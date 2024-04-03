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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 1.
Сесар Вальехо
0:1
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
54' Желтая карточка
Elias Calderon
0:1
59' Гол
Yorman Zapata
78' Желтая карточка
Stefano Olaya
87' Желтая карточка
Luciano Herrera
90' Желтая карточка
Gerson Barreto
90'+8
1
Carlos
Grados
32
Мадрид
Хоан
19
Аскуэс
Карлос
5
Alec
Deneumostier
2
Juan
Quinones
13
Gerson
Barreto
7
Баррето
Оскар
10
Jairo
Velez
17
Yorleys
Mena
Palacios
20
Osnar
Noronha
Montani
9
Герреро
Паоло
22
Cristopher
Fiermarin
4
Nicolas
Tripicchio
6
Бургос
Эстебан
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
26
Dario
Caceres
8
Julian
Alejo
Lopez
10
Rodrigo
Bogarin
30
Лопес
Кевин
29
Nicolas
Fernandez
I
7
Yorman
Zapata
Сесар Вальехо
Дефенса и Хустисия

Бомбардиры внутри турнира

Сесар Вальехо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yorleys Mena Palacios 1 0.5
Jairo Velez 1 0.5
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yorman Zapata 1 1

Карточки

Сесар Вальехо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gerson Barreto 1 0
Stefano Olaya 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luciano Herrera 1 0
Elias Calderon 1 0

Результаты матчей

Сесар Вальехо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сесар Вальехо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сесар Вальехо
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Альянса Атлетико - Сесар Вальехо 1:1 Спорт Бойз - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 2:0
Сесар Вальехо - Куско ФК 2:2 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 1:1 Универсидад Кахамарка - Сесар Вальехо 4:0 Сесар Вальехо - Мелгар 3:2 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:1 Сесар Вальехо - У. де Депортес 0:0 Сесар Вальехо - Куско ФК 3:1 Универсидад Кахамарка - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:1 Спорт Бойз - Сесар Вальехо 0:2 Сесар Вальехо - Спортинг Кристал 0:1 Депортиво Мунисипаль - Сесар Вальехо 0:3 Сесар Вальехо - Атлетико Грау 5:0 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 1:0 Сесар Вальехо - Депортива Тарма 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1
Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0

Результаты матчей

Сесар Вальехо
Дефенса и Хустисия

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сесар Вальехо
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Олвейс Реди
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Индепендьенте Медельин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сесар Вальехо
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Медельин
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Олвейс Реди
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сесар Вальехо
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Сесар Вальехо
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Олвейс Реди
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Индепендьенте Медельин
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Депортиво Куэнка Raul Becerra 2
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 2
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 2
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 2
Дельфин Jose Angulo1 2
Весь список

Топ нарушителей
Метрополитанос Athony Graterol 1
Насьональ Потоси Diego Josue Hoyos 1
Насьональ Потоси Claudio Biaggio 1
Архентинос Хуниорс Меса Фернандо 1
Расинг Монтевидео Lucas Rodriguez 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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