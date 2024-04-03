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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 1.
Расинг Монтевидео
0:1
Второй тайм: 71'
Коринтианс
0'
14' Желтая карточка
Hugo Farias
0:1
69' Гол
Алберто Юри

Ход матча

14'
 
Hugo Farias
46'
 
Биду
Hugo Farias
59'
 
Ромеро Анхель
Раул Педро
59'
 
Вера Фаусто
Энрике Густаво
69'
0:1
Алберто Юри
Прогноз на матч от Liveresult
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Расинг Монтевидео
Ничья
Коринтианс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баккья
Ренсо
4
Котуньо
Гильермо
2
Hugo
Magallanes
5
Lucas
Monzon
17
Martin
Ferreira
14
Erik
De
Los
Santos
21
Lucas
Rodriguez
7
Jose
Varela
II
27
Tomas
Lupi
9
Dylan
Nandin
20
Уррета
Хонатан
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
3
Торрес
Феликс
13
Энрике
Густаво
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
9
Алберто
Юри
10
Гарро
Родриго
36
Уэсли
Лопес
20
Раул
Педро
Расинг Монтевидео
Коринтианс

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Sosa 1 0.5
Tomas Lupi 1 0.5
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Расинг Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hugo Farias 1 0

Результаты матчей

Расинг Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Расинг Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Монтевидео
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серро Ларго - Расинг Монтевидео 0:2 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2 Атлетико Прогресо - Расинг Монтевидео 4:3 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 2:0
Расинг Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:2 Монтевидео Уондерерс - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 0:1 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Пласа Колония - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Расинг Монтевидео 2:3 Расинг Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:0 Дефенсор Спортинг - Расинг Монтевидео 3:0 Расинг Монтевидео - Ла Лус 1:1 Монтевидео Уондерерс - Расинг Монтевидео 1:2 Расинг Монтевидео - Феникс Монтовидео 2:0 Данубио - Расинг Монтевидео 0:2 Расинг Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:2 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Монтевидео 0:0
Коринтианс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2
Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Новоризонтино 1:3 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Бернарду - Коринтианс 1:0 Итуано - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:0 Коритиба Парана - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Васко да Гама - Коринтианс 2:4 Коринтианс - Байя 1:5 Гремио - Коринтианс 0:1

Результаты матчей

Расинг Монтевидео
Коринтианс

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Расинг Монтевидео
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Расинг Монтевидео
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Коринтианс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Насьональ Асунсьон
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Монтевидео
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Коринтианс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Насьональ Асунсьон
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Коринтианс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Насьональ Асунсьон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Расинг Монтевидео
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Депортиво Куэнка Raul Becerra 2
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 2
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 2
Дельфин Jose Angulo1 2
Метрополитанос Charlis Ortiz 1
Весь список

Топ нарушителей
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Насьональ Потоси Claudio Biaggio 1
Архентинос Хуниорс Меса Фернандо 1
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    Хьюго Фариас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Коринтианс.
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Расинг Монтевидео
Ничья
Коринтианс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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