Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Бетис имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Бетис

47' Дженк Озкаджар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Дуро Уго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Перес Фран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Пепелу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Бетис

41' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

34' Удар от ворот произведет Валенсия

34' Бакамбу Седрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Форнальс Пабло из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Корреа Тьерри получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Корреа Тьерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Гидо Родригес нанес удар головой, но Гиорги Мамардашвили спокойно отбил мяч.

28' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Дженк Озкаджар из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Команда Бетис забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Г О О О О Л - Перес Айосе забивает с правой ноги!

19' Иско Аларкон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Дженк Озкаджар наказан за толчок Бакамбу Седрик

18' Удар от ворот произведет Валенсия

17' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

14' Васкес Хесус из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Сабали Юссуф получил желтую карточку от судьи

13' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Алмейда Андре IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Пепелу из команды Валенсия разыграл угловой с правого угла.

7' Удар от ворот произведет Валенсия

6' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Дженк Озкаджар нанес удар головой, но Руй Силва спокойно отбил мяч.

5' Пепелу из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хорошую попытку сделал Бакамбу Седрик . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Бетис начинает с центра поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Судья начинает матч