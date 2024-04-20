  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 3.
Флуминенсе
1:0
Первый тайм: 26'
Васко да Гама
0'
7' Желтая карточка
Мело Фелипе
1:0
10' Гол
Гансо Пауло

Ход матча

7'
Мело Фелипе
 
10'
Гансо Пауло
(Марсело Виера)
1:0
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Васко да Гама
3.55
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5.30
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4.70
Все Коэффициенты
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
26
Маноэл
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
7
Андре
8
Мартинелли
Габриэл
10
Гансо
Пауло
77
Маркус
Аленсар
14
Кано
Херман
21
Ариас
Джон
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
4
Майкон
Перейра
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
20
Сфорца
Хуан
85
Mateus
Cocao
27
Гальдамес
Пабло
31
Росси
99
Pablo
Vegetti
7
David
VI
Флуминенсе
4-3-3
Васко да Гама
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Васко да Гама

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
81.3%
8 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
62.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

38 матчей

28.9%
28.9%
42.2%
11 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

21.1%
50%
28.9%
8 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.7%
44.7%
31.6%
9 побед 17 ничьих 12 побед

История матчей

ККГ
0:0
СA
4:2
СA
1:1
ККГ
2:0
ККГ
2:0
ККГ
1:1
СA
1:1
СA
2:1
КК
0:2
СA
0:0
СA
2:1
ККГ
1:0
ККГ
1:0
СA
0:1
СA
1:1
ЧК
2:3
ККГР
0:0
СA
0:1
СA
3:2
ЧК
3:0
К1Г
0:3
К2ЙРЧГ
0:1
СA
0:1
СA
1:2
ЧК
0:1
БСА
1:0
БСА
1:3
СA
1:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
CC
0:0
СA
0:1
СA
3:3
CC
1:1
CC
2:1

Голы

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

0.95
1.31

Среднее время на гол

94
68

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

42
43

Голов в среднем за матч

1.11
1.13

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

81
79

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима II 2 0.67
Кано Херман 1 0.33
Гансо Пауло 0 0
Ариас Джон 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David VI 1 0.33
Pablo Vegetti 1 0.33
Mateus Cocao 1 0.33
Росси 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джон Кеннеди 1 0
Андре 1 0
Гансо Пауло 1 0
Лима II 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Гуга III 1 0
Маркус Аленсар 1 0
Александр Гомес II 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росси 1 0
Leo XV 1 0
Сфорца Хуан 1 0
Mateus Cocao 1 0
Ramon Diaz 1 0
Victor X 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Васко да Гама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Васко да Гама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Васко да Гама
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1
Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Бангу 4:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 3:0 Аудакс Рио - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 2:1 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:1 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0
Васко да Гама
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1
Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 2:0 Бангу - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Мадурейра 2:0 Сампайо Корреа РЖ - Васко да Гама 3:3 Васко да Гама - Боавишта РЖ 2:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Коринтианс 2:4

Результаты матчей

Флуминенсе
Васко да Гама

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Крузейро
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Флуминенсе
 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Гремио
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Байя
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Васко да Гама
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Атлетико Минейро
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Крисьюма
 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Коринтианс
 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Сан-Паулу
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Жувентуде
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гремио
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Байя
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Васко да Гама
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Крузейро
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Флуминенсе
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Коринтианс
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
20.
Васко да Гама
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 2
Флуминенсе Лима II 2
Флуминенсе Гансо Пауло 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Жувентуде Caique 2
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Васко да Гама
3.55
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