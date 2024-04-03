  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 1.
Тачира
0:0
Второй тайм: 71'
Ривер Плейт
0'
7' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
10' Желтая карточка
Oliver Paz Benitez

Ход матча

7'
 
Фернандес Игнасио
10'
Oliver Paz Benitez
 
65'
Jefre Vargas
Julian Figueroa
 
65'
Anthony Uribe
Bryan Castillo
 
68'
 
Эчеверри Клаудио
Фернандес Игнасио
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тачира
Ничья
Ривер Плейт
8.00
Реклама, fon.bet
7.20
Реклама, betboom.ru
4.90
Реклама, betboom.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Alejandro
Araque
2
Carlos
Vivas
27
Andres
Murillo
6
Oliver
Paz
Benitez
33
Nelson
Hernandez
15
Maurice
Jesus
Cova
Sanchez
24
Carlos
Robles1
8
Julian
Figueroa
25
Риос
Андрес
7
Bryan
Castillo
18
Ерсон
Чакон
1
Армани
Франко
2
Боселли
Себастьян
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
29
Альендро
Родриго
4
Фонсека
Николас
36
Солари
Пабло
26
Фернандес
Игнасио
11
Колидио
Факундо
9
Борха
Мигель
Тачира
3-4-3
Ривер Плейт
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Тачира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Игнасио 1 0

Результаты последних матчей

Тачира
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Тачира - Метрополитанос 2:0 Эрманос Кольменарес - Тачира 1:1 Тачира - Монагас 1:0 Ангостура - Тачира 2:0
Тачира - Академия Пуэрто Кабельо 0:1 Каракас - Тачира 0:0 Португеза Акаригуа - Тачира 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Самора Баринас - Тачира 0:0 Тачира - Эстудиантес Мерида 5:1 Тачира - Каракас 1:1 Тачира - Каракас 1:1 Португеза Акаригуа - Тачира 1:1 Тачира - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Академия Пуэрто Кабельо - Тачира 0:1 Тачира - Португеза Акаригуа 3:0 Каракас - Тачира 0:0 Эстудиантес Мерида - Тачира 1:3 Тачира - Эрманос Кольменарес 1:0 Монагас - Тачира 1:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Эстрелла - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Британния 1:6 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Экскурсионистас 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Тачира
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Либертад
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Насьональ Монтевидео
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тачира
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Насьональ Монтевидео
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Либертад
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ривер Плейт
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Насьональ Монтевидео
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Тачира
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Либертад
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Палестино Gonzalo Sosa 2
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Дамиан Суарес 1
Академия Пуэрто Кабельо Edwin Peraza 1
Аврора Oswaldo Blanco 1
Аврора David Robles 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 10'
    Оливер Бенитес получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Фернандес Игнасио получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тачира
Ничья
Ривер Плейт
8.00
Реклама, fon.bet
7.20
Реклама, betboom.ru
4.90
Реклама, betboom.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Тачира 0:0 Ривер Плейт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Тачира
Ривер Плейт
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный