Тур: 32. Стадион: Монтиливи.
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Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Жирона
Кадис
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
2
0.2
Среднее время на гол
45
450
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.6
0.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
180
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|17 (4)
|0.55
|Савио III
|8
|0.26
|Стуани Кристиан
|8
|0.26
|Цыганков Виктор
|6
|0.19
|Порту Кристиан
|4
|0.13
|Мартин Иван
|4
|0.13
|Эррера Янгель
|4
|0.13
|Гарсия Алеш
|3
|0.1
|Давид Лопес
|2
|0.06
|Гарсия Эрик
|2
|0.06
|Фернандес Валери
|2
|0.06
|Коуто Ян
|1
|0.03
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.03
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.16
|Мачис Дарвин
|4 (1)
|0.13
|Хуанми Мигель
|3
|0.1
|Рохер Марти
|2
|0.06
|Алькарас Рубен
|2 (1)
|0.06
|Эрнандес Хави V
|1
|0.03
|Наварро Роберто
|1
|0.03
|Эрнандес Луис
|1
|0.03
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.03
|Пирес Лукас
|1
|0.03
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Гвардиола Серхи
|0
|0
|Чуст Виктор
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Янгель
|7
|0
|Гарсия Алеш
|5
|1
|Стуани Кристиан
|6
|0
|Коуто Ян
|6
|0
|Савио III
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Мартин Иван
|5
|0
|Хуанпе Хуан
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Мичел Мигель
|2
|1
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Гарсия Эрик
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
|Торре Пабло
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|16
|0
|Алькарас Рубен
|14
|0
|Хименес Фали
|10
|0
|Собрино Рубен
|7
|1
|Эрнандес Хави V
|6
|0
|Пирес Лукас
|5
|0
|Эрнандес Луис
|4
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Рохер Марти
|3
|0
|Рамос Кристофер
|3
|0
|Эскаланте Гонсало
|1
|1
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Чуст Виктор
|1
|1
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Карселен Исаак
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Кадис
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
1
7
Жирона
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Кадис
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
22
13
Жирона
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
Кадис
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
24
11
Упущенные победы
23
20
Голы по времени матча
Забито
38
7
18 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 25
5
13%
2
29%
1-15
4
11%
2
29%
16-30
9
24%
1
14%
31-45
6
16%
0
0%
46-60
3
8%
0
0%
61-75
11
29%
2
29%
76-90
Пропущено
16
23
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
4
25%
2
9%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
6
26%
61-75
3
19%
6
26%
76-90
Забито
25
14
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
2
8%
2
14%
1-15
4
16%
6
43%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
4
16%
3
21%
46-60
5
20%
2
14%
61-75
5
20%
1
7%
76-90
Пропущено
23
18
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
17%
5
28%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
2
11%
31-45
6
26%
5
28%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
3
13%
3
17%
76-90
Забито
63
21
29 В 1-м тайме 13
34 Во 2-м тайме 8
17 Забивали первыми 10
6 Не забивали 16
7
11%
4
19%
1-15
8
13%
8
38%
16-30
14
22%
1
5%
31-45
10
16%
3
14%
46-60
8
13%
2
10%
61-75
16
25%
3
14%
76-90
Пропущено
39
41
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 24
8
21%
7
17%
1-15
5
13%
3
7%
16-30
8
21%
4
10%
31-45
8
21%
9
22%
46-60
4
10%
9
22%
61-75
6
15%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0
Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5
Кадис
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Кадис - Барселона 0:1 Кадис - Гранада 1:0 Кадис - Комо 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0
Кадис - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1
Результаты матчей
Жирона
Кадис
Точный счет
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
2:4
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
2:0
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
2:4
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:0
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 26%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
3 раза 10%
0
16 раз 52%
1
10 раз 32%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Жирона
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
97
105
412
87
115
411
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
69
79
114
313
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
1516
1714
526
1120
130
724
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4.
|Заявка
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|51 - 29
|57
|6.
|Заявка
|31
|13
|11
|7
|45 - 33
|50
|7.
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|34 - 32
|47
|8.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 37
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|36 - 44
|39
|10.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 54
|39
|11.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|12.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|29 - 35
|37
|13.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|14.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|26 - 38
|32
|15.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|16.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 38
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 46
|28
|18.
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|21 - 41
|25
|19.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|32 - 60
|17
|20.
|Заявка
|31
|1
|11
|19
|30 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|5.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|37 - 15
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|8.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|19.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 22
|14
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|28 - 15
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
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|Жирона
|Довбик Артём
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 10
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
Прогнозы на матч Жирона - Кадис
Исход игры
Жирона
97.2% (35)
Ничья
2.8% (1)
Кадис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.29% (19)
Меньше
45.71% (16)
Обе команды забьют
Да
51.43% (18)
Нет
48.57% (17)
Популярный счёт
2:1 Жирона
36.1% (13)
2:0 Жирона
25% (9)
1:0 Жирона
16.7% (6)
3:1 Жирона
11.1% (4)
3:0 Жирона
5.6% (2)
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