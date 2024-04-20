Тур: 3.
2:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаМело Фелипе
1:0
10' ГолГансо Пауло
27' Желтая карточкаГальдамес Пабло
28' Желтая карточкаMateus Cocao
28' Желтая карточкаГансо Пауло
2:0
53' ГолМартинелли Габриэл
2:1
55' ГолPablo Vegetti
66' Желтая карточкаPablo Vegetti
66' Желтая карточкаАндре
68' Желтая карточкаHugo Moura
77' Желтая карточкаJose Gabriel
89' Желтая карточкаЛима
90'+8
Ход матча
7'
10'
1:0
27'
28'
28'
46'
46'
53'
55'
2:1
66'
66'
68'
74'
77'
89'
26
Маноэл
30
Мело
Фелипе
7
Андре
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
21
Ариас
Джон
3
Leo
XV
20
Сфорца
Хуан
85
Mateus
Cocao
31
Росси
7
David
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
21 Ариас ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
27 Felipe AlvesВратарь
- Защитник
-
23 ГугаЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
-
90 Коста ДугласПолузащитник
-
80 Теранс ДавидПолузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кауан Элиас
-
-
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
-
85 Mateus CocaoПолузащитник
- Полузащитник
-
31 РоссиНападающий
- Нападающий
-
7 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
13 KeillerВратарь
-
12 Луис ВикторЗащитник
-
32 Рохас РобертЗащитник
-
77 РайанПолузащитник
-
28 АдсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
98 JP
-
25 Hugo Moura
-
23 Jose Gabriel
-
38 Victor X
-
Главный тренер: Диас Рамон
История личных встреч
Флуминенсе
Васко да Гама
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
81.3%
8 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
62.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
38 матчей
28.9%
28.9%
42.2%
11 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
21.1%
50%
28.9%
8 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.7%
44.7%
31.6%
9 побед 17 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
0.95
1.31
Среднее время на гол
94
68
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.31
1
Среднее время на гол
68
90
Всего голов
42
43
Голов в среднем за матч
1.11
1.13
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
81
79
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима II
|2
|0.67
|Гансо Пауло
|1
|0.33
|Кано Херман
|1
|0.33
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.33
|Марсело Виера
|0
|0
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|2
|0.67
|David VI
|1
|0.33
|Mateus Cocao
|1
|0.33
|Росси
|0
|0
|Hugo Moura
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|2
|0
|Гансо Пауло
|2
|0
|Лима II
|2
|0
|Мело Фелипе
|1
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
|Гуга III
|1
|0
|Маркус Аленсар
|1
|0
|Александр Гомес II
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Cocao
|2
|0
|Росси
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Pablo Vegetti
|1
|0
|Leo XV
|1
|0
|Hugo Moura
|1
|0
|Jose Gabriel
|1
|0
|Сфорца Хуан
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Victor X
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Васко да Гама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Васко да Гама
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Флуминенсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Васко да Гама
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1
Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Бангу 4:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 3:0 Аудакс Рио - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 2:1 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:1 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0
Васко да Гама
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1
Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 2:0 Бангу - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Мадурейра 2:0 Сампайо Корреа РЖ - Васко да Гама 3:3 Васко да Гама - Боавишта РЖ 2:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Коринтианс 2:4
Результаты матчей
Флуминенсе
Васко да Гама
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
2:1
3 раза 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2 (2)
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2 (1)
|Фламенго
|Де ла Крус Николас
|2 (1)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|2
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|2
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 1
|Жувентуде
|Jadson III
|1 1
|Флуминенсе
|Андре
|2
|Жувентуде
|Caique
|2