Тур: 4. Стадион: Чегека Арена.
0'
1:0
14' ГолАрокодаре Толуваласе
38' Желтая карточкаАмузу Френсис
1:1
75' ГолДрейер Андерс
2:1
90' ПенальтиЗекири Анди
90' Желтая карточкаГаларса Матиас
90'+10
Ход матча
14'
38'
75'
1:1
90'
2:1
90'
14
Вертонген
Ян
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
68 Thomas Claes
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Лапаж АмандоПолузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
Генк
Андерлехт
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
77.3%
10 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
32 матча
15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 27 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 25 побед
54 матча
35.2%
14.8%
50%
19 побед 8 ничьих 27 побед
Первый тайм
18.5%
53.7%
27.8%
10 побед 29 ничьих 15 побед
Второй тайм
29.6%
24.1%
46.3%
16 побед 13 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.12
0.79
Среднее время на гол
80
114
Всего голов
38
31
Голов в среднем за матч
1.36
1.19
Среднее время на гол
66
75
Всего голов
67
53
Голов в среднем за матч
1.24
0.98
Тотал матчей
2.5
51
Больше 94%
Меньше 6%
3
33
Больше 61%
Меньше 39%
21
18
Больше 33%
Меньше 67%
36
8
Больше 15%
Меньше 85%
46
4
Больше 7%
Меньше 93%
50
4
Больше 7%
Меньше 93%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
Среднее время на гол
72
91
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|11
|0.32
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.18
|Хейнен Бриан
|6 (2)
|0.18
|Сор Коллинс
|6
|0.18
|Зекири Анди
|6 (1)
|0.18
|Муньос Даниэль
|5
|0.15
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.09
|Фадера Алию
|3
|0.09
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|3
|0.09
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Ойен Люка
|1
|0.03
|Баа Кристофер
|1
|0.03
|Куэста Карлос
|1
|0.03
|Галарса Матиас
|1
|0.03
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Эль-Уади Закария
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|17 (3)
|0.5
|Дольберг Каспер
|14 (3)
|0.41
|Васкес Луис
|7 (1)
|0.21
|Струйкенс Марио
|4
|0.12
|Азар Торган
|4
|0.12
|Амузу Френсис
|4
|0.12
|Леони Тео
|3
|0.09
|Вертонген Ян
|3
|0.09
|Сарделла Киллиан
|1
|0.03
|Дилейни Томас
|1
|0.03
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.03
|Патрис Луи
|1
|0.03
|Ангуло Нильсон
|1
|0.03
|Версхарен Яри
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|3
|Пейнтсил Джозеф
|6
|1
|Куэста Карлос
|7
|0
|Галарса Матиас
|6
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|6
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Артеага Херардо
|2
|1
|Зекири Анди
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Маккензи Марк
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Эль-Уади Закария
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|8
|2
|Азар Торган
|7
|0
|Дилейни Томас
|5
|0
|Сарделла Киллиан
|5
|0
|Леони Тео
|5
|0
|Вертонген Ян
|4
|0
|Ритс Матс
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Струйкенс Марио
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|Brian Riemer
|3
|0
|Дольберг Каспер
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Амузу Френсис
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Результаты матчей
Генк
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Андерлехт
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
11
12
Генк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Андерлехт
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
19
33
Генк
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
Андерлехт
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
30
45
Голы по времени матча
Забито
32
28
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
3
9%
4
14%
1-15
7
22%
6
21%
16-30
3
9%
4
14%
31-45
7
22%
2
7%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
8
25%
8
29%
76-90
Пропущено
19
24
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
4
21%
4
17%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
5
26%
7
29%
29%
76-90
Забито
22
33
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 11
21 Не забивали 18
1
5%
6
18%
1-15
2
9%
1
3%
16-30
7
32%
6
18%
31-45
2
9%
8
24%
46-60
5
23%
4
12%
61-75
5
23%
8
24%
76-90
Пропущено
16
14
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
13%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
5
31%
5
36%
61-75
6
38%
2
14%
76-90
Забито
54
61
23 В 1-м тайме 27
31 Во 2-м тайме 34
20 Забивали первыми 20
7 Не забивали 2
4
7%
10
16%
1-15
9
17%
7
11%
16-30
10
19%
10
16%
31-45
9
17%
10
16%
46-60
9
17%
8
13%
61-75
13
24%
16
26%
76-90
Пропущено
35
38
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 26
6
17%
7
18%
1-15
2
6%
5
13%
16-30
5
14%
4
11%
31-45
2
6%
5
13%
46-60
9
26%
8
21%
61-75
11
31%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1
Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3
Андерлехт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1
РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0
Результаты матчей
Генк
Андерлехт
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 24%
0:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 44%
3
7 раз 21%
0
5 раз 15%
2
4 раза 12%
4
3 раза 9%
1
12 раз 35%
2
12 раз 35%
3
6 раз 18%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Генк
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
161
99
116
711
314
216
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
161
511
98
313
512
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
322
1420
2014
1024
826
331
232
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|38
|2.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|35
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|34
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|33
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|29
|6.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|38
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|31
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|35
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|3.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|26
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|17 (8)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|11
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7