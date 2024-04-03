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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 1.
Стронгест
2:0
Конец матча
Гремио
0'
1:0
16' Гол
Урсино Лусиано
17' Желтая карточка
Daniel Rojas
23' Желтая карточка
Урсино Лусиано
2:0
73' Гол
Enrique Triverio
90'+5
13
Вискарра
Гильермо
15
Maxi
Caire
5
Джузино
Эдриан
35
Daniel
Lino
2
Daniel
Rojas
8
Урсино
Лусиано
14
Вайар
Диего
18
Рамальо
Родриго
11
Enrique
Triverio
30
Арраскайта
Хайме
10
Ортега
Микаэль
1
Марчесин
Агустин
2
Фабио
да
Сильва
53
Gustavo
Martins
36
Nata
51
Уэсли
Лопес
17
Дуглас
XV
14
Натан
Аллан
13
Henrique
Souza
Ewerthon3
37
Кейрос
Эдуардо
32
Nathan
Ribeiro
11
Педро
Жоао
Стронгест
3-5-2
Гремио
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Стронгест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Урсино Лусиано 1 1
Enrique Triverio 1 1
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Стронгест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урсино Лусиано 1 0
Daniel Rojas 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Стронгест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Стронгест - Боливар 2:1 Стронгест - Реал Томайпо 2:1 Сан-Антонио Було Було - Стронгест 5:1
Боливар - Стронгест 4:4 Стронгест - Реал Санта Крус 3:0 Спорт Бойз - Стронгест 3:1 Стронгест - Насьональ Потоси 1:0 Вильстерман - Стронгест 1:1 Стронгест - Олвейс Реди 1:1 Вака Диес - Стронгест 2:2 Стронгест - Либертад Гран Маморе 8:0 Гуабира - Стронгест 4:1 Аврора - Стронгест 0:3 Стронгест - Блуминг 1:0 Ориенте Петролеро - Стронгест 1:1 Стронгест - Ройял Пари 3:2 Стронгест - Реал Санта Крус 4:0 Реал Томайпо - Стронгест 0:0 Стронгест - Атлетико Пальмафлор 4:0
Гремио
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0
Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Сан-Луиз 1:1 Гремио - Нову-Амбургу 2:0 Авенида - Гремио 0:1 Гремио - Жувентуде 1:0 Гремио Бразил - Гремио 0:1 Гремио - Сан-Хосе Порту-Алегри 4:1 Кашиас-ду-Сул - Гремио 2:1 Флуминенсе - Гремио 2:3 Гремио - Васко да Гама 1:0 Гремио - Гойяс 2:1 Атлетико Минейро - Гремио 3:0 Гремио - Коринтианс 0:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Уачипато
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стронгест
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Уачипато
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Уачипато
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Стронгест
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гремио
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Палестино Gonzalo Sosa 2
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Дамиан Суарес 1
Академия Пуэрто Кабельо Edwin Peraza 1
Аврора Oswaldo Blanco 1
Аврора David Robles 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Урсино Лусиано получил желтую карточку от судьи
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    • 17'
      Daniel Rojas получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Daniel Lino сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Урсино Лусиано бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Стронгест 2:0 Гремио онлайн

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