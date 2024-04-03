Тур: 1.
0'
1:0
16' ГолУрсино Лусиано
17' Желтая карточкаDaniel Rojas
23' Желтая карточкаУрсино Лусиано
2:0
73' ГолEnrique Triverio
90'+5
Ход матча
16'
1:0
17'
23'
73'
2:0
87'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Maxi
Caire
35
Daniel
Lino
14
Вайар
Диего
36
Nata
51
Уэсли
Лопес
17
Дуглас
XV
14
Натан
Аллан
11
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Maxi CaireЗащитник
- Защитник
-
35 Daniel LinoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Вайар ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Рока КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
17 Leonel LopezПолузащитник
-
23 Чура ХейсонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Lavallen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 NataЗащитник
-
51 Уэсли ЛопесЗащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
-
56 Лима ЖоауВратарь
-
35 РоналдПолузащитник
-
-
-
42 Caio Araujo
-
44 Viery
-
-
50 Bruno Cheron
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Бомбардиры внутри турнира
Стронгест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Урсино Лусиано
|1
|1
|Enrique Triverio
|1
|1
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Стронгест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урсино Лусиано
|1
|0
|Daniel Rojas
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Стронгест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Стронгест - Боливар 2:1 Стронгест - Реал Томайпо 2:1 Сан-Антонио Було Було - Стронгест 5:1
Боливар - Стронгест 4:4 Стронгест - Реал Санта Крус 3:0 Спорт Бойз - Стронгест 3:1 Стронгест - Насьональ Потоси 1:0 Вильстерман - Стронгест 1:1 Стронгест - Олвейс Реди 1:1 Вака Диес - Стронгест 2:2 Стронгест - Либертад Гран Маморе 8:0 Гуабира - Стронгест 4:1 Аврора - Стронгест 0:3 Стронгест - Блуминг 1:0 Ориенте Петролеро - Стронгест 1:1 Стронгест - Ройял Пари 3:2 Стронгест - Реал Санта Крус 4:0 Реал Томайпо - Стронгест 0:0 Стронгест - Атлетико Пальмафлор 4:0
Гремио
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0
Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Сан-Луиз 1:1 Гремио - Нову-Амбургу 2:0 Авенида - Гремио 0:1 Гремио - Жувентуде 1:0 Гремио Бразил - Гремио 0:1 Гремио - Сан-Хосе Порту-Алегри 4:1 Кашиас-ду-Сул - Гремио 2:1 Флуминенсе - Гремио 2:3 Гремио - Васко да Гама 1:0 Гремио - Гойяс 2:1 Атлетико Минейро - Гремио 3:0 Гремио - Коринтианс 0:1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Асунсьон
|Хуан Альфаро
|2
|Палестино
|Gonzalo Sosa
|2
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Дамиан Суарес
|1
|Академия Пуэрто Кабельо
|Edwin Peraza
|1
|Аврора
|Oswaldo Blanco
|1
|Аврора
|David Robles
|1