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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 12665 Главный судья: Альберола Хавьер
Жирона
2:0
Второй тайм: 56'
Кадис
0'
1:0
9' Гол
Гарсия Эрик
2:0
22' Гол
Мартин Иван
31' Желтая карточка
Алекс Фернандес
42' Желтая карточка
Гутьеррес Мигель

Ход матча

9'
Гарсия Эрик
(Савио III)
1:0
22'
Мартин Иван
(Гутьеррес Мигель)
2:0
31'
 
Алекс Фернандес
42'
Гутьеррес Мигель
 
46'
 
Рамос Кристофер
Хуанми Мигель
46'
 
Эскаланте Гонсало
Алекс Фернандес

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 314 Количество передач 150
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 121
Жирона 96.7% (117)
X 1.7% (2)
Кадис 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Жирона
Ничья
Кадис
5.00
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7.48
8.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
25
Гарсия
Эрик
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
21
Эррера
Янгель
14
Гарсия
Алеш
20
Коуто
Ян
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
9
Довбик
Артём
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
24
Оусоу
Айхам
5
Чуст
Виктор
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
4
Алькарас
Рубен
8
Алекс
Фернандес
27
Наварро
Роберто
9
Хуанми
Мигель
25
Макси
Гомес
Жирона
4-2-3-1
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Жирона
Кадис

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
КК
2:0
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
4:0

Голы

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

2
0.2

Среднее время на гол

45
450

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
180

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 17 (4) 0.53
Савио III 8 0.25
Стуани Кристиан 8 0.25
Цыганков Виктор 6 0.19
Мартин Иван 5 0.16
Порту Кристиан 4 0.13
Эррера Янгель 4 0.13
Гарсия Алеш 3 0.09
Гарсия Эрик 3 0.09
Давид Лопес 2 0.06
Фернандес Валери 2 0.06
Коуто Ян 1 0.03
Гутьеррес Мигель 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.16
Мачис Дарвин 4 (1) 0.13
Хуанми Мигель 3 0.09
Рохер Марти 2 0.06
Алькарас Рубен 2 (1) 0.06
Эрнандес Хави V 1 0.03
Наварро Роберто 1 0.03
Эрнандес Луис 1 0.03
Сан Эметерио Феде 1 0.03
Пирес Лукас 1 0.03
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Собрино Рубен 0 0
Гвардиола Серхи 0 0
Чуст Виктор 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Янгель 7 0
Гарсия Алеш 5 1
Стуани Кристиан 6 0
Коуто Ян 6 0
Савио III 5 0
Блинд Дэйли 5 0
Мартин Иван 5 0
Гутьеррес Мигель 4 0
Хуанпе Хуан 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Мичел Мигель 2 1
Давид Лопес 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Порту Кристиан 2 0
Гарсия Эрик 2 0
Хуан Карлос Мартин 1 0
Довбик Артём 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Торре Пабло 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 16 0
Алькарас Рубен 14 0
Хименес Фали 10 0
Собрино Рубен 7 1
Эрнандес Хави V 6 0
Пирес Лукас 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Хуанми Мигель 3 0
Алекс Фернандес 3 0
Рохер Марти 3 0
Рамос Кристофер 3 0
Эскаланте Гонсало 1 1
Сан Эметерио Феде 1 1
Чуст Виктор 1 1
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0

Результаты матчей

Жирона
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Кадис
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

1
7
Жирона
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Кадис
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

22
13
Жирона
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
Кадис
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

24
11

Упущенные победы

23
20

Голы по времени матча

Забито

38
7
18 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 25
5
13%
2
29%
1-15
4
11%
2
29%
16-30
9
24%
1
14%
31-45
6
16%
0
0%
46-60
3
8%
0
0%
61-75
11
29%
2
29%
76-90

Пропущено

16
23
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
4
25%
2
9%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
6
26%
61-75
3
19%
6
26%
76-90

Забито

25
14
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
2
8%
2
14%
1-15
4
16%
6
43%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
4
16%
3
21%
46-60
5
20%
2
14%
61-75
5
20%
1
7%
76-90

Пропущено

23
18
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
17%
5
28%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
2
11%
31-45
6
26%
5
28%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
3
13%
3
17%
76-90

Забито

63
21
29 В 1-м тайме 13
34 Во 2-м тайме 8
17 Забивали первыми 10
6 Не забивали 16
7
11%
4
19%
1-15
8
13%
8
38%
16-30
14
22%
1
5%
31-45
10
16%
3
14%
46-60
8
13%
2
10%
61-75
16
25%
3
14%
76-90

Пропущено

39
41
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 24
8
21%
7
17%
1-15
5
13%
3
7%
16-30
8
21%
4
10%
31-45
8
21%
9
22%
46-60
4
10%
9
22%
61-75
6
15%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0
Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5
Кадис
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Кадис - Барселона 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Кадис - Комо 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0
Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1

Результаты матчей

Жирона
Кадис

Точный счет

3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
2:4
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
2:0
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
2:4
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:0
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 26%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
3 раза 10%
0
16 раз 52%
1
10 раз 32%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Жирона
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
7
10
5
1.5
4
12
8
7
2.5
1
15
4
11
3.5
3
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
6
9
7
9
1.5
1
14
3
13
2.5
3
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
15
16
17
14
1.5
5
26
11
20
2.5
1
30
7
24
3.5
3
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 31 24 6 1 67 - 20 78
2.
Барселона
 Заявка 31 21 7 3 62 - 34 70
3.
Жирона
 2:0 Заявка 32 21 5 6 65 - 39 68
4.
Атлетико М
 Заявка 31 19 4 8 59 - 36 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 32 16 10 6 52 - 30 58
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 31 13 11 7 45 - 33 50
7.
Бетис
 Заявка 32 12 12 8 40 - 38 48
8.
Валенсия
 Заявка 32 13 8 11 35 - 34 47
9.
Вильярреал
 Заявка 31 10 9 12 49 - 54 39
10.
Хетафе
 Заявка 31 9 12 10 37 - 43 39
11.
Осасуна
 Заявка 32 11 6 15 37 - 46 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 32 10 7 15 30 - 39 37
13.
Севилья
 Заявка 31 8 10 13 39 - 44 34
14.
Райо Вальекано
 Заявка 32 7 13 12 27 - 39 34
15.
Алавес
 Заявка 31 8 8 15 26 - 38 32
16.
Мальорка
 Заявка 31 6 13 12 25 - 36 31
17.
Сельта
 Заявка 32 7 10 15 37 - 47 31
18.
Кадис
 0:2 Заявка 32 4 13 15 21 - 43 25
19.
Гранада
 Заявка 32 3 9 20 33 - 61 18
20.
Альмерия
 Заявка 31 1 11 19 30 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
3.
Жирона
 2:0 Заявка 16 13 2 1 40 - 16 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 17 11 5 1 38 - 16 38
5.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 16 8 5 3 19 - 10 29
8.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 6 3 23 - 17 24
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
15.
Кадис
 0:2 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
18.
Райо Вальекано
 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
19.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 15 9 6 0 28 - 15 33
3.
Жирона
 2:0 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 15 5 5 5 23 - 28 20
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 16 5 3 8 20 - 24 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Бетис
 Заявка 16 4 6 6 17 - 24 18
11.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 4 3 9 13 - 24 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
19.
Кадис
 0:2 Заявка 16 0 6 10 7 - 25 6
20.
Гранада
 Заявка 16 0 3 13 13 - 35 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 10
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Коуто добирается до чужой штрафной с правого края и исполняет подачу в штрафную - Ледесма на месте.
  • Фол, нарушение
    54'
    Эррера с нарушением правил встречает соперника в районе центральной линии, карточки в этом моменте нет, да и не особо спорили игроки "Кадиса".
  • 53'
    Рамос завершает атаку "Кадиса" ударом с 20 метров - мяч после небольшого рикошета накрывает Гассанига.
  • Угловой
    51'
    "Стандарты" не помогают "Кадису" вернуться в игру, легко справляется "Жирона" с угловым у своих ворот.
  • 50'
    После подачи Алехо с правого фланга Блинд выбивает мяч на угловой, правда, некоторое время потребовалось, чтобы проверить, не было ли у голландца игры рукой.
  • 48'
    Алеш Гарсия завершает атаку "Жироны" несильным ударом из-за пределов штрафной, мяч становится легкой добычей Ледесмы.
  • Замена
    47'
    Две замены произошло у гостей в перерыве - Гонсало Эскаланте и Кристофер Рамос вышли вместо Алекса Фернандеса и Мигеля Хуанми соответственно.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Опасный момент
    45'
    Савио после передачи из глубины поля опережает защитников и с линии штрафной перебрасывает мяч через вратаря - перекладина уберегает "Кадис" от разгрома по итогам первого тайма!
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Хавьер Альберола.
  • Офсайд
    44'
    Перехват на чужой половине поля организовали хозяева, последовала передача на Коуто, которого подтолкнули в спину на входе в штрафную, а арбитры в итоге свистнули офсайд.
  • Желтая карточка
    42'
    Гутьеррес получает предупреждение за неаккуратный подкат под Алехо на фланге.
  • 41'
    Завтра "Барселона" сыграет против мадридского "Реала" в гостевом "эль-класико", так что "Жирона" вполне может рассчитывать на то, чтобы сократить отставание от соседей.
  • 40'
    Близится в нашем матче перерыв, пока никаких сомнений в исходе поединка "Жирона" не оставляет.
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    • Угловой
      38'
      Плохая подача с углового получается у Алехо, мяч направлен низом на ближнюю штангу, где внимательно играет футболист "Жироны".
    • 37'
      Не определил арбитр фол против Савио, "Кадис" провел атаку правым флангом, Алехо навесил в штрафную, а мяч от головы защитника "Жироны" уходит на угловой.
    • 36'
      Очередная позиционная атака "Жироны" завершается ударом Эрреры с правого угла штрафной - мяч проходит мимо створа.
    • 34'
      Еще одна атака "Жироны" завершается кроссом с правого фланга - в этот раз Довбика опережает защитник.
    • 33'
      Коуто промчался по правому флангу и от лицевой вырезал подачу в штрафную - мяч скользнул по голове Довбика, но удара или скидки в этом моменте не случилось.
    • Желтая карточка
      31'
      Первая желтая карточка у нас - Алекс Фернандес получает её за фол в центре поля.
    • 30'
      Слегка успокоилась у нас игра к исходу первого получаса, уже нет того рвения, что демонстрировала "Жирона" ранее.
    • 28'
      Позиционная атака "Кадиса" завершается подачей Алехо в штрафную с правого фланга - хозяева выигрывают верховую борьбу.
    • 27'
      73 процента игрового времени мячом владеет "Жирона", но главное, что это преимущество удается конвертировать в голы.
    • 25'
      Попытка гостей задействовать Карселена получается неудачной, мяч покидает пределы поля.
    • Травма, повреждение
      23'
      Эррера получает небольшое повреждение в столкновении в центре поля, но помощи врачей Янгелю не потребовалось.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ИВАН МАРТИН!
      Отличную комбинацию разыграли хозяева, Гутьеррес после паса Эрика Гарсии покатил на правый край штрафной пяткой, а Мартин с левой уложил мяч в дальний угол!
    • 20'
      Блинд добрался до чужой штрафной и с левого фланга исполнил подачу в центр - верх остается за гостями.
    • 19'
      Довбик после вбрасывания из аута попытался исполнить скидку на партнера, но мяч защитники "Кадиса" перехватили.
    • 18'
      Савио с левого фланга исполняет подачу в штрафную, Коуто исполняет скидку в центр, но арбитр сигнализирует, что мяч успел покинуть пределы поля.
    • 16'
      После розыгрыша штрафного Наварро получил мяч в центральной зоне и пробил метров с 27 - снаряд просвистел над перекладиной.
    • Фол, нарушение
      15'
      Гутьеррес не по правилам остановил Алехо на своем фланге, первый "стандарт" готовят гости.
    • 14'
      Гутьеррес остро простреливает с левого фланга, мяч просквозил через всю вратарскую, а на дальней штанге Коуто с острого угла в створ не попал.
    • 13'
      Продолжает "Жирона" безраздельно владеть мячом на любом участке поля, просто смяты в дебюте игры представители "Кадиса".
    • 12'
      Савио с левого фланга вырезает подачу в штрафную, Эррера скидывал мяч в направлении Довбика, но гости обстановку разрядили.
    • Офсайд
      11'
      Еще один мяч оказывается в воротах гостей, но он отменен из-за офсайда! Удар Эрреры с радиуса штрафной отразила штанга, а добивший снаряд Довбик оказался во "вне игры"!
    • 10'
      Удается "Жироне" оформить сегодня быстрый гол, могут теперь действовать хозяева чуть расслабленнее.
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЭРИК ГАРСИЯ!
      Хозяева разыграли угловой на правом фланге, Савио получил мяч в штрафной и с левой навесил к линии вратарской, а Эрик Гарсия кивком головы направил снаряд в дальний угол!
    • Угловой
      7'
      Первый угловой в матче заработали хозяева поля, однако подача Алеша Гарсии не нашла головы Довбика или кого-то еще из одноклубников.
    • 6'
      Начало у нас пока достаточно академичное, "Жирона" контролирует мяч уверенно, но без проникновений в чужую штрафную.
    • 5'
      Матч первого круга завершился минимальной гостевой победой "Жироны", отличился тогда капитан каталонцев Алеш Гарсия.
    • 4'
      "Кадис" ведет отчаянную борьбу за выживание, после сегодняшней победы "Сельты" отставание от спасительной 17-й строчки насчитывает 6 очков.
    • 3'
      В прошлом туре "Жирона" быстро забила в Мадриде в ворота "Атлетико", но в ответ пропустила трижды. Отставание от "Барселоны" теперь составляет 5 очков, а команда Диего Симеоне отстает от "Жироны" на 4 балла.
    • 2'
      Напомним, что "Жирону" в последнее время лихорадит, в последних семи турах каталонцы чередуют поражения и победы. Сегодня команда Мичела по такой логике должна брать 3 очка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 56'
      Блинд Дэйли из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Давид Лопес из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Жирона: 65%, Кадис: 35%.
    • 55'
      Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе
    • 55'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Судья сигнализирует, что Эскаланте Гонсало из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Блинд Дэйли
    • 54'
      Рамос Кристофер пробует нанести удар издали, но Пауло Гассанига держит все под контролем
    • 54'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 53'
      Жирона контролирует мяч.
    • 52'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 52'
      Давид Лопес из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Иван Алехо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Кадис пробьет пенальти!
    • 51'
      Рамос Кристофер из команды Кадис нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 51'
      Блинд Дэйли успешно блокирует удар.
    • 51'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кадис.
    • 51'
      Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 51'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 50'
      Жирона контролирует мяч.
    • 50'
      Давид Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 50'
      Кадис контролирует мяч.
    • 50'
      Кадис контролирует мяч.
    • 50'
      Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Жирона: 69%, Кадис: 31%.
    • 49'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 49'
      Сегодняшная посещаемость составляет 12665 болельщиков
    • 49'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 49'
      Кадис контролирует мяч.
    • 49'
      Кадис контролирует мяч.
    • 49'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 48'
      Гарсия Алеш пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем
    • 48'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Жирона контролирует мяч.
    • 48'
      Жирона контролирует мяч.
    • 47'
      Чуст Виктор наказан за толчок Эррера Янгель
    • 47'
      Жирона контролирует мяч.
    • 47'
      Жирона контролирует мяч.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 47'
      Коуто Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Жирона контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Алекс Фернандес уходит с поля и его заменяет Эскаланте Гонсало
    • 46'
      Тактическая замена. Хуанми Мигель уходит с поля и его заменяет Рамос Кристофер
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Жирона: 67%, Кадис: 33%.
    • 48'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Савио III и попал в перекладину!
    • 47'
      Жирона контролирует мяч.
    • 47'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 47'
      Кадис контролирует мяч.
    • 46'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Эррера Янгель из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Алекс Фернандес
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Коуто Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Контроль мяча: Жирона: 68%, Кадис: 32%.
    • 45'
      Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Мартин Иван из команды Жирона в офсайде
    • 44'
      Кадис контролирует мяч.
    • 44'
      Эррера Янгель из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Гутьеррес Мигель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 42'
      Безумный фол. Гутьеррес Мигель грубо играет против соперника. Пострадал Иван Алехо
    • 42'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 42'
      Кадис контролирует мяч.
    • 42'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Жирона контролирует мяч.
    • 41'
      Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 40'
      Давид Лопес из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Давид Лопес выиграл воздушное противоборство у Макси Гомес.
    • 40'
      Контроль мяча: Жирона: 72%, Кадис: 28%.
    • 40'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 39'
      Кадис контролирует мяч.
    • 39'
      Кадис контролирует мяч.
    • 39'
      Пирес Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 38'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Блинд Дэйли из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Иван Алехо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Давид Лопес успешно блокирует удар.
    • 38'
      Макси Гомес из команды Кадис нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 38'
      Гарсия Эрик из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 37'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 36'
      Эррера Янгель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 36'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Жирона: 74%, Кадис: 26%.
    • 35'
      Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Чуст Виктор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 33'
      Шанс! Довбик Артём из команды Жирона пробил головой, но мимо
    • 33'
      Коуто Ян из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Алекс Фернандес из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Гарсия Алеш
    • 32'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 31'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Алекс Фернандес получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Алекс Фернандес из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Эррера Янгель
    • 31'
      Жирона контролирует мяч.
    • 30'
      Жирона контролирует мяч.
    • 30'
      Жирона контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Жирона: 70%, Кадис: 30%.
    • 30'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Коуто Ян из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Алекс Фернандес
    • 29'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 29'
      Жирона контролирует мяч.
    • 28'
      Жирона контролирует мяч.
    • 28'
      Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Гутьеррес Мигель из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Гарсия Алеш успешно блокирует удар.
    • 28'
      Алькарас Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Блинд Дэйли из команды Жирона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 27'
      Кадис контролирует мяч.
    • 27'
      Кадис контролирует мяч.
    • 27'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 27'
      Кадис начинает контратаку
    • 27'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Жирона контролирует мяч.
    • 26'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 26'
      Жирона контролирует мяч.
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Наварро Роберто из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Коуто Ян
    • 26'
      Жирона контролирует мяч.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 25'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Жирона: 79%, Кадис: 21%.
    • 25'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 24'
      Кадис контролирует мяч.
    • 24'
      Кадис контролирует мяч.
    • 24'
      Жирона контролирует мяч.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Хуанми Мигель из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Эррера Янгель
    • 22'
      Гутьеррес Мигель сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Мартин Иван забивает с левой ноги!
    • 22'
      Гарсия Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 22'
      Гарсия Эрик сделал ключевой пас для гола!
    • 22'
      Жирона контролирует мяч.
    • 21'
      Жирона контролирует мяч.
    • 21'
      Айхам Усу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 21'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 21'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 21'
      Чуст Виктор из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Контроль мяча: Жирона: 73%, Кадис: 27%.
    • 20'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 19'
      Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Жирона контролирует мяч.
    • 18'
      Коуто Ян из команды Жирона в офсайде
    • 18'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Жирона контролирует мяч.
    • 17'
      Жирона контролирует мяч.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Иван Алехо из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Эррера Янгель
    • 17'
      Жирона контролирует мяч.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 16'
      Наварро Роберто не смог попасть в створ ударом издали
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Гутьеррес Мигель из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Иван Алехо
    • 16'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 16'
      Кадис контролирует мяч.
    • 15'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Гарсия Алеш наказан за толчок Алекс Фернандес
    • 15'
      Контроль мяча: Жирона: 75%, Кадис: 25%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Кадис
    • 14'
      Коуто Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 14'
      Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 14'
      Макси Гомес наказан за толчок Давид Лопес
    • 13'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Кадис контролирует мяч.
    • 13'
      Кадис контролирует мяч.
    • 13'
      Кадис контролирует мяч.
    • 13'
      Савио III из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Жирона контролирует мяч.
    • 12'
      Хуанми Мигель из команды Кадис заходит слишком далеко, он валит Гарсия Алеш.
    • 12'
      Довбик Артём из команды Жирона в офсайде
    • 12'
      Эррера Янгель из команды Жирона нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
    • 11'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 11'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 11'
      Жирона контролирует мяч.
    • 11'
      Жирона контролирует мяч.
    • 11'
      Кадис контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Жирона: 78%, Кадис: 22%.
    • 10'
      Команда Жирона забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 9'
      Савио III сделал результативную передачу.
    • 9'
      ГОООООЛ - Гарсия Эрик Жирона забивает ударом головой
    • 9'
      Савио III из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Савио III из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
    • 9'
      Алькарас Рубен из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 8'
      Жирона контролирует мяч.
    • 8'
      Жирона контролирует мяч.
    • 8'
      Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Жирона контролирует мяч.
    • 7'
      Гарсия Эрик наказан за толчок Алекс Фернандес
    • 7'
      Савио III навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 6'
      Эррера Янгель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 6'
      Хуанми Мигель из команды Кадис в офсайде
    • 6'
      Кадис начинает контратаку
    • 5'
      Айхам Усу из команды Кадис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 5'
      Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Жирона: 62%, Кадис: 38%.
    • 4'
      Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 4'
      Чуст Виктор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 4'
      Жирона контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 3'
      Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Савио III из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Макси Гомес
    • 2'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 2'
      Жирона контролирует мяч.
    • 2'
      Жирона контролирует мяч.
    • 2'
      Кадис контролирует мяч.
    • 1'
      Кадис пытается что-то создать.
    • 1'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Иван Алехо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Жирона контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Кадис начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 32.2% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 2:0 Кадис

    Исход игры
    Жирона
    96.7% (117)
    Ничья
    1.7% (2)
    Кадис
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.12% (56)
    Меньше
    50.88% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    44.74% (51)
    Нет
    55.26% (63)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    32.2% (39)
    2:0 Жирона
    30.6% (37)
    1:0 Жирона
    15.7% (19)
    3:1 Жирона
    8.3% (10)
    3:0 Жирона
    5% (6)
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