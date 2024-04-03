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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 1.
Насьональ Асунсьон
2:3
Конец матча
Архентинос Хуниорс
0'
12' Желтая карточка
Меса Фернандо
15' Желтая карточка
Juan Luis Alfaro
0:1
29' Гол
Ромеро Максимильяно
0:2
41' Гол
Лескано Алан
0:3
45' Гол
Ромеро Максимильяно
72' Желтая карточка
Leandro Meza
1:3
77' Гол
Leonardo Rivas
2:3
89' Гол
Rodrigo Arevalo
90'+5
1
Силва
Энтони
14
Claudio
Nunez2
17
Brian
Blasi
5
Охеда
Серхио
25
Leonardo
Rivas
33
Orlando
Gaona
Lugo
6
Хуан
Альфаро
7
Edgar
Orzuza
24
Jordan
Santacruz
8
Facundo
Velazco
10
Tiago
Caballero
50
Родригес
Диего
II
16
Альварес
Франсиско
18
Меса
Фернандо
19
Гальван
Джонатан
6
Вега
Роман
22
Лескано
Алан
17
Мойяно
Франко
21
Ороз
Николас
10
Верон
Гастон
9
Ромеро
Максимильяно
32
Гондоу
Лусиано
Насьональ Асунсьон
Архентинос Хуниорс

Бомбардиры внутри турнира

Насьональ Асунсьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leonardo Rivas 1 1
Rodrigo Arevalo 1 1
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Максимильяно 2 2
Лескано Алан 1 1

Карточки

Насьональ Асунсьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Meza 1 0
Juan Luis Alfaro 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меса Фернандо 1 0

Результаты матчей

Насьональ Асунсьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Насьональ Асунсьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Насьональ Асунсьон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Такуари 0:1 Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 Сол де Америка - Насьональ Асунсьон 1:0
Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Атлетико Насьональ - Насьональ Асунсьон 0:3 2 де Майо - Насьональ Асунсьон 2:0 Насьональ Асунсьон - Атлетико Насьональ 1:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Триниденсе 2:1 Насьональ Асунсьон - Аукас 3:0 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 2:0 Аукас - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Гуарани Асунсьон 1:4 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 2:2 Насьональ Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:2 Спортиво Амелиано - Насьональ Асунсьон 1:0 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 1:1 Насьональ Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Спортиво Триниденсе - Насьональ Асунсьон 1:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 3:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1
Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0

Результаты матчей

Насьональ Асунсьон
Архентинос Хуниорс

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Насьональ Асунсьон
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Расинг Монтевидео
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Коринтианс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Насьональ Асунсьон
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Монтевидео
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Коринтианс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Насьональ Асунсьон
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Коринтианс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Насьональ Асунсьон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Расинг Монтевидео
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Депортиво Куэнка Raul Becerra 2
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 2
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 2
Дельфин Jose Angulo1 2
Метрополитанос Charlis Ortiz 1
Весь список

Топ нарушителей
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Насьональ Потоси Claudio Biaggio 1
Архентинос Хуниорс Меса Фернандо 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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