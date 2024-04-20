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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 19373 Главный судья: Пиньейру Жоау
Боавишта
1:1
Конец матча
Эштрела
0'
47' Желтая карточка
Вукотич Илия
74' Желтая карточка
Абаскаль Родриго
0:1
75' Гол
Пиньо Родриго
79' Желтая карточка
Виера Серхио
1:1
90' Гол
Абаскаль Родриго
90'+6

Ход матча

41'
Тавареш Мартим
Боженик Роберт
 
47'
Вукотич Илия
 
58'
 
Варела Нилтон
Лима Рубен
58'
 
Н'До Режис
Кикаш
73'
 
Пиньо Родриго
Лео Родригес
74'
Абаскаль Родриго
 
75'
0:1
Пиньо Родриго
76'
Сантос Луис
Агра Салвадор
 
76'
Да Силва Жоэль
Вукотич Илия
 
79'
 
Виера Серхио
81'
 
Алосио
Букка Лионель
82'
 
Нану Гомеш
Лопеш Мигел
86'
Сассо Венсан
Рейзиньо Мигель
 
90'
Абаскаль Родриго
(Авазьем Чидозье)
1:1
Прогнозы 113
Боавишта 66.4% (75)
X 30.1% (34)
Эштрела 3.5% (4)
Все прогнозы
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
5
Авазьем
Чидозье
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
42
Макута
Гайус
18
Вукотич
Илия
8
Лоуренсу
Бруну
II
10
Рейзиньо
Мигель
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
30
Брижидо
Бруно
4
Гаспар
Киалонга
13
Лопеш
Мигел
70
Мансур
27
Сантос
Хеверттон
22
Кордейру
Леонарду
26
Букка
Лионель
28
Лима
Рубен
8
Лео
Родригес
29
Кикаш
10
Андре
Силва
Боавишта
4-2-3-1
Эштрела
3-4-3

История личных встреч

Боавишта
Эштрела

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 9 0.3
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.2
Агра Салвадор 3 0.1
Лоуренсу Бруну II 3 (2) 0.1
Рейзиньо Мигель 2 0.07
Макута Гайус 2 0.07
Мальейру Педро 2 0.07
Сассо Венсан 2 0.07
Абаскаль Родриго 2 0.07
Тавареш Мартим 1 0.03
Вукотич Илия 1 0.03
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 7 0.23
Лео Родригес 5 (1) 0.17
Андре Силва 4 0.13
Тавареш Роналду 3 0.1
Кордейру Леонарду 3 0.1
Фелипе Жан 1 0.03
Перейра Рональд 1 0.03
Пиньо Родриго 1 0.03
Алосио 1 0.03
Н'До Режис 1 0.03
Букка Лионель 1 0.03
Гаспар Киалонга 1 0.03
Алмейда Фелипе 0 0
Лима Рубен 0 0
Мансур 0 0
Ндур Алиун 0 0
Сантос Хеверттон 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 12 2
Абаскаль Родриго 7 0
Макута Гайус 7 0
Мораиш Тиагу 3 2
Агра Салвадор 6 0
Мальейру Педро 6 0
Рейзиньо Мигель 5 0
Вукотич Илия 4 0
Авазьем Чидозье 4 0
Боженик Роберт 4 0
Гонсалвеш Жуан II 4 0
Пети Арманду 2 1
Лоуренсу Бруну II 2 1
Сассо Венсан 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 3 0
Камара Ибраима III 1 1
Сантос Луис 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Тавареш Мартим 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 8 0
Мансур 4 2
Виера Серхио 3 2
Алосио 6 0
Н'До Режис 4 1
Кордейру Леонарду 5 0
Кикаш 4 0
Перейра Рональд 4 0
Лопеш Мигел 2 1
Лима Рубен 3 0
Рейш Жоау 3 0
Лео Родригес 3 0
Омурва Джонстон 3 0
Сантос Хеверттон 1 1
Андре Силва 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Букка Лионель 2 0
Дида Нельсон 0 1
Алмейда Фелипе 1 0
Мендеш Педру II 1 0
Нану Гомеш 1 0
Са Педру 1 0
Ндур Алиун 1 0
Варела Нилтон 1 0

Результаты матчей

Боавишта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Эштрела
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
10
Боавишта
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Эштрела
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

23
17

Упущенные победы

10
14
Боавишта
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Эштрела
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (6)
53% (16)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

27
17

Упущенные победы

18
24

Голы по времени матча

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
4
22%
1
9%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
6
33%
3
27%
76-90

Пропущено

27
22
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
7%
2
9%
1-15
7
26%
1
5%
16-30
6
22%
3
14%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
6
22%
1
5%
61-75
5
19%
12
55%
76-90

Забито

16
19
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
3
19%
3
16%
1-15
4
25%
3
16%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
2
13%
5
26%
76-90

Пропущено

30
26
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
2
7%
4
15%
1-15
5
17%
3
12%
16-30
7
23%
3
12%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
4
13%
3
12%
61-75
7
23%
9
35%
76-90

Забито

34
30
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 12
10 Не забивали 11
7
21%
4
13%
1-15
7
21%
3
10%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
4
12%
6
20%
46-60
5
15%
5
17%
61-75
8
24%
8
27%
76-90

Пропущено

57
48
29 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 32
22 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 26
4
7%
6
13%
1-15
12
21%
4
8%
16-30
13
23%
6
13%
31-45
6
11%
7
15%
46-60
10
18%
4
8%
61-75
12
21%
21
44%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1
Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1
Эштрела
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0
Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1

Результаты матчей

Боавишта
Эштрела

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
1:4
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
0
9 раз 30%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
6
9
2
13
2.5
3
12
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
7
3
12
1.5
3
12
2
13
2.5
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
20
10
7
23
1.5
9
21
4
26
2.5
3
27
3
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 29 25 2 2 84 - 27 77
2.
Бенфика
 Заявка 29 22 4 3 65 - 23 70
3.
Брага
 0:0 Заявка 30 18 6 6 61 - 40 60
4.
Порту
 Заявка 29 18 5 6 53 - 23 59
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 29 17 6 6 45 - 29 57
6.
Арока
 Заявка 30 13 5 12 51 - 40 44
7.
Морейренсе
 Заявка 30 12 7 11 30 - 34 43
8.
Фамаликан
 Заявка 29 8 11 10 31 - 36 35
9.
Каса Пия
 Заявка 29 8 8 13 29 - 41 32
10.
Фаренсе
 Заявка 29 8 7 14 38 - 41 31
11.
Жил Висенте
 Заявка 30 8 7 15 37 - 48 31
12.
Риу Аве
 Заявка 30 5 16 9 32 - 38 31
13.
Боавишта
 Заявка 30 7 9 14 35 - 56 30
14.
Эшторил
 Заявка 29 8 5 16 43 - 50 29
15.
Эштрела
 Заявка 30 6 11 13 32 - 46 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 29 7 6 16 32 - 62 27
17.
Шавиш
 Заявка 29 5 7 17 28 - 60 22
18.
Визела
 0:0 Заявка 30 4 10 16 28 - 60 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 Заявка 15 13 2 0 40 - 6 41
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 0:0 Заявка 15 8 4 3 27 - 15 28
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
11.
Фамаликан
 Заявка 14 5 5 4 16 - 17 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
16.
Шавиш
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
17.
Каса Пия
 Заявка 14 2 5 7 6 - 14 11
18.
Визела
 0:0 Заявка 15 2 4 9 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 11 2 2 36 - 16 35
2.
Брага
 0:0 Заявка 15 10 2 3 34 - 25 32
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Арока
 Заявка 15 6 3 6 26 - 17 21
7.
Морейренсе
 Заявка 15 6 3 6 13 - 17 21
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 1 9 16 - 35 13
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
13.
Визела
 0:0 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
14.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 15 2 4 9 9 - 29 10
17.
Риу Аве
 Заявка 15 0 9 6 10 - 20 9
18.
Эшторил
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Боженик Роберт получил травму и заменен. Тавареш Мартим выходит на поле.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 113
    Боавишта 66.4% (75)
    X 30.1% (34)
    Эштрела 3.5% (4)
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    Где смотреть матч Боавишта 1:1 Эштрела онлайн

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    Прогнозы на матч Боавишта 1:1 Эштрела

    Исход игры
    Боавишта
    66.4% (75)
    Ничья
    30.1% (34)
    Эштрела
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (35)
    Меньше
    68.75% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    59.82% (67)
    Нет
    40.18% (45)
    Популярный счёт
    1:0 Боавишта
    33.6% (38)
    1:1 Ничья
    28.3% (32)
    2:1 Боавишта
    25.7% (29)
    2:0 Боавишта
    4.4% (5)
    1:2 Эштрела
    2.7% (3)
    3:2 Боавишта
    1.8% (2)
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