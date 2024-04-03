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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 1.
Университарио Депортес Лима
2:1
Конец матча
ЛДУ Кито
0'
13' Желтая карточка
Marco Saravia
20' Желтая карточка
Ангуло Марко
0:1
29' Гол
Киньонес Лионель
1:1
50' Гол
Jose Rivera1
66' Желтая карточка
Segundo Portocarrero
2:1
70' Гол
Jose Rivera1
83' Желтая карточка
Nelson Cabanillas
86' Желтая карточка
Гонсалес Себастьян
90'+5
1
Sebastian
Britos
29
Корсо
Альдо
3
Williams
Riveros
III
2
Marco
Saravia
24
Поло Энди
16
Перес
Гедес
Мартин
18
Rodrigo
Urena
8
Гонсалес
Кристофер
34
Segundo
Portocarrero
11
Jose
Rivera1
19
Флорес
Эдисон
22
Домингес
Александер
3
Мина
Ричард
4
Ад
Рикардо
6
Facundo
Rodriguez2
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
33
Киньонес
Лионель
26
Хулио
Джоян
88
Ангуло
Марко
18
Lucas
Piovi
11
Эстрада
Микаэль
19
Alex
Arce
Университарио Депортес Лима
3-5-2
ЛДУ Кито
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Университарио Депортес Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Rivera1 2 2
ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киньонес Лионель 1 1

Карточки

Университарио Депортес Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Segundo Portocarrero 1 0
Nelson Cabanillas 1 0
Marco Saravia 1 0
ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Себастьян 1 0
Ангуло Марко 1 0

Результаты матчей

Университарио Депортес Лима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Университарио Депортес Лима
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Куско ФК 1:0 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 2:2 Университарио Депортес Лима - Спорт Уанкайо 2:0
Универсидад Кахамарка - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 2:0 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:1 Университарио Депортес Лима - Атлетико Грау 1:0 Карлос Мануччи - Университарио Депортес Лима 0:4 Альянса Лима - Университарио Депортес Лима 0:2 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Спорт Уанкайо 2:0 Куско ФК - Университарио Депортес Лима 1:1 Университарио Депортес Лима - Универсидад Кахамарка 3:0 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:1 Университарио Депортес Лима - Спорт Бойз 3:0 Спортинг Кристал - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Депортиво Мунисипаль 1:0 Атлетико Грау - Университарио Депортес Лима 2:2 Университарио Депортес Лима - Депортиво Гарсиласо 1:1
ЛДУ Кито
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ЛДУ Кито - Имбабура 5:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:2 Кумбайа - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Макара 2:1
Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Сантьяго 2:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Мушук Руна 3:1 Кумбайа - ЛДУ Кито 1:2 Либертад Лоха - ЛДУ Кито 0:2 Текнико Университарио - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 1:0 Форталеза Сеара - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Эмелек 1:0 Дельфин - ЛДУ Кито 0:0 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0

Результаты матчей

Университарио Депортес Лима
ЛДУ Кито

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Университарио Депортес Лима
ЛДУ Кито

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университарио Депортес Лима
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хуниор
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЛДУ Кито
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университарио Депортес Лима
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
ЛДУ Кито
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Хуниор
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Хуниор
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Университарио Депортес Лима
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЛДУ Кито
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Насьональ Асунсьон Хуан Альфаро 2
Палестино Gonzalo Sosa 2
Весь список

Топ нарушителей
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Дамиан Суарес 1
Академия Пуэрто Кабельо Edwin Peraza 1
Аврора Oswaldo Blanco 1
Аврора David Robles 1
Весь список
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