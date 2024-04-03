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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 1.
Бельграно
0:0
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
45' Желтая карточка
Витао
45' Желтая карточка
Вандерсон
45' Желтая карточка
Баринага Хуан
48' Желтая карточка
Борре Рафаэль
67' Желтая карточка
Лонго Сантьяго
90'+7
1
Чикко
Игнасио
4
Баринага
Хуан
40
Морено
Матиас
37
Mariano
Troilo
13
Мерьяно
Николас
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
5
Лонго
Сантьяго
32
Рохас
Ариэль
II
42
Лукко
Жеремиас
9
Пассерини
Лукас
7
Суарес
Матиас
1
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
5
Фернандо
Режес
6
Мартинс
Родригес
27
José
Maurisio3
29
Тьяго
Маия
15
Гомес
Бруно
10
Патрик
Алан
19
Борре
Рафаэль
11
Вандерсон
Бельграно
Интернасьонал Порту Алегре

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонго Сантьяго 1 0
Баринага Хуан 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борре Рафаэль 1 0
Вандерсон 1 0
Витао 1 0

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1
Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 3:1 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Санта Круз Рс - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:0 Гуарани Баже - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Авенида 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 1:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Реал Томайпо
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Дельфин
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Дельфин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Томайпо
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Дельфин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Реал Томайпо
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Депортиво Куэнка Raul Becerra 2
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 2
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 2
Дельфин Jose Angulo1 2
Метрополитанос Charlis Ortiz 1
Весь список

Топ нарушителей
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Насьональ Потоси Claudio Biaggio 1
Архентинос Хуниорс Меса Фернандо 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Баринага Хуан получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Вандерсон получил желтую карточку от судьи
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