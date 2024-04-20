Две замены произошло у гостей в перерыве - Гонсало Эскаланте и Кристофер Рамос вышли вместо Алекса Фернандеса и Мигеля Хуанми соответственно.

После подачи Алехо с правого фланга Блинд выбивает мяч на угловой, правда, некоторое время потребовалось, чтобы проверить, не было ли у голландца игры рукой.

"Стандарты" не помогают "Кадису" вернуться в игру, легко справляется "Жирона" с угловым у своих ворот.

Рамос завершает атаку "Кадиса" ударом с 20 метров - мяч после небольшого рикошета накрывает Гассанига.

Эррера с нарушением правил встречает соперника в районе центральной линии, карточки в этом моменте нет, да и не особо спорили игроки "Кадиса".

Коуто добирается до чужой штрафной с правого края и исполняет подачу в штрафную - Ледесма на месте.

Близится в нашем матче перерыв, пока никаких сомнений в исходе поединка "Жирона" не оставляет.

Завтра "Барселона" сыграет против мадридского "Реала" в гостевом "эль-класико", так что "Жирона" вполне может рассчитывать на то, чтобы сократить отставание от соседей.

Гутьеррес получает предупреждение за неаккуратный подкат под Алехо на фланге.

Перехват на чужой половине поля организовали хозяева, последовала передача на Коуто, которого подтолкнули в спину на входе в штрафную, а арбитры в итоге свистнули офсайд.

2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Хавьер Альберола.

Савио после передачи из глубины поля опережает защитников и с линии штрафной перебрасывает мяч через вратаря - перекладина уберегает "Кадис" от разгрома по итогам первого тайма!

73 процента игрового времени мячом владеет "Жирона", но главное, что это преимущество удается конвертировать в голы.

Позиционная атака "Кадиса" завершается подачей Алехо в штрафную с правого фланга - хозяева выигрывают верховую борьбу.

Слегка успокоилась у нас игра к исходу первого получаса, уже нет того рвения, что демонстрировала "Жирона" ранее.

Первая желтая карточка у нас - Алекс Фернандес получает её за фол в центре поля.

Коуто промчался по правому флангу и от лицевой вырезал подачу в штрафную - мяч скользнул по голове Довбика, но удара или скидки в этом моменте не случилось.

Еще одна атака "Жироны" завершается кроссом с правого фланга - в этот раз Довбика опережает защитник.

Очередная позиционная атака "Жироны" завершается ударом Эрреры с правого угла штрафной - мяч проходит мимо створа.

Не определил арбитр фол против Савио, "Кадис" провел атаку правым флангом, Алехо навесил в штрафную, а мяч от головы защитника "Жироны" уходит на угловой.

Плохая подача с углового получается у Алехо, мяч направлен низом на ближнюю штангу, где внимательно играет футболист "Жироны".

23' Эррера получает небольшое повреждение в столкновении в центре поля, но помощи врачей Янгелю не потребовалось.

22' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ИВАН МАРТИН!

Отличную комбинацию разыграли хозяева, Гутьеррес после паса Эрика Гарсии покатил на правый край штрафной пяткой, а Мартин с левой уложил мяч в дальний угол!

20' Блинд добрался до чужой штрафной и с левого фланга исполнил подачу в центр - верх остается за гостями.

19' Довбик после вбрасывания из аута попытался исполнить скидку на партнера, но мяч защитники "Кадиса" перехватили.

18' Савио с левого фланга исполняет подачу в штрафную, Коуто исполняет скидку в центр, но арбитр сигнализирует, что мяч успел покинуть пределы поля.

16' После розыгрыша штрафного Наварро получил мяч в центральной зоне и пробил метров с 27 - снаряд просвистел над перекладиной.

15' Гутьеррес не по правилам остановил Алехо на своем фланге, первый "стандарт" готовят гости.

14' Гутьеррес остро простреливает с левого фланга, мяч просквозил через всю вратарскую, а на дальней штанге Коуто с острого угла в створ не попал.

13' Продолжает "Жирона" безраздельно владеть мячом на любом участке поля, просто смяты в дебюте игры представители "Кадиса".

12' Савио с левого фланга вырезает подачу в штрафную, Эррера скидывал мяч в направлении Довбика, но гости обстановку разрядили.

11' Еще один мяч оказывается в воротах гостей, но он отменен из-за офсайда! Удар Эрреры с радиуса штрафной отразила штанга, а добивший снаряд Довбик оказался во "вне игры"!

10' Удается "Жироне" оформить сегодня быстрый гол, могут теперь действовать хозяева чуть расслабленнее.

9' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЭРИК ГАРСИЯ!

Хозяева разыграли угловой на правом фланге, Савио получил мяч в штрафной и с левой навесил к линии вратарской, а Эрик Гарсия кивком головы направил снаряд в дальний угол!

7' Первый угловой в матче заработали хозяева поля, однако подача Алеша Гарсии не нашла головы Довбика или кого-то еще из одноклубников.

6' Начало у нас пока достаточно академичное, "Жирона" контролирует мяч уверенно, но без проникновений в чужую штрафную.

5' Матч первого круга завершился минимальной гостевой победой "Жироны", отличился тогда капитан каталонцев Алеш Гарсия.

4' "Кадис" ведет отчаянную борьбу за выживание, после сегодняшней победы "Сельты" отставание от спасительной 17-й строчки насчитывает 6 очков.

3' В прошлом туре "Жирона" быстро забила в Мадриде в ворота "Атлетико", но в ответ пропустила трижды. Отставание от "Барселоны" теперь составляет 5 очков, а команда Диего Симеоне отстает от "Жироны" на 4 балла.

2' Напомним, что "Жирону" в последнее время лихорадит, в последних семи турах каталонцы чередуют поражения и победы. Сегодня команда Мичела по такой логике должна брать 3 очка.