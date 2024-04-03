Тур: 1.
1:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаLeonardo Castro
61' Красная карточкаLarry Vasquez
0:1
64' ПенальтиПедро Гильерме
1:1
80' ГолDaniel Rivera
84' Желтая карточкаАраужо Луис
90'+6
Ход матча
21'
61'
64'
0:1
80'
1:1
84'
Прогноз на матч от Liveresult
29
Морено
Алекс
23
Луис
Давид
17
Винья
Матиас
48
Хесус
Игорь
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
28 Stiven Vega
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alberto Gamero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
-
48 Хесус ИгорьПолузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
-
49 Dyogo
-
-
29 Viktor Hugo
-
-
19 Lorran
-
Главный тренер: Тите
Бомбардиры внутри турнира
Мильонариос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Rivera
|1
|1
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|1 (1)
|1
Карточки
Мильонариос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Larry Vasquez
|0
|1
|Leonardo Castro
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араужо Луис
|1
|0
Результаты матчей
Мильонариос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фламенго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Мильонариос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фламенго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Мильонариос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Форталеса Сипакира - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Мильонариос - Депортиво Кали 1:1 Энвигадо - Мильонариос 1:1
Хагуарес де Кордова - Мильонариос 2:1 Мильонариос - Ла Экидад 1:2 Мильонариос - Онсе Кальдас 0:2 Патриотас Бояка - Мильонариос 1:0 Мильонариос - Агилас Дорадас 0:1 Атлетико Насьональ - Мильонариос 0:1 Мильонариос - Америка де Кали 1:0 Депортес Толима - Мильонариос 2:0 Мильонариос - Альянса Петролера 1:1 Атлетико Букараманга - Мильонариос 0:0 Мильонариос - Хуниор 2:0 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 5:0 Хуниор - Мильонариос 1:0 Мильонариос - Атлетико Насьональ 0:1 Америка де Кали - Мильонариос 1:0 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 2:1
Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0
Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Сампайо Корреа РЖ - Фламенго 0:2 Португеза - Фламенго 0:0 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Фламенго - Аудакс Рио 4:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Куяба 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Америка Минейро - Фламенго 0:3
Результаты матчей
Мильонариос
Фламенго
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Мильонариос
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Асунсьон
|Хуан Альфаро
|2
|Палестино
|Gonzalo Sosa
|2
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Дамиан Суарес
|1
|Академия Пуэрто Кабельо
|Edwin Peraza
|1
|Аврора
|Oswaldo Blanco
|1
|Аврора
|David Robles
|1