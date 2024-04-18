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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Жирона
 
Позже
Кадис
Прогнозы 36
Жирона 97.2% (35)
X 2.8% (1)
Кадис 0% (0)
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Жирона
Ничья
Кадис
4.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Жирона
Кадис

История личных встреч

Жирона
Кадис

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
КК
2:0
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
4:0

Голы

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

2
0.2

Среднее время на гол

45
450

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
180

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 17 (4) 0.55
Савио III 8 0.26
Стуани Кристиан 8 0.26
Цыганков Виктор 6 0.19
Порту Кристиан 4 0.13
Мартин Иван 4 0.13
Эррера Янгель 4 0.13
Гарсия Алеш 3 0.1
Давид Лопес 2 0.06
Гарсия Эрик 2 0.06
Фернандес Валери 2 0.06
Коуто Ян 1 0.03
Гутьеррес Мигель 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.16
Мачис Дарвин 4 (1) 0.13
Хуанми Мигель 3 0.1
Рохер Марти 2 0.06
Алькарас Рубен 2 (1) 0.06
Эрнандес Хави V 1 0.03
Наварро Роберто 1 0.03
Эрнандес Луис 1 0.03
Сан Эметерио Феде 1 0.03
Пирес Лукас 1 0.03
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Собрино Рубен 0 0
Гвардиола Серхи 0 0
Чуст Виктор 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Янгель 7 0
Гарсия Алеш 5 1
Стуани Кристиан 6 0
Коуто Ян 6 0
Савио III 5 0
Блинд Дэйли 5 0
Мартин Иван 5 0
Хуанпе Хуан 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Мичел Мигель 2 1
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Порту Кристиан 2 0
Гарсия Эрик 2 0
Хуан Карлос Мартин 1 0
Довбик Артём 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Торре Пабло 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 16 0
Алькарас Рубен 14 0
Хименес Фали 10 0
Собрино Рубен 7 1
Эрнандес Хави V 6 0
Пирес Лукас 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Хуанми Мигель 3 0
Рохер Марти 3 0
Рамос Кристофер 3 0
Эскаланте Гонсало 1 1
Сан Эметерио Феде 1 1
Чуст Виктор 1 1
Алекс Фернандес 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0

Результаты матчей

Жирона
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Кадис
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

1
7
Жирона
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Кадис
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

22
13
Жирона
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
Кадис
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

24
11

Упущенные победы

23
20

Голы по времени матча

Забито

38
7
18 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 25
5
13%
2
29%
1-15
4
11%
2
29%
16-30
9
24%
1
14%
31-45
6
16%
0
0%
46-60
3
8%
0
0%
61-75
11
29%
2
29%
76-90

Пропущено

16
23
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
4
25%
2
9%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
6
26%
61-75
3
19%
6
26%
76-90

Забито

25
14
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
2
8%
2
14%
1-15
4
16%
6
43%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
4
16%
3
21%
46-60
5
20%
2
14%
61-75
5
20%
1
7%
76-90

Пропущено

23
18
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
17%
5
28%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
2
11%
31-45
6
26%
5
28%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
3
13%
3
17%
76-90

Забито

63
21
29 В 1-м тайме 13
34 Во 2-м тайме 8
17 Забивали первыми 10
6 Не забивали 16
7
11%
4
19%
1-15
8
13%
8
38%
16-30
14
22%
1
5%
31-45
10
16%
3
14%
46-60
8
13%
2
10%
61-75
16
25%
3
14%
76-90

Пропущено

39
41
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 24
8
21%
7
17%
1-15
5
13%
3
7%
16-30
8
21%
4
10%
31-45
8
21%
9
22%
46-60
4
10%
9
22%
61-75
6
15%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0
Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5
Кадис
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Кадис - Барселона 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Кадис - Комо 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0
Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1

Результаты матчей

Жирона
Кадис

Точный счет

3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
2:4
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
2:0
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
2:4
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:0
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 26%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
3 раза 10%
0
16 раз 52%
1
10 раз 32%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Жирона
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
7
10
5
1.5
4
12
8
7
2.5
1
15
4
11
3.5
3
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
6
9
7
9
1.5
1
14
3
13
2.5
3
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
15
16
17
14
1.5
5
26
11
20
2.5
1
30
7
24
3.5
3
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 31 24 6 1 67 - 20 78
2.
Барселона
 Заявка 31 21 7 3 62 - 34 70
3.
Жирона
 Заявка 31 20 5 6 63 - 39 65
4.
Атлетико М
 Заявка 31 19 4 8 59 - 36 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 31 16 9 6 51 - 29 57
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 31 13 11 7 45 - 33 50
7.
Валенсия
 Заявка 31 13 8 10 34 - 32 47
8.
Бетис
 Заявка 31 11 12 8 38 - 37 45
9.
Осасуна
 Заявка 31 11 6 14 36 - 44 39
10.
Вильярреал
 Заявка 31 10 9 12 49 - 54 39
11.
Хетафе
 Заявка 31 9 12 10 37 - 43 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 31 10 7 14 29 - 35 37
13.
Севилья
 Заявка 31 8 10 13 39 - 44 34
14.
Алавес
 Заявка 31 8 8 15 26 - 38 32
15.
Мальорка
 Заявка 31 6 13 12 25 - 36 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 31 6 13 12 25 - 38 31
17.
Сельта
 Заявка 31 6 10 15 33 - 46 28
18.
Кадис
 Заявка 31 4 13 14 21 - 41 25
19.
Гранада
 Заявка 31 3 8 20 32 - 60 17
20.
Альмерия
 Заявка 31 1 11 19 30 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 11 4 1 37 - 15 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
8.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 6 3 23 - 17 24
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
15.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
18.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
19.
Райо Вальекано
 Заявка 15 2 8 5 14 - 22 14
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 15 9 6 0 28 - 15 33
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 15 5 5 5 23 - 28 20
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
11.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
13.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 10
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Кадис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2024, осталось 2 дня 12 часов 58 минут.



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  • 19 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 36
    Жирона 97.2% (35)
    X 2.8% (1)
    Кадис 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Кадис
    4.95
    5.00
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    7.90
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    Прогнозы на матч Жирона - Кадис

    Исход игры
    Жирона
    97.2% (35)
    Ничья
    2.8% (1)
    Кадис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.29% (19)
    Меньше
    45.71% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    51.43% (18)
    Нет
    48.57% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    36.1% (13)
    2:0 Жирона
    25% (9)
    1:0 Жирона
    16.7% (6)
    3:1 Жирона
    11.1% (4)
    3:0 Жирона
    5.6% (2)
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