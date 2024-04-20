Тур: 32. Стадион: Месталья. Зрители: 46371 Главный судья: Бускетс Матео
0'
13' Желтая карточкаСабали Юссуф
0:1
19' ГолПерес Айосе
43' Желтая карточкаПепелу
64' Желтая карточкаМиранда Хуан
1:1
66' ПенальтиПепелу
Ход матча
13'
19'
0:1
43'
64'
66'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
236 Количество передач 246
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Васкес
Хесус
18
Пепелу
23
Перес
Фран
9
Дуро
Уго
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
28
Риад
Чади
4
Джонни
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
-
9 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
4 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 АбнерЗащитник
-
32 Менди НобельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Валенсия
Бетис
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
31 матч
45.2%
19.4%
35.4%
14 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
28
13
Голов в среднем за матч
1.75
0.87
Среднее время на гол
51
103
Всего голов
58
35
Голов в среднем за матч
1.87
1.13
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
48
79
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|12
|0.38
|Герра Хавьер
|4
|0.13
|Пепелу
|4 (4)
|0.13
|Ногуэроль Диего Лопес
|3
|0.09
|Яремчук Роман
|3
|0.09
|Алмейда Андре IV
|2
|0.06
|Перес Фран
|1
|0.03
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|Каньос Серхи
|1
|0.03
|Васкес Хесус
|1
|0.03
|Дьякаби Муктар
|1
|0.03
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Мари Альберто
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|10
|0.31
|Иско Аларкон
|6 (1)
|0.19
|Перес Айосе
|5
|0.16
|Рока Марк
|2
|0.06
|Руибаль Айтор
|2
|0.06
|Гидо Родригес
|2
|0.06
|Диао Ассане
|2
|0.06
|Джонни
|1
|0.03
|Карвалью Вилльям
|1
|0.03
|Фекир Набиль
|1
|0.03
|Форнальс Пабло
|1
|0.03
|Миранда Хуан
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Авила Эсекьель
|1
|0.03
|Эззалзули Абде
|1
|0.03
|Алтимира Серхи
|1
|0.03
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Дьякаби Муктар
|6
|0
|Амалла Селим
|4
|1
|Гильямон Уго
|5
|0
|Герра Хавьер
|3
|1
|Гайя Хосе
|4
|0
|Перес Фран
|4
|0
|Пепелу
|4
|0
|Корреа Тьерри
|2
|1
|Дуро Уго
|3
|0
|Мамардашвили Георгий
|3
|0
|Бараха Рубен
|2
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0
|Москера Кристиан
|2
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Гонсалес Петер
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|9
|0
|Песселья Херман
|7
|0
|Гидо Родригес
|6
|0
|Папастатопулос Сократис
|5
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Миранда Хуан
|5
|0
|Авила Эсекьель
|3
|1
|Перес Айосе
|4
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Диао Ассане
|4
|0
|Силва Руи
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Джонни
|2
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Бартра Марк
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Риад Чади
|1
|0
|Эззалзули Абде
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Бетис
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
12
Валенсия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Бетис
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
14
18
Валенсия
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (12)
48% (15)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Бетис
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
45% (14)
42% (13)
Сухие победы
12
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
18
30
Голы по времени матча
Забито
18
17
12 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
4
22%
6
35%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
3
17%
4
24%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
1
6%
2
12%
76-90
Пропущено
8
21
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
4
19%
16-30
2
25%
6
29%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
5
24%
61-75
2
25%
6
29%
76-90
Забито
17
23
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
3
18%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
18%
7
30%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
5
29%
29%
5
22%
76-90
Пропущено
23
14
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
9%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
4
17%
5
36%
31-45
6
26%
2
14%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
8
35%
4
29%
76-90
Забито
35
40
17 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 19
9 Не забивали 6
7
20%
8
20%
1-15
6
17%
3
8%
16-30
4
11%
8
20%
31-45
5
14%
9
23%
46-60
7
20%
5
13%
61-75
6
17%
7
18%
76-90
Пропущено
31
35
10 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 19
2
6%
1
3%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
6
19%
11
31%
31-45
8
26%
2
6%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
10
32%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0
Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1
Бетис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3
Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1
Результаты матчей
Валенсия
Бетис
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
14 раз 45%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
142
510
79
213
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
114
412
411
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
256
922
1120
328
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4.
|Заявка
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6.
|Заявка
|31
|13
|11
|7
|45 - 33
|50
|7.
|1:0 Заявка
|32
|12
|12
|8
|39 - 37
|48
|8.
|0:1 Заявка
|32
|13
|8
|11
|34 - 33
|47
|9.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 54
|39
|10.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|11.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|37 - 46
|39
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|30 - 39
|37
|13.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|14.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|15.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|26 - 38
|32
|16.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|17.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|37 - 47
|31
|18.
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|21 - 41
|25
|19.
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20.
|Заявка
|31
|1
|11
|19
|30 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|6.
|1:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|0:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|18 - 9
|29
|8.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|28 - 15
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|9.
|0:1 Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|1:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|16 - 23
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 10
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия 1:1 Бетис
Исход игры
Валенсия
66.7% (78)
Ничья
29.9% (35)
Бетис
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.05% (43)
Меньше
61.95% (70)
Обе команды забьют
Да
64.6% (73)
Нет
35.4% (40)
Популярный счёт
1:0 Валенсия
29.9% (35)
2:1 Валенсия
28.2% (33)
1:1 Ничья
25.6% (30)
1:2 Бетис
3.4% (4)
2:0 Валенсия
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
3:1 Валенсия
2.6% (3)
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