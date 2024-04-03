Тур: 1.
0:0
Второй тайм: 71'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
25
Риос
Андрес
18
Ерсон
Чакон
17
Диас
Пауло
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
- Нападающий
-
18 Ерсон ЧаконНападающий
- Запасные игроки
-
13 Камачо ПаблоЗащитник
- Защитник
-
29 Jefre VargasЗащитник
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11 Diomar DiazПолузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Eduardo Sarago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Тачира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Игнасио
|1
|0
Результаты последних матчей
Тачира
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Тачира - Метрополитанос 2:0 Эрманос Кольменарес - Тачира 1:1 Тачира - Монагас 1:0 Ангостура - Тачира 2:0
Тачира - Академия Пуэрто Кабельо 0:1 Каракас - Тачира 0:0 Португеза Акаригуа - Тачира 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Самора Баринас - Тачира 0:0 Тачира - Эстудиантес Мерида 5:1 Тачира - Каракас 1:1 Тачира - Каракас 1:1 Португеза Акаригуа - Тачира 1:1 Тачира - Академия Пуэрто Кабельо 2:1 Академия Пуэрто Кабельо - Тачира 0:1 Тачира - Португеза Акаригуа 3:0 Каракас - Тачира 0:0 Эстудиантес Мерида - Тачира 1:3 Тачира - Эрманос Кольменарес 1:0 Монагас - Тачира 1:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Уракан - Ривер Плейт 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Эстрелла - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Британния 1:6 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Экскурсионистас 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Асунсьон
|Хуан Альфаро
|2
|Палестино
|Gonzalo Sosa
|2
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Дамиан Суарес
|1
|Академия Пуэрто Кабельо
|Edwin Peraza
|1
|Аврора
|Oswaldo Blanco
|1
|Аврора
|David Robles
|1