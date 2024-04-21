Тур: 3.
0'
12' Желтая карточкаДенилсон Невес
15' Желтая карточкаFernando Sobral
42' Желтая карточкаКейрос Эдуардо
1:0
43' ГолКристальдо Франко
78' Желтая карточкаHenrique Souza Ewerthon3
89' Желтая карточкаNathan Ribeiro
90' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
90'+7
Ход матча
12'
15'
42'
43'
66'
89'
90'
11
Педро
Жоао
4
Marllon
34
Bruno
VI
20
Рикельме
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
36 NataЗащитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
-
51 Уэсли ЛопесНападающий
-
-
-
-
44 Viery
-
97 Caique IV
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
-
4 MarllonЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 РикельмеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 АллисонЗащитник
-
97 Фелипе ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 RailanПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
12 Rhyan
-
Главный тренер: Luiz Fernando Iubel
История личных встреч
Гремио
Куяба
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|2
|0.67
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.33
|Gustavo Martins
|1
|0.33
|Павон Кристиан
|0
|0
|Вильясанти Матиас
|0
|0
|Cuiabano
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Nathan Ribeiro
|1
|0
|Gustavo Gomes
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|1
|0
|Филипе Аугусто
|1
|0
|Эмпереур Алан
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
|Ласерда Дерик
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Куяба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Гремио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Куяба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Гремио
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Куяба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1
Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Сан-Луиз 1:1 Гремио - Нову-Амбургу 2:0 Авенида - Гремио 0:1 Гремио - Жувентуде 1:0 Гремио Бразил - Гремио 0:1 Гремио - Сан-Хосе Порту-Алегри 4:1 Кашиас-ду-Сул - Гремио 2:1
Куяба
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1
Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0 Куяба - Нова-Мутун 2:2 Реал Нороэсте - Куяба 1:4 Академия Бразилия - Куяба 0:2 Куяба - Арагуая 3:0 Куяба - Униан Рондонополис 1:1 Миксто - Куяба 1:2 Луверденсе - Куяба 1:2 Куяба - Дом Боско 5:0 Операрио Варзеа-Гранди - Куяба 2:2 Куяба - Primavera 1:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго - Куяба 2:1
Результаты матчей
Гремио
Куяба
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Гремио
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2 (2)
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2 (1)
|Фламенго
|Де ла Крус Николас
|2 (1)
|Гремио
|Кристальдо Франко
|2
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|2
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 1
|Жувентуде
|Jadson III
|1 1
|Флуминенсе
|Андре
|2
|Жувентуде
|Caique
|2