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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Генк
2:1
Конец матча
Андерлехт
0'
1:0
14' Гол
Арокодаре Толуваласе
38' Желтая карточка
Амузу Френсис
1:1
75' Гол
Дрейер Андерс
2:1
90' Пенальти
Зекири Анди
90' Желтая карточка
Галарса Матиас
90'+10
26
Вандервоордт
Маартен
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
77
Эль-Уади
Закария
7
Фадера
Алию
5
Галарса
Матиас
17
Грошовски
Патрик
10
Эль-Ханнус
Билаль
19
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
99
Арокодаре
Толуваласе
1
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
33
Гаттони
Федерико
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
7
Амузу
Френсис
Генк
3-4-2-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Генк
Андерлехт

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
77.3%
10 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

32 матча

15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 27 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 25 побед

54 матча

35.2%
14.8%
50%
19 побед 8 ничьих 27 побед

Первый тайм

18.5%
53.7%
27.8%
10 побед 29 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.6%
24.1%
46.3%
16 побед 13 ничьих 25 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
5:2
К
1:0
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
1:1
К
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
0:1
ЛП
2:0
ЛП
0:2
ЛП
5:2
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1
С
1:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:2
КБ
1:0
КБ
1:0
ЛЖ
2:4
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:4
ПЛ
1:3
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.12
0.79

Среднее время на гол

80
114

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

1.36
1.19

Среднее время на гол

66
75

Всего голов

67
53

Голов в среднем за матч

1.24
0.98

Тотал матчей

2.5
51
Больше 94%
Меньше 6%
3
33
Больше 61%
Меньше 39%
21
18
Больше 33%
Меньше 67%
36
8
Больше 15%
Меньше 85%
46
4
Больше 7%
Меньше 93%
50
4
Больше 7%
Меньше 93%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
52

Среднее время на гол

72
91

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 11 0.32
Пейнтсил Джозеф 6 0.18
Хейнен Бриан 6 (2) 0.18
Сор Коллинс 6 0.18
Зекири Анди 6 (1) 0.18
Муньос Даниэль 5 0.15
Эль-Ханнус Билаль 3 0.09
Фадера Алию 3 0.09
Аль-Эйт-Хадж Ануар 3 0.09
Кайембе Йорис 1 0.03
Ойен Люка 1 0.03
Баа Кристофер 1 0.03
Куэста Карлос 1 0.03
Галарса Матиас 1 0.03
Грошовски Патрик 0 0
Эль-Уади Закария 0 0
Маккензи Марк 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 17 (3) 0.5
Дольберг Каспер 14 (3) 0.41
Васкес Луис 7 (1) 0.21
Струйкенс Марио 4 0.12
Азар Торган 4 0.12
Амузу Френсис 4 0.12
Леони Тео 3 0.09
Вертонген Ян 3 0.09
Сарделла Киллиан 1 0.03
Дилейни Томас 1 0.03
Н'Диайе Мусса 1 0.03
Патрис Луи 1 0.03
Ангуло Нильсон 1 0.03
Версхарен Яри 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 3
Пейнтсил Джозеф 6 1
Куэста Карлос 7 0
Галарса Матиас 6 0
Эль-Ханнус Билаль 6 0
Муньос Даниэль 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Артеага Херардо 2 1
Зекири Анди 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Маккензи Марк 3 0
Фадера Алию 3 0
Эль-Уади Закария 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Сор Коллинс 1 0
Арокодаре Толуваласе 1 0
Ойен Люка 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 8 2
Азар Торган 7 0
Дилейни Томас 5 0
Сарделла Киллиан 5 0
Леони Тео 5 0
Вертонген Ян 4 0
Ритс Матс 4 0
Патрис Луи 4 0
Струйкенс Марио 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Аугустинссон Людвиг 3 0
Brian Riemer 3 0
Дольберг Каспер 2 0
Флипс Алексис 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Васкес Луис 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Амузу Френсис 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Ангуло Нильсон 1 0

Результаты матчей

Генк
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Андерлехт
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

11
12
Генк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Андерлехт
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

19
33
Генк
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
Андерлехт
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

30
45

Голы по времени матча

Забито

32
28
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
3
9%
4
14%
1-15
7
22%
6
21%
16-30
3
9%
4
14%
31-45
7
22%
2
7%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
8
25%
8
29%
76-90

Пропущено

19
24
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
4
21%
4
17%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
5
26%
7
29%
29%
76-90

Забито

22
33
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
21 Не забивали 18
1
5%
6
18%
1-15
2
9%
1
3%
16-30
7
32%
6
18%
31-45
2
9%
8
24%
46-60
5
23%
4
12%
61-75
5
23%
8
24%
76-90

Пропущено

16
14
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
13%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
5
31%
5
36%
61-75
6
38%
2
14%
76-90

Забито

54
61
23 В 1-м тайме 27
31 Во 2-м тайме 34
20 Забивали первыми 20
7 Не забивали 2
4
7%
10
16%
1-15
9
17%
7
11%
16-30
10
19%
10
16%
31-45
9
17%
10
16%
46-60
9
17%
8
13%
61-75
13
24%
16
26%
76-90

Пропущено

35
38
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 26
6
17%
7
18%
1-15
2
6%
5
13%
16-30
5
14%
4
11%
31-45
2
6%
5
13%
46-60
9
26%
8
21%
61-75
11
31%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1
Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3
Андерлехт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1
РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0

Результаты матчей

Генк
Андерлехт

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 24%
0:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 44%
3
7 раз 21%
0
5 раз 15%
2
4 раза 12%
4
3 раза 9%
1
12 раз 35%
2
12 раз 35%
3
6 раз 18%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Генк
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
16
1
9
9
1.5
11
6
7
11
2.5
3
14
2
16
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
16
1
5
11
1.5
9
8
3
13
2.5
5
12
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
5
0.5
Больше Меньше
32
2
14
20
1.5
20
14
10
24
2.5
8
26
3
31
3.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 2 0 2 5 - 6 38
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 0 3 3 - 6 35
3.
Генк
 4 3 1 0 5 - 2 34
4.
Брюгге
 3 2 1 0 7 - 2 33
5.
Серкль Брюгге
 3 1 2 0 5 - 4 29
6.
Антверпен
 3 0 0 3 0 - 5 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 2 0 0 3 - 1 38
2.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 31
3.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 25
4.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 35
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 27
3.
Антверпен
 2 0 0 2 0 - 4 26
4.
Серкль Брюгге
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Генк
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Андерлехт
 2 0 0 2 2 - 5 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 17 (8)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 11
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Эль-Уади Закария получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Амузу Френсис получил желтую карточку от судьи
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