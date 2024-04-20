  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Гент
3:1
Конец матча
Мехелен
0'
22' Желтая карточка
Слимани Ислам
34' Желтая карточка
Торунарига Джордан
1:0
37' Гол
Тиссудали Тарик
1:1
62' Гол
Слимани Ислам
2:1
65' Гол
Гандельман Омри
3:1
74' Гол
Хон Хён-Сок
90'+6
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
13
Де
Сар
Жюльен
6
Гандельман
Омри
7
Хон
Хён-Сок
10
Тиссудали
Тарик
28
Фернандес-Пардо
Матиас
1
Куке
Гетан
42
Гарананга
Мунаше
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
21
Болинголи-Мбомбо
Боли
8
Конате
Мори
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
13
Слимани
Ислам
Гент
3-4-1-2
Мехелен
3-4-2-1

История личных встреч

Гент
Мехелен

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

26 матчей

46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
3:0
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПОЗПВЛЕ
1:0
ПДА
4:3
ПДА
2:0
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПОЗПВЛЕ
2:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
3:0
К
1:2
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ЛП
3:0
ЛП
2:0
ЛП
2:0
К
1:0
ЛП
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2

Голы

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.79
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.17
0.93

Среднее время на гол

77
96

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

1.5
1.04

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

60
86

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 12 0.35
Гандельман Омри 10 0.29
Кейперс Уго 6 (1) 0.18
Хон Хён-Сок 5 0.15
Самуаз Матисс 5 0.15
Геркенс Питер 4 0.12
Де Сар Жюльен 4 (3) 0.12
Орбан Гифт 3 0.09
Фернандес-Пардо Матиас 3 0.09
Фофана Малик 2 0.06
Ватанабэ Цуёси 2 0.06
Кандусс Исмаэль 2 0.06
Кумс Свен 1 0.03
Торунарига Джордан 1 0.03
Депуатр Лоран 1 0.03
Браун Арчи 0 0
Фадига Ноа 0 0
Сурдез Франк 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мрабти Керим 7 0.21
Схоофс Роб 6 0.18
Хайреманс Джеффри 5 (3) 0.15
Флюке Патрик 4 0.12
Бассетте Норман 4 0.12
Фулон Дам 3 0.09
Антонио Билл 3 0.09
Слимани Ислам 2 0.06
Бейтс Дэвид 2 0.06
Коббо Элиас 2 0.06
Лаубербах Лион 2 0.06
Бафдили Билал 2 0.06
Сторм Никола 1 0.03
Rafik Belghali 1 0.03
Конате Мори 1 0.03
Маледе Йонас 0 0
Уолш Сэнди 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торунарига Джордан 7 0
Кандусс Исмаэль 4 1
Де Сар Жюльен 5 0
Браун Арчи 3 1
Кумс Свен 4 0
Самуаз Матисс 4 0
Фортуна Нуриу 2 1
Тиссудали Тарик 3 0
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Кейперс Уго 2 0
Орбан Гифт 0 1
Митрович Стефан 1 0
Геркенс Питер 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Фофана Малик 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Хейн Ванхаезебрук 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 7 0
Бейтс Дэвид 5 0
Конате Мори 5 0
Слимани Ислам 3 1
Коббо Элиас 4 0
Уолш Сэнди 3 0
Мрабти Керим 3 0
Гарананга Мунаше 3 0
Бафдили Билал 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Схоофс Роб 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Мукау Нгалаэль 2 0
Бесник Хаши 1 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0
Бассетте Норман 1 0

Результаты матчей

Гент
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Мехелен
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

10
5
Гент
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Мехелен
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

18
22
Гент
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Мехелен
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
24% (8)
50% (17)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

23
17

Упущенные победы

28
27

Голы по времени матча

Забито

40
20
17 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
1
3%
2
10%
1-15
5
13%
2
10%
16-30
11
28%
3
15%
31-45
10
25%
2
10%
46-60
7
18%
5
25%
61-75
6
15%
5
25%
76-90

Пропущено

22
28
13 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
5
23%
2
7%
1-15
5
23%
6
21%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
4
18%
7
25%
61-75
4
18%
6
21%
76-90

Забито

22
26
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
4
18%
1
4%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
5
23%
6
23%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
4
18%
9
35%
76-90

Пропущено

23
18
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
1
4%
3
17%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
5
22%
3
17%
31-45
5
22%
1
6%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
4
17%
7
39%
76-90

Забито

62
46
29 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 32
17 Забивали первыми 15
5 Не забивали 9
5
8%
3
7%
1-15
10
16%
2
4%
16-30
14
23%
9
20%
31-45
15
24%
8
17%
46-60
8
13%
9
20%
61-75
10
16%
14
30%
76-90

Пропущено

45
46
23 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 24
6
13%
5
11%
1-15
9
20%
8
17%
16-30
8
18%
7
15%
31-45
6
13%
4
9%
46-60
8
18%
9
20%
61-75
8
18%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АХ Лёвен - Гент 2:1 Вестерло - Гент 0:3 Гент - Стандард 5:1 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Стандард - Гент 4:2 Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0
Мехелен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0
Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3

Результаты матчей

Гент
Мехелен

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
2 раза 12%
0
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:3
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
3:1
5 раз 15%
2:3
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 32%
2
9 раз 26%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
11 раз 32%
0
10 раз 29%
3
9 раз 26%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гент
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
1.5
Больше Меньше
8
9
7
10
2.5
6
11
4
13
3.5
1
16
2
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
5
12
3
14
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
4
0.5
Больше Меньше
24
10
19
15
1.5
13
21
10
24
2.5
10
24
4
30
3.5
1
33
2
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 4 3 0 1 12 - 4 33
2.
Мехелен
 4 2 0 2 9 - 10 29
3.
Сент-Трейден
 4 2 1 1 8 - 6 27
4.
АХ Лёвен
 4 2 1 1 5 - 4 22
5.
Стандард
 4 0 3 1 7 - 11 20
6.
Вестерло
 4 0 1 3 5 - 11 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 2 0 0 8 - 2 30
2.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 5 - 3 24
3.
АХ Лёвен
 3 2 0 1 5 - 4 21
4.
Мехелен
 2 1 0 1 5 - 5 3
5.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Вестерло
 2 0 1 1 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 2 1 0 1 4 - 5 26
2.
Стандард
 3 0 2 1 7 - 11 19
3.
Вестерло
 2 0 0 2 2 - 5 15
4.
Гент
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 16 (8)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 11
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Гент 3:1 Мехелен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный