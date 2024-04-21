  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 3.
Гремио
1:0
Конец матча
Куяба
0'
12' Желтая карточка
Денилсон Невес
15' Желтая карточка
Fernando Sobral
42' Желтая карточка
Кейрос Эдуардо
1:0
43' Гол
Кристальдо Франко
78' Желтая карточка
Henrique Souza Ewerthon3
89' Желтая карточка
Nathan Ribeiro
90' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
90'+7
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
53
Gustavo
Martins
5
Эли
Родриго
46
Jose
Guilherme
37
Кейрос
Эдуардо
20
Вильясанти
Матиас
10
Кристальдо
Франко
39
Gustavo
Gomes
11
Педро
Жоао
7
Сотельдо
Йеферсон
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
4
Marllon
34
Bruno
VI
33
Эмпереур
Алан
2
Matheus
Alexandre
27
Денилсон
Невес
88
Fernando
Sobral
20
Рикельме
7
Кафу
Жонатан
9
Питта
Исидро
25
Clayson
Гремио
4-3-3
Куяба
3-4-3

История личных встреч

Гремио
Куяба

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:1
К
2:0
К
1:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 2 0.67
Сотельдо Йеферсон 1 0.33
Gustavo Martins 1 0.33
Павон Кристиан 0 0
Вильясанти Матиас 0 0
Cuiabano 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Nathan Ribeiro 1 0
Gustavo Gomes 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 1 0
Филипе Аугусто 1 0
Эмпереур Алан 1 0
Fernando Sobral 1 0
Ласерда Дерик 1 0

Результаты матчей

Гремио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Куяба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Гремио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Куяба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Гремио
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Куяба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1
Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Сан-Луиз 1:1 Гремио - Нову-Амбургу 2:0 Авенида - Гремио 0:1 Гремио - Жувентуде 1:0 Гремио Бразил - Гремио 0:1 Гремио - Сан-Хосе Порту-Алегри 4:1 Кашиас-ду-Сул - Гремио 2:1
Куяба
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1
Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0 Куяба - Нова-Мутун 2:2 Реал Нороэсте - Куяба 1:4 Академия Бразилия - Куяба 0:2 Куяба - Арагуая 3:0 Куяба - Униан Рондонополис 1:1 Миксто - Куяба 1:2 Луверденсе - Куяба 1:2 Куяба - Дом Боско 5:0 Операрио Варзеа-Гранди - Куяба 2:2 Куяба - Primavera 1:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго - Куяба 2:1

Результаты матчей

Гремио
Куяба

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Гремио
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Фламенго
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Гремио
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Крузейро
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Флуминенсе
 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Байя
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Васко да Гама
 3 1 0 2 4 - 5 3
14.
Атлетико Минейро
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Крисьюма
 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Коринтианс
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Атлетико Гойаненсе
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Сан-Паулу
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гремио
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ред Булл Брагантино
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Флуминенсе
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Жувентуде
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Крузейро
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Байя
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Атлетико Минейро
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Крузейро
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Атлетико Минейро
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Васко да Гама
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Куяба
 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2 (2)
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (1)
Гремио Кристальдо Франко 2
Васко да Гама Pablo Vegetti 2
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Флуминенсе Андре 2
Жувентуде Caique 2
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