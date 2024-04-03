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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 1.
Кобресал
1:1
Конец матча
Барселона Гуаякиль
0'
0:1
52' Пенальти
Francisco Fydriszewski
74' Желтая карточка
Кортес Габриэль
86' Желтая карточка
Суарес Матиас
89' Желтая карточка
Francisco Fydriszewski
1:1
90' Пенальти
Валенсия Леонардо
90'+7
22
Leandro
Requena
23
Guillermo
Pacheco
4
Franco
Bechtholdt
5
Аларкон
Франсиско
26
Rodrigo
Sandoval
14
Franco
Garcia
13
Cristopher
Mesias
8
Наварро
Леандро
18
Cesar
Munder
11
Гастон
Лезцано
9
Diego
Coelho
1
Буррай
Хавьер
19
Суарес
Матиас
II
32
Nicolas
Ramirez
3
Lucas
Sosa
27
William
Vargas2
22
Leonai
5
Jesus
Trindade
11
Рохас
Хоао
III
13
Корозо
Дженнер
18
Francisco
Fydriszewski
16
Реаско
Джоркаефф
Кобресал
4-4-2
Барселона Гуаякиль
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Кобресал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Леонардо 1 (1) 1
Барселона Гуаякиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Francisco Fydriszewski 1 (1) 1

Карточки

Кобресал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барселона Гуаякиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кортес Габриэль 1 0
Суарес Матиас II 1 0
Francisco Fydriszewski 1 0

Результаты матчей

Кобресал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Кобресал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Кобресал
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кобресал - Палестино 0:2 Универсидад де Чили - Кобресал 2:2 Депортес Икике - Кобресал 1:0 Кобресал - Уачипато 1:2
Кобрелоа - Кобресал 2:1 Кобресал - Унион Эспаньола 2:2 Унион Эспаньола - Кобресал 1:0 Кобресал - Универсидад де Чили 4:3 О'Хиггинс - Кобресал 0:0 Кобресал - Аудакс Итальяно 3:4 Курико Юнидо - Кобресал 1:2 Кобресал - Палестино 2:1 Коло-Коло - Кобресал 6:0 Кобресал - Кокимбо Юнидо 3:2 Эвертон Де Вина - Кобресал 2:2 Кобрелоа - Кобресал 4:2 Кобресал - Кобрелоа 1:3 Кокимбо Юнидо - Кобресал 0:2 Кобресал - Магальянес 3:1 Ньюбленсе - Кобресал 1:2
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Макара - Барселона Гуаякиль 1:1 Барселона Гуаякиль - Оренсе 0:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1 Барселона Гуаякиль - Имбабура 2:0
Барселона Гуаякиль - Депортиво Квито 1:2 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Барселона Гуаякиль - Спортинг Кристал 1:0 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Гуаякиль Сити 2:1 Эмелек - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Эль-Насьональ Кито 3:2 Оренсе - Барселона Гуаякиль 2:3 Барселона Гуаякиль - Либертад Лоха 1:0 Аукас - Барселона Гуаякиль 3:2 Барселона Гуаякиль - Текнико Университарио 1:0 Депортиво Куэнка - Барселона Гуаякиль 1:2 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 1:0 Кумбайа - Барселона Гуаякиль 2:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 2:2 Барселона Гуаякиль - Индепендьенте дель Валле 1:1

Результаты матчей

Кобресал
Барселона Гуаякиль

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кобресал
Барселона Гуаякиль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона Гуаякиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Кобресал
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кобресал
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Барселона Гуаякиль
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона Гуаякиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кобресал
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Палестино Gonzalo Sosa 2
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Дамиан Суарес 1
Академия Пуэрто Кабельо Edwin Peraza 1
Аврора Oswaldo Blanco 1
Аврора David Robles 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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