Тур: 1.
0:1
Второй тайм: 71'
Ход матча
14'
46'
69'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.80 Победа «Коринтианса»
-
27
Tomas
Lupi
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
36
Уэсли
Лопес
20
Раул
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Tomas LupiНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 Juan Rivero
-
Главный тренер: Eduardo Espinel
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
20 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Энрике ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Sosa
|1
|0.5
|Tomas Lupi
|1
|0.5
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Расинг Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hugo Farias
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Расинг Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Монтевидео
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серро Ларго - Расинг Монтевидео 0:2 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2 Атлетико Прогресо - Расинг Монтевидео 4:3 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 2:0
Расинг Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:2 Монтевидео Уондерерс - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 0:1 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Пласа Колония - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Расинг Монтевидео 2:3 Расинг Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:0 Дефенсор Спортинг - Расинг Монтевидео 3:0 Расинг Монтевидео - Ла Лус 1:1 Монтевидео Уондерерс - Расинг Монтевидео 1:2 Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:0 Данубио - Расинг Монтевидео 0:2 Расинг Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:2 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Монтевидео 0:0
Коринтианс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2
Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Новоризонтино 1:3 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Бернарду - Коринтианс 1:0 Итуано - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:0 Коритиба Парана - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Васко да Гама - Коринтианс 2:4 Коринтианс - Байя 1:5 Гремио - Коринтианс 0:1
Результаты матчей
Расинг Монтевидео
Коринтианс
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Расинг Монтевидео
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Депортиво Куэнка
|Raul Becerra
|2
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|2
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|2
|Дельфин
|Jose Angulo1
|2
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|1
|Метрополитанос
|Athony Graterol
|1
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1
|Насьональ Потоси
|Claudio Biaggio
|1
|Архентинос Хуниорс
|Меса Фернандо
|1
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.80 Победа «Коринтианса»
-