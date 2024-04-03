Тур: 1.
0:1
Конец матча
0'
54' Желтая карточкаElias Calderon
0:1
59' ГолYorman Zapata
78' Желтая карточкаStefano Olaya
87' Желтая карточкаLuciano Herrera
90' Желтая карточкаGerson Barreto
90'+8
Ход матча
54'
59'
0:1
78'
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
32
Мадрид
Хоан
10
Jairo
Velez
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Мадрид ХоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Jairo VelezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Salas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
Бомбардиры внутри турнира
Сесар Вальехо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yorleys Mena Palacios
|1
|0.5
|Jairo Velez
|1
|0.5
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yorman Zapata
|1
|1
Карточки
Сесар Вальехо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gerson Barreto
|1
|0
|Stefano Olaya
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luciano Herrera
|1
|0
|Elias Calderon
|1
|0
Результаты матчей
Сесар Вальехо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Сесар Вальехо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сесар Вальехо
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Альянса Атлетико - Сесар Вальехо 1:1 Спорт Бойз - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 2:0
Сесар Вальехо - Куско ФК 2:2 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 1:1 Универсидад Кахамарка - Сесар Вальехо 4:0 Сесар Вальехо - Мелгар 3:2 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:1 Сесар Вальехо - У. де Депортес 0:0 Сесар Вальехо - Куско ФК 3:1 Универсидад Кахамарка - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:1 Спорт Бойз - Сесар Вальехо 0:2 Сесар Вальехо - Спортинг Кристал 0:1 Депортиво Мунисипаль - Сесар Вальехо 0:3 Сесар Вальехо - Атлетико Грау 5:0 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 1:0 Сесар Вальехо - Депортива Тарма 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1
Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0
Результаты матчей
Сесар Вальехо
Дефенса и Хустисия
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сесар Вальехо
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Депортиво Куэнка
|Raul Becerra
|2
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|2
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|2
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|2
|Дельфин
|Jose Angulo1
|2
|Метрополитанос
|Athony Graterol
|1
|Насьональ Потоси
|Diego Josue Hoyos
|1
|Насьональ Потоси
|Claudio Biaggio
|1
|Архентинос Хуниорс
|Меса Фернандо
|1
|Расинг Монтевидео
|Lucas Rodriguez
|1