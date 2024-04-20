Тур: 4. Стадион: Геламко.
0'
22' Желтая карточкаСлимани Ислам
34' Желтая карточкаТорунарига Джордан
1:0
37' ГолТиссудали Тарик
1:1
62' ГолСлимани Ислам
2:1
65' ГолГандельман Омри
3:1
74' ГолХон Хён-Сок
90'+6
Ход матча
22'
37'
1:0
62'
1:1
65'
2:1
74'
3:1
75'
33
Руф
Дави
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Сурдез ФранкНападающий
-
34 Jorthy Mokio
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаси Бесник
История личных встреч
Гент
Мехелен
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
26 матчей
46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.79
1.17
Среднее время на гол
50
77
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.17
0.93
Среднее время на гол
77
96
Всего голов
39
27
Голов в среднем за матч
1.5
1.04
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
60
86
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|12
|0.35
|Гандельман Омри
|10
|0.29
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.18
|Хон Хён-Сок
|5
|0.15
|Самуаз Матисс
|5
|0.15
|Геркенс Питер
|4
|0.12
|Де Сар Жюльен
|4 (3)
|0.12
|Орбан Гифт
|3
|0.09
|Фернандес-Пардо Матиас
|3
|0.09
|Фофана Малик
|2
|0.06
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.06
|Кандусс Исмаэль
|2
|0.06
|Кумс Свен
|1
|0.03
|Торунарига Джордан
|1
|0.03
|Депуатр Лоран
|1
|0.03
|Браун Арчи
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
|Сурдез Франк
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мрабти Керим
|7
|0.21
|Схоофс Роб
|6
|0.18
|Хайреманс Джеффри
|5 (3)
|0.15
|Флюке Патрик
|4
|0.12
|Бассетте Норман
|4
|0.12
|Фулон Дам
|3
|0.09
|Антонио Билл
|3
|0.09
|Слимани Ислам
|2
|0.06
|Бейтс Дэвид
|2
|0.06
|Коббо Элиас
|2
|0.06
|Лаубербах Лион
|2
|0.06
|Бафдили Билал
|2
|0.06
|Сторм Никола
|1
|0.03
|Rafik Belghali
|1
|0.03
|Конате Мори
|1
|0.03
|Маледе Йонас
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торунарига Джордан
|7
|0
|Кандусс Исмаэль
|4
|1
|Де Сар Жюльен
|5
|0
|Браун Арчи
|3
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|1
|Тиссудали Тарик
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Митрович Стефан
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Хейн Ванхаезебрук
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|7
|0
|Бейтс Дэвид
|5
|0
|Конате Мори
|5
|0
|Слимани Ислам
|3
|1
|Коббо Элиас
|4
|0
|Уолш Сэнди
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Гарананга Мунаше
|3
|0
|Бафдили Билал
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Мукау Нгалаэль
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Бассетте Норман
|1
|0
Результаты матчей
Гент
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Мехелен
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
10
5
Гент
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Мехелен
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
18
22
Гент
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Мехелен
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
24% (8)
50% (17)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
23
17
Упущенные победы
28
27
Голы по времени матча
Забито
40
20
17 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
1
3%
2
10%
1-15
5
13%
2
10%
16-30
11
28%
3
15%
31-45
10
25%
2
10%
46-60
7
18%
5
25%
61-75
6
15%
5
25%
76-90
Пропущено
22
28
13 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
5
23%
2
7%
1-15
5
23%
6
21%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
4
18%
7
25%
61-75
4
18%
6
21%
76-90
Забито
22
26
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
4
18%
1
4%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
5
23%
6
23%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
4
18%
9
35%
76-90
Пропущено
23
18
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
1
4%
3
17%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
5
22%
3
17%
31-45
5
22%
1
6%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
4
17%
7
39%
76-90
Забито
62
46
29 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 32
17 Забивали первыми 15
5 Не забивали 9
5
8%
3
7%
1-15
10
16%
2
4%
16-30
14
23%
9
20%
31-45
15
24%
8
17%
46-60
8
13%
9
20%
61-75
10
16%
14
30%
76-90
Пропущено
45
46
23 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 24
6
13%
5
11%
1-15
9
20%
8
17%
16-30
8
18%
7
15%
31-45
6
13%
4
9%
46-60
8
18%
9
20%
61-75
8
18%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АХ Лёвен - Гент 2:1 Вестерло - Гент 0:3 Гент - Стандард 5:1 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Стандард - Гент 4:2 Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0
Мехелен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0
Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3
Результаты матчей
Гент
Мехелен
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
2 раза 12%
0
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:3
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
3:1
5 раз 15%
2:3
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 32%
2
9 раз 26%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
11 раз 32%
0
10 раз 29%
3
9 раз 26%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гент
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
89
710
611
413
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
710
512
314
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
304
Больше Меньше
2410
1915
1321
1024
1024
430
133
232
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|16 (8)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|11
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7