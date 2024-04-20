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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Брага
0:0
Первый тайм: 45'
Визела
0'
17' Желтая карточка
Кина Домингуш
41' Желтая карточка
Гарсия Самуэль

Ход матча

17'
 
Кина Домингуш
41'
 
Гарсия Самуэль
Прогнозы 114
Брага 100% (114)
X 0% (0)
Визела 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брага
Ничья
Визела
11.50
6.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
15
Паулу
Оливейра
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
28
Моутинью
Жоау
18
Карвалью
Витор
14
Джало
Альваро
21
Орта
Рикарду
7
Брума
Арминду
23
Банза
Симон
1
Руберто
Франческо
82
Силва
Томаш
4
Гонсалвеш
Жота
5
Оливейра
Андерсон
19
Лебеденко
Орест
90
Наскименто
Диого
20
Гарсия
Самуэль
75
Ейенга-Локило
Джейсон
10
Кина
Домингуш
29
Соро
Альберто
99
Эссанд
Самюэль
Брага
4-2-3-1
Визела
4-2-3-1

История личных встреч

Брага
Визела

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ТМК
2:3
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

3
2.2

Среднее время на гол

30
40

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.8
0.5

Среднее время на гол

112
180

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.43
1.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
52

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 21 (3) 0.7
Орта Рикарду 7 0.23
Джало Альваро 7 0.23
Брума Арминду 5 0.17
Руис Абель 4 0.13
Саласар Родриго 3 0.1
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.1
Фернандеш Рожер 2 0.07
Орта Андре 2 0.07
Борха Кристиан 1 0.03
Пицци Луиш 1 0.03
Моутинью Жоау 1 0.03
Лопеш Рони 1 0.03
Карвалью Витор 1 0.03
Н'Дур Шер 1 0.03
Сатчи Сердар 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 13 0.43
Гарсия Самуэль 3 (2) 0.1
Соро Альберто 3 0.1
Петров Сава 2 0.07
Лебеденко Орест 1 0.03
Морейра Нуну 1 0.03
Сан-Луи Дилан 1 0.03
Перейра Матеус 1 0.03
Ейенга-Локило Джейсон 1 0.03
Оливейра Уго 0 0
Кина Домингуш 0 0
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Эшковал Жоау 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Наскименто Диого 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 7 1
Фонте Жозе 7 0
Карвалью Витор 7 0
Руис Абель 5 0
Сатчи Сердар 5 0
Джало Альваро 5 0
Жорж Артур 3 1
Ньякате Сику 3 1
Паулу Оливейра 4 0
Саласар Родриго 4 0
Орта Рикарду 3 0
Матеус Лима 3 0
Борха Кристиан 2 0
Брума Арминду 2 0
Банза Симон 2 0
Гомес Виктор 1 0
Пицци Луиш 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Фернандеш Рожер 1 0
Мендес Юсафат 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 10 0
Лакава Матиас 4 2
Эшковал Жоау 7 0
Гарсия Самуэль 6 0
Ортис Педро 6 0
Оливейра Андерсон 4 0
Эссанд Самюэль 4 0
Наскименто Диого 4 0
Буснич Александар 3 0
Соро Альберто 3 0
Петров Сава 1 1
Силва Томаш 1 1
Кошта Бруну 2 0
Лебеденко Орест 2 0
Кина Домингуш 2 0
Гонсалвеш Жота 2 0
Бустаманте Рафаэль 2 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Мендес Алексис 1 0
Авуду Абдул 1 0
Морейра Нуну 1 0

Результаты матчей

Брага
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Визела
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
11
Брага
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Визела
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
25

Упущенные победы

33
8
Брага
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Визела
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

17
25

Упущенные победы

38
19

Голы по времени матча

Забито

27
13
7 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
2
7%
2
15%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
9
33%
5
38%
46-60
1
4%
3
23%
61-75
10
37%
3
23%
76-90

Пропущено

15
29
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
20%
5
17%
1-15
3
20%
6
21%
16-30
1
7%
3
10%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
3
20%
4
14%
61-75
4
27%
7
24%
76-90

Забито

34
15
9 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
3
9%
2
13%
1-15
3
9%
2
13%
16-30
3
9%
1
7%
31-45
6
18%
2
13%
46-60
8
24%
4
27%
61-75
11
32%
4
27%
76-90

Пропущено

25
31
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
8%
2
6%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
5
20%
7
23%
31-45
4
16%
5
16%
46-60
7
28%
4
13%
61-75
4
16%
9
29%
29%
76-90

Забито

61
28
16 В 1-м тайме 7
45 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 9
4 Не забивали 9
5
8%
4
14%
1-15
5
8%
2
7%
16-30
6
10%
1
4%
31-45
15
25%
7
25%
46-60
9
15%
7
25%
61-75
21
34%
7
25%
76-90

Пропущено

40
60
17 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 33
10 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 21
5
13%
7
12%
1-15
6
15%
10
17%
16-30
6
15%
10
17%
31-45
5
13%
9
15%
46-60
10
25%
8
13%
61-75
8
20%
16
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Брага - Жил Висенте 2:1
Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3
Визела
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Визела - Шавиш 0:1 Фамаликан - Визела 3:2 Визела - Каса Пия 0:4 Порту - Визела 4:1
Визела - Фаренсе 2:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1

Результаты матчей

Брага
Визела

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 28%
3
6 раз 21%
0
5 раз 17%
2
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брага
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
6
7
7
1.5
5
10
4
10
2.5
1
14
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
4
9
6
1.5
3
11
8
7
2.5
4
11
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
19
10
16
13
1.5
8
21
12
17
2.5
1
28
6
23
3.5
2
27
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 29 25 2 2 84 - 27 77
2.
Бенфика
 Заявка 29 22 4 3 65 - 23 70
3.
Брага
 0:0 Заявка 30 18 6 6 61 - 40 60
4.
Порту
 Заявка 29 18 5 6 53 - 23 59
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 29 17 6 6 45 - 29 57
6.
Арока
 Заявка 30 13 5 12 51 - 40 44
7.
Морейренсе
 Заявка 30 12 7 11 30 - 34 43
8.
Фамаликан
 Заявка 29 8 11 10 31 - 36 35
9.
Каса Пия
 Заявка 29 8 8 13 29 - 41 32
10.
Фаренсе
 Заявка 29 8 7 14 38 - 41 31
11.
Жил Висенте
 Заявка 30 8 7 15 37 - 48 31
12.
Риу Аве
 Заявка 30 5 16 9 32 - 38 31
13.
Боавишта
 Заявка 30 7 9 14 35 - 56 30
14.
Эшторил
 Заявка 29 8 5 16 43 - 50 29
15.
Эштрела
 Заявка 30 6 11 13 32 - 46 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 29 7 6 16 32 - 62 27
17.
Шавиш
 Заявка 29 5 7 17 28 - 60 22
18.
Визела
 0:0 Заявка 30 4 10 16 28 - 60 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 14 14 0 0 48 - 11 42
2.
Бенфика
 Заявка 15 13 2 0 40 - 6 41
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 0:0 Заявка 15 8 4 3 27 - 15 28
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 15 5 6 4 24 - 20 21
11.
Фамаликан
 Заявка 14 5 5 4 16 - 17 20
12.
Фаренсе
 Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
16.
Шавиш
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
17.
Каса Пия
 Заявка 14 2 5 7 6 - 14 11
18.
Визела
 0:0 Заявка 15 2 4 9 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 11 2 2 36 - 16 35
2.
Брага
 0:0 Заявка 15 10 2 3 34 - 25 32
3.
Бенфика
 Заявка 14 9 2 3 25 - 17 29
4.
Порту
 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 7 4 3 17 - 14 25
6.
Арока
 Заявка 15 6 3 6 26 - 17 21
7.
Морейренсе
 Заявка 15 6 3 6 13 - 17 21
8.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 1 9 16 - 35 13
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
13.
Визела
 0:0 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
14.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 15 2 4 9 9 - 29 10
17.
Риу Аве
 Заявка 15 0 9 6 10 - 20 9
18.
Эшторил
 Заявка 14 1 4 9 19 - 33 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 22 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Шавиш Эрнандес Эктор II 14 (1)
Визела Эссанд Самюэль 13
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Порту Консейсау Франсишку 1 9
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Гарсия Самуэль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 17'
    Кина Домингуш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 79% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.27. Новички получат приятный бонус!
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Прогнозы 114
Брага 100% (114)
X 0% (0)
Визела 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Визела
11.50
6.20
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9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 0:0 Визела

Исход игры
Брага
100% (114)
Ничья
0% (0)
Визела
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.36% (49)
Меньше
56.64% (64)
Обе команды забьют
Да
31.86% (36)
Нет
68.14% (77)
Популярный счёт
2:0 Брага
45.6% (52)
2:1 Брага
21.1% (24)
1:0 Брага
10.5% (12)
3:0 Брага
8.8% (10)
3:1 Брага
8.8% (10)
4:0 Брага
2.6% (3)
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