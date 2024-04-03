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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 1.
Мильонариос
1:1
Конец матча
Фламенго
0'
21' Желтая карточка
Leonardo Castro
61' Красная карточка
Larry Vasquez
0:1
64' Пенальти
Педро Гильерме
1:1
80' Гол
Daniel Rivera
84' Желтая карточка
Араужо Луис
90'+6
31
Монтеро
Альваро
22
Delvin
Alfonzo
4
Варгас
Хуан
Пабло
29
Морено
Алекс
37
Jhoan
Hernandez
8
Daniel
Giraldo
5
Larry
Vasquez
23
Leonardo
Castro
14
Давид
Мокуера
Силва
10
Daniel
Catano
32
Santiago
Giordana
1
Росси
Агустин
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
17
Винья
Матиас
5
Пульгар
Эрик
48
Хесус
Игорь
27
Энрике
Бруно
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
11
Эвертон
Соарес
9
Педро
Гильерме
Мильонариос
4-4-2
Фламенго
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Мильонариос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Rivera 1 1
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 1 (1) 1

Карточки

Мильонариос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Larry Vasquez 0 1
Leonardo Castro 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араужо Луис 1 0

Результаты матчей

Мильонариос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фламенго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Мильонариос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фламенго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Мильонариос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Форталеса Сипакира - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Мильонариос - Депортиво Кали 1:1 Энвигадо - Мильонариос 1:1
Хагуарес де Кордова - Мильонариос 2:1 Мильонариос - Ла Экидад 1:2 Мильонариос - Онсе Кальдас 0:2 Патриотас Бояка - Мильонариос 1:0 Мильонариос - Агилас Дорадас 0:1 Атлетико Насьональ - Мильонариос 0:1 Мильонариос - Америка де Кали 1:0 Депортес Толима - Мильонариос 2:0 Мильонариос - Альянса Петролера 1:1 Атлетико Букараманга - Мильонариос 0:0 Мильонариос - Хуниор 2:0 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 5:0 Хуниор - Мильонариос 1:0 Мильонариос - Атлетико Насьональ 0:1 Америка де Кали - Мильонариос 1:0 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 2:1
Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0
Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Сампайо Корреа РЖ - Фламенго 0:2 Португеза - Фламенго 0:0 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Фламенго - Аудакс Рио 4:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Куяба 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Америка Минейро - Фламенго 0:3

Результаты матчей

Мильонариос
Фламенго

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мильонариос
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Мильонариос
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Боливар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Палестино
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мильонариос
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Палестино
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Боливар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Палестино
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Мильонариос
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Боливар
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Палестино Gonzalo Sosa 2
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Дамиан Суарес 1
Академия Пуэрто Кабельо Edwin Peraza 1
Аврора Oswaldo Blanco 1
Аврора David Robles 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 21'
      Leonardo Castro получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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