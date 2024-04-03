Тур: 1.
2:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаMarco Saravia
20' Желтая карточкаАнгуло Марко
0:1
29' ГолКиньонес Лионель
1:1
50' ГолJose Rivera1
66' Желтая карточкаSegundo Portocarrero
2:1
70' ГолJose Rivera1
83' Желтая карточкаNelson Cabanillas
86' Желтая карточкаГонсалес Себастьян
90'+5
Ход матча
13'
20'
29'
0:1
50'
1:1
70'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
29
Корсо
Альдо
24
Поло Энди
11
Jose
Rivera1
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Корсо АльдоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Поло ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jose Rivera1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
31 Alvaro Rojas
-
17 Конча Хайро
-
-
-
14 Jose Bolivar
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Хулио ДжоянПолузащитник
-
88 Ангуло МаркоПолузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Alex ArceНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Josep Alcacer
Бомбардиры внутри турнира
Университарио Депортес Лима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose Rivera1
|2
|2
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киньонес Лионель
|1
|1
Карточки
Университарио Депортес Лима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Segundo Portocarrero
|1
|0
|Nelson Cabanillas
|1
|0
|Marco Saravia
|1
|0
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Себастьян
|1
|0
|Ангуло Марко
|1
|0
Результаты матчей
Университарио Депортес Лима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Университарио Депортес Лима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Куско ФК 1:0 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 2:2 Университарио Депортес Лима - Спорт Уанкайо 2:0
Универсидад Кахамарка - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 2:0 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:1 Университарио Депортес Лима - Атлетико Грау 1:0 Карлос Мануччи - Университарио Депортес Лима 0:4 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:2 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Спорт Уанкайо 2:0 Куско ФК - Университарио Депортес Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Универсидад Кахамарка 3:0 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:1 Университарио Депортес Лима - Спорт Бойз 3:0 Спортинг Кристал - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Депортиво Мунисипаль 1:0 Атлетико Грау - Университарио Депортес Лима 2:2 Университарио Депортес Лима - Депортиво Гарсиласо 1:1
ЛДУ Кито
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ЛДУ Кито - Имбабура 5:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:2 Кумбайа - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Макара 2:1
Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Сантьяго 2:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Мушук Руна 3:1 Кумбайа - ЛДУ Кито 1:2 Либертад Лоха - ЛДУ Кито 0:2 Текнико Университарио - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 1:0 Форталеза Сеара - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Эмелек 1:0 Дельфин - ЛДУ Кито 0:0 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0
Результаты матчей
Университарио Депортес Лима
ЛДУ Кито
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Университарио Депортес Лима
ЛДУ Кито
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Насьональ Асунсьон
|Хуан Альфаро
|2
|Палестино
|Gonzalo Sosa
|2
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Дамиан Суарес
|1
|Академия Пуэрто Кабельо
|Edwin Peraza
|1
|Аврора
|Oswaldo Blanco
|1
|Аврора
|David Robles
|1