас
 5 1 0 4 2 - 8 3
8.
ПАС Янина
 4 0 1 3 3 - 9 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Панатинаикос
 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Олимпиакос
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Арис Салоники
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Ламия
 2 0 0 2 1 - 9 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Волос
 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Пансерраикос
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Атромитос
 3 1 1 1 5 - 5 4
5.
Панетоликос
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
ПАС Янина
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Кифисиас
 2 0 1 1 0 - 1 1
8.
Астерас
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ПАОК
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Олимпиакос
 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
АЕК
 2 1 0 1 5 - 2 3
5.
Арис Салоники
 3 1 0 2 1 - 5 3
6.
Ламия
 3 0 0 3 3 - 9 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Волос
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Кифисиас
 3 2 0 1 5 - 6 6
4.
Астерас
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Атромитос
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
ОФИ
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
ПАС Янина
 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (3)
Ожегович Огнен 15 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 13 (6)
Астерас Juan Bautista Miritello 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 9
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 10
Ламия Давид Симон 1 10
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Атромитос 1:2 Кифисиас онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный