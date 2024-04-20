Тур: 30. Стадион: Бесса. Зрители: 19373 Главный судья: Пиньейру Жоау
0'
47' Желтая карточкаВукотич Илия
74' Желтая карточкаАбаскаль Родриго
0:1
75' ГолПиньо Родриго
79' Желтая карточкаВиера Серхио
1:1
90' ГолАбаскаль Родриго
90'+6
Ход матча
47'
58'
74'
75'
0:1
79'
81'
90'
42
Макута
Гайус
18
Вукотич
Илия
13
Лопеш
Мигел
70
Мансур
28
Лима
Рубен
29
Кикаш
10
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Сантос ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
-
80 БернаНападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лопеш МигелЗащитник
-
70 МансурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Лима РубенПолузащитник
- Нападающий
-
29 КикашНападающий
-
10 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 АлосиоПолузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боавишта
Эштрела
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|9
|0.3
|Мораиш Тиагу
|6 (1)
|0.2
|Агра Салвадор
|3
|0.1
|Лоуренсу Бруну II
|3 (2)
|0.1
|Рейзиньо Мигель
|2
|0.07
|Макута Гайус
|2
|0.07
|Мальейру Педро
|2
|0.07
|Сассо Венсан
|2
|0.07
|Абаскаль Родриго
|2
|0.07
|Тавареш Мартим
|1
|0.03
|Вукотич Илия
|1
|0.03
|Сантос Луис
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кикаш
|7
|0.23
|Лео Родригес
|5 (1)
|0.17
|Андре Силва
|4
|0.13
|Тавареш Роналду
|3
|0.1
|Кордейру Леонарду
|3
|0.1
|Фелипе Жан
|1
|0.03
|Перейра Рональд
|1
|0.03
|Пиньо Родриго
|1
|0.03
|Алосио
|1
|0.03
|Н'До Режис
|1
|0.03
|Букка Лионель
|1
|0.03
|Гаспар Киалонга
|1
|0.03
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Лима Рубен
|0
|0
|Мансур
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|12
|2
|Абаскаль Родриго
|7
|0
|Макута Гайус
|7
|0
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Агра Салвадор
|6
|0
|Мальейру Педро
|6
|0
|Рейзиньо Мигель
|5
|0
|Вукотич Илия
|4
|0
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Боженик Роберт
|4
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Лоуренсу Бруну II
|2
|1
|Сассо Венсан
|3
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|3
|0
|Камара Ибраима III
|1
|1
|Сантос Луис
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|8
|0
|Мансур
|4
|2
|Виера Серхио
|3
|2
|Алосио
|6
|0
|Н'До Режис
|4
|1
|Кордейру Леонарду
|5
|0
|Кикаш
|4
|0
|Перейра Рональд
|4
|0
|Лопеш Мигел
|2
|1
|Лима Рубен
|3
|0
|Рейш Жоау
|3
|0
|Лео Родригес
|3
|0
|Омурва Джонстон
|3
|0
|Сантос Хеверттон
|1
|1
|Андре Силва
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Букка Лионель
|2
|0
|Дида Нельсон
|0
|1
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Мендеш Педру II
|1
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Са Педру
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Варела Нилтон
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Эштрела
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
10
Боавишта
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Эштрела
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
23
17
Упущенные победы
10
14
Боавишта
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Эштрела
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (6)
53% (16)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
27
17
Упущенные победы
18
24
Голы по времени матча
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 23
4
22%
1
9%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
6
33%
3
27%
76-90
Пропущено
27
22
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
7%
2
9%
1-15
7
26%
1
5%
16-30
6
22%
3
14%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
6
22%
1
5%
61-75
5
19%
12
55%
76-90
Забито
16
19
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
3
19%
3
16%
1-15
4
25%
3
16%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
Пропущено
30
26
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
2
7%
4
15%
1-15
5
17%
3
12%
16-30
7
23%
3
12%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
4
13%
3
12%
61-75
7
23%
9
35%
76-90
Забито
34
30
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 12
10 Не забивали 11
7
21%
4
13%
1-15
7
21%
3
10%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
4
12%
6
20%
46-60
5
15%
5
17%
61-75
8
24%
8
27%
76-90
Пропущено
57
48
29 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 32
22 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 26
4
7%
6
13%
1-15
12
21%
4
8%
16-30
13
23%
6
13%
31-45
6
11%
7
15%
46-60
10
18%
4
8%
61-75
12
21%
21
44%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1
Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1 Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1
Эштрела
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0
Эштрела - Каса Пия 3:1 Брага - Эштрела 3:0 Эштрела - Шавиш 1:1 Порту - Эштрела 2:0 Эштрела - Портимоненсе 3:0 Эшторил - Эштрела 1:0 Эштрела - Бенфика 1:4 Витория Гимарайнш - Эштрела 3:0 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Эштрела - Визела 1:1 Эштрела - Арока 1:4 Фаренсе - Эштрела 0:0 Эштрела - Боавишта 3:1 Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1
Результаты матчей
Боавишта
Эштрела
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
1:4
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
0
9 раз 30%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
411
69
213
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
87
312
312
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
2010
723
921
426
327
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|2
|2
|84 - 27
|77
|2.
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|65 - 23
|70
|3.
|0:0 Заявка
|30
|18
|6
|6
|61 - 40
|60
|4.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|53 - 23
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|45 - 29
|57
|6.
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|51 - 40
|44
|7.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|30 - 34
|43
|8.
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|31 - 36
|35
|9.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 41
|32
|10.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 41
|31
|11.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|37 - 48
|31
|12.
|Заявка
|30
|5
|16
|9
|32 - 38
|31
|13.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|35 - 56
|30
|14.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|43 - 50
|29
|15.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|32 - 46
|29
|16.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|32 - 62
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|28 - 60
|22
|18.
|0:0 Заявка
|30
|4
|10
|16
|28 - 60
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|40 - 6
|41
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 15
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 20
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 17
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|6 - 14
|11
|18.
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|36 - 16
|35
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 25
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|26 - 17
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 35
|13
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|13.
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|14.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 28
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|10 - 20
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогнозы на матч Боавишта 1:1 Эштрела
Исход игры
Боавишта
66.4% (75)
Ничья
30.1% (34)
Эштрела
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (35)
Меньше
68.75% (77)
Обе команды забьют
Да
59.82% (67)
Нет
40.18% (45)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
33.6% (38)
1:1 Ничья
28.3% (32)
2:1 Боавишта
25.7% (29)
2:0 Боавишта
4.4% (5)
1:2 Эштрела
2.7% (3)
3:2 Боавишта
1.8% (2)
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