Тур: 1.
1:1
Конец матча
0'
0:1
52' ПенальтиFrancisco Fydriszewski
74' Желтая карточкаКортес Габриэль
86' Желтая карточкаСуарес Матиас
89' Желтая карточкаFrancisco Fydriszewski
1:1
90' ПенальтиВаленсия Леонардо
90'+7
Ход матча
52'
74'
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Cesar
Munder
22
Leonai
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Cesar MunderПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Franco LobosПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
36 Jens Buss
-
16 Julio Castro
-
-
-
27 Milan Roki
-
32 Oliver Ramis
-
34 Luis Hidalgo
-
Главный тренер: Gustavo Huerta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 LeonaiПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рохас ХоаоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас ДамианПолузащитник
-
-
14 Alex Rangel
-
-
30 Braian Oyola
-
-
-
Главный тренер: Лопес Диего
Бомбардиры внутри турнира
Кобресал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Леонардо
|1 (1)
|1
Барселона Гуаякиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Francisco Fydriszewski
|1 (1)
|1
Карточки
Кобресал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Барселона Гуаякиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кортес Габриэль
|1
|0
|Суарес Матиас II
|1
|0
|Francisco Fydriszewski
|1
|0
Результаты матчей
Кобресал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Кобресал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Кобресал
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кобресал - Палестино 0:2 Универсидад де Чили - Кобресал 2:2 Депортес Икике - Кобресал 1:0 Кобресал - Уачипато 1:2
Кобрелоа - Кобресал 2:1 Кобресал - Унион Эспаньола 2:2 Унион Эспаньола - Кобресал 1:0 Кобресал - Универсидад де Чили 4:3 О'Хиггинс - Кобресал 0:0 Кобресал - Аудакс Итальяно 3:4 Курико Юнидо - Кобресал 1:2 Кобресал - Палестино 2:1 Коло-Коло - Кобресал 6:0 Кобресал - Кокимбо Юнидо 3:2 Эвертон Де Вина - Кобресал 2:2 Кобрелоа - Кобресал 4:2 Кобресал - Кобрелоа 1:3 Кокимбо Юнидо - Кобресал 0:2 Кобресал - Магальянес 3:1 Ньюбленсе - Кобресал 1:2
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Макара - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Оренсе 0:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1 Барселона Гуаякиль - Имбабура 2:0
Барселона Гуаякиль - Депортиво Квито 1:2 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Барселона Гуаякиль - Спортинг Кристал 1:0 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Гуаякиль Сити 2:1 Эмелек - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Эль-Насьональ Кито 3:2 Оренсе - Барселона Гуаякиль 2:3 Барселона Гуаякиль - Либертад Лоха 1:0 Аукас - Барселона Гуаякиль 3:2 Барселона Гуаякиль - Текнико Университарио 1:0 Депортиво Куэнка - Барселона Гуаякиль 1:2 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 1:0 Кумбайа - Барселона Гуаякиль 2:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 2:2 Барселона Гуаякиль - Индепендьенте дель Валле 1:1
Результаты матчей
Кобресал
Барселона Гуаякиль
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Кобресал
Барселона Гуаякиль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Асунсьон
|Хуан Альфаро
|2
|Палестино
|Gonzalo Sosa
|2
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Дамиан Суарес
|1
|Академия Пуэрто Кабельо
|Edwin Peraza
|1
|Аврора
|Oswaldo Blanco
|1
|Аврора
|David Robles
|1