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  4. Серия A 2024
Тур: 3.
Ред Булл Брагантино
1:0
Конец матча
Коринтианс
0'
1:0
5' Гол
Витиньо Витор
28' Желтая карточка
Мендес Дуглас
38' Желтая карточка
Саша Эдуардо
40' Желтая карточка
Рамирес Эрик
45' Желтая карточка
Энрике Педро
72' Желтая карточка
Рауль Гонсалес
79' Желтая карточка
Henry Mosquera
90'+12
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
39
Мендес
Дуглас
36
Кандидо
Луан
29
Капишаба
Жуниньо
5
Да
Силва
Джадсом
22
Густавиньо
7
Рамирес
Эрик
II
17
Брунинью
Филипе
28
Витиньо
Витор
V
19
Саша
Эдуардо
12
Кассио
Рамос
2
Котулио
Матеус
3
Торрес
Феликс
34
Рауль
Гонсалес
46
Hugo
Farias
14
Raniele
5
Вера
Фаусто
77
Коронадо
Игор
10
Гарро
Родриго
16
Энрике
Педро
XI
20
Раул
Педро
Ред Булл Брагантино
4-4-2
Коринтианс
4-4-2

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Коринтианс

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
71.4%
5 побед 10 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

27 матчей

29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.5%
55.6%
25.9%
5 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:1
ПА
1:0
СA
1:0
СA
0:1
ПА
1:0
СA
2:2
СA
1:2
ПА
0:0
СA
0:2
СA
0:0
ПА
0:2
П
2:0
П
3:2
П
0:1
ПА
0:1
КБ
3:1
КБ
1:0
П
0:2
П
2:2
CP
1:1
CP
1:1
CP
2:1
CP
0:1
СB
2:0
СB
1:1
CP
1:1

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.8
0.92

Среднее время на гол

112
98

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.17
0.93

Среднее время на гол

77
96

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

0.96
0.93

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

93
97

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витиньо Витор V 2 0.67
Саша Эдуардо 1 0.33
Ignacio Laquintana 1 0.33
Борбас Тиаго 1 0.33
Рамирес Эрик II 0 0
Брунинью Филипе 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кандидо Луан 2 0
Витиньо Витор V 2 0
Рамирес Эрик II 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Капишаба Жуниньо 1 0
Да Силва Джадсом 1 0
Мендес Дуглас 1 0
Henry Mosquera 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль Гонсалес 1 0
Ромеро Анхель 1 0
Котулио Матеус 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Алберто Юри 1 0
Гарро Родриго 1 0
Мигель Карлос 1 0
Hugo Farias 1 0
Raniele 1 0
Энрике Педро XI 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Ред Булл Брагантино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0
Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Агилас Дорадас 0:0 Итуано - Ред Булл Брагантино 0:1 Агилас Дорадас - Ред Булл Брагантино 0:0 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Понте-Прета 1:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Бернарду 1:1 Новоризонтино - Ред Булл Брагантино 0:2 Санту-Андре - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 1:1
Коринтианс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1
Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Новоризонтино 1:3 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Бернарду - Коринтианс 1:0 Итуано - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:0 Коритиба Парана - Коринтианс 0:2

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Коринтианс

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Фламенго
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Гремио
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Крузейро
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Флуминенсе
 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Байя
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Васко да Гама
 3 1 0 2 4 - 5 3
14.
Атлетико Минейро
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Крисьюма
 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Коринтианс
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Сан-Паулу
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Флуминенсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Жувентуде
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Крузейро
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Байя
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Атлетико Минейро
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Крузейро
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Атлетико Минейро
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (1)
Гремио Кристальдо Франко 2
Васко да Гама Pablo Vegetti 2
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Флуминенсе Андре 2
Жувентуде Caique 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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