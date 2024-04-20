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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 46371 Главный судья: Бускетс Матео
Валенсия
1:2
Конец матча
Бетис
0'
13' Желтая карточка
Сабали Юссуф
0:1
19' Гол
Перес Айосе
43' Желтая карточка
Пепелу
64' Желтая карточка
Миранда Хуан
64' Желтая карточка
Бакамбу Седрик
1:1
66' Пенальти
Пепелу
66' Желтая карточка
Мануэль Пеллегрини
1:2
77' Гол
Перес Айосе
77' Желтая карточка
Гильямон Уго
90'+8

Ход матча

13'
 
Сабали Юссуф
19'
0:1
Перес Айосе
(Иско Аларкон)
43'
Пепелу
 
46'
Каньос Серхи
Перес Фран
 
59'
 
Фекир Набиль
Иско Аларкон
63'
Гонсалес Петер
Герра Хавьер
 
64'
 
Миранда Хуан
64'
 
Бакамбу Седрик
66'
Пепелу
1:1
66'
 
Мануэль Пеллегрини
67'
Фулкье Димитри
Корреа Тьерри
 
67'
Гильямон Уго
Алмейда Андре
 
76'
 
Виллиан Жозе
Бакамбу Седрик
77'
1:2
Перес Айосе
77'
Гильямон Уго
 
84'
Мари Альберто
Лопес Диего
 
89'
 
Карвалью Вилльям
Джонни
89'
 
Абнер
Перес Айосе

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 6
  • 5 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 236 Количество передач 246
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Валенсия 66.7% (78)
X 29.9% (35)
Бетис 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
3
Москера
Кристиан
15
Озкаджар
Дженк
21
Васкес
Хесус
18
Пепелу
8
Герра
Хавьер
23
Перес
Фран
10
Алмейда
Андре
IV
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
9
Дуро
Уго
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
4
Джонни
18
Форнальс
Пабло
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
11
Бакамбу
Седрик
Валенсия
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Валенсия
Бетис

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

31 матч

45.2%
19.4%
35.4%
14 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:3
КК
1:1
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
П
1:2
КК
1:0
КК
2:2
П
0:0
П
2:0
П
3:6
П
0:0
П
2:3
П
1:0
П
0:0
П
5:0
П
3:1
П
3:0
П
1:0
П
4:0
П
2:1
П
1:2
П
3:2
ПД
3:1
КК
2:1
КК
1:2

Голы

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

28
13

Голов в среднем за матч

1.75
0.87

Среднее время на гол

51
103

Всего голов

58
35

Голов в среднем за матч

1.87
1.13

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

48
79

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 12 0.38
Пепелу 5 (5) 0.16
Герра Хавьер 4 0.13
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.09
Яремчук Роман 3 0.09
Алмейда Андре IV 2 0.06
Перес Фран 1 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Каньос Серхи 1 0.03
Васкес Хесус 1 0.03
Дьякаби Муктар 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Мари Альберто 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 10 0.31
Иско Аларкон 6 (1) 0.19
Перес Айосе 6 0.19
Рока Марк 2 0.06
Руибаль Айтор 2 0.06
Гидо Родригес 2 0.06
Диао Ассане 2 0.06
Джонни 1 0.03
Карвалью Вилльям 1 0.03
Фекир Набиль 1 0.03
Форнальс Пабло 1 0.03
Миранда Хуан 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Эззалзули Абде 1 0.03
Алтимира Серхи 1 0.03
Энрике Луис IX 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Дьякаби Муктар 6 0
Гильямон Уго 6 0
Амалла Селим 4 1
Герра Хавьер 3 1
Гайя Хосе 4 0
Перес Фран 4 0
Пепелу 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Дуро Уго 3 0
Мамардашвили Георгий 3 0
Бараха Рубен 2 0
Фулкье Димитри 2 0
Яремчук Роман 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Москера Кристиан 2 0
Васкес Хесус 1 0
Гонсалес Петер 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 9 0
Песселья Херман 7 0
Гидо Родригес 6 0
Миранда Хуан 6 0
Папастатопулос Сократис 5 0
Рока Марк 5 0
Авила Эсекьель 3 1
Перес Айосе 4 0
Руибаль Айтор 4 0
Диао Ассане 4 0
Силва Руи 3 0
Абнер 3 0
Джонни 2 0
Гуардадо Андрес 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Луис Фелипе 1 0
Риад Чади 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0

Результаты матчей

Валенсия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Бетис
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
12
Валенсия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Бетис
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

14
18
Валенсия
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (12)
47% (15)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Бетис
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
47% (15)
41% (13)

Сухие победы

12
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

19
30

Голы по времени матча

Забито

19
19
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 11
20 Не забивали 20
4
21%
6
32%
1-15
5
26%
2
11%
16-30
3
16%
4
21%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
1
5%
3
16%
76-90

Пропущено

10
22
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
4
18%
16-30
2
20%
6
27%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
6
27%
61-75
3
30%
6
27%
76-90

Забито

17
23
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
3
18%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
18%
7
30%
46-60
4
24%
3
13%
61-75
5
29%
29%
5
22%
76-90

Пропущено

23
14
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
9%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
4
17%
5
36%
31-45
6
26%
2
14%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
8
35%
4
29%
76-90

Забито

36
42
17 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 20
9 Не забивали 6
7
19%
8
19%
1-15
6
17%
4
10%
16-30
4
11%
8
19%
31-45
5
14%
9
21%
46-60
8
22%
5
12%
61-75
6
17%
8
19%
76-90

Пропущено

33
36
11 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 20
2
6%
1
3%
1-15
3
9%
5
14%
16-30
6
18%
11
31%
31-45
8
24%
2
6%
46-60
3
9%
7
19%
61-75
11
33%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0
Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1
Бетис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3
Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1

Результаты матчей

Валенсия
Бетис

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%

Точный счет

1:0
7 раз 22%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 25%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
14 раз 44%
2
10 раз 31%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
7
9
2
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
5
11
1
15
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
26
6
9
23
1.5
12
20
3
29
2.5
2
30
1
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 31 24 6 1 67 - 20 78
2.
Барселона
 Заявка 31 21 7 3 62 - 34 70
3.
Жирона
 2:0 Заявка 32 21 5 6 65 - 39 68
4.
Атлетико М
 Заявка 31 19 4 8 59 - 36 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 32 16 10 6 52 - 30 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 31 13 11 7 45 - 33 50
7.
Бетис
 Заявка 32 12 12 8 40 - 38 48
8.
Валенсия
 Заявка 32 13 8 11 35 - 34 47
9.
Вильярреал
 Заявка 31 10 9 12 49 - 54 39
10.
Хетафе
 Заявка 31 9 12 10 37 - 43 39
11.
Осасуна
 Заявка 32 11 6 15 37 - 46 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 32 10 7 15 30 - 39 37
13.
Севилья
 Заявка 31 8 10 13 39 - 44 34
14.
Райо Вальекано
 Заявка 32 7 13 12 27 - 39 34
15.
Алавес
 Заявка 31 8 8 15 26 - 38 32
16.
Мальорка
 Заявка 31 6 13 12 25 - 36 31
17.
Сельта
 Заявка 32 7 10 15 37 - 47 31
18.
Кадис
 0:2 Заявка 32 4 13 15 21 - 43 25
19.
Гранада
 Заявка 32 3 9 20 33 - 61 18
20.
Альмерия
 Заявка 31 1 11 19 30 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
3.
Жирона
 2:0 Заявка 16 13 2 1 40 - 16 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 6 3 23 - 17 24
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
15.
Кадис
 0:2 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
18.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
19.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 15 9 6 0 28 - 15 33
3.
Жирона
 2:0 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 15 5 5 5 23 - 28 20
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
11.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 0:2 Заявка 16 0 6 10 7 - 25 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 10
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Бетис вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Валенсия: 54%, Бетис: 46%.
  • 98'
    Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Силва Руи из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Силва Руи из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Валенсия 66.7% (78)
    X 29.9% (35)
    Бетис 3.4% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Валенсия 1:2 Бетис онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 1:2 Бетис

    Исход игры
    Валенсия
    66.7% (78)
    Ничья
    29.9% (35)
    Бетис
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.05% (43)
    Меньше
    61.95% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    64.6% (73)
    Нет
    35.4% (40)
    Популярный счёт
    1:0 Валенсия
    29.9% (35)
    2:1 Валенсия
    28.2% (33)
    1:1 Ничья
    25.6% (30)
    1:2 Бетис
    3.4% (4)
    2:0 Валенсия
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    3:1 Валенсия
    2.6% (3)
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