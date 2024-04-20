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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Боавишта
0:0
Перерыв
Эштрела
0'

Ход матча

41'
Тавареш Мартим
Боженик Роберт
 
Прогнозы 111
Боавишта 65.8% (73)
X 30.6% (34)
Эштрела 3.6% (4)
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Боавишта
Ничья
Эштрела
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Все Коэффициенты
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
5
Авазьем
Чидозье
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
42
Макута
Гайус
18
Вукотич
Илия
8
Лоуренсу
Бруну
II
10
Рейзиньо
Мигель
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
30
Брижидо
Бруно
4
Гаспар
Киалонга
13
Лопеш
Мигел
70
Мансур
27
Сантос
Хеверттон
22
Кордейру
Леонарду
26
Букка
Лионель
28
Лима
Рубен
8
Лео
Родригес
29
Кикаш
10
Андре
Силва
Боавишта
4-2-3-1
Эштрела
3-4-3

История личных встреч

Боавишта
Эштрела

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 9 0.3
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.2
Агра Салвадор 3 0.1
Лоуренсу Бруну II 3 (2) 0.1
Рейзиньо Мигель 2 0.07
Макута Гайус 2 0.07
Мальейру Педро 2 0.07
Сассо Венсан 2 0.07
Тавареш Мартим 1 0.03
Вукотич Илия 1 0.03
Абаскаль Родриго 1 0.03
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 7 0.23
Лео Родригес 5 (1) 0.17
Андре Силва 4 0.13
Тавареш Роналду 3 0.1
Кордейру Леонарду 3 0.1
Фелипе Жан 1 0.03
Перейра Рональд 1 0.03
Алосио 1 0.03
Н'До Режис 1 0.03
Букка Лионель 1 0.03
Гаспар Киалонга 1 0.03
Алмейда Фелипе 0 0
Лима Рубен 0 0
Мансур 0 0
Пиньо Родриго 0 0
Ндур Алиун 0 0
Сантос Хеверттон 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 12 2
Макута Гайус 7 0
Мораиш Тиагу 3 2
Агра Салвадор 6 0
Абаскаль Родриго 6 0
Мальейру Педро 6 0
Рейзиньо Мигель 5 0
Авазьем Чидозье 4 0
Боженик Роберт 4 0
Гонсалвеш Жуан II 4 0
Пети Арманду 2 1
Лоуренсу Бруну II 2 1
Сассо Венсан 3 0
Вукотич Илия 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 3 0
Камара Ибраима III 1 1
Сантос Луис 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Тавареш Мартим 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 8 0
Мансур 4 2
Алосио 6 0
Н'До Режис 4 1
Виера Серхио 2 2
Кордейру Леонарду 5 0
Кикаш 4 0
Перейра Рональд 4 0
Лопеш Мигел 2 1
Лима Рубен 3 0
Рейш Жоау 3 0
Лео Родригес 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Сантос Хеверттон 1 1
Андре Силва 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Букка Лионель 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Нану Гомеш 1 0
Са Педру 1 0
Ндур Алиун 1 0
Варела Нилтон 1 0

Результаты матчей

Боавишта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Эштрела
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
9
Боавишта
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Эштрела
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

23
17

Упущенные победы

10
14
Боавишта
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Эштрела
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

27
17

Упущенные победы

17
23

Голы по времени матча

Забито

17
10
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
19 Не забивали 23
4
24%
1
10%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
2
12%
3
30%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90

Пропущено

26
21
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
8%
2
10%
1-15
7
27%
1
5%
16-30
6
23%
3
14%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
5
19%
11
52%
76-90

Забито

16
19
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
3
19%
3
16%
1-15
4
25%
3
16%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
2
13%
5
26%
76-90

Пропущено

30
26
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
2
7%
4
15%
1-15
5
17%
3
12%
16-30
7
23%
3
12%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
4
13%
3
12%
61-75
7
23%
9
35%
76-90

Забито

33
29
17 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
10 Не забивали 11
7
21%
4
14%
1-15
7
21%
3
10%
16-30
3
9%
4
14%
31-45
4
12%
6
21%
46-60
5
15%
4
14%
61-75
7
21%
8
28%
76-90

Пропущено

56
47
29 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 31
21 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
4
7%
6
13%
1-15
12
21%
4
9%
16-30
13
23%
6
13%
31-45
6
11%
7
15%
46-60
9
16%
4
9%
61-75
12
21%
20
43%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1
Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1
Эштрела
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0
Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1

Результаты матчей

Боавишта
Эштрела

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:4
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
9 раз 31%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
10 раз 34%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
3
4
10
1.5
6
9
2
12
2.5
3
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
7
3
12
1.5
3
11
2
13
2.5
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
19
10
7
22
1.5
9
20
4
25
2.5
3
26
3
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 29 25 2 2 84 - 27 77
2.
Бенфика
 Заявка 29 22 4 3 65 - 23 70
3.
Порту
 Заявка 29 18 5 6 53 - 23 59
4.
Брага
 Заявка 29 18 5 6 61 - 40 59
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 29 17 6 6 45 - 29 57
6.
Арока
 Заявка 30 13 5 12 51 - 40 44
7.
Морейренсе
 Заявка 30 12 7 11 30 - 34 43
8.
Фамаликан
 Заявка 29 8 11 10 31 - 36 35
9.
Каса Пия
 Заявка 29 8 8 13 29 - 41 32
10.
Фаренсе
 Заявка 29 8 7 14 38 - 41 31
11.
Жил Висенте
 Заявка 30 8 7 15 37 - 48 31
12.
Риу Аве
 Заявка 30 5 16 9 32 - 38 31
13.
Боавишта
 0:0 Заявка 30 7 9 14 34 - 55 30
14.
Эшторил
 Заявка 29 8 5 16 43 - 50 29
15.
Эштрела
 0:0 Заявка 30 6 11 13 31 - 45 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 29 7 6 16 32 - 62 27
17.
Шавиш
 Заявка 29 5 7 17 28 - 60 22
18.
Визела
 Заявка 29 4 9 16 28 - 60 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 Заявка 15 13 2 0 40 - 6 41
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 Заявка 14 8 3 3 27 - 15 27
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
11.
Фамаликан
 Заявка 14 5 5 4 16 - 17 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 0:0 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 0:0 Заявка 15 4 6 5 17 - 26 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
16.
Шавиш
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
17.
Каса Пия
 Заявка 14 2 5 7 6 - 14 11
18.
Визела
 Заявка 15 2 4 9 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 11 2 2 36 - 16 35
2.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 34 - 25 32
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Арока
 Заявка 15 6 3 6 26 - 17 21
7.
Морейренсе
 Заявка 15 6 3 6 13 - 17 21
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 1 9 16 - 35 13
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 0:0 Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
13.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 13 - 29 11
14.
Эштрела
 0:0 Заявка 15 1 8 6 10 - 21 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 15 2 4 9 9 - 29 10
17.
Риу Аве
 Заявка 15 0 9 6 10 - 20 9
18.
Эшторил
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
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Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Боженик Роберт получил травму и заменен. Тавареш Мартим выходит на поле.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 33.6% пользователей.
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Прогнозы 111
Боавишта 65.8% (73)
X 30.6% (34)
Эштрела 3.6% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Эштрела
3.15
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3.18
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3.05
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Где смотреть матч Боавишта 0:0 Эштрела онлайн

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Прогнозы на матч Боавишта 0:0 Эштрела

Исход игры
Боавишта
66.4% (75)
Ничья
30.1% (34)
Эштрела
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (35)
Меньше
68.75% (77)
Обе команды забьют
Да
59.82% (67)
Нет
40.18% (45)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
33.6% (38)
1:1 Ничья
28.3% (32)
2:1 Боавишта
25.7% (29)
2:0 Боавишта
4.4% (5)
1:2 Эштрела
2.7% (3)
3:2 Боавишта
1.8% (2)
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