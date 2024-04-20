Тур: 30. Стадион: Брага Мунисипал. Главный судья: Нарсису Андре
Ход матча
17'
41'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
-
10 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Rui Duarte
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
-
11 Ба-Си АмадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де ла Баррера Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брага
Визела
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
3
2.2
Среднее время на гол
30
40
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.8
0.5
Среднее время на гол
112
180
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.43
1.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
63
52
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|21 (3)
|0.7
|Орта Рикарду
|7
|0.23
|Джало Альваро
|7
|0.23
|Брума Арминду
|5
|0.17
|Руис Абель
|4
|0.13
|Саласар Родриго
|3
|0.1
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.1
|Фернандеш Рожер
|2
|0.07
|Орта Андре
|2
|0.07
|Борха Кристиан
|1
|0.03
|Пицци Луиш
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|Лопеш Рони
|1
|0.03
|Карвалью Витор
|1
|0.03
|Н'Дур Шер
|1
|0.03
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|13
|0.43
|Гарсия Самуэль
|3 (2)
|0.1
|Соро Альберто
|3
|0.1
|Петров Сава
|2
|0.07
|Лебеденко Орест
|1
|0.03
|Морейра Нуну
|1
|0.03
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.03
|Перейра Матеус
|1
|0.03
|Ейенга-Локило Джейсон
|1
|0.03
|Оливейра Уго
|0
|0
|Кина Домингуш
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
|Эшковал Жоау
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Наскименто Диого
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|7
|1
|Фонте Жозе
|7
|0
|Карвалью Витор
|7
|0
|Руис Абель
|5
|0
|Сатчи Сердар
|5
|0
|Джало Альваро
|5
|0
|Жорж Артур
|3
|1
|Ньякате Сику
|3
|1
|Паулу Оливейра
|4
|0
|Саласар Родриго
|4
|0
|Орта Рикарду
|3
|0
|Матеус Лима
|3
|0
|Борха Кристиан
|2
|0
|Брума Арминду
|2
|0
|Банза Симон
|2
|0
|Гомес Виктор
|1
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Фернандеш Рожер
|1
|0
|Мендес Юсафат
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|10
|0
|Лакава Матиас
|4
|2
|Эшковал Жоау
|7
|0
|Гарсия Самуэль
|6
|0
|Ортис Педро
|6
|0
|Оливейра Андерсон
|4
|0
|Эссанд Самюэль
|4
|0
|Наскименто Диого
|4
|0
|Буснич Александар
|3
|0
|Соро Альберто
|3
|0
|Петров Сава
|1
|1
|Силва Томаш
|1
|1
|Кошта Бруну
|2
|0
|Лебеденко Орест
|2
|0
|Кина Домингуш
|2
|0
|Гонсалвеш Жота
|2
|0
|Бустаманте Рафаэль
|2
|0
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Бунтиц Фабиян
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Авуду Абдул
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
Результаты матчей
Брага
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Визела
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
11
Брага
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Визела
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
25
Упущенные победы
33
8
Брага
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Визела
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
17
25
Упущенные победы
38
19
Голы по времени матча
Забито
27
13
7 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
2
7%
2
15%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
9
33%
5
38%
46-60
1
4%
3
23%
61-75
10
37%
3
23%
76-90
Пропущено
15
29
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
20%
5
17%
1-15
3
20%
6
21%
16-30
1
7%
3
10%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
3
20%
4
14%
61-75
4
27%
7
24%
76-90
Забито
34
15
9 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
3
9%
2
13%
1-15
3
9%
2
13%
16-30
3
9%
1
7%
31-45
6
18%
2
13%
46-60
8
24%
4
27%
61-75
11
32%
4
27%
76-90
Пропущено
25
31
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
8%
2
6%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
5
20%
7
23%
31-45
4
16%
5
16%
46-60
7
28%
4
13%
61-75
4
16%
9
29%
29%
76-90
Забито
61
28
16 В 1-м тайме 7
45 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 9
4 Не забивали 9
5
8%
4
14%
1-15
5
8%
2
7%
16-30
6
10%
1
4%
31-45
15
25%
7
25%
46-60
9
15%
7
25%
61-75
21
34%
7
25%
76-90
Пропущено
40
60
17 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 33
10 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 21
5
13%
7
12%
1-15
6
15%
10
17%
16-30
6
15%
10
17%
31-45
5
13%
9
15%
46-60
10
25%
8
13%
61-75
8
20%
16
27%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3 Портимоненсе - Брага 3:5 Брага - Жил Висенте 2:1
Риу Аве - Брага 0:0 Брага - Эштрела 3:0 Боавишта - Брага 0:4 Карабах - Брага 2:3 Брага - Фаренсе 2:1 Брага - Карабах 2:4 Спортинг Л - Брага 5:0 Брага - Морейренсе 1:0 Брага - Шавиш 1:1 Брага - Эшторил 1:1 Брага - Спортинг Л 1:0 Фамаликан - Брага 1:2 Порту - Брага 2:0 Бенфика - Брага 3:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:1 Каса Пия - Брага 1:3
Визела
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Визела - Шавиш 0:1 Фамаликан - Визела 3:2 Визела - Каса Пия 0:4 Порту - Визела 4:1
Визела - Фаренсе 2:1 Портимоненсе - Визела 0:0 Визела - Эшторил 3:3 Бенфика - Визела 6:1 Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0 Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1
Результаты матчей
Брага
Визела
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
2:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 28%
3
6 раз 21%
0
5 раз 17%
2
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брага
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
96
77
510
410
114
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
104
96
311
87
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
1910
1613
821
1217
128
623
227
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|25
|2
|2
|84 - 27
|77
|2.
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|65 - 23
|70
|3.
|0:0 Заявка
|30
|18
|6
|6
|61 - 40
|60
|4.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|53 - 23
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|45 - 29
|57
|6.
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|51 - 40
|44
|7.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|30 - 34
|43
|8.
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|31 - 36
|35
|9.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 41
|32
|10.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|38 - 41
|31
|11.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|37 - 48
|31
|12.
|Заявка
|30
|5
|16
|9
|32 - 38
|31
|13.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|35 - 56
|30
|14.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|43 - 50
|29
|15.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|32 - 46
|29
|16.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|32 - 62
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|28 - 60
|22
|18.
|0:0 Заявка
|30
|4
|10
|16
|28 - 60
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|48 - 11
|42
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|40 - 6
|41
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 15
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 20
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 17
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|6 - 14
|11
|18.
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|36 - 16
|35
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 25
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|26 - 17
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|16 - 35
|13
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|13.
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|14.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 28
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|10 - 20
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|19 - 33
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|22 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|14 (1)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|13
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Порту
|Консейсау Франсишку
|1 9
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 0:0 Визела
Исход игры
Брага
100% (114)
Ничья
0% (0)
Визела
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.36% (49)
Меньше
56.64% (64)
Обе команды забьют
Да
31.86% (36)
Нет
68.14% (77)
Популярный счёт
2:0 Брага
45.6% (52)
2:1 Брага
21.1% (24)
1:0 Брага
10.5% (12)
3:0 Брага
8.8% (10)
3:1 Брага
8.8% (10)
4:0 Брага
2.6% (3)
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