Тур: 32. Стадион: Монтиливи. Зрители: 12665 Главный судья: Альберола Хавьер
0'
1:0
9' ГолГарсия Эрик
2:0
22' ГолМартин Иван
31' Желтая карточкаАлекс Фернандес
42' Желтая карточкаГутьеррес Мигель
Ход матча
9'
1:0
22'
2:0
31'
42'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
314 Количество передач 150
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
14
Гарсия
Алеш
20
Коуто
Ян
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
24
Оусоу
Айхам
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
25
Макси
Гомес
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Оусоу АйхамЗащитник
- Защитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Жирона
Кадис
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
2
0.2
Среднее время на гол
45
450
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.6
0.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
180
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|17 (4)
|0.53
|Савио III
|8
|0.25
|Стуани Кристиан
|8
|0.25
|Цыганков Виктор
|6
|0.19
|Мартин Иван
|5
|0.16
|Порту Кристиан
|4
|0.13
|Эррера Янгель
|4
|0.13
|Гарсия Алеш
|3
|0.09
|Гарсия Эрик
|3
|0.09
|Давид Лопес
|2
|0.06
|Фернандес Валери
|2
|0.06
|Коуто Ян
|1
|0.03
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.03
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.16
|Мачис Дарвин
|4 (1)
|0.13
|Хуанми Мигель
|3
|0.09
|Рохер Марти
|2
|0.06
|Алькарас Рубен
|2 (1)
|0.06
|Эрнандес Хави V
|1
|0.03
|Наварро Роберто
|1
|0.03
|Эрнандес Луис
|1
|0.03
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.03
|Пирес Лукас
|1
|0.03
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Гвардиола Серхи
|0
|0
|Чуст Виктор
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Янгель
|7
|0
|Гарсия Алеш
|5
|1
|Стуани Кристиан
|6
|0
|Коуто Ян
|6
|0
|Савио III
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Мартин Иван
|5
|0
|Гутьеррес Мигель
|4
|0
|Хуанпе Хуан
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Мичел Мигель
|2
|1
|Давид Лопес
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Гарсия Эрик
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
|Торре Пабло
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|16
|0
|Алькарас Рубен
|14
|0
|Хименес Фали
|10
|0
|Собрино Рубен
|7
|1
|Эрнандес Хави V
|6
|0
|Пирес Лукас
|5
|0
|Эрнандес Луис
|4
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Алекс Фернандес
|3
|0
|Рохер Марти
|3
|0
|Рамос Кристофер
|3
|0
|Эскаланте Гонсало
|1
|1
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Чуст Виктор
|1
|1
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Карселен Исаак
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Кадис
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
1
7
Жирона
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Кадис
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
22
13
Жирона
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
Кадис
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
24
11
Упущенные победы
23
20
Голы по времени матча
Забито
38
7
18 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 25
5
13%
2
29%
1-15
4
11%
2
29%
16-30
9
24%
1
14%
31-45
6
16%
0
0%
46-60
3
8%
0
0%
61-75
11
29%
2
29%
76-90
Пропущено
16
23
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
4
25%
2
9%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
6
26%
61-75
3
19%
6
26%
76-90
Забито
25
14
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
2
8%
2
14%
1-15
4
16%
6
43%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
4
16%
3
21%
46-60
5
20%
2
14%
61-75
5
20%
1
7%
76-90
Пропущено
23
18
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
17%
5
28%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
2
11%
31-45
6
26%
5
28%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
3
13%
3
17%
76-90
Забито
63
21
29 В 1-м тайме 13
34 Во 2-м тайме 8
17 Забивали первыми 10
6 Не забивали 16
7
11%
4
19%
1-15
8
13%
8
38%
16-30
14
22%
1
5%
31-45
10
16%
3
14%
46-60
8
13%
2
10%
61-75
16
25%
3
14%
76-90
Пропущено
39
41
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 24
8
21%
7
17%
1-15
5
13%
3
7%
16-30
8
21%
4
10%
31-45
8
21%
9
22%
46-60
4
10%
9
22%
61-75
6
15%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0
Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5
Кадис
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Кадис - Барселона 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Кадис - Комо 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0
Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1
Результаты матчей
Жирона
Кадис
Точный счет
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
2:4
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
2:0
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
2:4
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:0
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 26%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
3 раза 10%
0
16 раз 52%
1
10 раз 32%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Жирона
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
97
105
412
87
115
411
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
69
79
114
313
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
1516
1714
526
1120
130
724
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3.
|2:0 Заявка
|32
|21
|5
|6
|65 - 39
|68
|4.
|Заявка
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5.
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|52 - 30
|58
|6.
|Заявка
|31
|13
|11
|7
|45 - 33
|50
|7.
|Заявка
|32
|12
|12
|8
|40 - 38
|48
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|35 - 34
|47
|9.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 54
|39
|10.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|11.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|37 - 46
|39
|12.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|30 - 39
|37
|13.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|14.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|27 - 39
|34
|15.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|26 - 38
|32
|16.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|17.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|37 - 47
|31
|18.
|0:2 Заявка
|32
|4
|13
|15
|21 - 43
|25
|19.
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|33 - 61
|18
|20.
|Заявка
|31
|1
|11
|19
|30 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|2:0 Заявка
|16
|13
|2
|1
|40 - 16
|41
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|38 - 16
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 10
|29
|8.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|15.
|0:2 Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|19.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|28 - 15
|33
|3.
|2:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 24
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 24
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 24
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|19.
|0:2 Заявка
|16
|0
|6
|10
|7 - 25
|6
|20.
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 35
|3
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|Жирона
|Довбик Артём
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 10
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 2:0 Кадис
Исход игры
Жирона
96.7% (117)
Ничья
1.7% (2)
Кадис
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.12% (56)
Меньше
50.88% (58)
Обе команды забьют
Да
44.74% (51)
Нет
55.26% (63)
Популярный счёт
2:1 Жирона
32.2% (39)
2:0 Жирона
30.6% (37)
1:0 Жирона
15.7% (19)
3:1 Жирона
8.3% (10)
3:0 Жирона
5% (6)
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